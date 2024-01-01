Реальный отзыв про Фоксфорд или Сотка и Синергия: как я выбирала школу, где онлайн-подготовка к ЕГЭ и ОГЭ оказалась самой лучшей

BeriBuy снова на связи! С завидной регулярностью подписчики интересуются у нашей редакции, какую онлайн-школу выбрать для подготовки к ЕГЭ. Вас ждет любопытный рассказ от читательницы Екатерины: она сама сравнила три крупных платформы, Синергия, Фоксфорд или Сотка. Вас ждет не только честный рассказ от первого лица, но и закрытые распродажи в каждой из школ по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.

Всем доброго денечка, меня Екатерина зовут. Сынок Костя влюбился в программирование, поэтому даже не стояло вопроса, какой предмет сдавать в 11-м классе — сразу выбрал информатику. Ну и мы как-то за ужином подумали, что пригодится хорошая онлайн-школа, где 100% помогут сдать ЕГЭ на высокие баллы. Короче, присмотрели 3 топовых варианта и составили свой честный отзыв на школы подготовки к ЕГЭ. Я вам расскажу всё об обучении, от цен до подарочков. И моментик: сравнение школ будет интересно и тем, у кого детки другие предметы сдают, суть подготовки от этого же не меняется.

Немного про школы

Начну я с инфы про школы, коротенько о каждой:

Сотка, онлайн-школа подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, обучила почти 250 000 деток. Она лицензированная, обещает прокачать ребенка даже с нулевого исходника, и набрала уже 13 000 отзывов. Как я узнала, каждый третий ученик сдал единый экзамен на 80+, крутой результат.

Интернет-школа Фоксфорд тоже лицензированная. Тут обучилось 25 000 детей и из них 97% сдали ОГЭ на 4 или 5, а 9 из 10 выпускников поступили именно в тот вуз, в который хотели. Работает эта школа уже 15 лет примерно.

Школьный университет Синергия с 1999 года обучает ребятишек, он лицензированный и даже попал в тройку самых крупных образовательных компаний в интернете. Тут уже примерно 500 тысяч выпускников из 30+ разных стран мира.

Первый плюсик ставлю всем школам за лицензию. Если работаете не в черную, то тогда за детские занятия сможете за счет этой лицензии заполучить вычет. А это целых 13% от цены, между прочим!

Чему обучают в этих школах

Я только про ЕГЭ по информатике изначально смотрела инфу. Но потом решила в целом глянуть, чему еще тут могут научить:

В Сотке есть не только подготовка к экзаменам, но и занятия для учеников с 5 по 8 класс. Предметов очень много на выбор, только по единому экзамену я насчитала 10 штук.

Онлайн-школа Фоксфорд предлагает экзаменационную подготовку, уроки английского, программирование, занятия с 1 по 11 класс. Еще там были уроки для дошколят (например, развитие логики), и отдельно учительские курсы по повышению квалификации.

Что поводу Синергии, тут тоже большой ассортимент: и к экзаменам прокачают, и программирование для детей предложат, и просто репетиторы по предметам имеются.

А еще Foxford и онлайн-школа Синергия оказались похожи тем, что у них имеется домашняя учеба. Это ты вместо обычной школы занимаешься онлайн, в конце выдается аттестат. А в целом, все три сайта порадовали: хороший выбор, везде можно без проблем знания подтянуть. Сейчас вам еще в мелочах поделюсь, в чем отличие компаний Сотка или Фоксфорд и Синергия.

Какими подарочками балуют

Короче, я ж листала онлайн-школы репетиторства и увидела, что кроме крутой подготовки, еще и классные бонусы детишек ожидают! Меня прямо порадовало, собрала побольше инфы про это, чтобы потом с Костиком сравнить:

Сотка не просто обещает подготовить с 0 до любого уровня, но и бонусом дает подготовку по 3-м дисциплинам! То есть за 1 заплатили и готовится ребенок по 4-м сразу, это огонь! Из бесплатных материалов я там нашла интересный учебник цифровой, и профориентацию “Хочу стать”. И еще вводный курс дарят, кстати. P.S. В Сотке проходит крутой розыгрыш: среди тех, кто оплатит учебу, в июле разыграют крутой приз — автомобиль Lamborghini, представляете!

Записаться на курсы в Сотка + 4 предмета по цене 1 + цифровой учебник в подарок

В Фоксфорде вам помогут подготовить ребенка с нуля до 80+ баллов. Из бесплатного я увидела там онлайн-учебник и любопытные вебинары для детей и родителей. Даже сама парочку вебинаров глянула, очень интересные. А когда оплачиваешь подготовку, то там в больших тарифах дарят доступ к закрытым стримам по сложным темам, больше пробников еще дают.

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Синергия готовит с любого уровня до получения результата. Из любопытного я тут нашла профориентацию для деток, а еще в курсе по ЕГЭ первые несколько уроков можно пройти абсолютно бесплатно! Ну и при покупке занятия дарят приветственный бокс из 4-х файлов для школьника перед предстоящими экзаменами.

