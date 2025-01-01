ЕВИДПО, НИИДПО и НАДПО: профессиональная подготовка дистанционно – отзывы на курсы для тех, кто строит перспективное будущее

Приветствуем на канале BeriBuy! Сегодня мы рады представить новый отзыв о переподготовке от подписчика, который еще продолжает свое обучение, но уже готов рассказать, на какие курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки стоит обратить внимание.

Всем привет! Меня зовут Руслан, и я профи в области столярного дела. После 9 класса ушел получать среднее профессиональное, нашел работу, но вдруг захотел чего-то большего от работы. Здесь я и принял решение начать учиться и искать платформы для онлайн-обучения.

Пока искал обучение рабочим специальностям, нашел десятки вариантов программ, из которых отобрал для себя только 3 платформы: ЕВИДПО, НИИДПО и НАДПО. Здесь предлагают реальные профессии с хорошей зарплатой, документ об окончании учебы, полностью удаленный формат, много практики дельной на курсах. Отдельно хочу сказать спасибо сайту BeriBuy, где я нашел хорошую скидку на курсы по закрытой распродаже. Сейчас я полноценно погружен в учебу и готов детально рассказать, что лучше выбрать, и что можно получить в результате обучения.

В чем разница ЕВИДПО, НИИДПО или НАДПО: история и плюсы

Чтобы определиться с местом для повышения квалификации и профессиональной переподготовки, надо бы ближе познакомиться с обучающими платформами. На это у меня ушло много времени, и мне есть, о чем вам рассказать:

Национальный исследовательский институт допобразования (НИИДПО) работает с 2015 года. Услуги по обучению соответствуют закону, есть лицензия. У НИИДПО имеется огромное количество наград (медаль «Бизнес Элита» и др.) и благодарственные письма коммерческих и гос.учреждений.

Институт дополнительного профессионального образования НИИДПО входит в состав Международной академии наук (МАНПО) и в сотку лучших образовательных учреждений России.

Академия дополнительного профессионального образования (НАДПО) основана в 2018 году. Курсы подготовки и квалификации прошли 85 000+ выпускников. Главное преимущество — действующая сертификация требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (проще говоря, уровень экспертов и программ отвечают требованиям национального стандарта и регулярно проверяются) + имеется лицензия.

Академия является призером многих международных конкурсов и имеет статус «Инновационное образовательное учреждение», это круто.

Автономная некоммерческая организация доп.профессионального образования EVIDPO зарегистрирована в 2020 году, и за малое время существования успела получить большую популярность в народе: 1000+ выпускников по программам большинства отраслей (машиностроение, архитектура и строительство, геодезия и пр.).

В EVIDPO платформа обучения полностью действует в рамках закона и государственной лицензии. Из достоинств: соответствие программ и методик учебы требованиям аттестации, широкий спектр специализаций (96 направлений обучения).

Согласен, что выбор сложный — у сайтов EVIDPO, НАДПО или НИИДПО есть свои уникальные черты, награды, охват образовательных программ: что выбрать, решать лучше вам лично. Но из плюсов точно пока что я выделил лицензию на обучение и соответствие всем текущим требованиям закона.

Об ассортименте курсов и программ

Теперь коротенько расскажу о самом любопытном, какие тут можно найти курсы:

На платформе НИИДПО есть чуть больше 720 программ по 28 направлениям обучения в различных сферах: менеджмент, педагогика, бухгалтерское дело, документооборот... В зависимости от программы, выпускнику вручается диплом о профессиональной переподготовке (с момента вручения информацию об образовании внесут в ФИС ФРДО), сертификат специализации с перечнем трудовых функций, соответствующих профессиональному стандарту, а также сертификат участия в вебинарах. Защита диплома в НИИДПО, кстати, проходит дистанционно.

Онлайн-школа НАДПО предлагает профподготовку по 12 направлениям и 13 направлений для повышения квалификации. Учеба в этом месте позволит стать специалистом в области психологии, экономики и финансов, педагогики, менеджмента и др. После защиты выпускной работы выпускнику дают диплом и/или удостоверение (зависит от выбора между профпереподготовкой или повышением квалификации).

Как упоминал ранее, в EVIDPO доступно 96 направлений обучения, где в каждой есть несколько вариантов курсов, в зависимости от специализации: экологическая безопасность, пожарная безопасность, охрана труда, дефектология... Например, в сфере строительства на профессиональную подготовку доступно свыше 70 курсов, а на повышение квалификации — более 80 курсов. Отсюда и разная форма документа: диплом либо удостоверение можно получить за курсы повышения квалификации в EVIDPO или переподготовки.

Ну что, по количеству программ точно лидирует НИИДПО, а вот по количеству направлений — ЕВИДПО. Едем дальше!

