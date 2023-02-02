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Питон для начинающих с нуля: где пройти современное обучение программированию с трудоустройством

Обучение программированию с трудоустройством – лучшее решение, если хочется кардинально сменить профессию и начать действительно много зарабатывать. Наш обзор раскроет, где освоить язык программирования Питон для начинающих с нуля – сравниваем цены, курсы и бонусы специально для вас.
Обучение python с нуля

В каких школах преподают Python для начинающих: краткое знакомство

Изучать с нуля Python лучше всего в проверенных онлайн-школах, имеющих достаточное количество положительных отзывов. Сегодня это Нетология, GeekBrains и Skillbox. Давайте кратко с ними познакомимся:

Python разработка для начинающих от НетологииС 2011-го года основанная Максимом Спиридоновым и Юлией Спиридоновой-Микеда платформа Netology успела получить массу премий Рунета: как успешный стартап, как участник проекта «Цифровые профессии». Фишка компании – online-буткемпы для активного изучения айти-сферы, включая и обучение Python с нуля.

 

Python GeekbrainsПлатформа ГикБрейнс действует с 2014-го года, ее основатели – Гайк Айрапетян и Александр Никитин. В 2021 году школа вошла в топ-5 лидеров онлайн-образования в России. Фишка компании – образовательный IT-проект «Путь в IT со звездой», где можно узнать больше об айти-сфере из звездных уст.

 

Скиллбокс питон разработчикШкола Скиллбокс открыта в 2016 году, основатели – Игорь Коропов, Сергей Попков, Дмитрий Крутов и Андрей Анищенко. Крупный холдинг 4 раза получал премии Рунета за свои успехи, в 2021 и 2022 годах компания занимала первое место в топе EdTech-организаций России.

 

Также при выборе обратите внимание на наличие у компаний образовательной лицензии – она позволит после завершения обучения оформить налоговый вычет и вернуть 13% от стоимости курса. Подобной лицензией обладают Нетология и ГикБрейнс, а Скиллбокс преподает в таком формате, для которого лицензия не требуется.

А еще стоит отметить, что IT-обучение сегодня набирает особую актуальность: подобные специалисты получают отсрочку от армии, повышенную зарплату (поскольку компании освобождены от уплаты НДФЛ), а также могут оформить ипотеку по льготной ставке 5%.

Предлагаемый ассортимент: какое онлайн-обучение доступно

Начнем наш обзор с сравнения программ и курсов, которые предлагает каждая из школ по направлению Python.

✔ Нетология – курс Python-разработчик с нуля

Длительность курса – 12 месяцев. Вы сможете с нуля освоить универсальный язык программирования, научитесь управлять скоростью и качеством веб-разработки, начнете пользоваться распределенной системой контроля версий и автоматизируете развертывание проектов. В ходе обучения студент выполнит 3 масштабных проекта для своего портфолио. Курс подходит как новичкам в области программирования, так и Frontend и Backend-разработчикам, которые хотят расширить свои компетенции и подняться по карьерной лестнице.

Также у школы есть расширенная версия курса – Fullstack-разработчик на Python. Здесь вы выполните уже 6 проектов, поучаствуете в командной разработке под руководством SCRUM мастера и преподавателя, а отличие по программе будет заключаться в том, что подобный специалист после обучения сможет самостоятельно запрограммировать как клиентскую, так и серверную части приложения или сайта. Обновление курса – каждые 6 месяцев.

✔ GeekBrains – программа Python-разработчик

Длительность программы – 9 месяцев. Вы освоите все функциональные алгоритмы программирования, сможете писать сайты и нейросети, изучите технологии SQL, JavaScript, Git и не только. Получаемый после обучения уровень – Junior, при этом курс подойдет как новичкам в айти, так и тем, кто уже работает в области программирования и хочет сменить специализацию и получить более высокооплачиваемую работу.

У компании также имеется расширенная версия курса – инженер-программист Python мастер. Она длится уже 24 месяца и дает дополнительно такие знания, как объектно-ориентированное программирование, верстка HTML/CSS, контейнеризация, архитектура ПО и не только.

✔ Skillbox – профессия Python-разработчик

Обучение длится 6-10 месяцев (в зависимости от того, сколько часов в день заниматься) и включает в себя 9 курсов и 4 проекта, включая групповую стажировку. Ученики успешно освоят навыки написания нейросетей и приложений, смогут создавать Telegram-ботов, полноценные магазины и соцсети, освоят навыки научных вычислений и автоматизации процессов. Курс рассчитан на абсолютных новичков, не имеющих опыта в айти.

