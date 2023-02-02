Питон для начинающих с нуля: где пройти современное обучение программированию с трудоустройством

Обучение программированию с трудоустройством – лучшее решение, если хочется кардинально сменить профессию и начать действительно много зарабатывать. Наш обзор раскроет, где освоить язык программирования Питон для начинающих с нуля – сравниваем цены, курсы и бонусы специально для вас.

В каких школах преподают Python для начинающих: краткое знакомство

Изучать с нуля Python лучше всего в проверенных онлайн-школах, имеющих достаточное количество положительных отзывов. Сегодня это Нетология, GeekBrains и Skillbox. Давайте кратко с ними познакомимся:

С 2011-го года основанная Максимом Спиридоновым и Юлией Спиридоновой-Микеда платформа Netology успела получить массу премий Рунета: как успешный стартап, как участник проекта «Цифровые профессии». Фишка компании – online-буткемпы для активного изучения айти-сферы, включая и обучение Python с нуля.

Платформа ГикБрейнс действует с 2014-го года, ее основатели – Гайк Айрапетян и Александр Никитин. В 2021 году школа вошла в топ-5 лидеров онлайн-образования в России. Фишка компании – образовательный IT-проект «Путь в IT со звездой», где можно узнать больше об айти-сфере из звездных уст.

Школа Скиллбокс открыта в 2016 году, основатели – Игорь Коропов, Сергей Попков, Дмитрий Крутов и Андрей Анищенко. Крупный холдинг 4 раза получал премии Рунета за свои успехи, в 2021 и 2022 годах компания занимала первое место в топе EdTech-организаций России.

Также при выборе обратите внимание на наличие у компаний образовательной лицензии – она позволит после завершения обучения оформить налоговый вычет и вернуть 13% от стоимости курса. Подобной лицензией обладают Нетология и ГикБрейнс, а Скиллбокс преподает в таком формате, для которого лицензия не требуется.



А еще стоит отметить, что IT-обучение сегодня набирает особую актуальность: подобные специалисты получают отсрочку от армии, повышенную зарплату (поскольку компании освобождены от уплаты НДФЛ), а также могут оформить ипотеку по льготной ставке 5%.

Предлагаемый ассортимент: какое онлайн-обучение доступно

Начнем наш обзор с сравнения программ и курсов, которые предлагает каждая из школ по направлению Python.

Нетология – курс Python-разработчик с нуля

Длительность курса – 12 месяцев. Вы сможете с нуля освоить универсальный язык программирования, научитесь управлять скоростью и качеством веб-разработки, начнете пользоваться распределенной системой контроля версий и автоматизируете развертывание проектов. В ходе обучения студент выполнит 3 масштабных проекта для своего портфолио. Курс подходит как новичкам в области программирования, так и Frontend и Backend-разработчикам, которые хотят расширить свои компетенции и подняться по карьерной лестнице.

Также у школы есть расширенная версия курса – Fullstack-разработчик на Python. Здесь вы выполните уже 6 проектов, поучаствуете в командной разработке под руководством SCRUM мастера и преподавателя, а отличие по программе будет заключаться в том, что подобный специалист после обучения сможет самостоятельно запрограммировать как клиентскую, так и серверную части приложения или сайта. Обновление курса – каждые 6 месяцев.

GeekBrains – программа Python-разработчик

Длительность программы – 9 месяцев. Вы освоите все функциональные алгоритмы программирования, сможете писать сайты и нейросети, изучите технологии SQL, JavaScript, Git и не только. Получаемый после обучения уровень – Junior, при этом курс подойдет как новичкам в айти, так и тем, кто уже работает в области программирования и хочет сменить специализацию и получить более высокооплачиваемую работу.

У компании также имеется расширенная версия курса – инженер-программист Python мастер. Она длится уже 24 месяца и дает дополнительно такие знания, как объектно-ориентированное программирование, верстка HTML/CSS, контейнеризация, архитектура ПО и не только.

Skillbox – профессия Python-разработчик

Обучение длится 6-10 месяцев (в зависимости от того, сколько часов в день заниматься) и включает в себя 9 курсов и 4 проекта, включая групповую стажировку. Ученики успешно освоят навыки написания нейросетей и приложений, смогут создавать Telegram-ботов, полноценные магазины и соцсети, освоят навыки научных вычислений и автоматизации процессов. Курс рассчитан на абсолютных новичков, не имеющих опыта в айти.