Что полезного можно урвать: подарки и бонусы

Конечно, я полюбопытствовал, что дарит каждая из школ, чтобы проще было понимать отличие EVIDPO или НИИДПО от НАДПО:

После покупки курсов в НИИДПО в подарок предлагается факультатив на выбор. Плюс вы получите доступ к электронной библиотеке Biblioclub, где доступны книжные сборники для образования, предпринимательства и хобби.

Записаться на курсы в НИИДПО до -30% + факультатив и доступ к Biblioclub в подарок

От НАДПО вы получите доступ к ЛитРес и Библиоклуб в подарок, когда купите курс. Кстати, отзывы про курсы НАДПО это подтверждают.

Записаться на курсы в НАДПО до -30% + факультатив и доступ к ЛитРес и Библиоклуб в подарок

При заполнении заявки на учебу, специалисты платформы EVIDPO предоставляют перечень полезных документов для работы + дадут полезные материалы из профессиональной сферы по каждому направлению.

Записаться на курсы в EVIDPO до -30% + полезные документы и материалы в подарок

Кстати, я же читал отзывы после обучения от других студентов, и с подарками реально не обманывают. Меня привлекло, что в НИИДПО можно факультатив урвать! Но и другие подарки хороши.

Как проводится учеба

Чтобы определиться, что лучше, НАДПО или НИИДПО, а может и EVIDPO, мне надо было четко понимать, как будут проходить занятия. Хотелось полностью удаленный формат и желательно, без жесткого графика:

Учебный план в НИИДПО простой и полностью поддерживает удаленное обучение: в личном кабинете можно прослушать видеолекции, принимать участие в вебинарах с экспертами, изучать дополнительный материал. Для проверки знаний нужно будет выполнять домашние задания, практикумы, другие работы, которые будут проверяться реальными экспертами. По результатам в НИИДПО дают обратную связь с указанием ошибок и советов.

НАДПО тоже поддерживает 3 ключевых аспекта обучения: видеолекции (читают наставники курса, доступны видео в любое время), практические задания (домашки, практикумы, проекты на примерах реальных задач) и лекционные материалы (тексты, где информации больше, а разбор тем углубленнее).

Метод онлайн-обучения в EVIDPO не отличается от конкурентов: привычные лекции на видео, выполнение практических заданий, участие в вебинарах. Доступ к материалам курса предоставляется в личном кабинете на сайте, куда можно попасть с любого устройства с доступом в Интернет.

Ну что, форматы курсов очень даже удобные. Готовые видео можно в любой удобный момент посмотреть, без спешки и вдумчиво. Так что тут все три школы хороши, чтобы осваивать востребованные профессии!

Что по поводу ценника

Пока я присматривал курсы повышения квалификации и переподготовки, на оплату тоже обратил внимание. Все-таки не всегда есть возможность разом оплатить курс, поэтому запасные варианты тоже надо иметь:

Оплату за курсы НИИДПО можно совершить разовым платежом или по кредитованию в рассрочку на 12 месяцев и больше без переплаты. Отдельно предлагается сервис партнеров, где общую сумму можно платить долями (за раз в 2 недели на 2 месяца оплата без комиссии, далее — с наценкой).

В НАДПО можно рассчитаться по полной стоимости со скидкой от 5% или в рассрочку без % на срок в 24 или 36 месяцев на выбор. Для определенных категорий граждан действуют льготные программы.

В EVIDPO надо оставить заявку на обратную связь, чтобы представитель школы смог не только предложить актуальные акции и скидки на курсы, но и обсудить удобные способы оплаты.

Мне понравилось, что у школ есть рассрочка на курсы. Хороший вариант, постепенно платить и в это же время погружаться в новую сферу.

Какие будут преподаватели

Далее я решил оценить, кто делится своими знаниями в школах:

НИИДПО ответственно подходит к обучению на курсах. Поэтому обучением студентов будут заниматься практикующие специалисты с высоким стажем и научными степенями. Например, Бурковская Т. В., доцент, кандидат педагогических наук, или Крайнов А. Н., кандидат педагогических наук, членство в Ассоциации педагогических работников.

Эксперты курсов НАДПО отличаются своим высоким профессионализмом. Например, Дарменко Елена Вячеславовна, психолог, 13 лет научной и практической работы, или Заляцкая Инна Ивановна, инженер, 13 лет научной и практической работы. На некоторых направлениях будут обучать лекторы с научными степенями и наградами за участие в мероприятиях государственного значения.

Информации о преподавательском составе на сайте АНО ДПО ЕВИДПО я не нашел. Остается только надеяться, что по уровню профессионализма и стажу работы они ничуть не уступают своим коллегам на других образовательных платформах. По крайней мере, отзывы студентов про дистанционное обучение говорят, что преподы стоящие.