У этой школы тоже есть расширенная версия обучения – профессия Fullstack-разработчик, куда включено уже 3 языка программирования на выбор, до 10 проектов в портфолио и обучение созданию сайтов с нуля под ключ на языках PHP, Python или JavaScript.

Как видно, быстрее освоить новую профессию получится в Скиллбокс – при активном темпе понадобится всего полгода. Также здесь есть полезная групповая стажировка для отработки знаний на практике.

Формат занятий: как проходят уроки по Питону для начинающих

Ваша успеваемость во-многом будет зависеть от того, насколько комфортно будет заниматься в той или иной школе. Мы выяснили, какие форматы обучения предложены:

  • В Нетологии вас ждет 53 часа теории и 222 часа практики. Среди используемых форматов – готовые видеолекции, онлайн-вебинары с лектором по заранее составленному графику. Практика – интерактивные тренажеры и командные проекты. Такой смешанный формат онлайн-занятий и готовых видео позволяет чувствовать себя частью команды и при этом не сильно менять личный график. Для комфортного обучения достаточно выделять курсу 10 часов еженедельно. Дипломным проектом станет разработка backend-приложения для автоматизации закупок в розничной сети, а в конце обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке.

 

  • В Гик Брейнс обучение включает в себя онлайн-вебинары с лектором (около 70% курса, остальное – готовые видеозаписи и более 50 практических задач), а также записи других уроков по той же теме, прямые эфиры с практическими заданиями и модули по развитию дополнительных навыков Soft Skills. На время обучения за вами закрепляется персональный наставник, который помогает в сложных вопросах. Для оптимальной нагрузки рекомендован заниматься по 12 часов еженедельно. В конце обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке.

 

  • Школа Skillbox выбрала формат готовых видеозаписей, которые ученик смотрит в любое время суток. Помимо этого, каждый урок завершается практическим заданием, по которому лектор затем дает обратную связь. Доступ к курсу бессрочный, чтобы можно было освежить знания в любое время. Поскольку все задания приближены к реальным, из них можно будет собрать свое портфолио. А в Телеграм-канале у вас будет возможность пообщаться с другими учениками и преподавателями, чтобы поддерживать мотивацию к обучению.

Итак, по формату обучения выбор очевиден: любителям живого взаимодействия с лекторами больше подойдет Гик Брейнс либо Нетология. А вот те, кто предпочитает заниматься исключительно по видеозаписям в любое время суток, больше оценят Skillbox.

Сравниваем подарки и бонусы от школ

Платные онлайн-курсы дают максимум актуальных знаний, но помимо этого, всегда хочется получить приятные бонусы, презенты и дополнительный бесплатный контент. Предлагаем вам узнать, какая онлайн-школа более щедра на подарки:

✔ В Нетологии можно найти массу интересных вебинаров и лекций в разделе «Учиться бесплатно». Также стоит заглянуть в раздел «Медиа Нетологии» - здесь собрано немало полезных статей о карьере и продуктивности. За покупку курса по Питону школа дарит бонусный модуль «Английский для начинающих разработчиков», а также бонусные средства на баланс на сервисе REG.ru, где ученики будут выполнять практические задания. Также в Нетологии получится целых 7 дней бесплатно проходить обучение по работе с данными для знакомства со всеми нюансами школы.

 

✔ Школа Гик Брейнс предлагает более 2000 бесплатных вебинаров для просмотра, а также возможность поучаствовать в проекте PROFпортал и получить доступ к 7 мини-курсам из области IT.

 

✔ В Скиллбокс вас ждет около 4 тысяч бесплатных вебинаров и интенсивов для просмотра, а также раздел Медиа с интересными тестами и статьями на актуальные тематики. При покупке курса язык программирования Python (обучение с нуля) в качестве подарка вы получите 5 дополнительных курсов в подарок (язык запросов SQL, карьера и развитие для программиста, веб-верстка и др.). Также из подарков – бесплатные бонусы от компании-партнера Timeweb Cloud и годовой доступ к платформе английского языка КЭСПА для тех, кто успешно пройдет 3 модуля из первого курса.

Выбирайте, что лучше закончить, отталкиваясь от полезности бонусов именно для вас. Одним будет интереснее получить доступ к сайту для изучения английского (который особо актуален для IT-сферы), другие же больше оценят бесплатные доступы к полезным IT-сервисам или вебинары на смежные тематики.

