Реальные отзывы о школах Сотка или Умскул: как наша подписчица выбирала онлайн-подготовку к ЕГЭ и ОГЭ для сына

Добро пожаловать в блог BeriBuy! Практически каждую неделю мы получаем от подписчиков новые запросы, и в последнее время участился спрос среди желающих получить сравнения школ по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. Сегодня хотим поделиться отличным обзором от постоянной подписчицы Екатерины. Она делала выбор между платформами Умскул или Сотка, искала лучший вариант для своего сына, которому предстояло сдавать экзамены по математике, русскому, а также биологии. Мы же дополним ее обзор полезными ссылками на купоны от BeriBuy.

Всем здравствуйте, я — Екатерина. У меня сын-одиннадцатиклассник, зовут Слава. Он просто обожает всё, что связано с природой, поэтому уже давно задумал после школы поступать на ландшафтный дизайн. С предметами мы определились, но все равно переживали, получится ли на хорошие баллы сдать? Ну и решили подготовиться онлайн для надежности. Из всех школ я отобрала Сотку и Ускул, потому что они помогают с нуля готовиться на нужные баллы (от 80+) и даже за самый короткий срок. У нас, например, всего 3 месяца было в запасе. Я почитала про Умскул и онлайн-школу Сотка отзывы об обучении, всё сама сравнила и сегодня с вами поделюсь.

Немного про сайты для учебы

Конечно, я бы сначала хотела общей информацией с вами поделиться про площадки Сотка или Ускул:

Онлайн-школа подготовки к ЕГЭ и ОГЭ Сотка уже 136 тысяч ребят выпустила. Лицензия у нее имеется, платформа каждому третьему помогла получить от 80+ баллов и благодаря этому заработала уже больше 8 тысяч хороших отзывов! Кстати, она еще резидент Skolkovo и готовит к экзаменам даже в короткие сроки.

Платформа Умскул тоже с лицензией, она стала крупнейшей для подготовки к экзаменам онлайн, если верить рейтингу Smart Ranking. Тут прошли курсы уже больше 200 тысяч школьников: оказалось, что каждый десятый, кто сдает ЕГЭ, учился в Умскул! Любопытно было почитать, сколько стобалльников выпустил Умскул — 2367 школьников, классный результат.

Я сразу оценила, что после учебы на каждой из площадок я смогу подать на налоговый вычет за обучение. Это возможно, если школа лицензированная и вы официально работаете. А теперь к делу, пора рассказывать, что лучше, Умскул или Сотка.

Какие есть предметы в ассортименте

Я для полноты картины смотрела не только по ЕГЭ, но и по ОГЭ тоже посмотреть полезную инфу — узнала, что сайты дарят ученикам:

Учебная платформа Сотка подходит с 9 по 11 класс (я насчитала для основного экзамена 10 дисциплин и для единого — 10). Кстати, этот сайт еще создал уроки для учеников 5-8 классов, уроки шахмат и программирования для детей.

Дальше я смотрела Умскул - это онлайн-школа подготовки к экзаменам ОГЭ и ЕГЭ. Для сдающих единый экзамен там было 12 дисциплин, а по основному — 11. Кстати, там была еще подготовка к олимпиадам и уроки для среднеклассников, можно было найти репетитора, и мне запомнилось, что там отдельно были годовой курс Умскул и курс “Предбанник”, если надо чисто повторить всё самое важное перед экзаменом, и побыстрее.

У Славы самые простые предметы, поэтому они были на двух сайтах. Из разницы я подметила, что только в Сотке есть шахматы и курсы программирования, зато в Umschool была отдельно профильная математика — если ищете именно курсы по математике для школьников, то интересно будет. И еще там есть репетиторы онлайн и помощь для олимпиады.

Что дарят и дают пользоваться бесплатно

Платный курс — это одно, но мне было интересно, подарят ли что-то, или может на сайте есть бесплатные материалы какие-то:

Sotka дарит крутой подарок: платите за 1 предмет и готовитесь по 4 сразу! Еще эта школа подготовки к экзаменам при покупке курса подарит детские уроки шахмат и программирования (полезно для общего развития), плюс дарят занятия с психологом (чтобы не страшно было идти на ЕГЭ). Неплохо в сумме получается.

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Онлайн-школа Умскул продумала бесплатные моменты: там на сайте есть УМ-Журнал с любопытными статьями для учащихся и учебник, где основные школьные темы разобраны наглядно. Когда покупаешь курс, тоже есть бонусы: там в больших тарифах дарят персональные занятия с куратором, и еще у школы есть система бонусов — можно их копить и затем менять на фирменные подарки (всякие носки, рюкзаки).

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Мне в этом плане более выгодным показалось обучение в Сотке. По крайней мере, сынуля мой сказал, что по шахматам хотел бы бесплатно позаниматься.

Расскажу, как проходят занятия

Пока я думала между Сотка или Умскул, что выбрать сынишке своему, то важным был его комфорт. Чтобы ему нравилось заниматься и учеба не наскучила, Слава просто не любит подолгу сидеть за занятиями:

Онлайн-курсы Сотки вот так выглядят: каждый месяц дается 2-5 уроков по одному предмету, они в формате готовых видео идут, минут по 40. Потом дают тренажеры по экзаменам (можно самому практиковаться), раздатки всякие и пробники каждый месяц. Кстати, каждое домашнее задание онлайн наставники проверяют буквально минут за 15 в среднем.

