Реальный отзыв про Eduson Academy и Нетология: путь от сомнений в себе до высокооплачиваемой IT-специальности

Приветствуем всех в блоге БериБай! Недавно к нам на ресурс поступил интересный отзыв от подписчицы, которая хотела стать финансовым директором. Она столкнулась с выбором, где обучиться IT, и сравнила две топовых онлайн-школы. Ниже вас ждет развернутый отзыв — мы добавили к нему секретные ссылки на распродажи курсов, успейте забрать их.

Здравствуйте, меня Анна зовут. Я уже около 5 лет тружусь в фирме на должности экономиста. Вроде всё стабильно, но зарплата оставляет желать лучшего, и повышать ее начальство не планирует. Поэтому я решилась пройти дистанционные курсы айти-специалистов с нуля и затем устроиться на работу после обучения в ту же фирму, но уже на должность повыше и посолиднее. Изначально я думала между профессиями операционный директор и финансовый, прикинула свои навыки и поняла, что второй вариант мне ближе и проще будет. Средняя зарплата в этой профессии — около 237 тысяч, меня бы это вполне устроило.

Я почитала разные отзывы об обучении и в итоге решила выбирать между школами Академия Eduson или Нетология. Они самые надежные, вроде как, оставалось только понять, чем отличаются они и какой вариант будет выгоднее. Так что читайте: даже если другую профессию планируете осваивать, мой обзор все равно пригодится, потому что суть обучения не поменяется.

Про школы

Ну что, начать логичнее всего с краткой инфы о двух этих школах:

Eduson Academy — это онлайн-университет профессий, где только за этот год уже 500 тысяч человек проходят курсы. Работает школа уже 10 лет, имеет лицензию, и в рейтинге Smart Ranking она стала №1 в дополнительном обучении. Неплохо, в общем-то.

Онлайн-школа Нетология тоже с лицензией, она вошла в сотню перспективных образовательных проектов России и СНГ. А еще участвовала в национальной программе “Цифровая экономика РФ”.

Вызывает уважение и доверие, не правда ли? Я же еще дополнительно почитала отзывы о школах Eduson Academy и Нетология: люди отзываются очень хорошо, без проблем возвращают налоговый вычет за обучение после курсов (это только если официально работаешь).

Каким профессиям можно научиться

Дальше я полезла смотреть, если ли там профессия “финансовый директор”, ну и заодно глянула, какие еще предлагают IT-специальности:

В Академии Эдусон есть около 13 разных направлений, от профессий в образовании и программ МВА до HR-профессий, бухгалтерии и аналитики. Удобно, что отдельно выделены самые популярные курсы, профессии для удаленки — очень просто ориентироваться в каталоге.

Школа Нетология тоже не отстает, тут я насчитала 12 направлений. Точно были программирование, дизайн, игры, психология, аналитик данных, тестировщик, менеджер маркетплейсов, маркетинг. Вся учеба удобно разделена по выдаваемым документам, длительности обучения, по навыкам и по типу (профессии масштабные и навыки, когда хочется только отдельные темы разобрать).

Кстати, я люблю, когда всё официально, поэтому обязательно посмотрела по поводу документов, что можно получить, когда пройдешь курсы дистанционного обучения с нуля. Так вот, Eduson Academy выдает документ о повышении квалификации, о переподготовке либо сертификат, а за курсы Нетологии дают диплом о переподготовке, документ о переквалификации, диплом вуза, сертификат, свидетельство (в зависимости от программы).

Какими бонусами и подарочками радуют школы

Это был очень интересный для меня момент: хотелось максимум получить от своей учебы. Подарки я люблю, это хорошая возможность для экономии. Вот какие подарки обещают Академия Eduson или Нетология:

В курсах от школы Eduson Academy дарят около 20 разных шпаргалок и шаблонов, плюс дают 2 бонусных блока — например, в курсе для финансовых директоров дарят блоки по тайм-менеджменту и работе с Excel и Google-таблицами. А еще доступ к курсу будет вечным, даже ко всем его обновлениям.

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У школы Нетология я видела раздел “Учиться бесплатно” — там можно смотреть разные вебинары и интенсивы небольшие. А если покупаешь курс, то бонусом будет участие в менторских сессиях или подарочные блоки по смежным темам.

