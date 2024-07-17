Реальный отзыв про OTUS или Яндекс Практикум: где обучение программированию с нуля выгоднее - подписчица выбирает профессии с зарплатой от 60 тысяч

БериБай приветствует своих читателей! Очередной обзор сегодня будет посвящен двум топовым школам - OTUS и Яндекс Практикум. Наша подписчица Ольга поделилась этим обзором: она лично выбирала лучшие онлайн-курсы по программированию и сравнивала все основные моменты. А наша редакция дополнила отзыв Ольги секретными ссылками на закрытые распродажи курсов.

Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я в свои 34 года решилась кардинально обучиться новой профессии и решила присмотреть курсы IT-специалистов для начинающих. Раньше работала закупщиком, а сейчас решила стать Питон-разработчиком (неожиданный выбор, да?). На самом деле, всё просто: хочется большой зарплаты, а в такой сфере можно получать от 60 тысяч минимум. А с опытом так и все 200 тысяч платят. Так что я долго не думала, какие курсы программирования выбрать.

Выбирала я только между школами OTUS или Яндекс Практикум, мне муж (он айти-специалист) их подобрал и сказал, что это самые надежные варианты. И там больше всего перспектив для тех, кто хочет сменить профессию, да и работу в целом. В общем, кто тоже думает про эти школы - читайте, где учиться будет интереснее. Мой обзор и для других профессий будет актуальным, будут только небольшие отличия в плане того, какие подарки дают школы.

Коротко про школы

Сперва маленько вам расскажу о каждом из двух сайтов, где я искала обучение программированию с нуля:

Международная школа Яндекс Практикум очень крупная, ее создал холдинг Яндекс. У нее есть лицензия и она уже 10 000 человек помогла найти новую работу. В этой школе делают акцент на доказательную учебу, развивают то, что показало реальный результат. А еще школу каждый второй выбирает по совету друзей (это, кстати, и отзывы про Яндекс Практикум подтверждают).

OTUS - тоже лицензированная школа, тут обучилась 31 тысяча человек. И при этом 38% потом нашли новую работу, классный результат. Мне понравилось, что эта школа делает упор на авторские курсы и практикует именно осмысленную учебу, а не просто зазубривание.

Ну что, радует, что обе школы с лицензией. Значит, за учебу можно потом получить налоговый вычет. А это целых 13%, на секундочку! Но это только для тех, кто официально работает и отчисляет НДФЛ. Ну а теперь давайте буду рассказывать, что лучше, OTUS или Яндекс Практикум. Вам же наверняка интересно, какие там есть профессии, которым можно обучиться на курсах.

Что есть в ассортименте: какие курсы можно закончить, чтобы работать

Я для себя присматривала программирование, мне же муж посоветовал изначально эту сферу смотреть. Просто он сам айти-специалист, и я его зарплату вижу, очень хорошая. А мне в должности закупщика никакого повышения зп точно не светило. Я же хорошо с математикой, с аналитикой дружу, так что решила, что Python-разработчик - это будет мне по силам. Ну и вот что я увидела, пока курсы по Питону искала:

В Яндекс Практикум обучение есть сразу в 6 сферах. Кроме программирования, еще были анализ данных, английский язык, дизайн, маркетинг и менеджмент. Всего 149 курсов я насчитала, из них были и для новичков, и для опытных. Даже есть высшее образование (например, по инженерии облачных сервисов) - целых 8 программ!

Потом я посмотрела, какие есть в Отус курсы. Тут 9 направлений было, и программирование, и разные геймдев, безопасность, игры, аналитика, архитектура… В сумме около 90 курсов на сайте есть, при этом были даже отдельные курсы для айтишников без программирования, и программы, где можно с нуля отучиться сразу до миддла (это средний уровень опытности).

Тут я уже заметила, что в школе Отус побольше разных сфер, зато в Яндексе есть вышка. И в Яндексе как-то пошире сферы, и английский есть, и дизайн, а OTUS все-таки больше в сфере программирования предлагает.

ВАЖНО: если вам еще хочется получить документ официальный об обучении IT-профессии для начинающих, то вот что школы выдают: Яндекс - диплом о переподготовке либо диплом государственного образца (на вышке), а Отус - сертификат, а если выбрать специализацию - тогда тоже диплом о переподготовке.

