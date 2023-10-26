ProductStar, SkillFactory или Нетология: три онлайн-школы, которым доверяют тысячи студентов

ProductStar, SkillFactory или Нетология – лучший выбор, если вы ищете курсы IT-специалистов с нуля с возможностью построить профессиональную карьеру сразу после обучения. Наш обзор продемонстрирует топ лучших онлайн-школ: сравните все условия и выбирайте вариант, подходящий по всем параметрам.

О школах: краткое знакомство

Прежде чем приступать к выяснению, что лучше - SkillFactory или Нетология, либо ProductStar, предлагаем кратко познакомиться с тремя платформами и понять их ключевые особенности:

Школа ProductStar запущена в 2018 году М. Карповым и Р. Абрамовым. Компания выступает резидентом Skolkovo и примечательна следующими фактами: средняя зарплата ее выпускников – 120 тысяч рублей, а до трудоустройства в среднем проходит не более 5 месяцев. Также школа активно практикует погружение студентов в мировое комьюнити, являясь организатором конференций Productcamp и Devscamp.

Школа Нетология запущена М. Спиридоновым и Ю. Спиридоновой-Микеда в 2011 году. Школа является резидентом Сколково и участником проекта «Цифровые профессии». По статистике Forbes Education, именно в Нетологии самый высокий процент выпускников, довольных обучением – 85%. При этом 82% учащихся успешно находят работу по новой специальности.

Школа SkillFactory – основанная в 2016 году А. Турилиным и А. Ерошкиным российская платформа обучает IT-профессиям на основе проектов от реальных фирм. Школа участвует в проекте «Цифровые профессии» и отличилась запуском в 2021 году запуском образовательного EdTech-проекта в Индии. Более 71% студентов Скиллфактори получили повышение или новую работу, а 81% учеников, освоивших самые востребованные профессии в IT-сфере – приглашение на интервью.

Важно: все три компании действуют на основе образовательной государственной лицензии, предлагая курсы для получения новой профессии. А значит, после завершения обучения вы сможете получить налоговый вычет в размере 13% от стоимости курса (при условии того, что вы официально трудоустроены и платите НДФЛ). Не забывайте об этом, выбирая обучение айти-специалистов с нуля.

А еще айти-сфера сегодня выгодна тем, что специалисты могут оформлять льготную ипотеку от 5%, получать повышенную зарплату благодаря временному освобождению компаний от налогов, а также получать отсрочку от военной службы: самое время учиться на айтишника.

Предлагаемый ассортимент образовательных программ

Самое время начать разбираться, что выбрать – Skillfactory, ProductStar или Нетология. Предлагаем начать обзор с ассортимента и оценим, какие обучающие курсы здесь представлены:

В школе Продукт Стар представлено 6 направлений (менеджмент, программирование, дизайн, аналитика, маркетинг и прочее). В сумме – 16 образовательных программ. Также школа предлагает программу Digital MBA для собственников бизнеса и управленцев, есть возможность организации корпоративного обучения. Онлайн-курсы в ассортименте поделены на те, которые позволяют получить профессию с нуля, либо прокачать уже имеющиеся навыки.

Ассортимент Нетологии – это более 300 курсов по 12 направлениям (курсы программирования, маркетинг, менеджер проектов, хобби и творческие профессии и др.). Возможна организация корпоративного обучения, а также доступно получение высшего образования (магистратура – 7 программ и бакалавриат – 3 программы). Курсы школы удобно разбиты не только по направлениям, но и по уровням знаний (новичкам и специалистам), а также по длительности обучения. Из фишек школы – онлайн-буткемпы для экспресс-обучения.

Онлайн-школа SkillFactory предлагает 6 направлений (менеджмент, дизайн, тестировщик, программирование, аналитик данных и Data Science) – около 100 курсов в сумме. Есть как варианты для изучения профессии с нуля, так и интенсивные курсы айти-специалистов для ускоренного обучения, а также высшее образование (магистратура и дополнительное профессиональное образование (10 программ). Для предприятий доступен заказ корпоративного обучения.

