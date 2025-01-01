Первые шаги в мир IT: отзыв про EasyCode или Тетрика и Алгоритмика — курсы по созданию игры для детей, чтобы стать мастерами кодирования

Приветствуем вас на платформе BeriBuy. Очень часто мы получаем письма от родителей, которым нужна была хорошая айти-школа для детей. Сегодня вас ждет подобный отзыв от одной из читательниц — она сравнивала школы EasyCode или Алгоритмика и Тетрика, чтобы выбрать лучший вариант для ребенка. Забирайте в отзывы ссылки на уникальные распродажи курсов от каждой из школ!

Меня зовут Анна, всем здравствуйте. У меня двое сыновей, старшему Мише уже 10 лет и он очень часто сидит за компьютером. В основном, играет, поэтому я не очень хорошо к этому относилась. Но тут увиделись с подругой и она посоветовала посмотреть для Миши курсы программирования Роблокс для детей. Я так поняла, что на такой учебе дети учатся сами создавать игры, программировать на языке Lua. И потом можно даже стать настоящим программистом, а они меньше 100 тысяч не получают! Плюс такое онлайн-обучение для подростков хорошо развивает логику, критическое мышление. Я подумала, что неплохая инвестиция в предстоящую карьеру будет, так что по отзывам отобрала три площадки и их уже детально сравнила. Сейчас всё в деталях вам расскажу, как я выбирала курсы программирования для создания игр. И кстати, здесь можно пройти и кучу других направлений, например, геймдизайн для детей или веб-дизайн для детей!

Как я сравнивала айти-курсы для школьников: немного о школах

Когда я стала искать курсы программирования для школьников в интернете, наткнулась на огромное количество ссылок. Глаза разбежались, вообще сначала не понимала, где лучше оплачивать программирование Roblox для детей… После нескольких дней изучения наметила три варианта и осталось сравнить, где учиться лучше, в EasyCode или Тетрика, либо Алгоритмика:

Онлайн-платформа Изикод основана в 2023 году. На сайте Easy Code School учат деток в возрасте от 7 до 17 лет. Тут обучается около 4000 ребят в год по программам цифрового развития РФ. Мне понравилось, что есть образовательная лицензия, выдают сертификат по окончанию, а еще этот сайт является резидентом центра “Сколково”.

Тетрика — онлайн-школа, открытая в 2018 году. Тут уже около 10 000 школьников смогли получить на ЕГЭ свыше 80+ баллов. Занятия в Тетрике проводят свыше 3,5 тысяч учителей и экспертов. Меня особо порадовало, что наставники имеют сертификацию CAE, TKT (это вроде квалификации в знании английского и других предметов), и что IT-школа для детей входит в крупнейших холдинг VK Group. Подходит школа для ребятишек 5-17 лет.

Онлайн-платформа Алгоритмика учит по всему миру в 90+ странах. Школа основана в 2016 году. Я оценила, что в Algoritmika предлагают авторские методики обучения для детей без опыта и знаний, и весь процесс полностью онлайн на платформе. Учиться тут можно в возрасте от 6 до 18 лет.

Ну а сейчас я вам расскажу, что выбрать, EasyCode или Тетрика, либо Алгоритмика. Я почитала отзывы родителей про Тетрику и про две других школы, и уже после этого села разбираться в них сама.

Ассортимент компьютерных курсов для детей

Первым делом я подумала разобраться с программами курсов и провести сравнение Алгоритмика, EasyCode или Тетрика по ассортименту:

Школа программирования для детей Easy Code подойдет каждому. Всего тут я насчитала 18 специализаций курсов, например, графический дизайнер, разработка игр, языки программирования (Пайтон-разработчик, Джава), создание проектов в Roblox Studio и не только. По окончанию курса ребенок получает именной фирменный сертификат о прохождении курса.

В Tetrika родители смогут найти программу обучения под любые задачи: общее развитие, улучшение успеваемости по предметам, подготовка к олимпиаде и не только. Есть направления для начальной школы (дошкольники и доп.развитие), средние и старшие классы (основные предметы + ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, олимпиады), кружки и углубленные занятия. И конечно, есть онлайн-курсы программирования для детей 1-11 классов. Например, мастер-класс по освоению Python, создание сайтов и др. В конце ребенок не получит документа о завершении, но зато сделает реальные рабочие проекты и освоит навыки работы в IT.