Что классного дают в подарок Яндекс Практикум или OTUS

Тоже интересный момент: кому из нас не нравятся подарки? Я обратила внимание при выборе, что дарит каждая из школ, что у них есть бесплатного на сайтах:

В Яндекс Практикуме было 22 бесплатных курса на сайте, а еще профтест на полчаса, разработанный вместе с МГУ. Если платные курсы посмотреть, то у каждого внутри есть бесплатный модуль пробный. При покупке, кстати, еще дают отличные бонусные модули. Допустим, по Питон-разработке в подарок дают модуль по Soft Skills, для общего развития.

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Школа Отус тоже не отстает по подаркам: там если купил обучение программированию онлайн, то подарком к нему дают доступ к прошедшим онлайн-мероприятиям школы. На сайте OTUS можно бесплатно пользоваться интересным журналом про айти-профессии. А еще у школы есть бонусная программа: новым ученикам дают 3000 подарочных бонусов на оплату курсов, а постоянные ученики получают 6000 баллов на следующие курсы.

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Тоже можно заметить разницу: в Яндекс больше бесплатных курсов можно пройти, зато в школе Отус можно поучаствовать в бонусной программе и подешевле оплатить учебу своей прибыльной профессии будущего. Но я вам чуть позже скажу, как и без этой программы можно получить скидку на курсы. А пока читайте дальше про то, как я выбирала обучение языку программирования Питон.

Как проводятся занятия по профессии в IT

Поскольку я планировала сначала пройти курсы программирования с нуля и только потом уходить со старой работы, то мне было актуально, чтобы учебный график не мешал работе. Так что к формату занятий я особо присматривалась:

В школе Яндекс Практикум сначала нужно изучать теорию по текстовым лекциям, а потом даются онлайн-тренажеры, чтобы отработать новые знания. Проверка идет автоматическая, показывают все твои косяки. Вообще, практики очень много: дают проекты, проводят лайвкодинги и парное программирование, можно участвовать в воркшопах и слушать разборы от реальных экспертов. А еще школа дает бесплатного помощника в виде нейросети YandexGPT, ей можно задавать любые вопросы по теории.

Курсы OTUS немного в другом формате проходят. Тут обучаешься на онлайн-вебинарах, к которым надо по расписанию подключаться пару раз в неделю. Один вебинар длится около пары часов. Все остальное время учебы - это практика. Тоже даются реальные проекты, домашки, разбор ошибок в домашках идет групповой.

Отмечу, кстати, что обе школы предусмотрели и кураторов, которые будут мотивировать и поддерживать, если вдруг обучение программированию с нуля тяжело идет. Ну а по формату мне больше приглянулась все же первая школа: там более свободный график и практика мне показалась более разнообразной, что ли.

ВАЖНО: мне еще было интересно посмотреть, а кто именно курсы-то преподает. Ну так вот, в Яндекс Практикум курс по Питону преподают сотрудники крупных компаний действующих, и плюс специалисты Яндекса и Школы анализа данных. А в Отус даже фамилии преподавателей по курсу удалось найти: там руководитель курса по Питону - Сурен Хоренян, он руководитель группы разработки в компании MTS AI, и специалист по Python уровня Senior. А вообще, в двух этих школах все преподы идут уровня Senior или Lead, так что крутые знания обеспечены.

Рассказываю про оплату и цены - мое сравнение курсов

Ценник при выборе - тоже критичный момент. А то вдруг выберу курс и не потяну его финансово. Вот что мне удалось узнать про сайты для обучения:

В Яндекс Практикум профессии можно разово оплачивать, и есть возможность ежемесячно платить за онлайн-обучение. А еще за вас курсы Яндекс Практикум может оплатить работодатель (крутая возможность для тех сотрудников, в чье развитие компания готова вкладываться). Если про ценники рассказывать, то на курс по Python цена была от 7129 рублей ежемесячно.

В OTUS тоже можно или разово оплачивать образовательные курсы IT, или помесячно. А еще тут есть кредитование. Ценник на Питон начинался от 17865 рублей в месяц - такая разница с Яндексом, потому что тут срок рассрочки короче дают.