Можно сделать вывод о том, что только в двух школах из трех (это сайты для обучения Нетология и Скиллфактори) есть шанс получить высшее образование. По количеству направлений лидирует Нетология, зато школа Продукт Стар предлагает максимально детальную программу МВА для предпринимателей.



Кстати, в школах нет ограничений по возрасту: можно пройти по курсу IT специалист обучение после 9 класса, после 11 класса, или же осваивать востребованные айти-специальности, будучи на пенсии.

Как проходит обучение: сравниваем лучшие IT-школы

Помимо выбора подходящей сферы и курса, важно обратить внимание и на то, как лучшие школы онлайн-профессий подходят к образовательному процессу – как дают теорию и практику, проверяют домашние задания и т.п.:

Ученики школы ProductStar получают знания при помощи готовых видеоуроков, доступных для просмотра в удобное время. У каждого ученика будет персональный ментор, помогающий отслеживать успехи и проходить уроки эффективно. Около 70% любого курса школы – это практика в виде домашних заданий на основе кейсов от реальных предприятий: будут как персональные, так и групповые проекты. На финише курса – дипломный проект (можно взять проект с работы, свою идею или одно из предложений ментора), который пойдет в ваше портфолио. В конце обучения по профессии выдается диплом о профессиональной переподготовке.

В школе Netology вас ждут живые онлайн-вебинары, которые проводятся в вечернее время дважды в неделю. Остальная часть теории дается в виде видеозаписей (их можно смотреть в произвольном порядке), благодаря чему можно поддерживать связь с педагогом и при этом не менять привычный график жизни. После каждого урока – домашнее задание с обратной связью от педагога, предусмотрены тестирования, интерактивные упражнения, квизы, часто ученики выполняют групповые проекты для развития навыков работы в команде. Большую часть из проектов можно будет использовать как свое портфолио. Ученик также будет добавлен в чат, где можно общаться с другими студентами и преподавателями, а с решением трудных моментов в ходе обучения всегда поможет наставник. В конце обучения по профессии выдается диплом о профессиональной переподготовке, либо удостоверение о повышении квалификации.

На платформе SkillFactory предусмотрен гибкий формат обучения без отрыва от личных дел или работы. Готовые видеоуроки можно смотреть в любое время, также теория дается на периодических онлайн-митапах (дата и время проведения сообщаются заранее). Более 80% курса – практика в виде тренажеров, лабораторий, симуляторов, хакатонов, предусмотрено множество реальных проектов для пополнения вашего портфолио (включая командные и сквозные проекты). Также у вас будет ментор, отвечающий на все вопросы и помогающий с организацией процесса обучения, а также дающий персональную обратную связь по проектам. На финише вы получите сертификат – по запросу он может быть составлен на иностранном языке.

Итак, во всех школах можно проходить курсы IT-специалистов для начинающих с любого устройства, где есть выход в интернет. При этом обратите внимание: если для эффективного обучения вам нужно живое онлайн-взаимодействие с преподавателем, стоит присмотреться к Нетологии. Если же хочется заниматься в свободном формате по видеолекциям – предпочтительнее будет учеба в школах Продукт Стар или Скиллфектори.

О бесплатном контенте, подарках и бонусах от школ

При выборе, куда пойти учиться на программиста или получить профессию Product Manager, не стоит упускать из вида и возможность получить от выбранной школы различные подарки и бонусы. Мы собрали для вас актуальную информацию и проведем сравнение онлайн-школ:

Школа IT-технологий ProductStar предлагает бесплатное обучение – открытые интенсивы и занятия, полезные подписки. Здесь действует реферальная программа с получением бонусов за приглашенных друзей (до 15% от стоимости курсов). А при покупке курсов в качестве подарков можно получить бесплатные онлайн-курсы в подарок: «Введение в программирование» и «Бизнес-английский от AgileFluent».

