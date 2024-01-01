Отзывы родителей о школах Фоксфорд или Умскул: где онлайн-подготовка к ЕГЭ и ОГЭ возможна с нуля и на максимальные баллы

Мы рады видеть вас на сайте BeriBuy! Нам очень нравится делиться мнениями и рекомендациями от наших подписчиков. На этот раз нам написала Олеся, мама выпускника 11 класса. Им с сыном нужна была онлайн-школа, которая поможет сдать экзамен и поступить на информационные системы и технологии. Мы дополним отзыв Олеси актуальными ссылками на закрытые распродажи курсов от школ — успейте их забрать.

Всем здравствуйте! Мой сын Даниил заканчивал 11 класс и хотел поступать на информационные системы. Поскольку он сильно переживал и хотел сдать на высокие баллы, то мы решили, что можно присмотреть дистанционное обучение детей. Нынче это очень популярно и удобно: во-первых, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ быстро проходит (никакой воды), а во-вторых, обычно лучшие репетиторы онлайн работают и не тратят время на дорогу туда-сюда.

Я почитала отзывы родителей и решила выбирать между сайтами Умскул или Фоксфорд, потому что там предлагали быструю подготовку, а у нас как раз было всего 3 месяца до экзаменов. Ну и обе школы обещали с любым уровнем подготовиться на желаемые баллы.

О школах

Сперва я решила немного в целом почитать про Фоксфорд или Умскул:

Фоксфорд — это школа с лицензией, где уже 250 тысяч ребят обучились. Каждый третий получает 80+ баллов, это очень хорошо, а 9 из 10 ребят поступили в вуз своей мечты. Я увидела, что 97% всех учеников сдали экзамены на 4 или 5, так что с такой школой точно будут все шансы на поступление.

Платформа Умскул тоже лицензированная, она за прошлый год стала крупнейшей для подготовки к экзаменам (это по версии Smart Ranking). А еще она вошла в десятку самых крупных образовательных компаний России. Тут уже выпустилось 509 тысяч учеников, в среднем, они получили 82,75 балла.

Первое впечатление осталось очень хорошее. Мне понравилось, что есть лицензия: получится оформить налоговый вычет за обучение ребенка, если вы законно трудоустроены.

Я еще глянула, сколько стобалльников выпустил Умскул и Фоксфорд. Сайт Умскул за все время выпустил 4159 человек со 100 баллами, а вот у Фоксфорда нашла только, что за прошлый год ЕГЭ на сотку сдали 74 ученика. Так что я продолжила сравнивать сайты для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.

Чему тут могут научить

Дальше я решила посмотреть, что лучше, Умскул или Фоксфорд, по их ассортименту:

На учебной платформе Foxford есть помощь для экзаменов, уроки иностранного (5 разных языков) и детского программирования, подготовка к школе, занятия для учащихся всех классов. Еще тут были курсы для учителей (переподготовка и повышение квалификации) и домашняя школа онлайн (это когда учишься как в обычной школе, и так же получаешь аттестат).

В Umschool тоже есть экзаменационная подготовка, а еще доступна средняя школа (для учащихся 5-8 кл.), подготовка к олимпиадам и индивидуальные уроки по отдельным предметам (математика, обществознание, русский язык, биология и не только).

В целом, у первой школы ассортимент пошире будет в разы, зато в Умскул есть вариант отдельной подготовки к олимпиадам.

Какими подарками удивляют клиентов

Дальше я обратила внимание, что очень много чего обещают дать в подарок. Решила и эту информацию тоже сравнить:

Онлайн-школа Фоксфорд удивила. Тут есть очень много бесплатных вебинаров на самые разные темы. Еще в открытом доступе есть онлайн-учебник по всем предметам с тренажерами и пробники. А если покупаешь курсы, то дарят очень много всего. Например, покупаешь 1 предмет и еще по 3-м готовишься к ЕГЭ бесплатно! Еще бонусом можно получить до 9 дополнительных пробников, до 5-ти уроков по каждой дисциплине и даже сопровождение в процессе поступления дают (отзывы о курсах Фоксфорд для учеников это подтвердили)! Кстати, еще в Фоксфорде был тест на профориентацию бесплатно, он находится прямо на площадке.