У этой школы тоже есть расширенная версия обучения – профессия Fullstack-разработчик, куда включено уже 3 языка программирования на выбор, до 10 проектов в портфолио и обучение созданию сайтов с нуля под ключ на языках PHP, Python или JavaScript.

Как видно, быстрее освоить новую профессию получится в Скиллбокс – при активном темпе понадобится всего полгода. Также здесь есть полезная групповая стажировка для отработки знаний на практике.

Формат занятий: как проходят уроки по Питону для начинающих

Ваша успеваемость во-многом будет зависеть от того, насколько комфортно будет заниматься в той или иной школе. Мы выяснили, какие форматы обучения предложены:

В Нетологии вас ждет 53 часа теории и 222 часа практики. Среди используемых форматов – готовые видеолекции, онлайн-вебинары с лектором по заранее составленному графику. Практика – интерактивные тренажеры и командные проекты. Такой смешанный формат онлайн-занятий и готовых видео позволяет чувствовать себя частью команды и при этом не сильно менять личный график. Для комфортного обучения достаточно выделять курсу 10 часов еженедельно. Дипломным проектом станет разработка backend-приложения для автоматизации закупок в розничной сети, а в конце обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке.

В Гик Брейнс обучение включает в себя онлайн-вебинары с лектором (около 70% курса, остальное – готовые видеозаписи и более 50 практических задач), а также записи других уроков по той же теме, прямые эфиры с практическими заданиями и модули по развитию дополнительных навыков Soft Skills. На время обучения за вами закрепляется персональный наставник, который помогает в сложных вопросах. Для оптимальной нагрузки рекомендован заниматься по 12 часов еженедельно. В конце обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке.

Школа Skillbox выбрала формат готовых видеозаписей, которые ученик смотрит в любое время суток. Помимо этого, каждый урок завершается практическим заданием, по которому лектор затем дает обратную связь. Доступ к курсу бессрочный, чтобы можно было освежить знания в любое время. Поскольку все задания приближены к реальным, из них можно будет собрать свое портфолио. А в Телеграм-канале у вас будет возможность пообщаться с другими учениками и преподавателями, чтобы поддерживать мотивацию к обучению.

Итак, по формату обучения выбор очевиден: любителям живого взаимодействия с лекторами больше подойдет Гик Брейнс либо Нетология. А вот те, кто предпочитает заниматься исключительно по видеозаписям в любое время суток, больше оценят Skillbox.

Сравниваем подарки и бонусы от школ

Платные онлайн-курсы дают максимум актуальных знаний, но помимо этого, всегда хочется получить приятные бонусы, презенты и дополнительный бесплатный контент. Предлагаем вам узнать, какая онлайн-школа более щедра на подарки:

В Нетологии можно найти массу интересных вебинаров и лекций в разделе «Учиться бесплатно». Также стоит заглянуть в раздел «Медиа Нетологии» - здесь собрано немало полезных статей о карьере и продуктивности. За покупку курса по Питону школа дарит бонусный модуль «Английский для начинающих разработчиков», а также бонусные средства на баланс на сервисе REG.ru, где ученики будут выполнять практические задания. Также в Нетологии получится целых 7 дней бесплатно проходить обучение по работе с данными для знакомства со всеми нюансами школы.

Школа Гик Брейнс предлагает более 2000 бесплатных вебинаров для просмотра, а также возможность поучаствовать в проекте PROFпортал и получить доступ к 7 мини-курсам из области IT.

В Скиллбокс вас ждет около 4 тысяч бесплатных вебинаров и интенсивов для просмотра, а также раздел Медиа с интересными тестами и статьями на актуальные тематики. При покупке курса язык программирования Python (обучение с нуля) в качестве подарка вы получите 5 дополнительных курсов в подарок (язык запросов SQL, карьера и развитие для программиста, веб-верстка и др.). Также из подарков – бесплатные бонусы от компании-партнера Timeweb Cloud и годовой доступ к платформе английского языка КЭСПА для тех, кто успешно пройдет 3 модуля из первого курса.