Ну и в школе Алгоритмика программирование охватывает буквально все направления, я увидела 10 штук: визуализация, разработчик игр, создание сайтов, видеоблогинг, разработка игр на Unity и т.д. Кстати, в Алгоритмике Роблокс тоже есть. Курсы поделены в зависимости от возраста (от 7 до 18 лет). А самое главное — все учащиеся получают сертификат в электронном виде + остаются проекты, которые можно уверенно добавить в портфолио.

Я оценила, что обучение программированию для школьников в EasyCode, Tetrika и Алгоритмика очень разнообразное, ребенку точно будет чем заняться и чему новому научиться. И очень хорошо, что программирование для детей Роблокс есть во всех трех школах.

Подарки и бонусы за запись на детское программирование

Несколько слов для тех родителей, которые как и я, любят всякое бесплатное и подарочное — если будете покупать курсы программирования с нуля для детей, школа может сделать приятный бонус:

Школа Изи код родителям подарит курс “Эмоциональный интеллект”, где вы узнаете эмоциональный фон вашего ребенка, его сильные и слабые стороны, а также его возможности к самоорганизации. А еще тут можно пройти подарочный первый урок или записаться на открытый мастер-класс по программированию, после которого оценят способности вашего чада.

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По отзывам о платформе Тетрика родители в восторге от подарочного гранта в 5000 рублей за подписку на чат-бота. Грант можно потратить в счет оплаты за обучение. А еще на этой платформе есть открытые вебинары для учеников и их родителей, и один бонусный урок по программированию.

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А вот в школе Алгоритмика курсы для детей особо подарков не предусматривают, только вводный урок я увидела, и всё.

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Классно, что каждая детская школа программирования может радовать не только детей, но и их родителей. Мне лично по подаркам больше приглянулась первая школа программирования Роблокс для детей, там целый курс дадут для родителей.

Как проводят уроки программирования для подростков

Особое внимание я уделила проведению занятий на платформах. Думаю, все согласятся, что эффект от учебы достигается, когда теория понятна и доступна, и практика проводится под присмотром наставника. По каждой из школ, Тетрика или Алгоритмика, или EasyCode я изучила отзывы учеников и родителей, и вот, что говорят:

Платформа Изикод предлагает учебу в режиме реального времени, ребятишки подключаются к вебинарам и там разбирают теорию, потом сразу делают практику. Здорово, что в школе есть много групп и можно выбрать любую, так что даже в выходные можно заниматься. Родителям каждые 8 уроков предоставляется подробный отчет об успеваемости ребенка на курсе. Ну а если хотите, то тут можно заказать и индивидуальный формат обучения.

Потом я почитала про онлайн-урок в Тетрике. Там по программированию идет не курс, а именно мастер-класс, три штуки разных на выбор идет. Мастер-класс тоже будет в режиме реального времени, и ребенок вместе с преподавателем даже создаст несколько первых проектов.

Алгоритмика тоже уделяет большое внимание детскому обучению Тут можно выбрать учебу в группах (до 10 человек) или 1 на 1 с наставником, обязательно будут теория и практика. Дети осваивают сложные вещи через мультики и анимацию, а ребята постарше — через импровизации и моделирование ситуаций. Как показывают отзывы, Алгоритмика помогает детям привить дисциплину, творческий подход к решению и интерес к результатам самостоятельной и командной работы. А я сама лично читала эти отзывы про онлайн-школу Алгоритмика.

Тут пока еще сложно было определиться, какая школа лучше, EasyCode или Тетрика, либо Алгоритмика. Но поскольку я хотела именно большой курс, а не просто урок, то Алгоритмика и Изикод больше заинтересовали. В Тетрике же просто разовый мастер-класс идет.

Цены и оплата за курсы IT для подростков

Стоит понимать, что обучение — это услуга, а значит, требует оплаты. Так что я решила разобраться, что лучше, EasyCode или Тетрика, или Алгоритмика, в плане ценника. Но честно говоря, онлайн-школы не особо афишируют свой прайс-лист. По крайней мере, на сайтах цен я не нашла. Но поняла из прочитанных отзывов, что цена будет зависеть от выбора формата (групповой или индивидуальный), количества запланированных занятий (допустим, в Алгоритмике можно выбирать пакет от 4 до 128 уроков) и того, сколько по итогу проектов сделает ваш ребенок. Ну а у Тетрики мастер-класс вообще в открытом доступе, без оплаты.