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А вот Умскул, онлайн-школа подготовки к экзаменам, тоже сделала в открытом доступе интерактивный учебник. А еще тут есть Умскул Журнал, где можно подглядеть всякие советы о поступлении или выборе профессии. Ну а если оплачиваешь занятия, то в подарок можно получить подготовку еще по 3-м предметам (если приобретать комплектом курсы). Кстати, тут еще проводится розыгрыш: чем больше ребенок выполняет заданий, тем больше у него шансов выиграть подарки от партнеров или главный приз — квартиру в Москве!

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Хочу заметить, что у первой школы явно побольше презентов, если покупать лучшие онлайн-курсы по подготовке к ЕГЭ. Зато у Умскул очень крутой розыгрыш! Ну и еще мне очень понравилось, как школы себя позиционируют: обе они обещают подготовку на 80+ баллов в короткие сроки. Даже если как у нас, всего 3 месяца было до экзаменов.

Как проходят занятия

Мне было очень важно узнать, как проходит обучение, чтобы Даня мог заниматься без лишних переживаний, их и так перед экзаменом было выше крыши. Нужно было удобное расписание, простой сайт и чтобы не надо было кучу дополнительных программ скачивать для занятий. Вот что тут показало мое сравнение Фоксфорд и Умскул:

Дистанционная школа Фоксфорд дает на выбор несколько форматов занятий. Это может быть самоподготовка по готовым видеоурокам с практическими задачками, курсы с онлайн-вебинарами по расписанию, занятия в мини-группах или индивидуальные уроки с репетиторами. Мне понравилось, что ученикам дают большую базу заданий с автопроверкой, обязательно идут пробники экзаменов и тренажеры для отработки заданий. А еще будет персональный куратор, который помогает с любыми сложными моментами.

В Умскул ученик занимается по вебинарам, которые потом можно пересматривать в записи. Выбрать можно или курсы групповые, или индивидуальное обучение с репетитором. Обязательно идут домашние задания, пробники, поддержка на сайте 24/7 (можно задавать вопросы преподавателям, одногруппникам через чат), еще даются рабочие тетради для закрепления материала, что подтвердили отзывы об Умскул.

Ну что, интернет-школа Foxford явно лидирует. Тут столько разных форматов предлагают, что я сначала растерялась. Мне показалось, интереснее всего будут или курсы, или мини-группы. И кстати, большой плюс, что в каждой из школ можно найти репетитора. Сегодня хорошие репетиторы онлайн просто на вес золота!

Есть ли гарантированное поступление

Несмотря на то, что сынок твердо решил сам поступать, я все-таки полюбопытствовала — помогают ли платформы для дистанционного обучения с поступлением, в чем разница Фоксфорд или Умскул в этом плане:

В Фоксфорде есть подобная гарантия: надо купить комплект курсов, выполнить всю программу без пропусков, и тогда школа или гарантирует поступление в вуз на бюджет, или вернет вам деньги за учебу.

Онлайн-школа Умскул гарантирует 80+ баллов на экзамене или возвращает деньги за занятия. Конечно же, если учиться в сроки и сдать обязательный минимум домашек и упражнений. Отзывы родителей про онлайн-школу Умскул это подтверждают.

Ну что, если вам нужно домашнее обучение по интернету с шансами поступить в вуз мечты, то подойдет и онлайн-школа Foxford, и онлайн-школа ОГЭ и ЕГЭ Умскул.

Как и сколько надо платить: сравниваю стоимость обучения

Дальше хотелось разобраться, дорого ли обойдется онлайн-образование. Честно скажу, изначально я вообще думала про бесплатные курсы и вебинары. Но потом эту идею отмела: никакой проверки знаний и домашних заданий там не будет, никаких кураторов и наставников. А я для своего сына хотела комплексную поддержку, так что решила выбирать платные форматы и сравнила онлайн-школы репетиторства:

Школа подготовки к экзаменам Фоксфорд берет от 3990р за 4 предмета (то есть 1 оплатил и еще 3 бонусом будут). При этом можно как сразу весь курс оплатить, так и выбрать помесячный вариант рассрочки. А еще можно оплачивать учебу маткапиталом, это оформляется онлайн и не больше 25 минут займет.