Записаться на курсы в Синергию + первые уроки из курса + набор из 4 файлов в подарок

Везде крутые подарки, я впечатлена! Если вот прямо сравнить сайты Фоксфорд или Сотка и Синергия, то меня подкупает, что в Сотке можно готовиться по 4 направлениям по цене 1-го. Ну и розыгрыш там крутой. Хотя и две другие школы тоже не отстают, каждая старается внимание клиентов привлечь.

Как обучают детей

Формат учебы — особо важный пунктик. Детям и так стресса хватает перед экзаменами, так что хотелось, чтобы онлайн-уроки были хотя бы в кайф ребенку:

Сотка порадовала в этом плане. Там график четко продуман, что ребенок не будет уставать, даже готовясь по 4-м предметам. Занимаются дети по живым вебинарам, но если пропустил, можно запись глянуть. И много практики будет, всякие домашки, тренажеры, пробники ЕГЭ (вот последнее мне особо важно было). Скрипты и конспекты дают по каждой теме, это плюс. И кстати, Сотка предлагает адаптивные ДЗ - это когда можно регулировать нагрузку на ученика, так психологически занятия будут куда комфортнее. А еще тут есть фишка: в начале учебы ученику дается определенное количество часов, он их может сам распределить и в итоге у него получается индивидуальная программа. Потом у него появляется карта игрового поля и ученик по ней двигается, видит свой прогресс (отзывы про обучение онлайн в Сотке это подтвердили).

В Фоксфорде онлайн-обучение дают в нескольких вариантах на выбор, там есть готовые курсы с поддержкой куратора, учеба в мини-группах, индивидуальные уроки с репетитором. Можно выбрать любой вариант и заниматься, как душе угодно. Мне понравилось, что все программы методисты разрабатывают, и дистанционное обучение в Фоксфорд соответствует требованиям ФИПИ (отзывы про Foxford подтвердили): это как раз институт, который задания единого экзамена и разрабатывает.

В Synergy есть индивидуальные репетиторы и есть формат курсов в небольших группах. Еще предлагали вариант с готовыми видеозаписями. Но мне больше приглянулись курсы, там занятия проходят до 4 раз в неделю в группе до 10 человек, удобно. В курс входит домашки с автопроверкой и пробники с проверкой от наставников, тренажер для отработки заданий, еще будет вебинар по психологической подготовке к экзамену.

Ну что, форматы классные везде. Но мне приглянулась Сотка больше — вот это игровой формат с возможностью, чтобы ребенок сам учился распределять нагрузку, это хорошая задумка. Особенно, если вам нужна масштабная подготовка.

Узнаю про возможности профориентации

Села я поглубже разбираться, что лучше, платформа Синергия, Сотка или Фоксфорд. Любопытно стало, есть ли какая-то реальная помощь в выборе профессии:

У Sotka увидела специальный проект “Хочу стать”. Там можно буквально в несколько кликов подобрать вуз мечты или профессию: надо просто выбирать самые подходящие карточки из предложенных, и система в конце даст подсказки.

Foxford придумал тест для профориентации. Причем, его можно пройти в любом возрасте. А для 9-11 классов после прохождения подарочек будет: гайд по профессиям (отзывы про школу Фоксфорд это доказывают).

В Synergy нашлась бесплатная профориентация, с 5 класса можно пройти. Сначала будет специальный онлайн-тест, а потом — консультация с экспертом.

Короче, мы все три возможности попробовали, и реально: везде у Костика была склонность к программированию! Так что тут мне было сложно сказать, какая школа лучше, Фоксфорд или Сотка либо Синергия. Поэтому продолжила разбираться, где лучше готовиться к ЕГЭ.

Сколько стоят уроки

Понятное дело, что сравнение лучших онлайн-школ по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ не сделаешь без ценников. Я тут придирчиво смотрела, переплачивать не хотелось. Хотела четко получить хорошее качество и за нормальные бабки:

В Sotka заниматься обойдется от 6040 рублей, и это сразу подготовка по 4-м направлениям, находка отличная! Пакеты разные: Стандарт, Про и Про+, они отличаются количеством практики, ну и в самом крупном пакете, там прямо индивидуальный подход по каждому вопросу идет. Платить разрешают помесячно или сразу за полгода (тогда еще и скидочка будет).

Ценник за онлайн-курсы Фоксфорд сложно сказать, он же от формата меняется. Допустим, групповая учеба от 8700р в месяц примерно будет, а можно и отдельные блоки из курса взять, примерно за 4000 один блок. Кстати, разрешена оплата материнским капиталом, это хорошо.

В школе Синергия ценник за подготовку к ЕГЭ тоже зависит от формата. Допустим, индивидуальный репетитор выйдет от 6250 рублей в месяц по одной дисциплине, а мини-группа стоит от 1831р, тоже за одно направление.

