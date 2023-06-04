ProductStar, Skypro или Яндекс Практикум: качественное обучение IT-специалистов и перспективное трудоустройство

От того, насколько качественно проводится обучение IT-специалистов с нуля c трудоустройством, будет зависеть ваше будущее развитие в карьере. Наш обзор поможет вам сравнить три популярных онлайн-школы - ProductStar, Skypro или Яндекс Практикум: что лучшее и выгоднее по основным критериям.

Знакомимся с площадками

Ни один обзор не обходится без краткой информации о компаниях – мы тоже собрали для вас самое интересное:

Школа ProductStar открыта в 2018 году, учредители – Карпов М. и Абрамов Р. Она специализируется на IT-направлении и дает самые честные обещания для учеников: среднюю зарплату около 120 тысяч, примерно 5 месяцев до трудоустройства и не менее 80% практики в любом из курсов. Также компания является организатором крупнейшего в РФ сообщества ProductCamp Russia&EE с активным нетворкингом.

Skypro – основанный в 2021 году компанией Skyeng сервис онлайн-обучения, специализирующийся на IT-профессиях. Учредители – Х. Матвеев и В. Баяндин. Успех школы очевиден: 95% выпускников находят работу в течение 4 месяцев, в 2021 году школа вошла в ТОП-15 лучших EdTech-сервисов и в сотню самых многообещающих стартапов в России.

Яндекс Практикум – международный сервис онлайн-образования, запущенный одноименным холдингом в 2019 году. Основатель – И. Залесский. Главная фишка школы – полное погружение студентов в автономную среду обучения. По данным НИУ ВШЭ, более 71% выпускников Яндекс Практикум успешно нашли работу по полученной специальности, причем, треть из этого числа трудоустроилась еще в ходе прохождения курса.

Отметим также факт наличия государственной лицензии: она есть у ProductStar и Скайпро, а в третьей школе учеба проводится от имени автономной некоммерческой организации дополнительного профобразования «Образовательные технологии Яндекса» - тоже с лицензией. Данная лицензия дает вам возможность не только получать после обучения документы установленного образца, но и оформить налоговый вычет, чтобы вернуть обратно 13% от ценника за обучение.



Еще один важный момент: айти-сфера сегодня особо ценится, поэтому выбирая подобную отрасль, вы сможете оформлять ипотеку на льготных условиях всего от 5%, получить отсрочку от службы в армии и получать выше зарплату за счет того, что IT-фирмы временно освобождены от уплаты ряда налогов. Самое время начать подбирать обучение IT-специалистов с нуля!

Полный перечень курсов и программ

Начнем наше сравнение ProductStar, Яндекс Практикум или Skypro с разбора линейки программ в каждой из школ:

В школе ProductStar представлено 6 направлений: дизайн, аналитика, маркетинг, менеджмент, программирование и другое. Весь ассортимент поделен на курсы (длительностью в среднем полгода), мини-курсы (точечное изучение темы за 2-3 месяца) и профессии (изучение с нуля за 9-16 месяцев). Также есть деление на программы для новичков и опытных: в сумме в школе на выбор предложена 51 образовательная программа. При завершении обучения выдается электронный именной сертификат.

В каталоге платформы Skypro представлено 11 образовательных программ по направлениям аналитики, разработки, маркетинга, графического дизайна и тестирования. Здесь можно как освоить профессии с нуля, так и выбрать вариант ускоренного обучения, либо пакетно приобрести три курса по маркетингу по цене одного. В конце обучения выдается диплом о профпереподготовке (если у вас имеется оконченное высшее, либо среднеспециальное образование), либо сертификат.

Компания Яндекс Практикум предлагает 72 курса по 6 направлениям: анализ данных, программирование, менеджмент, дизайн, английский и маркетинг. Есть разделение на курсы для новичков и тех, кто с опытом.

Итак, лидеры по количеству курсов – ProductStar и Яндекс Практикум. При этом только в Продуктстар все программы удобно поделены на три разных формата, чтобы вы могли выбрать, освоить профессию с нуля или развивать только определенные тематики.