Учеба в Умскул тоже может быть или с разовой оплатой, или в беспроцентную рассрочку на 6 месяцев. Еще разрешается оплатить домашнее обучение онлайн через Яндекс.Сплит. Кстати, у курсов тут есть 3 тарифа на выбор: Стандартный, Про и Премиум, они различаются наличием индивидуальных кураторских занятий и дополнительными домашними заданиями.

Ну что, тут сравнение онлайн-школ по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ мне показало, что с оплатой проблем не будет. Везде есть выгодная рассрочка, а в Фоксфорде даже маткапитал можно использовать на дистанционное обучение ребенка на дому. Но у меня еще оставалась пара пунктов, которые я хотела сравнить, чтобы выбрать между Умскул или Фоксфорд.

Какие будут преподаватели и репетиторы

Изначально меня очень волновал вопрос, как найти хорошего репетитора по математике, потому что она у Дани немного хромала, а для поступления на информационные технологии без математики никак. Так что я посмотрела, кто будет проводить подготовительные курсы к ЕГЭ:

Онлайн-обучение в Фоксфорде проводят действительно крутые преподаватели. Это кандидаты наук, доценты, эксперты ЕГЭ, преподаватели НИУ ВШЭ и МФТИ, либо члены жюри Всероссийской олимпиады. Например, там были такие преподы, как обладатель сертификата TESOL Виктория Симакова, эксперт ЕГЭ Елена Шкляева, член жюри ВСШО Борис Трушин и др.

Дистанционные курсы в Умскул тоже проводят специалисты с хорошим опытом и стажем. Артур Шарафиев с опытом работы 11 лет, популяризатор концепции lifelong learning Малова Анастасия и др.

Даже если вам нужна быстрая подготовка к экзамену, как моему сыну, результат точно будет: с такими преподавателями в этом можно не сомневаться. Я так поняла, в школах работают только лучшие репетиторы онлайн, поэтому обучение для школьников проходит только по актуальным методикам и в нескучном формате.

Можно ли попробовать программы обучения бесплатно

Конечно, написано всё очень красиво и доступно, про репетиторов и подготовку к ЕГЭ. Но чтобы в этом убедиться, мне хотелось лично пощупать сайты Фоксфорд или Умскул для подготовки к ЕГЭ. Так что я отправилась искать пробные уроки:

Школа онлайн-обучения Фоксфорд дает возможность бесплатно смотреть открытые вебинары. А конкретно по курсу можно заказать онлайн-консультацию: на ней не только ответят на все вопросы, но и помогут продумать для ребенка стратегию подготовки и поступления. Мы с Даней этим воспользовались.

Если вы планируете заниматься в интернет-школе Умскул, то здесь тоже предлагают онлайн-консультацию. На ней специалист поможет выбрать курс начинающим и понять, как подготовиться к ЕГЭ лучше всего.

Обязательно вам советую все тестовые возможности использовать, мы обе консультации посетили и остались довольны. Это помогло определиться, что лучше для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, Фоксфорд или Умскул.

Ну что, рассказываю: по итогу мы с сыном посовещались и все же решили выбрать дистанционное обучение в Фоксфорд. Почему Фоксфорд? Нам понравился большой выбор форматов и возможность поступления с гарантией, удобная оплата с рассрочкой, ну и реальные отзывы родителей про онлайн-школу Фоксфорд тоже придали уверенности в выборе. Надеюсь, что и мой обзор вам поможет решить, какую онлайн-школу выбрать для подготовки к ЕГЭ.

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Получится ли пройти учебу дешевле

Хотела маленько рассказать про промокоды, с которыми у вас будет скидка на обучение. Я пользуюсь сайтом БериБай и тут каждый день публикуются купоны для разных магазинов и онлайн-школ. Так что надо просто скопировать промокод на курсы ЕГЭ или любые другие, и использовать его на сайте школы перед тем, как оформлять оплату. Мы так очень неплохо сэкономили семейный бюджет, когда применили промокод для Фоксфорда на курс!

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Мы благодарим Олесю за честный обзор и будем ждать новых писем от наших подписчиков, который лично выбирали школы, где дистанционное обучение детей оказалось проверенным, надежным и качественным!

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