Выбирайте, что лучше закончить, отталкиваясь от полезности бонусов именно для вас. Одним будет интереснее получить доступ к сайту для изучения английского (который особо актуален для IT-сферы), другие же больше оценят бесплатные доступы к полезным IT-сервисам или вебинары на смежные тематики.

Вопрос цены: стоимость, рассрочка, варианты оплаты

Выбирая курсы программирования Python с трудоустройством, обязательно оцените, в чем разница между ценами и способами оплаты – мы собрали эту информацию:

Учеба в школе Нетология на рассматриваемый курс Питон обойдется вам от 99 тысяч рублей, либо от 4125 рублей в месяц при рассрочке. Оплата возможна разово, а рассрочка – на срок до 24 месяцев. Также возможно использовать промокоды для снижения цены, либо участвовать в регулярных распродажах курсов. Важно: если где-то вы нашли аналогичное обучение дешевле, компания готова снизить стоимость до такого же уровня.

Школа Гик Брейнс предлагает обучение по цене от 120 тысяч, либо от 3885 рублей в месяц при рассрочке до 36 мес. для тарифа «Специалист», либо от 4828 руб. в месяц для тарифа «Инженер» (больше теории и практики, расширенная программа). Как видно, платить можно разом, либо в рассрочку на периоды 6, 12, 18, 24 либо 36 мес. Школа принимает промокоды, по которым вам гарантирована скидка, регулярно устраивает акции на курсы. А еще предусмотрена возможность оплаты учебы маткапиталом. Важно: если у вас уже есть базовые знания в ИТ, можно выбрать опцию «Специалист с опытом» и получить скидку 20%, а также сократить длительность курса до 6 месяцев.

Обучение Python с трудоустройством в компании Скилл бокс – от 140 тысяч при разовой оплате, либо от 4191 руб. при выборе рассрочки через банк-партнер до 34 месяцев. Также можно воспользоваться кредитной программой при оплате, по которой школа берет на себя все расходы за первые 3 месяца обучения. Помимо возможности использовать промокоды для скидки, школа предлагает регулярные распродажи. Также стоит отметить: если вы проходили какие-либо модули, входящие в состав курса, сообщите специалисту и вам не придется переплачивать за эти модули снова.

Как мы видим, обучение в Netology – самое доступное по стоимости. Зато в Гик брейнс и Скиллбокс больше вариантов рассрочки, можно оформить ее до 36 месяцев, а также есть оплата по материнскому капиталу и особые кредитные программы.

Можно ли сменить курс или вернуть деньги

Иногда случается так, что уже после старта обучения студент понимает, что курсы Python с трудоустройством хотелось бы поменять на другое направление. Дают ли школы подобную возможность и можно ли вернуть оплаченную сумму, если вы захотите отказаться от обучения – давайте разбираться:

Netology предусматривает возврат денег в любое время: в первые 3 урока это будет полная сумма, далее – за вычетом уже пройденных занятий. Перейти на иной курс можно без труда: специалист подберет нужное направление - если его стоимость дешевле оплаченной вами, разницу вернут.

Школа GeekBrains тоже дает три первых занятия на полный возврат суммы, дальше будет отниматься цена пройденных уроков. Замена курса осуществляется по запросу ученика.

Компания Скиллбокс предусматривает первые 14 дней обучения для возврата стоимости обучения в полном объеме. Поменять курс также можно по согласованию и при наличии аналогичных потоков.

Очевидно, что в Скиллбокс выгоднее условия для тех, кто захочет вернуть всю сумму (14 дней вместо первых трех занятий, как у двух других компаний). А вот поменять курс можно в любой из школ.

Уровень преподавателей: кто делится актуальными знаниями

Присматривая курсы программирования с оплатой после трудоустройства, не упустите из вида и такой важный момент, как преподавательский состав. От лектора будет зависеть актуальность ваших знаний, успеваемость и в целом, настрой на обучение. Мы выяснили, кто преподает в трех лидирующих компаниях:

Преподаватели Netology – специалисты ведущих компаний, среди них – лучшие сотрудники Medindex, Lightmap, Open Solutions, OneSoil и др.

В GeekBrains с вами будут заниматься опытные эксперты и предприниматели в айти-сфере, это сотрудники компаний ОТМ, директор Департамента спецпроектов ГКУ ИАЦ и др.