Всё о формате обучения и домашних заданиях

Если вы уже определились с ассортиментом, самое время продолжить сравнение Яндекс Практикум, Product Star или Skypro по тому, как предстоит заниматься. Мы собрали информацию о формате занятий, кураторах и домашних заданиях:

На сайте Продукт Стар теорию студенты изучают при помощи видеоуроков, которые собраны на единой платформе. Около 70% объема любого курса – это практика, основанная на выполнении кейсов реальных компаний. На финише вы защищаете собственный проект, который можно добавить в портфолио: в сумме за период учебы можно пополнить свое портфолио 10+ кейсами. Весь процесс учебы вас сопровождает ментор, помогающий решать сложные вопросы и пройти после трудоустройства испытательный срок. А еще студенты этой школы часто посещают конференции Devscamp и всесторонне развиваются, участвуя в комьюнити экспертов.

В школе Skypro вас ждет индивидуальная проверка домашних заданий менторами, поддержка наставника в любой момент и возможность участвовать в мастер-классах онлайн, на которых будет проводиться разбор реальных рабочих задач. Из всех работ, выполненных на курсе, вы соберете неплохое портфолио. Занятия проводятся в формате видеоуроков группах от 5 до 40+ человек (в зависимости от выбранного тарифа), в крупных пакетах в ваше обучение также войдут индивидуальные сессии с наставником и участие в различных закрытых живых лекциях от экспертов. Видеоуроки открываются для просмотра по понедельникам и средам в 12.00 Мск, а встречи с наставниками обычно проходят по выходным. Важный момент: чтобы вас допустили к итоговой аттестации, нужно сдать не менее 70% домашних заданий.

У Яндекс Практикум главный акцент делается на практику – она будет уже на первом уроке. Теоретическая база подается в виде готовых видео и лекций в виде учебника с интерактивными элементами, также четвертая часть обучения уделена живому общению: примерно 5 часов в неделю – это воркшопы, общение с кураторами, карьерными специалистами. Каждый урок завершается отработкой на тренажере, тестированием и др. В качестве домашних заданий ученики выполнят от 5 до 14 реальных проектов – все их можно будет использовать как собственное портфолио. С вами всегда на связи будут наставники (еженедельные созвоны) и ревьюер (подробный письменный разбор всех выполненных вами заданий). Учеба разбита на спринты от 2 до 4 недель, у каждого спринта есть свои сроки сдачи домашних заданий. Учиться вам предстоит в группах 15-50 человек, общаясь между собой для решения сложных вопросов или поддержки друг друга.

Как видно, обучение в ProductStar удобнее тем, что там нет временных рамок с доступом к видеолекциям (для сравнения, в Skypro лекции открываются в определенное время). Но если вы любите четкие временные рамки – тогда комфортнее заниматься будет в Яндекс Практикум со спринтами по 2-4 недели.



Рекомендуем вне зависимости от выбора школы заниматься не менее 10-12 часов в неделю, чтобы не терять темп и возможность сдать домашние задания вовремя, ведь это гарантирует полезную обратную связь от менторов (при срыве сроков такая возможность будет не везде).

Подарки и бонусы: что можно получить бесплатно

Продолжим сравнивать, какую школу ИТ выбрать: Skypro или Productstar, либо Яндекс Практикум. Самое время оценить бесплатный контент и то, какие подарки ждут вас за покупку платных курсов в каждой школе:

В школе ProductStar есть бесплатная карьерная консультация и тестовый урок для выбора курса. Также в школе есть раздел «Бесплатные материалы» с полезными новостями, тренажерами, видео и live. Регулярно действует акция «Второй курс в подарок» при покупке обучения.

Школа Skypro предлагает раздел «Медиа» с полезными статьями и обзорами, регулярно проводится бесплатный марафон с обзором 6 популярных IT-профессий. А еще здесь часто устраивают интенсивы и вебинары, на который всем участникам дарят скидку на обучение, и есть возможность получения скидок за участие в реферальной программе с приглашением друзей.

В школе Яндекс Практикум можно бесплатно 2 недели изучать вводный модуль в любом курсе. Также в школе есть 13 бесплатных курсов из разных сфер, и онлайн-тест по профориентации.

Можно отметить, что именно в первой школе выбор подарков и бонусов максимален, на втором месте – школа Скайпро. А развивающаяся школа Яндекс Практикум пока только наращивает свой бесплатный контент.