Что я вам тут скажу в плане, лучшая подготовка к ЕГЭ по информатике. Определенно, по ценнику лидирует Сотка, тут можно за меньшую сумму получить подготовку сразу х4, круто!

Реально ли учиться с гарантированным зачислением

Пока приглядывали онлайн-школы для сдачи ЕГЭ по информатике, решили узнать, а есть ли где-то помощь с универом-то? Все-таки это полезная тема:

Онлайн-курсы Сотки не дают гарантий поступления. Но в принципе, они же обещают прокачать с любыми знаниями вообще на крутые баллы, так что думаю, гарантии и не нужны.

Школа Foxford знатно отличилась: когда берешь курсы пакетно, гарантируют бюджетное место. А если выбирать просто курсы или небольшую группу, то гарантированно будет 80+. А иначе денежки просто вам возвращают.

Курсы Синергии для школьников не предлагают гарантий поступления, но обещают на 85+ подготовить, так что неплохое предложение. Я читала отзывы про школу Синергия, реально дети получают высокие баллы.

Ну, тут лидером Foxford оказался, у них есть гарантии. Но знаете, что интересно — Костя сказал, что хочет сам поступать, без каких-то там гарантий. Молодец, я прямо им горжусь! А вам еще кое-что открою сейчас, в чем разница между сайтами Синергия или Сотка и Фоксфорд.

Какие будут преподаватели

Пока искали всей семьей, где лучше готовиться к ЕГЭ по информатике, про преподов тоже задумались. Все же хотелось, чтобы Костя у лучших только занимался, у реальных экспертов:

Платформа онлайн-школы Сотка подобрала молодых, но опытных преподов. Чтобы детям проще было с ними общаться. Я вот нашла, что по информатике обучение в онлайн-школе Сотка проводит Камиль Шакиров, он уже больше 820 учеников подготовил, которые от 80+ набрали.

В Фоксфорде преподы крутые, из крупных вузов типа МФТИ, МГУ, НИУ ВШЭ. Правда, конкретных фамилий у меня не получилось найти.

У Синергии репетиторы не отстают, по каждому можно полное инфо почитать. Допустим, по информатике занятия ведет Александр Громов, он больше 1600 детей обучил с оценкой 86+.

Респект за таких классных преподавателей! Думаю, Костя точно не будет разочарован. Но это еще не все, еще пара пунктиков у меня оставалась, чтобы сравнить платформы для дистанционного обучения.

Можно ли бесплатно потестить школы

Мне было маловато просто почитать отзывы про сайты Синергия или Сотка, либо Фоксфорд. Хотелось самой еще попробовать каждую платформу, пощупать, ну и чтобы сынок тоже мог свое впечатление составить:

В Сотке можно урвать одно тестовое занятие. Мы взяли, там специалист рассказывает про все приколюшки сайта, про оплату. Короче, на всё нам без проблем ответили.

На сайте для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ Foxford дают записаться на консультацию, чтобы вам помогли выбрать формат и все прочие нюансы по учебе. Плюс спецы на консультации подскажут, как быть, чтобы на экзамене получить от 80 баллов и оказаться на бюджете.

В обучение для школьников в Синергии входит 8 бесплатных уроков, на которых разбирают задачки из ЕГЭ. Ну то есть наглядно ребенок может оценить, как будет проходить учеба на сайте. Ну и тоже есть бесплатная консультация, вдруг что-то захочется уточнить перед оплатой.

Мы все три школы лично протестили. Очень удобная штука, я вам скажу! Лично мне сразу очевидно много стало, чем отличаются Synergy или Sotka либо Foxford.

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Рассказываю лайфхак для экономии

Короче, подумали мы и по итогу решили для Кости остановиться на Сотке. Игровой формат его зацепил, мне понравилось, что и по дополнительным предметам реально подтянуть знания (причем, в те же финансы). Подарки очень классные у школы, это тоже плюсик. Учителя онлайн-школы Сотка тоже внушили доверие. Так что если раздумываете, как найти хорошего репетитора, рассмотрите этот вариант. Тут предлагают реально классное обучение!

Дабы лишнего из кармана не переплачивать, я зашла на страничку БериБай (часто пользуюсь, между прочим), взяла оттуда промокод на скидочку для Сотки. Просто его до оплаты учебы активируете и всё, скидочка уже ваша, ничего сложного! И не важно, выберете вы подготовку к ЕГЭ в Фоксфорд или Сотке либо в Синергии. На БериБай есть промики для разных школ, если что.

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А на этом я свой отзыв завершаю. Надеюсь, помогла вам сообразить, что лучше для прокачки перед ЕГЭ, Синергия, Фоксфорд или Сотка. Конечно, каждому ребенку нужна разная подготовка к ЕГЭ по информатике (впрочем, как и по биологии или литературе). Но если выберете реально хорошую школу, то к чаду точно найдут подход! Костя, по крайней мере, очень остался доволен нашим выбором, ему занятия нравятся!

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