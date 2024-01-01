Реальный отзыв о Skillbox или Pentaschool: как образовательные курсы повышают зарплату и открывают новые карьерные возможности

Приветствуем вас в блоге БериБай! Высокие зарплаты и возможность работать удаленно сегодня привлекают очень многих. Подписчики часто спрашивают у нас, какое присмотреть обучение новой профессии с целью реализовать себя. Сегодня мы поделимся отзывом о платформах Skillbox или Pentaschool: их сравнила наша читательница, когда искала для себя лучшие курсы онлайн-обучения с сертификатом. Мы добавили к ее обзору ссылки на секретные распродажи школ, обязательно воспользуйтесь ими.

Приветики всем, меня Марго зовут, работала юристом пару лет, но в свои 27 вдруг поняла - нафиг оно мне надо. Не моё, вот честно. Всегда меня тянуло рисовать и чертить, я же в детстве ходила в художку даже. И прямо в один момент меня осенило и поняла — хочу быть ландшафтным дизайнером! Профессия крутая, там зп минималка будет от 80 тыщ. А если найти хорошие курсы, то еще и помощь с трудоустройством будет. Так что я полистала отзывы и выбирала между двумя крутыми школами, сейчас по полочкам раскидаю, какая и в чем круче.

Про сайты

Для начала малость расскажу вводные про Skillbox или Pentaschool:

Школу Skillbox назвали самой крупной в России и СНГ, прикольно, что 93% ее выпускников потом достигли своих целей. Лицензия у школы есть, обучилось тут уже больше 1,2 млн человек. И круто, что Скиллбокс каждый год проводит разные конференции, можно послушать классных спецов. Отзывы учеников Skillbox тоже много чего хорошего.

Пентаскул — это академия дизайн-профессий. Она московская, тоже с лицензией, тут уже 5900 студентов обучилось. И как выяснилось, больше 90% студентов потом рекомендуют эту школу в своих отзывах.

Всё серьезно, школы с лицензиями. Кто официально работаете — сможете налоговый вычет за учебу потом оформить себе, вернете целых 13% от ценника курса! А щас я вам расскажу, как я выбирала конкретно обучение на ландшафтного дизайнера с нуля. Но кто будет другим профессиям учиться, вы тоже читайте: много полезной инфы я в общем про школы расскажу.

ВАЖНО: расскажу, что нужно сдавать на ландшафтного дизайнера, вдруг кому будет полезно. В обычных вузах будут спрашивать русский, биологию и обществознание, в некоторых вузах еще и творческий экзамен надо будет пройти. Онлайн в этом плане проще учиться, не надо результаты ЕГЭ предоставлять. Ну а я дальше пошла разбираться, где мне больше понравится профессия “Ландшафтный дизайнер”.

Что по ассортименту

Вообще, меня интересовали чисто курсы ландшафтного дизайнера. Но пока с друзьями общались, разговорились про профессии разные и я глянула в целом, чему еще тут учат. Вдруг и среди вас тоже есть будущие программисты или инженеры:

Сперва я оценила, что предлагает онлайн-школа Скиллбокс. Тут есть целых 787 программ по 13 разным направлениям: игры, программирование, психология, маркетинг (маркетолог, таргетолог), коммерческий иллюстратор, еще есть маркетплейсы и др. Выбор большой, а еще тут есть курс для деток по 3-м направлениям, и отдельно есть цифровой колледж, где можно после школы обычной обучаться и получить диплом о среднем профобразовании, крутяк.

Школа дизайна Pentaschool больше 55 программ предлагает, как новичкам, так и опытным. Я насчитала 7 направлений, видела среди них декорирование интерьеров, Motion-design, дизайнер полиграфии, стилист-имиджмейкер и не только.

По количество Скилбокс точно лидирует. Ну и там более детально программы сделали, что ли. То есть там не только по уровню знаний можно выбирать, но и по длительности конкретно, по навыкам, по помощи с работой. А вот курсы ландшафтного дизайна для начинающих есть в двух этих школах, так что я пошла сравнивать их дальше.