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Ну что ж, бонусы очень даже неплохие. Но я на этом не остановилась, продолжила сравнение Академии Eduson или Нетологии. Кстати, я пока читала отзывы про курсы финансового директора, лишний раз убедилась, что с подарками не обманывают. Люди реально получают подарочные модули и всё, что еще обещают школы.

Как проходит учеба

Поскольку я планировала совмещать обучение с нуля с работой, то нужен был гибкий формат. Чтобы чисто онлайн обучаться и при этом не переживать за то, что где-то могу пропустить лекцию или не успеть с домашкой:

В Академии Eduson теорию дают в виде готовых видеороликов с чек-листами и конспектами. А потом идет практика: всякие бизнес-кейсы реальные, онлайн-тренажеры для отработки навыков, тесты и домашки. Проверяют все работы эксперты, они же дают обратную связь. Еще в школе есть кураторы, которые помогают с любыми вопросами во время учебы. Кстати, приятный бонус: поддержка куратора здесь дается на целый год, даже если курс раньше закончить.

Учебный портал дистанционного обучения Нетология предлагает немного другой формат учебы: там периодически надо участвовать в онлайн-вебинарах по расписанию, но большая часть тоже идет по видеороликам готовым. Практики тоже много, тестирования, квизы, упражнения, проекты разные. Проверяют потом преподаватели всё, дается обратная связь. А если возникли какие-то вопросы или проблемы, можно обращаться к куратору. Также будет ментор — реальный финансовый директор.

Меня порадовало, что проходить курсы айти-специалистов с нуля можно полностью удаленно. В Эдусон, конечно, поудобнее для меня формат: не надо по расписанию участвовать в вебинарах. Хотя если их пропустить в Нетологии, то потом можно в записи посмотреть. Ну да ладно, продолжаю дальше вам рассказывать, какая школа лучше, Eduson или Нетология.

Какие предлагают условия оплаты за онлайн-образование

Если честно, моя текущая зарплата не позволяла разом оплатить курс. Поэтому я переживала, что затею с учебой придется отложить. Но когда начала разбираться во всех нюансах, узнала много полезного по поводу оплаты:

В Академии Эдусон есть и разовая оплата, и рассрочка на целый год. При этом за оплату онлайн дают скидку 5%. На понравившийся мне курс финансового директора ценник был от 10466 рублей в месяц.

Курсы Netology можно тоже разом оплатить или оформить рассрочку на 3 года. При этом если разово оплатить курс, за это будет скидка 5%. И цена на курс для финдиректора шла от 3508 рублей в месяц.

На первый взгляд, финансовые условия в Нетологии повыгоднее. Но если посмотреть, что в Академии на целый год дается поддержка куратора — это дорогого стоит. Я еще почитала отзывы учеников, и реально они подтверждают, что куратор работает даже после курса. Так что в этом плане сравнение курсов все же выигрывает Академия. Учитывайте это, если ищете, какие курсы закончить, чтобы хорошо зарабатывать.

И кстати, везде можно сделать учебу еще выгоднее, если применить промокоды от БериБай: ссылка на них ниже. Ну а я дальше рассказываю про Netology или Eduson Academy, что выбрать для классного обучения.

Кто будет делиться знаниями: какие курсы лучше

Мне предстояло узнать много чего нового: как работать с KPI, составлять отчетности о прибылях и убытках, как работать с МСФО и РСБУ, какое сейчас есть государственное регулирование бизнеса. Не хотелось, чтобы подобные сложные моменты рассказывал какой-то новичок. Так что дальше я села смотреть, в чем разница Eduson Academy и Нетологии по преподавательскому составу:

В Eduson Academy в лекторском составе — реальные эксперты из крупных фирм. Я видела среди них Виктора Бурмистрова (экс-вице-президента в Maximum Education), Виталия Полехина (президента Международной организации инвесторов INVESTORO) и других крупных лекторов. Впечатляет такой состав преподавателей: только в одном курсе будет 20+ экспертов.

Потом я посмотрела, кто будет среди преподов в Нетологии. Там были финдиректор АО «Авто-Евро» Александр Аполлонов, финдиректор «Лига-Холдинг» Борис Розентул, еще много кто из руководящих представителей. Тоже очень круто.