Вопрос цены: стоимость, рассрочка, варианты оплаты

Выбирая курсы программирования Python с трудоустройством, обязательно оцените, в чем разница между ценами и способами оплаты – мы собрали эту информацию:

  • Учеба в школе Нетология на рассматриваемый курс Питон обойдется вам от 99 тысяч рублей, либо от 4125 рублей в месяц при рассрочке. Оплата возможна разово, а рассрочка – на срок до 24 месяцев. Также возможно использовать промокоды для снижения цены, либо участвовать в регулярных распродажах курсов. Важно: если где-то вы нашли аналогичное обучение дешевле, компания готова снизить стоимость до такого же уровня.

 

  • Школа Гик Брейнс предлагает обучение по цене от 120 тысяч, либо от 3885 рублей в месяц при рассрочке до 36 мес. для тарифа «Специалист», либо от 4828 руб. в месяц для тарифа «Инженер» (больше теории и практики, расширенная программа). Как видно, платить можно разом, либо в рассрочку на периоды 6, 12, 18, 24 либо 36 мес. Школа принимает промокоды, по которым вам гарантирована скидка, регулярно устраивает акции на курсы. А еще предусмотрена возможность оплаты учебы маткапиталом. Важно: если у вас уже есть базовые знания в ИТ, можно выбрать опцию «Специалист с опытом» и получить скидку 20%, а также сократить длительность курса до 6 месяцев.

 

  • Обучение Python с трудоустройством в компании Скилл бокс – от 140 тысяч при разовой оплате, либо от 4191 руб. при выборе рассрочки через банк-партнер до 34 месяцев. Также можно воспользоваться кредитной программой при оплате, по которой школа берет на себя все расходы за первые 3 месяца обучения. Помимо возможности использовать промокоды для скидки, школа предлагает регулярные распродажи. Также стоит отметить: если вы проходили какие-либо модули, входящие в состав курса, сообщите специалисту и вам не придется переплачивать за эти модули снова.

Как мы видим, обучение в Netology – самое доступное по стоимости. Зато в Гик брейнс и Скиллбокс больше вариантов рассрочки, можно оформить ее до 36 месяцев, а также есть оплата по материнскому капиталу и особые кредитные программы.

Можно ли сменить курс или вернуть деньги

Иногда случается так, что уже после старта обучения студент понимает, что курсы Python с трудоустройством хотелось бы поменять на другое направление. Дают ли школы подобную возможность и можно ли вернуть оплаченную сумму, если вы захотите отказаться от обучения – давайте разбираться:

✔ Netology предусматривает возврат денег в любое время: в первые 3 урока это будет полная сумма, далее – за вычетом уже пройденных занятий. Перейти на иной курс можно без труда: специалист подберет нужное направление - если его стоимость дешевле оплаченной вами, разницу вернут.

✔ Школа GeekBrains тоже дает три первых занятия на полный возврат суммы, дальше будет отниматься цена пройденных уроков. Замена курса осуществляется по запросу ученика.

✔ Компания Скиллбокс предусматривает первые 14 дней обучения для возврата стоимости обучения в полном объеме. Поменять курс также можно по согласованию и при наличии аналогичных потоков.

Очевидно, что в Скиллбокс выгоднее условия для тех, кто захочет вернуть всю сумму (14 дней вместо первых трех занятий, как у двух других компаний). А вот поменять курс можно в любой из школ.

Уровень преподавателей: кто делится актуальными знаниями

Присматривая курсы программирования с оплатой после трудоустройства, не упустите из вида и такой важный момент, как преподавательский состав. От лектора будет зависеть актуальность ваших знаний, успеваемость и в целом, настрой на обучение. Мы выяснили, кто преподает в трех лидирующих компаниях:

  • Преподаватели Netology – специалисты ведущих компаний, среди них – лучшие сотрудники Medindex, Lightmap, Open Solutions, OneSoil и др.
  • В GeekBrains с вами будут заниматься опытные эксперты и предприниматели в айти-сфере, это сотрудники компаний ОТМ, директор Департамента спецпроектов ГКУ ИАЦ и др.
  • Школа Скиллбокс в качестве преподавателей выбирают экспертов с опытом работы от 3 лет, это специалисты таких компаний, как AGIMA, СБЕР, МТС и др.

Очевидно, что в вопросе, у кого предпочитают учиться начинающие программисты, можно смело довериться любой из школ: здесь представлен экспертный преподавательский состав, а полученное обучение может стать хорошей базой для начального построения карьеры, либо продолжения обучения с более детальной углубленностью в конкретные отрасли.