Цены, скидки и тарифы в трех школах

Еще один важный момент при выборе, что лучше, Яндекс Практикум, Productstar или Skypro – ценовая политика. Мы собрали полезную информацию о тарифах, скидках и способах оплаты:

В Продуктстар у курсов есть три тарифа на выбор: Стандартный, Продвинутый с добавлением трекинга с пошаговым сопровождением и поддержки менторов, а также Премиум с добавлением составления карьерного плана на несколько лет вперед. Регулярно проводится распродажа курсов – а еще здесь можно пользоваться промокодами от сервиса BeriBuy для получения дополнительной экономии. Оплата курсов есть как разовая, так и рассрочка на период от 3 до 36 месяцев.

В школе Skypro у курсов есть три разных тарифа: Стандартным с занятиями в группе от 40 человек, Индивидуальный (группы до 25 человек) с добавлением индивидуальных сессий с наставником, и Премиальный (до 5 человек) – еще больше сессий + сессий с коучем и карьерным консультантом. Оплата курсов предложена разовая, либо рассрочка на период до 60 месяцев. Регулярно проводятся распродажи курсов, также можно использовать скидочные купоны от BeriBuy.

Школа Яндекс Практикум предлагает оплату курсов по двум разным тарифам: Базовый и Плюс с добавлением проектов от реальных заказчиков и дополнительных тем по смежным направлениям. Возможна оплата разовая либо рассрочка на период до 24-х месяцев, также допускается использование промокодов от BeriBuy для получения скидок.

Очевидно, что самая длительная рассрочка на курсы есть только в школах Skypro, зато в ProductStar больше выбор тарифов. А еще все три школы дарят приятные скидки или бонусы тем, кто воспользуется при оплате купонами от сервиса BeriBuy.

Возможность поменять курс или отказаться от обучения

Еще один важный вопрос – можно ли при обучении в Скайпро, Productstar или Яндекс Практикум перейти на другой курс (иногда во время занятий можно понять, что это не ваше направление и хочется изучать другое), либо совсем отказаться от обучения и вернуть деньги:

В ProductStar можно отказаться от продолжения учебы и вернуть деньги в полном объеме в первые 21 день с начала обучения. В дальнейшем возврат – на усмотрение школы, обычно идут навстречу и возвращают суммы за вычетом пройденной части курса. Смена направления возможна через обращение к куратору.

На сайте Skypro полную стоимость курсов возвращают в первые две недели обучения, далее – за минусом пройденных уроков. Замена курса на другой также возможна, с пересчетом стоимости обучения (если новый курс будет дороже).

В Яндекс Практикум вернуть деньги можно в любой момент обучения – будет вычтена стоимость уже просмотренных занятий. Если нужно просто сделать паузу в обучении, можно воспользоваться академическим отпуском (2 раза по 30 дней). Перевод на смежные курсы тоже есть – для этого нужно обратиться к куратору и произвести доплату (если новый курс дороже).

Что ж, все три школы дают возможность отказаться от занятий в любой момент и вернуть свои деньги, либо поменять выбранное направление. При этом в Продукт Стар самый длительный период, за который можно вернуть всю стоимость курса.

Наглядное сравнение профессий

Для вашего удобства, мы дополнительно сравнили две наиболее популярные IT-профессии: Java-разработчик и графический дизайнер. Оцените самые востребованные профессии в IT-сфере по стоимости обучения, будущей зарплате и тому, что вы получите в ходе занятий в каждой из компаний.

Уровень лекторов: кто будет с вами заниматься

Productstar, Skypro или Яндекс Практикум - что лучше выбрать, стоит сравнить и по уровню преподавательского состава:

Создатели, менторы и спикеры курсов в Продукт Стар – практикующие эксперты топовых компаний. На отдельной странице сайта можно увидеть все педагогов, их реальный опыт и стаж.

В компании Skypro преподаватели – ведущие эксперты своей отрасли, прошедшие многоступенчатый отбор, прежде чем начать читать онлайн-лекции и курсы.

На платформе Яндекс Практикум все наставники и преподаватели – действующие специалисты с реальным практическим опытом. Они регулярно повышают свои навыки, проходя соответствующие обучения.