Каких преподавателей предлагает каждая айти-школа для детей

Хочу подчеркнуть, что мне особо принципиально, чтобы обучение программированию для детей проводили специалисты, которым я могу доверить развитие моего ребенка. Так что я решила сравнить преподавателей на трех выбранных мной платформах:

Айти-школа Изикод предлагает преподавателей высокой квалификации и большого опыта преподавания. Для примера, Артем Груздев, преподаватель техникума, 5 лет наставничества, Вероника Останина, программист, 3 года преподавания, Иван Лакомченко, программист (разработчик игр), 4 года опыта создания сайтов, и др.

Курсы от школы Тетрика сопровождают только опытные практикующие наставники: Алексей Смирнов (опыт 7 лет, разработчик игр), Игорь Николаев (опыт 9 лет, программист), Анна Иванова (опыт 8 лет, цифровой дизайн). Сомневаться в компетенции не приходится.

Компьютерные курсы для начинающих подростков в Алгоритмике будут проводить профессионалы своего дела: Сергей Козлов, преподаватель “Чудо-школа Умница”, опыт — 5 лет, Альбина Анисимова, педагог-психолог, опыт — 7 лет, Елизавета Рыжова, лектор в МАИ, опыт — 5 лет, и т.д. Конкретно по курсу Роблокс я не видела фамилий, но в целом по школе впечатление сложилось хорошее. По крайней мере, отзывы родителей про школу Алгоритмика была в основном положительные.

Ну что ж, после сравнения я поняла, что обучением ребенка будут заниматься квалифицированные специалисты, имеющие опыт преподавания и работы в IT сфере. И тут даже сложно выбрать, что лучше, EasyCode или Тетрика и Алгоритмика.

Как мы тестировали все 3 школы

Посмотрев сайты и почитав отзывы, я уже предварительно приняла решение. Но все же хотелось, чтобы еще можно было пообщаться с представителями школ, и чтобы Миша немного погрузился в каждую из школ и тоже смог поучаствовать в выборе. Так что мы решили поискать пробные уроки:

Сперва мы взяли пробник в онлайн-школе программирования для детей Изи код. Урок длился около часа, сначала было знакомство с преподавателем, потом само занятие и в конце еще провели профориентацию. Очень интересно, дали много информации и Миша даже сделал первый небольшой сайт, впечатлился сильно!

В Тетрике мастер-класс по программированию не требует оплаты, так что тестовое занятие и не нужно особо. Можно сразу записываться и участвовать.

В академии программирования для школьников Алгоритмика на вводном занятии нас проконсультировали по всем вопросам, рассказали про платформу и про то, какие сейчас есть акции.

На самом деле, у первой школы Изи кот тестовый урок самый интересный оказался. Не просто консультация, а именно полноценное погружение в реальную учебу!

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На какой школе мы решили остановиться

Посмотрев все три сайта и всё почитав, мы с сыном решили попробовать пройти курсы в школе программирования EasyCode. Про нее были очень хорошие отзывы, мне визуально понравился сам сайт (да и Мише тоже), на пробном занятии честно ответили на все вопросы и объяснили, что и как будет. Плюс Мишу зацепило, что у него с первого же раза получилось свой проект создать. Поэтому я уже оплатила курс: надеюсь, что программирование Роблокс понравится сыночку и из него в будущем получится хороший специалист, например, Python-разработчик или же он будет программист игр. Обучение ему сейчас очень нравится, кстати!

Как выгодно сэкономить, оплачивая курсы

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На этом я завершу, пожалуй. Надеюсь, что мой опыт выбора школы для ребенка кому-то пригодится. Пишите, пожалуйста, в комментариях, какую бы вы предпочли платформу, EasyCode или Тетрика либо Алгоритмика? А у кого уже детки занимались там — тем более будет любопытно узнать ваш реальный опыт, он точно пригодится другим при выборе!

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