Думаю, заметили, что у второй школы побольше сумму в месяц придется отдавать за переобучение новой профессии. А в плане форматов оплаты за курсы программирования с нуля школы одинаковые варианты предлагают. Ну давайте дальше расскажу, что лучше, Яндекс Практикум или Отус.

Помогают ли как-то с поиском работы

Я же когда с мужем посовещалась при выборе курсов, то решила для себя: со старой работы хочу уйти и стать разработчиком. Так что очень хотелось, чтобы в онлайн-школе была какая-то помощь с поиском нового рабочего места. Вот что я нашла в этом плане про обучение в OTUS или Яндекс Практикум:

Школа обучения программированию Яндекс Практикум очень хорошую помощь обещает с портфолио - только за время учебы можно собрать около 10 проектов для него. И в сам курс еще входит карьерная помощь: специалисты проводят тематические вебинары, консультируют по вопросам карьеры, технические собеседования пробные организуют. По статистике школы, примерно 90% выпускников после учебы всего за полгода трудоустраиваются. Причем, в неплохие фирмы типа Касперский, СБЕР, Озон, ВТБ или Сибур Диджитал. Ради таких фирм точно стоит пройти лучшие онлайн-курсы по программированию.

Ученики Отус тоже могут за время курса собрать портфолио: я видела, что можно пару крупных проектов сделать и порядка 20 штук маленьких задач, пока проходишь обучение программированию онлайн. Плюс школа помогает с оформлением резюме, которое потом добавит в свою базу с работодателями. Она сотрудничает с Ситимобил, NVIDIA, IBS, МТС, Epam, Ростелеком, Тинькофф и др. А еще иногда можно попасть на карьерные мероприятия типа закрытых вебинаров.

В общем, везде своя помощь есть, и в целом неплохая. Но по моим ощущениям, Яндекс Практикум все же более качественную помощь обещает тем, кто проходит обучение с нуля. Более серьезные проекты для портфолио даются, да и пробные собеседования новичкам пригодятся. Но имейте в виду, что это не курсы программирования с трудоустройством стопроцентным - надо будет самим постараться и активно себя проявлять перед возможными работодателями.

Что по поводу пробных уроков

Мне очень хотелось самой попробовать обе школы, прежде чем сделать окончательный выбор. Все-таки одно дело - просто почитать про школу, а другое - лично ее протестировать, пощупать, каким будет онлайн-образование. Вот что по итогу я узнала:

В Яндекс Практикум можно в платном курсе воспользоваться бесплатным модулем, чтобы прямо протестировать ту профессию, которой будешь потом обучаться. Плюс еще в школе есть 22 бесплатных курса (тоже можно попробовать их, посмотреть), и дополнительно есть еще бесплатная онлайн-консультация со специалистами.

Школа Отус тоже проводит онлайн-консультацию бесплатно, можно задать все свои вопросы специалистам. А еще там есть раздел “События” прямо на сайте, там есть записи предыдущих вебинаров - их для знакомства со школой тоже можно посмотреть ради интереса.

Ну сами понимаете, что первая школа более интересные возможности предлагает для тех, кто ищет обучение айти-специалистов с нуля. Потому что целый бесплатный модуль в курсе далеко не каждая школа дает. Это уже хорошее представление о курсе будет, о том, что вас ждет в дальнейшем, когда будете проходить курсы обучения программированию.

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Как сделать учебу в Яндекс Практикум или Отус еще дешевле

Есть один секрет, о котором я чуть выше говорила. Если хотите получить персональную скидку на обучение, то зайдите на сервис промокодов БериБай. Там для разных онлайн-школ есть купоны на скидку, для Отус и Яндекс Практикум в том числе. Просто копируйте промокод и вставляйте в специальном поле в заявке (обязательно перед тем, как оплачивать ваш курс). И всё, скидка у вас в кармане!

А я подвожу итоги своего обзора, какие курсы лучше, OTUS или Яндекс Практикум: я все же решила остановить выбор на школе Яндекс Практикум. Мне понравилось, что там повыгоднее рассрочка получается, больше практики и проектов в портфолио, и в плане поиска работы тоже больше возможностей обещают. Учусь пока третий месяц, полет нормальный!

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