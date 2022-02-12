Получаем деньги на карту быстро и без лишних условий: что лучше, Ezaem, Oneclickmoney или Манимен

В жизни случаются разные ситуации, когда нет времени бежать в банк ради нужной суммы. В этом случае всегда выручают такие платформы, как Ezaem, Oneclickmoney или Манимен. Что лучше и где можно оформить займы на карту без отказа, вы узнаете в детальном обзоре.

Знакомимся с каждым из представителей

Прежде, чем приступить к детальному сравнению, стоит кратко познакомиться с каждым из сайтов:

Компания Езаем предлагает свои услуги с 2012-го года, являясь частью международной организации FINNO и входя в ТОП-10 лучших МФО в России. Ее филиалы открыты в пяти странах, Езаем работает на основании государственной лицензии и предлагает только честные и открытые займы.

С 2011 года МФО One Click Money предоставляет краткосрочные займы клиентам. Здесь одобряют более 97% всех заявок, компания входит в реестр МФО и ведет деятельность в соответствии с действующим законодательством.

Манимен – платформа, где с 2012-го года можно оформить микрозайм на доступных условиях. Компания входит в реестр МФО, здесь успешно получили нужные суммы более 7 миллионов клиентов. Из примечательных фишек – интуитивно понятный интерфейс и антифрод-система для вычисления незаконных операций и их пресечения.

Итак, все компании числятся в реестре МФО – стоит смело подавать онлайн-заявку, не опасаясь нелегальных платежей и подводных камней. При этом Езаем входит в десятку лучших микрофинансовых организаций в России.

О самом важном: сколько денег и на какой период можно взять

Выбирая между Езаем, Oneclickmoney или Манимен, первое, что стоит оценить – какие суммы доступны для получения и в какие сроки их нужно будет погасить:

На платформе Ezaem доступны займы от 2 до 30 тыс. рублей (новым клиентам – 3 до 15 тысяч), период - от 5 до 35 дней.

Сайт Ванкликмани предоставляет займы от 2 до 30 тысяч на период от 6 до 60 суток.

На сервисе Мани мен доступны суммы от 1,5 до 80 тыс. рублей на период от 5 суток до 18 недель. Важный момент: при первом займе можно оформить только сумму до 15 тысяч рублей.

Итак, самый внушительный диапазон предлагает Манимен, зато в OneClickMoney нет ограничений по суммам для новых пользователей.

Критерии, предъявляемые к заемщикам

Езаем, Oneclickmoney или Манимен - что лучше, стоит сравнить и по тому, какие параметры каждая из платформ выдвигает для будущих клиентов:

Чтобы стать клиентом Езаем, необходим паспорт РФ с регистрацией в России, возраст 18-65 лет, СНИЛС и наличие регулярного подтверждаемого дохода.

В Ван клик мани необходим возраст 18-80 лет, российская прописка и паспорт РФ, а также наличие рабочего места.

На платформе Манимен будущий заемщик должен быть в возрасте от 18 до 70 лет, иметь российские паспорт, СНИЛС и гражданство.

Выделим, что во всех трех компаниях для отправки заявки вам понадобятся сотовый телефон, e-mail и банковская карточка, на которую вам перечислят средства.

Все особенности оформления первого займа

Все 3 компании, Езаем, Oneclickmoney либо Манимен, стараются повысить лояльность своих заемщиков уже с первой же их заявки. Давайте сравним, какие условия и плюсы ждут вас при первом обращении в каждую из МФО:

Первый заем в Езаем доступен до 15 000р на срок 5-35 дней под 0% - это отличный вариант для выгодного знакомства с платформой!

У сервиса One Click Money можно взять от 2 до 30 тысяч на период 6-60 дней уже при первом обращении по ставке всего от 1%. Особые условия не предлагаются – но, если активировать промокоды от BeriBuy, вас ждут приятные бонусы!

В MoneyMan можно взять до 15 тысяч на срок 5-21 день по ставке 0%, если вы впервые обращаетесь в компанию. Здесь одобряют до 98% заявок, поэтому у вас есть все шансы!

Как видно, Езаем и Манимен предлагают выгодную ставку 0% на первый займ (действует только при возврате займа вовремя). Зато в Ван клик мани больше сумма, которую можно получить в первый раз – целых 30 тысяч рублей.

Способы получения и возврата средств: сравним, где выгоднее

При выборе между Езаем, Oneclickmoney или Moneyman важно оценить, какие предложены варианты получения и погашения микрозаймов на длительный срок без процентов:

У сервиса Ezaem возможны такие варианты получения займа, как на карту, банковский счет, либо наличкой через систему Контакт. Погашение займа осуществляется картой на сайте, в Киви-терминале, наличкой в сервисах Золотая Корона или Contact, в филиале любого банка, либо переводом на банковский расчетный счет МФО.

Получить деньги в Ван клик мани можно на карту, ЮMoney или на QIWI-кошелек. А возврат средств возможен картой на сайте, при помощи ЮMoney и Webmoney, в платежных терминалах, через Альфа-Клик или платежную систему Контакт.

Площадка Money man позволяет оформить займ на банковский счет и карту, либо наличными по системе Contact. Погашение задолженности предусматривается картой через сайт, при помощи Элекснет, QIWI-кошелька, МКБ, в системе Контакт, либо через банковский перевод.

Очевидно, что больше всего способов взять микрозайм без процентов первый раз и совершать погашение предоставляет Езаем.

Возможность досрочного погашения

Чтобы не переплачивать свои финансы, при возможности досрочно погасить микрозайм точно стоит этим воспользоваться. Давайте разбираться, есть ли подобная функция у компаний:

У Езаем досрочно можно оплатить займ в первые 14 дней с момента получения, как целиком, так и полностью. После этого срока для досрочного погашения необходимо будет письменно уведомить компанию не менее, чем за 15 дней до планируемого дня погашения.