Что сказать: курсы финансового директора проводят реальные люди с большим опытом, и это радует. Будет у кого всякие фишки и рабочие лайфхаки перенять. И кстати, преподаватели во время обучения часто присматривают себе успешных студентов, которых можно взять к себе на работу. Так что это хороший шанс попасть в крутую фирму и даже со временем стать продвинутее своего преподавателя.

Есть ли какая-то помощь с поиском работы

Дальше я решила узнать, помогают ли с выходом на работу Eduson Academy и Нетология, что лучше для тех, кто идет на учебу именно для поиска работы в дальнейшем. Например, если вы решили кардинально сменить профессию. Вот что мне удалось узнать по поводу помощи — вдруг кому это будет как раз актуально:

Онлайн-университет профессий Eduson Academy в рамках курса поможет вам разобраться с базовыми навыками поиска работы. Есть отличный шанс себя зарекомендовать перед компаниями, которые сотрудничают со школой (РЖД, СБЕР, Avito, X5 Retail Group и др.).

Айти-цифровая школа Нетология тоже помогает, там есть Центр карьеры, где научат составлять резюме и портфолио, помогут практику наработать и предложат возможность стажировки у фирм-партнеров (Альфа-Банк, Kaspersky, 2GIS, Gett и др.)

Получается, что обе школы дают основу для того, чтобы начать свой карьерный путь в профессии. Но в большинстве поиск работы все же зависит от тех, кто проходит переобучение на другую специальность: надо активно участвовать в мероприятиях, показывать себя перед экспертами. Тогда велик шанс, что вас даже во время учебы уже позовут куда-то работать в топовую фирму, хороший айти-специалист нынче на вес золота и работодатели готовы за них побороться. Поэтому работа после дистанционного обучения вполне реальна.

Можно ли бесплатно протестировать образовательные курсы IT

Это очень интересный момент. Мне перед оплатой хотелось хоть немного потестировать обучение IT-специальностям, самой посмотреть все фишки и понять, будет ли удобно заниматься:

В Академии Эдусон можно заказать бесплатную онлайн-консультацию, на которой специалист покажет сайт, расскажет все особенности занятий и заодно ответит на вопросы.

На портале дистанционного обучения Нетология можно попробовать вебинары из раздела “Учиться бесплатно”. А можно тоже взять онлайн-консультацию и пообщаться с представителем школы, чтобы задать все свои вопросы по поводу того, как будет проходить переобучение новой профессии.

Лично я воспользовалась двумя консультациями, чтобы сравнить онлайн-сервисы. И там, и там менеджеры были очень компетентные, хорошо мне отвечали и вопросов вообще не осталось. Так что и вам советую обязательно все тестовые возможности использовать, если сайты для обучения их предоставляют — для надежности, так сказать.

Где я решила учиться

Ну что, пришло время рассказать, чем же завершилось мое сравнение школ Академия Eduson или Netology и куда пойти учиться на финансового директора мне показалось более перспективным. Я после того, как проанализировала школы по всем пунктам, решила все же остановиться на Академии Эдусон. Меня подкупил более свободный формат занятий, очень сильный состав преподов, ну и отзывы об обучении в Eduson Academy тоже очень многообещающие. А еще выяснилось, что в нашей фирме руководитель отдела продаж в этой же школе учился. Так что я сделала свой первый шаг навстречу новой профессии — финансовый директор!

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Как пройти учебу дешевле

Это не такой секрет, на самом деле. Достаточно просто пользоваться специальным сайтом БериБай, там публикуются скидочные промокоды для онлайн-школ. И не важно даже, какую сферу вы хотите осваивать — графический дизайн, 1С, системный аналитик, тестировщик. Просто копируете код и вставляете на сайте школы перед тем, как оплачивать курс, чтобы скидка засчиталась. Я именно на БериБай и нашла купон на онлайн-обучение в Академии Эдусон.

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Мы благодарим Анну за такой отличный обзор и желаем ей успешно пройти обучение IT-специалистов с нуля! А от наших читателей ждем новых обзоров и отзывов про школы и курсы!

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