А вот онлайн-школа подготовки к ЕГЭ и ОГЭ Умскул сделала вебинары по расписанию + надо просматривать готовые видеоуроки. Преподаватели также дают рабочие тетради, пробники экзаменов и ДЗ, а кураторы всего за 5 минут готовы ответить в чате учебном. Кстати, ДЗ тут максимально похожи на задачи из реального экзамена.

В общем, форматы похожи. У Сотки мне понравилась быстрая проверка домашек, а в Умскул — быстрый ответ кураторов. Классно, что в Сотке еще есть тренажер ЕГЭ — мне кажется, что Славе будет полезно в свободное время тренироваться самому, прорешивать задания.

Есть ли гарантированное поступление

Тоже интересный момент - многим наверняка будет актуально, чтобы школа точно помогла поступить в вуз. Вот какая информация была:

У Сотки нет гарантированного поступления, зато можно пройти подготовку с любого уровня на нужные баллы всего за 3-4 месяца. Получить можно от 80+ баллов!

Умскул отличается немного, тут есть программа подготовки под ключ: с нуля помогут дойти до 240 баллов (это подготовка сразу по трем предметам), и если потом ребенку не достанется место на бюджете, то школа возвращает деньги.

Гарантированное поступление — это круто. Но Слава сказал, что хочет сам поступать, попытать удачу хочет. Я прислушалась к нему, поэтому решили такой программой не пользоваться. Но пока читала про Умскул отзывы родителей, многим такие курсы ЕГЭ реально помогли поступить.

Рассказываю про цены

Дальше пока размышляла, как выбрать сайт для сыночка, ценники заодно изучила. Сейчас вам расскажу, что лучше — Сотка или Умскул для ОГЭ и ЕГЭ, в плане ценников и рассрочки:

В Sotka можно сразу оплатить курс, а еще интернет-школа предлагает оплату полугодовую и помесячно. Очень удобный формат подписки: платишь за один предмет и получаешь занятия по 4-м! И цена всего от 4230 рублей за такую подписку. Кстати, если заранее оплачивать подписку (допустим, у вас ЕГЭ только через год), то до начала учебного года вам откроют бесплатные курсы и вебинары для ребенка. Есть в школе пакеты Стандарт и Про, в широком пакете пробников идет побольше и персональное консультирование наставника дарят.

В Umschool стоимость обучения идет от 3390 рублей за месяц, это за 1 дисциплину. Покупаются дисциплины тут по одной, подписки нет. И оплата есть как сразу, так и в рассрочку до полугода. Есть по учебе 3 тарифа, Standart, Pro и Premium: чем крупнее тариф, тем больше дают ДЗ и больше пробников и консультаций персональных.

Вот я сравнила популярные онлайн-школы репетиторства и мне показалось, что у Сотки в разы выгоднее цена получается, сразу 4 дисциплины за такие маленькие деньги! Но у меня еще есть полезная инфа про лучшие онлайн-школы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, читайте дальше.

Что я узнала про профориентацию

У меня Слава давно уже определился, что хочет на ландшафтного дизайнера учиться. Но много у кого ведь дети до последнего сомневаются. На такие случаи хороша профориентация:

У Сотки есть собственный проект, называется “Хочу стать”. Там дети могут отвечать на короткие вопросы и потом в конце им дается подборка самых подходящих профессий с уровнем зп и с рекомендациями по поступлению.

В школе Умскул я профориентацию не нашла, там есть только консультация, на которой специалист позадает вопросы и поможет подобрать курс и профессию.

Ну здесь мне показалось, что выгоднее брать подготовку к ЕГЭ в онлайн-школе Сотка. Так ребенок в свободном темпе будет смотреть разные профессии и выберет ту самую.

Дают ли онлайн-школы для подготовки к ЕГЭ/ОГЭ тестовые уроки

Тоже был интересный момент для меня, можно ли самим попробовать учебный процесс, посмотреть личный кабинет. Это же тоже поможет определиться, какие курсы лучше выбрать:

На сайте Сотки мы со Славой нашли пробный урок, про школу всё там рассказали, про формат учебы и про оплату. Удобная вещь.

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У Umschool была бесплатная консультация, где мы позадавали свои вопросы и, в принципе, ответили исчерпывающе.

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В общем, самим потестировать онлайн-курсы по подготовке к ЕГЭ получится только у первой площадки. Жаль, в Умскул обучение онлайн пощупать не получилось, было бы интересно перед оплатой оценивать лично, в чем разница между сайтами.

Ну а я раскрываю карты: мы долго думали между Сотка или Умскул для ЕГЭ и ОГЭ, и надумали остановиться на Сотке. Там подготовительные курсы намного дешевле оказались, плюс много приятных бонусов дают, да и лично мы смогли посмотреть, как будет учиться в Сотке мой сын. А в целом, конечно, обе платформы для дистанционного обучения очень хорошие, я отзывы родителей почитала, большинству школы помогли получить те баллы, которые дети и хотели.

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