Как видно, все три школы позаботились о том, чтобы онлайн-обучение проводилось настоящими экспертами, которые действительно научат применять знания на практике. Смело выбирайте курсы по программированию, дизайну или менеджменту в одной из трех ведущих школ!

Гарантия трудоустройства: что может предложить каждая онлайн-школа

Выбирая обучение айти-специалистов с нуля, мало знать, как проходит обучение – стоит подумать еще и о возможности выбрать именно обучение с трудоустройством, чтобы реализовать полученные знания в развитии карьеры. Мы узнали, что готовы предложить три лидера образовательного рынка в этом вопросе:

В школе Продукт Стар на курсах дают гарантию трудоустройства (в среднем, за 5 месяцев), либо возврат денежных средств. В ходе учебы вы составите портфолио, специалисты помогут создать резюме и подготовиться к собеседованиям, помогут удержаться на испытательном сроке. Партнеры школы по трудоустройству – Amazon, Tinkoff, Avito, CarPrice, Selectel и др.

В Skypro, если у вас не получится трудоустроиться через 4 месяца после завершения курса, школа вернет вам деньги. В договоре прописывается даже минимальный уровень зарплаты – от 50 тысяч. Вас научат прохождению собеседований и помогут собрать портфолио и резюме. Партнеры школы по трудоустройству – МТС, Yota, Почта России (более 95 партнеров в сумме).

Учеба на курсах в Yandex Практикум подразумевает участие студентов в Карьерном центре – вас научат азам самопрезентации и помогут подготовить портфолио, под руководством специалиста вы начнете присматривать вакансии и проходить собеседования. Статистика показывает, что 69% выпускников школы успешно находят работу в таких компаниях, как Яндекс, Avito, МТС, Газпром и др.

Заметим, что в вопросе, что выбрать новичку – Скайпро, Продуктстар или Яндекс Практикум, только первые две компании дают 100%-ную гарантию трудоустройства, либо вернут стоимость обучения.

Выбираем курсы айти-специалистов с нуля в наглядном формате

Чтобы выбор школы был еще проще и быстрее как начинающим, так и ученикам с опытом, воспользуйтесь этой наглядной таблицей: здесь мы собрали ключевые фишки и различия трех топовых онлайн-площадок.

Пробные занятия: возможность поближе познакомиться

После нашего обзора разница между школами уже ясна. Остался еще один важный момент – дают ли платформы возможность бесплатно протестировать все нюансы перед тем, как оплачивать выбранное обучение онлайн профессиям:

В Продукт Стар можно воспользоваться бесплатной консультацией с карьерным специалистом, он поможет определиться с направлением в IT, проанализирует ваши навыки, интересы и подберет идеальный курс. А еще здесь есть специальный тестовый урок, полностью похожий на платный – чтобы все оценили все детали.

Бесплатная карьерная консультация есть и в Skypro: специалист поможет выбрать подходящую профессию с учетом навыков и целей, а также ответит на все ваши вопросы о школе.

В школе Яндекс Практикум в любом курсе есть бесплатный 2-недельный модуль, за время которого можно протестировать все фишки обучения. Также можно воспользоваться онлайн-консультацией со специалистом школы.

Что ж: во всех школах есть удобные консультации в режиме онлайн, с которыми вы точно не ошибетесь в выборе курса, а заодно узнаете максимум о формате занятий, текущих акциях и ваших бонусах. А в Продуктстар можно еще и воспользоваться пробным занятием – учитывайте это, выбирая, какая школа лучше.

Выбираем обучение в Productstar

Выбираем обучение в Skypro

Выбираем обучение в Яндекс Практикум

Ваша дополнительная экономия: используем промокоды

Итак, вы уже наверняка выбрали для себя обучение IT-специалистов с нуля c трудоустройством, определившись с подходящей онлайн-школой. Чтобы ваши занятия там были максимально выгодными, обязательно перед оплатой посетите проверенный сервис-агрегатор промокодов BeriBuy. Забрав оттуда актуальный купон на скидку на обучение, вы сможете оплатить курсы по самой доступной стоимости, либо получив дополнительные приятные подарки от школ Продуктстар, Скайпро или Яндекс Практикум!