Как я понял, без разницы, будет ли у вас дополнительное профессиональное образование или профессиональная переподготовка: везде будут довольно сильные преподы, способные провести обучение учеников на курсах. И кстати, частенько пока проводятся вебинары они могут присматривать себе толковых студентов и даже позвать на работу потом!

Помогают ли как-то с развитием карьеры на курсах

Тоже интересный момент при выборе обучения, особенно для тех, кто кардинально решил поменять профессию:

Для выпускников НИИДПО действует Центр развития карьеры. Специалисты центра проводят большую работу по подготовке: карьерные консультации, доступ на каналы с вакансиями, проработка резюме, составление плана развития и разбор собеседования. В настоящий момент доступна стажировка по направлениям психология, дизайн, дефектология и логопедия, но организаторы обещают расширение. Я же читал отзывы про курсы переподготовки, действительно люди находят работу после курсов НИИДПО.

Партнеры центра занятости НАДПО оказывают помощь с поиском работы всем своим выпускникам: резюме, подготовка к собеседованию, ознакомление с предложениями от компаний-партнеров. Устроиться на работу после курсов можно в Росатом, Яндекс, Авито и не только. Ознакомиться с другими актуальными вакансиями можно в закрытых каналах, куда обязательно дадут доступ студентам курса.

Отдельного центра трудоустройства или HR-менеджеров нет, но эксперты на курсах ЕВИДПО периодически будут делиться во время обучения опытом и советами, которые могут помочь для поиска работы.

Ну что, освоить профессии с хорошей зарплатой можно везде. А вот в плане помощи с работой НИИДПО или НАДПО поинтереснее будут, потому что там базовые знания по карьере дадут прямо на курсе, вакансиями поделятся. Неплохо!

Можно ли протестировать сайты и обучение

К этому моменту я вроде определился с выбором платформы для онлайн-обучения, но для надежности хотелось еще лично сайты и курсы протестировать:

Записи на пробное занятие в НИИДПО я не нашел, но при заполнении маленькой формы на сайте со мной связался специалист, который полностью рассказал о программе, преимуществах площадки, компетенции наставников.

Пробного занятия в НАДПО нет, но зато есть бесплатная консультация, для которой необходимо заполнить заявку на сайте. Специалист школы связывается, отвечает на вопросы и рассказывает про обучение.

К сожалению, в ЕВИДПО вы пробника курсов не найдете. Но зато можно получить скидку до 10% на любой курс, если ответить на 4 вопроса из формы на сайте.

Тут я могу сказать, что консультации у школ очень хорошие: детально отвечают, мне всё рассказали про обучение в НИИДПО, про дистанционное обучение специальности в НАДПО.

Выбираем обучение в НИИДПО

Записаться на курсы в НИИДПО со скидкой до -30%. Новая профессия и карьерные возможности

Выбираем обучение в НАДПО

Записаться на курсы в НАДПО со скидкой до -30%. Ценные знания и навыки для успешной карьеры

Выбираем обучение в ЕВИДПО

Записаться на курсы в ЕВИДПО со скидкой до -30%. Актуальные навыки для успешного будущего

Рассказываю, что я выбрал

В общем, я протестировал сам все сайты (НИИДПО, НАДПО и ЕВИДПО), почитал про них общую информацию и отзывы про онлайн-обучение, и решил все же остановиться на школе НИИДПО. Мне понравился их подход к обучению, удобная рассрочка, большой выбор профессий, есть обучение рабочим специальностям, что меня и интересовало в первую очередь. Так что оплатил и начал заниматься!

Я сейчас в самом разгаре курса, но уже частично могу оставить свой отзыв об обучении. Школа действительно стоящая: сильные преподаватели, очень хорошую дают обратную связь по каждой домашней работе. Я могу рекомендовать тут обучение!

Как можно неплохо сэкономить, оплачивая обучение онлайн-профессиям

После того, как я себе подобрал курсы рабочих профессий, я первым делом полез на сайт БериБай. Там можно выловить крутые промокоды на учебу, И без разницы, какую профессию хотите изучать: сельское хозяйство, воспитатель или нейропсихолог, на БериБай разные промо есть. Копируете для нужной школы и используете перед тем, как платить за онлайн-курсы профессий. И скидка ваша!

Скидка до -30% по промокоду НАДПО

Скидка до -30% по промокоду ЕВИДПО

Друзья, мы благодарим Руслана за отличный обзор трех топовых сайтов, где можно пройти онлайн-обучение с дипломом. И будем рады получить от вас новые письма с отзывами о том, какие прибыльные профессии и где вы осваивали!

Реклама. Информация о рекламодателе по ссылкам в статье и в карточке акции.