Нетология создала огромное количество бесплатных мероприятий – от вебинаров до интенсивов. Также можно пройти профориентационный тест, а при покупке курсов часто дарят бонусные модули – например, по карьере в 1С-разработке или английскому для начинающих разработчиков. Также у школы есть раздел на сайте «Подарки от наших партнеров», где можно найти массу интересных предложений. Не забудьте заглянуть и в раздел «Медиа Нетологии» - там собрано немало полезных статей для расширения кругозора.

В школе Скиллфектори есть не только интересные курсы, но и митапы, полезные чек-листы, гайды в разделе «Бесплатно». Также здесь можно пройти тестирование для определения подходящей профессии, а за покупку курсов школа дарит доступы к полезным сервисам от партнеров, бонусный курс «Английский в IT», доступ к комьюнити с 6000+ выпускников и др. А в разделе «SkillFactory Медиа» есть масса интересных статей для общего развития.

Как видно, все школы дают разные виды бонусов – при любом выборе вас ждут приятные подарки. Но не стоит делать при выборе основной упор именно на них: скорее, это должно сыграть дополняющую роль при решении.

Стоимость обучения, тарифы и возможные скидки

Продолжим анализировать, что лучше выбрать, Скиллфактори или Продуктстар, либо школу Нетология, по ценовой политике организаций. Важно заранее понимать, в какую сумму обойдется обучение, есть ли разные тарифы на выбор и в каких вариантах можно совершить оплату:

Школа Продукт Стар предусмотрела оплату курса как разом, так и в беспроцентную рассрочку на период до 36 месяцев. Также в компании есть возможность оплаты за счет компании (юр. лица). У курсов есть 3 тарифа – Стандартный, Продвинутый с добавлением доступа к смежным мини-курсам и Премиум с добавлением возможности самостоятельного выбора ментора и составление карьерного плана на несколько лет вперед.

Школа Нетология предлагает оплату разовую либо рассрочку на срок до 24 месяцев. Также действует гарантия лучшей цены – если где-то вы найдете аналогичное обучение дешевле, школа снизит стоимость для вас.

На платформе SkillFactory можно совершать разовую оплату либо воспользоваться рассрочкой до 36 месяцев без процентов. У курсов действуют 3 тарифа: Базовый, Оптимальный с добавлением 12 часовых индивидуальных консультаций и VIP с добавлением еженедельных часовых консультаций с ментором. Школа часто дает скидку при единовременной оплате всего курса.

Как видно, в школах ProductStar и SkillFactory рассрочка более длительная, чем в Нетологии. Зато там можно воспользоваться гарантией лучшей цены. А еще все три платформы регулярно устраивают распродажи курсов со скидками до 70% и дают персональные скидки тем, кто при оплате воспользуется актуальными промокодами от сервиса-агрегатора BeriBuy.



Также отдельно отметим, возможно ли отказаться от обучения и вернуть свои деньги:

У школы ProductStar возврат в полном объеме производится в течение первого месяца после совершения оплаты.

В Нетологии вернуть деньги за дистанционное обучение можно в любое время – в первые три урока вернут всю сумму, дальше возврат осуществляется за минусом просмотренных занятий.

У платформы SkillFactory можно оформить возврат всей суммы в течение 14 дней после начала занятий, вне зависимости от причины. Далее – на усмотрение школы, обычно сумму возвращают за минусом пройденных уроков.

Не забывайте о том, что все школы готовы предложить замену курса, если проблема именно в этом. А вот в плане именно возврата денег, как видно, самые гибкие условия предлагает ProductStar.

Преподавательский состав: сравниваем уровень лекторов

Успех учеников существенно зависит от того, насколько опытным и квалифицированным будет преподаватель в школе. Обязательно оцените, в чем разница между школами по преподавательскому составу – мы провели сравнение ProductStar, SkillFactory или Нетология:

Преподавателями и менторами школы ProductStar являются действующие эксперты с реальным опытом. Среди них – Product Director, Head of Development, Head of Product крупнейших компаний мира.

Работать с практикующими экспертами вам предстоит и в школе Нетология – школа детально отбирает преподавателей, а также регулярно работает над повышением их квалификации и усилением Soft Skills.