Гарантия трудоустройства: есть ли шансы найти выгодную работу

Вне зависимости от того, понравилось ли вам обучение инженер-программист Python от GeekBrains или больше приглянулся курс Скиллбокс Питон-разработчик, обязательно оцените свои шансы на поиск хорошего рабочего места после завершения обучения. А мы подскажем, дают ли школы гарантии трудоустройства и будет ли у вас стажировка:

✔ В Нетологии в программу курса входит модуль «Карьера разработчика», где вас обучат азам работы с резюме и портфолио, сформируют пошаговый план трудоустройства, также вас ждет карьерная консультация с HR-экспертом. В Центре карьеры помогут отобрать подходящие вакансии, поискать стажировку и подготовиться к собеседованию, а еще окажут карьерную поддержку в первые 6 месяцев после завершения обучения (специалисты будут отвечать на вопросы о карьере и помогут освоиться в профессии). Также ваше резюме получат все партнеры школы – топовые компании, среди которых Lamoda, Skyeng, Рамблер, Райффайзен банк и др.

Курсы python разработчика с трудоустройством в Нетологии

 

✔ У платформы Гик Брейнс вас гарантированно трудоустроят уже через 9 месяцев после начала обучения, либо вернут деньги. Через 8 месяцев вам организуют оплачиваемую стажировку в компании-партнеры (Норникель, PARAGON, ЛитРес, ЮЛА и др.), далее можно продолжать обучение и параллельно участвовать в 30-дневных буткемпах для профессиональной адаптации, а заодно вместе с Центром карьеры готовить резюме, портфолио и др.

Курсы python разработчика с трудоустройством в GeekBrains

 

✔ На платформе Skillbox также гарантировано трудоустройство, либо вам вернут деньги. В курс включен целый модуль по трудоустройству. Гарантирована поддержка HR-специалиста, совместное составление резюме, портфолио, разработка карьерного плана. Вашу кандидатуру порекомендуют партнерам школы (Тинькофф, Рамблер, Wildberries, Delivery Club и др.). Также предусмотрена стажировка после выполнения всех практических работ: работа с тимлидом и командой из 3-5 человек по разработке маркетплейса.

Курсы python разработчика с трудоустройством в Скиллбокс

Итак, только вторая и третья компании готовы обеспечить гарантированное трудоустройство, при этом в Скиллбокс и Гикбрейнс вас ждет еще и стажировка для более активного развития своих профессиональных навыков.

Обзорное сравнение: показываем главные отличия

Намереваясь освоить профессию с нуля, воспользуйтесь нашей обзорной таблицей: она быстро подскажет, какая школа лучше и что выбрать начинающим программистам.

Пробные уроки: знакомимся со школами до оплаты

Раздумывая, с чего начать изучение Python, оцените возможность бесплатно протестировать онлайн-школы:

✔ Семь дней бесплатных занятий по работе с данными можно оформить в Нетологии. Также доступна онлайн-консультация со специалистом, который расскажет все о курсе и плюсах школы.

✔ Гик Брейнс дает возможность посетить пробный урок с консультацией тем, кто подаст заявку на обучение - эксперт в деталях погрузит вас в атмосферу обучения.

✔ Скиллбокс предлагает оформить бесплатную онлайн-консультацию по подбору курса, дополнительно специалист ответит на все ваши вопросы о курсе и формате обучения.

Итак, бесплатная тестовая возможность есть во всех трех компаниях – обязательно воспользуйтесь ей, чтобы определиться, подходит ли вам Python-разработка для начинающих от Нетологии, курс от Гикбрейнс, или же захочется изучать в Skillbox программирование.

Скиллбокс или Нетология или Geekbrains python разработчик

 

Выбираем обучение в Skillbox - Курс профессия Python-разработчик

 

Выбираем обучение в Geekbrains - Курс программа Python-разработчик

Выбираем обучение в Нетологии - Курс Python-разработчик с нуля

Дополнительная выгода: ищем скидки на обучение

Если вы твердо решили освоить направление инженер-программист Python, профессиональная переподготовка на которого возможна в режиме онлайн, или же планируете с нуля осваивать язык Питон для построения карьеры – не забудьте о возможности выгодно сэкономить, используя при оплате актуальные промокоды от проверенной платформы-агрегатора BeriBuy. Здесь собраны лучшие предложения, купоны на скидку и на дополнительные подарочные курсы – просто выбирайте самый интересный промокод и указывайте его в форме на покупку выбранной программы обучения!

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