Школа Скиллбокс в качестве преподавателей выбирают экспертов с опытом работы от 3 лет, это специалисты таких компаний, как AGIMA, СБЕР, МТС и др.

Очевидно, что в вопросе, у кого предпочитают учиться начинающие программисты, можно смело довериться любой из школ: здесь представлен экспертный преподавательский состав, а полученное обучение может стать хорошей базой для начального построения карьеры, либо продолжения обучения с более детальной углубленностью в конкретные отрасли.

Гарантия трудоустройства: есть ли шансы найти выгодную работу

Вне зависимости от того, понравилось ли вам обучение инженер-программист Python от GeekBrains или больше приглянулся курс Скиллбокс Питон-разработчик, обязательно оцените свои шансы на поиск хорошего рабочего места после завершения обучения. А мы подскажем, дают ли школы гарантии трудоустройства и будет ли у вас стажировка:

В Нетологии в программу курса входит модуль «Карьера разработчика», где вас обучат азам работы с резюме и портфолио, сформируют пошаговый план трудоустройства, также вас ждет карьерная консультация с HR-экспертом. В Центре карьеры помогут отобрать подходящие вакансии, поискать стажировку и подготовиться к собеседованию, а еще окажут карьерную поддержку в первые 6 месяцев после завершения обучения (специалисты будут отвечать на вопросы о карьере и помогут освоиться в профессии). Также ваше резюме получат все партнеры школы – топовые компании, среди которых Lamoda, Skyeng, Рамблер, Райффайзен банк и др.

У платформы Гик Брейнс вас гарантированно трудоустроят уже через 9 месяцев после начала обучения, либо вернут деньги. Через 8 месяцев вам организуют оплачиваемую стажировку в компании-партнеры (Норникель, PARAGON, ЛитРес, ЮЛА и др.), далее можно продолжать обучение и параллельно участвовать в 30-дневных буткемпах для профессиональной адаптации, а заодно вместе с Центром карьеры готовить резюме, портфолио и др.

На платформе Skillbox также гарантировано трудоустройство, либо вам вернут деньги. В курс включен целый модуль по трудоустройству. Гарантирована поддержка HR-специалиста, совместное составление резюме, портфолио, разработка карьерного плана. Вашу кандидатуру порекомендуют партнерам школы (Тинькофф, Рамблер, Wildberries, Delivery Club и др.). Также предусмотрена стажировка после выполнения всех практических работ: работа с тимлидом и командой из 3-5 человек по разработке маркетплейса.

Итак, только вторая и третья компании готовы обеспечить гарантированное трудоустройство, при этом в Скиллбокс и Гикбрейнс вас ждет еще и стажировка для более активного развития своих профессиональных навыков.

Обзорное сравнение: показываем главные отличия

Намереваясь освоить профессию с нуля, воспользуйтесь нашей обзорной таблицей: она быстро подскажет, какая школа лучше и что выбрать начинающим программистам.

Пробные уроки: знакомимся со школами до оплаты

Раздумывая, с чего начать изучение Python, оцените возможность бесплатно протестировать онлайн-школы:

Семь дней бесплатных занятий по работе с данными можно оформить в Нетологии. Также доступна онлайн-консультация со специалистом, который расскажет все о курсе и плюсах школы.

Гик Брейнс дает возможность посетить пробный урок с консультацией тем, кто подаст заявку на обучение - эксперт в деталях погрузит вас в атмосферу обучения.

Скиллбокс предлагает оформить бесплатную онлайн-консультацию по подбору курса, дополнительно специалист ответит на все ваши вопросы о курсе и формате обучения.

Итак, бесплатная тестовая возможность есть во всех трех компаниях – обязательно воспользуйтесь ей, чтобы определиться, подходит ли вам Python-разработка для начинающих от Нетологии, курс от Гикбрейнс, или же захочется изучать в Skillbox программирование.

Выбираем обучение в Skillbox - Курс профессия Python-разработчик

Выбираем обучение в Geekbrains - Курс программа Python-разработчик

Выбираем обучение в Нетологии - Курс Python-разработчик с нуля

Дополнительная выгода: ищем скидки на обучение

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