В Ван клик мани можно погасить сумму раньше срока, при этом проценты будут пересчитаны только за срок фактического использования денег.

В Манимен можно досрочно погасить займ, начиная с 3-го дня пользования им. В случае частичного погашения проценты будут начислены только на непогашенную сумму долга. Можно досрочно гасить сумму и в первые два дня – но это повлечет 30-дневную блокировку на взятие повторных микрозаймов.

Сравнивая Ван клик мани или Манимен, или Езаем, отметим: Езаем и OneClickMoney будут выгоднее, поскольку здесь нет временной блокировки при раннем погашении.

Допускается ли в МФО продление займа

Случается так, что у заемщика может не быть возможности вовремя оплатить сумму – чтобы не получить штрафные санкции, стоит вовремя позаботиться о том, как продлить срок оплаты:

У МФО Езаем можно сделать продление на 21 или 30 дней – это платная услуга, продлевать займа можно до 5 раз для договоров сроком до 30 дней, и неограниченно – если договор со сроком 35 дней.

В Ван клик мани можно продлить период займа, делается это в личном кабинете. При этом нужно будет оплатить фактически начисленные проценты.

Пролонгировать микрозайм можно и в MoneyMan – услуга платная, продление доступно на срок до 60 дней. Оплатить продление можно бонусными рублями.

Как мы видим, в OneClickMoney услуга бесплатная, в других компаниях за пролонгацию нужно будет заплатить. А в Манимен предоставляется самый длительный срок пролонгации – до 60 дней.

Что будет, если просрочить погашение микрозайма

Подбирая займы на карту без отказа, рассчитывайте свои силы и возможности, чтобы не допустить просрочку. Если она все же произойдет:

На платформе Езаем при просрочке начнет начисляться 1% в день + 20% годовых на сумму основного долга.

В Ван Клин Мани просрочка предусматривает начисление процентов до достижения суммы, равной полуторакратному объему самого займа.

У Мани мен просрочка обернется 20-40% годовых неустойки, а еще начнет начисляться до 1% ежедневно. Также просрочка влечет за собой отмену акций, в которых участвовал клиент – например, первый займ под 0%.

Итак, штрафные санкции в трех компаниях практически равноценны, процент годовых в Езаем чуть меньше в сопоставлении с остальными МФО. Во всех случаях информация о просрочке уходит в Бюро кредитных историй – поэтому не стоит допускать подобную ситуацию и вовремя гасить, либо продлевать микрозаймы.

Дают ли безотказный займ на карту без проверок с плохой кредитной историей

Ванкликмани, Ezaem или Манимен - что лучше, важно оценить и по возможности получить нужные финансы, если у вас не самые лучшие жизненные обстоятельства:

На платформе Ezaem займы выдают в режиме 24/7, при этом не нужны залоги и поручители, компания активно дает займы с плохой кредитной историей, пенсионерам, людям в декрете или с низким заработком.

На сайте One Click Money одобряют 97% всех заявок, включая даже клиентов с плохой кредитной историей и просрочками в прошлом, при этом не нужны залоги и поручители.

Манимен круглосуточно одобряют 98% заявок – подать их можно не только с плохой кредитной историей, но и в декрете, без официального трудоустройства или вовсе без кредитной истории.

Как мы видим, все три компании лояльно относятся к клиентам и дают максимальные шансы на получение нужной денежной суммы даже в сложных жизненных обстоятельствах.

Какие скидки и программы лояльности предлагают МФО

Стремясь завоевать доверие заемщиков, Ванкликмани, Езаем либо Манимен предлагают свои бонусные системы и акции. Мы выяснили, где и в какие выгодных программах можно поучаствовать, планируя взять микрокредит на карту через интернет, не выходя из дома.

Выгодные бонусы от Езаем

Особая программа лояльности предусматривает скидки до 25% для постоянных покупателей – достаточно взять 5 займов, чтобы выйти на максимальный уровень. Также компания дарит скидку 30% в День рождения – как скидку 25, так и 30% можно потратить на комиссионную плату займа. При этом скидка на день рождения действует только за 7 дней до, в сам день рождения и на следующий день после дня рождения. Также здесь можно пользоваться промокодами на скидку от платформы BeriBuy для получения персональных условий!

Интересные предложения от Ванкликмани

В данной МФО нет бонусной программы – зато есть регулярные акции для клиентов со скидками. А также можно пользоваться промокодами от BeriBuy, чтобы снизить процентную ставку или получить дополнительную сумму сверх одобренной.

Бонусная программа от Манимен

В данной МФО можно получать бонусы за своевременное погашение и за оставленные отзывы. Накопленными баллами получится оплатить продление займов, погасить проценты, либо реструктуризацию. Также здесь можно использовать скидочные промокоды от сервиса BeriBuy. А еще часто проводится акция «Прощение долга», когда некоторым пользователям дается возможность списать часть задолженности.

Сравнивая Ванкликмани, Езаем или Манимен, обратите внимание: везде, кроме Ванкликмани, есть бонусные программы, позволяющие существенно экономить на повторных обращениях. А вот пользоваться промокодами можно во всех трех МФО, планируя получить деньги на карту без отказов срочно и без проверки кредитной истории.

Где выгодно брать мгновенные займы: сравним за минуту

Удобная обзорная таблица поможет вам моментально выяснить ключевые различия между тремя лидирующими МФО, и сделать правильный выбор, где срочно взять деньги без отказа, без проверки и мгновенно.

Оформить микрозайм в Ezaem

Оформить микрозайм в One Click Money

Оформить микрозайм в MoneyMan

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