Что приятного можно урвать в подарок

Давайте честно скажу, хоть и надо платить деньги, но приятные бонусы лишними не будут. Так что пока думала, что выбрать, Skillbox или Pentaschool, пригляделась и к разным подарочкам от школ:

Сперва я увидела, что в Скиллбокс просто дофига бесплатных вебинаров можно проходить, их там несколько тысяч. Еще есть бесплатная профориентация, прикольный тест для тех, кто не может с профессией определиться. А когда покупаешь курс, там презенты вообще топовые: бонусный курс на выбор (в ландшафтном дизайне можно выбрать скетчинг или Revit) + бонус-курс по горшечным растениям, целый год уроков английского в подарок, курс по шахматам для деток. А если пригласить учиться сюда друзей, то за каждого еще курс подарят, огонь!

Записаться на курсы со скидкой -30% в Skillbox + 3 курса в подарок

В Пентаскул я нашла интересный блог с прикольными статьями про дизайн. А вот если купить тут курс, то бонусом дадут большой курс по нейросетям для дизайнеров. А еще будет доступ к онлайн-вебинарам закрытым (на время учебы и на 90 дней после), и за каждый из них выдается сертификат. Еще из подарочков — гайд по выбору подрядчика и бонус-курсы по поиску работы и заработку на фрилансе.

Записаться на курсы -30% в Pentaschool + курс по нейросетям и по поиску работы на фрилансе

Короче, подарочков масса. Но за онлайн-обучение в Skillbox как-то посолиднее и побольше презенты, что думаете? Даже год инглиша взять, он бы дорого обошелся по деньгам. И кстати, если вы вдруг будете другие профессии в этих школах осваивать, то суть подарков и вообще учебы будет похожая. Только в тему будут подарки, в зависимости от профессии.

Как тут обучают

Формат хотелось свободный, без напряга. Чтобы учебу совмещать с другими личными вопросиками. Ну и вот, что мне удалось узнать по поводу Skillbox или Pentaschool, что лучше из них в плане занятий:

В Скиллбоксе все круто, там занимаешься по готовым видюшкам и потом выполняешь разную практику. Тесты там, упражнения, проекты для портфолио. А еще тут периодически проводятся вебинары с реальными экспертами, чтобы пообщаться и перенять у них опыт.

Что по поводу школы Pentaschool, тут тоже видеолекции предлагают. Как и в Скиллбоксе, они доступны 24/7 и навечно потом останутся у вас (включая и все обновления курса). Практика идет с обратной связью от реальных дизайнеров, будут еще всякие упражнения, тесты и задачки.

Тут онлайн-сервисы похожи. Везде идет относительно свободный формат с готовыми видео, но и вживую можно экспертов послушать, без ущерба своему привычному графику жизни. Я смотрела отзывы на курсы ландшафтного дизайна, замечаний по учебе особо не было у людей, всё в кайф идет.

Что по поводу платежей

Ценник неслабую роль при выборе школы играет, согласитесь? Я пока делала сравнение Pentaschool или Skillbox, обязательно прикинула, сколько и как платить:

Учебный портал дистанционного обучения Скиллбокс предложил ценник от 4970р в месяц за онлайн-образование, если оформить рассрочку на 31 месяц. Крутой бонус: первый платеж можно вносить только через полгода! Кстати, можно и разово курс оплатить, если финансы вам позволяют.

На сайте Пентаскул от 5300р в месяц надо платить, если выберете рассрочку на 18 месяцев, разовая оплата тоже имеется.

Кстати, я ж почитала отзывы про Pentaschool или Skillbox: по оплате проблем обычно не возникает у людей, если только какие-то технические, но там менеджеры школ помогают. А так, ценники норм, но все же в первой школе подешевле и более выгодная рассрочка получается. И да, в любой из этих школ можно пройти обучение с дипломом и потом оформить налоговый вычет 13%, лицензии же имеются. Ну я пошла сравнивать дальше курсы, где выучиться на ландшафтного дизайнера.

Какие будут преподы на учебе

Конечно, пока я выбирала, где лучше учиться, в Skillbox или Pentaschool, хотелось убедиться, что занятия ведут реально люди в теме, с опытом и крутыми лайфхаками в запасе:

В Скиллбоксе преподают действительно эксперты. Например, представители компании “ПаркЛэнд” Наталья Бондаренко и Юрий Новожилов, доцент кафедры дизайна МХПИ Надежда Московенко и не только. Опыт там ого-го у этих лекторов!