Ничуть не уступает по качеству преподавательский состав в школе SkillFactory. Лекторы здесь обладают реальным опытом и делятся собственными наработками, а также дают студентам задачи от реальных заказчиков для максимального погружения в новую тему.

Что ж, очевидно, что вне зависимости от выбора школы, с вами будут взаимодействовать практикующие специалисты, которые лично работают в данной сфере и обладают актуальным багажом знаний.

Имеется ли в данных школах гарантия трудоустройства

Мало просто пройти интенсивы и наработать практику для портфолио – перспективнее всего выбирать обучение с трудоустройством, ведь для студентов это гарантия того, что новые знания точно пригодятся и помогут реализоваться в карьерном плане. Мы выяснили, какие гарантии по выходу на работу готовы предоставить три сравниваемых компании, предлагающие курсы IT с трудоустройством:

В школе ProductStar действует трудоустройство в ходе обучения (либо до 6 месяцев после завершения учебы), либо возврат денег. Выполняемые проекты отлично пополнят ваше портфолио, а специалисты школы научат общаться с работодателями и помогут удержаться на испытательном сроке. Также в ходе учебы предусмотрена part-time стажировка у партнеров. Партнеры по трудоустройству – Selectel, 2GIS, CarPrice, Avito, Яндекс и др.

В Нетологии действует Центр карьеры, где вас обучат всем секретам успешного трудоустройства. В ходе учебы вы выполните несколько масштабных проектов для портфолио, также вам подберут стажировку и вакансии, привлекут к участию в воркшопах и др. В ряде курсов действует гарантия возврата средств, если не получится трудоустроиться по профессии. Партнеры по трудоустройству – Билайн, Agima, Альфа-Банк, Kaspersky и др.

У школы Скиллфектори гарантия трудоустройства предусматривает возврат средств, если вы не найдете работу после завершения учебы. Во время обучения предусмотрена стажировка от реальных компаний, работа над проектами для портфолио, опыт работы над проектами в команде. Вам помогут с резюме в Центре карьеры и подготовят к собеседованию. Со школой по трудоустройству сотрудничают такие компании, как ЧЗСА, Рамблер, СБЕР, Яндекс Деньги, Билайн и др.

Итак, более надежные гарантии по трудоустройству дают лучшие онлайн-школы для домашнего обучения Продукт Стар и Скиллфектори. Но не забывайте о том, что закрепленная офертой гарантия трудоустройства всегда имеет ряд условий для ученика: например, обязательно нужно успешно пройти курс и сдать не менее 80% домашних заданий на хорошую оценку. Поэтому учитесь ответственно и не затягивайте срок сдачи проектов. Учитывайте это, выбирая, какую школу ИТ выбрать, Нетология или Скиллфактори, либо Продуктстар.

Тестовые занятия – лично пробуем онлайн-образование в школах

Мы разобрали все основные вопросы, за исключением одного – предоставляют ли онлайн-школы профессий возможность бесплатного тестирования всех своих фишек. Это позволит наглядно убедиться в правильности выбора и оценить, насколько комфортными будут предстоящие занятия:

В школе Продукт Стар вы можете воспользоваться бесплатной консультацией, чтобы задать представителю школы все интересующие вас вопросы и получить помощь в подборе курса.

Нетология позволяет целую неделю бесплатно поучаствовать в обучении по работе с данными и лично протестировать школу. Также доступна онлайн-консультация с помощью в подборе курса и демонстрацией всех фишек платформы.

Школа SkillFactory предлагает бесплатную консультацию от специалистов школы – вам расскажут все о деталях обучения и ваших бонусах.

Не упустите возможность проконсультироваться со специалистом школы – так ваши сомнения при выборе школы останутся позади, и можно будет смело приступать к оплате курса, как только вы решите, обучение IT специалистов с нуля c трудоустройством.

Выбираем обучение в ProductStar

Выбираем обучение в Нетология

Выбираем обучение в SkillFactory

Возможна ли скидка на обучение: где искать актуальные промокоды

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