В Пентаскул тоже классные преподы, там я видела призера международного фестиваля “Сады и люди” Анну Кулакову, руководителя “Региональной службы садовников” Дениса Кулакова и др.

Короче, проблем с преподами точно не будет! И кстати, очень часто педагоги на лекциях и вебинарах присматривают себе лучших студентов и потом зовут на работу, так что не стесняйтесь себя показать! Потом станете даже круче своего препода.

Помогают ли как-то с работой

Это очень важный момент, потому что я твердо решила, что профессию меняю! Так что я разведала, чем отличается Skillbox или Pentaschool в плане помощи с поиском работы:

Если выбрать онлайн-курс Skillbox, то тут вы не только сделаете 5 проектов для портфолио, но и в Центре карьеры помогут с резюме, поиском вакансий, прохождением собеседований. Если не получится трудоустроиться, то школа вернет деньги за курс! И устраиваются выпускники в норм фирм, типа Т-Банк, ПаркЛэнд, OZON и др. Кстати, круто, что 85% студентов всего за 3 месяца находят работу благодаря трудоустройству Skillbox.

А вот в школе Пентаскул вы пройдете два бонусных курса, один по трудоустройству в компании, второй по фрилансу. А Центр карьеры организует вам первую стажировку, поможет составить резюме и портфолио, еще вас добавят в закрытый чат с вакансиями от партнеров: Цветочный город, Zamedia, Аналитикум+ и др.

Итак, у первой школы гарантии точно лучше на переобучение новой профессии. Тут если будете проходить обучение ландшафтному дизайну дистанционно, то гарантированно бабло вернут, если не найдете работу после дистанционного обучения.

Есть ли тестовые уроки

Обязательно мне надо было самой всё затестить! А то мало ли, пишут красиво, а пользоваться сайтом неудобно было бы. Ну или просто не понравилось бы. Так что я поискала пробники у школ:

В Skillbox можно целую неделю пробника замутить, причем, по любому курсу! Я так и сделала, поизучала курс, платформу саму потыкала. И еще тут можно брать онлайн-консультацию про то, как учиться на ландшафтного дизайнера, если какие-то вопросики про курсы с нуля Skillbox останутся после тестирования.

А вот в онлайн-школе Pentaschool только консультацию я нашла, так что воспользовалась ей. Чтобы менеджеру все свои вопросы задать и узнать максимум о школе. Я смотрела отзывы о курсах Pentaschool, много кому консультация очень понравилась.

Советую реально пробовать всё, что дают тестового. Очень хорошее понимание будет, что вам предлагают купить. И неважно, какую профессию хотите, дизайнер одежды, дизайнер сайтов или что-то другое.

Выбираем обучение в Skillbox

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Выбираем обучение в Pentaschool

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Как меньше заплатить за курсы

В общем-то, секрет прост. Надо просто перед тем, как оплачивать курс, зайти на специальный сайт БериБай (я часто тут зависаю ради скидок) и найти промокод для той школы, которая вам понравилась. Я вот промокод именно тут и нашла, сейчас вам расскажу, где решила учиться по итогу.

Какую школу я выбрала

Короче, я подумала и решила проходить обучение с нуля ландшафтному дизайну в айти-цифровой школе Skillbox. Мне понравилась удобная оплата с отсрочкой, сам сайт тоже норм: всё просто и понятно, особых вопросов не возникло. Ну и работа после курсов Skillbox вполне реальна, это даже подтвердили те отзывы про Skillbox, которые я видела. Так что как пройду курсы, потом расскажу вам, стоит ли учиться в Скиллбокс. Я думаю, ответ точно будет положительный: пока мне всё очень даже нравится!

Скидка по промокоду Skillbox

Скидка по промокоду Pentaschool

Мы благодарим Маргариту за этот развернутый отзыв, в чем разница между Скиллбокс или Пентаскул, и ждем новых отзывов и обзоров от наших подписчиков, которые будут выбирать для себя IT-специальности и прибыльные профессии!

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