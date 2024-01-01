Реальный отзыв про Skillbox или Talentsy: как я решила получить профессию Fashion-стилиста с классной зарплатой, не выходя из дома

Друзья, с вами БериБай! В современном мире профессия Fashion-стилиста становится всё более востребованной, ведь она позволяет не только создавать уникальные образы для клиентов (дизайнеров, модных домов и брендов), но и получать за это достойную оплату: от 4000 рублей за 1 час работы. Благодаря развитию технологий и возможности обучаться онлайн, стать Fashion-стилистом сегодня может практически каждый желающий. Именно эту профессию решила освоить одна из наших читательниц: она прислала честный обзор двух крупных школ, между которыми делала свой выбор. Мы дополнили обзор ссылками на закрытые распродажи платформ — не упустите экономию!

Привет всем, меня зовут Олеся. Я очень долго работала менеджером по рекламным кампаниям с разными крупными брендами одежды, и всегда мечтала о карьере в мире моды. Я ведь так люблю рисовать, придумывать креативные луки даже на повседневку. Однажды я просто проснулась и поняла, что хочу стать Fashion-стилистом.

Обучение на fashion-стилиста мне хотелось пройти онлайн, потому что это сегодня очень практично: быстро, удобно, не надо никуда ездить. Но какую школу выбрать, чтобы пройти обучение новой профессии? В своем обзоре я расскажу о двух популярных платформах — Skillbox или Talentsy, и помогу вам решить, какая из них подходит именно вам. Кстати, если вам интересно, какие курсы закончить, чтобы хорошо зарабатывать женщине — в этих школах есть много вариантов, кроме профессии фэшн-стилиста, так что читайте дальше.

Про школы

Решила я начать с общей инфы. Что из себя представляют эти онлайн-сервисы, много ли людей обучили, и всё такое:

Скиллбокс — школа лицензированная, она уже помогла 20 000 человек найти работу своей мечты. А вообще, тут зарегистрировано больше 1,2 млн пользователей, кто проходит курсы. У школы 5 премий Рунета, а сама платформа Скиллбокс даже вошла в реестр российского ПО, круто!

Онлайн-университет Talentsy запомнился тем, что за год сюда поступает около 6 тысяч человек. А по инфе от центра СОЛь, именно школа Talentsy стала №1 в обучении специалистов помогающих профессий. И да, лицензия у нее тоже имеется.

Ну что, первое впечатление классное! Выглядит всё надежно, оба сайта с лицензией, много выпускников. Можно со спокойной душой сравнивать дальше по мелочам, что выбрать, Skillbox или Talentsy, и как тут можно осваивать профессию стилист.

Что по поводу ассортимента

Решила я первым делом глянуть каталоги школ — какие профессии преподают, что интересного есть:

У Skillbox прямо на сайте написано, что у них в наличии 787 курсов, даже считать не надо. Курсы по 13 разным направлениям: маркетолог, таргетолог, коммерческий иллюстратор, маркетплейсы, психология, программирование и не только. Ставлю плюсик, что в каталоге можно выбирать программы по по уровню сложности (новички или с опытом), по типу (есть большие профессии и короткие курсы), по тематике и даже по длительности учебы. Кстати, в Скиллбокс еще есть учеба для детей 7-17 лет по графике, играм и сайтам, а еще — цифровой колледж, где можно пройти учебу и получить диплом о среднем профессиональном образовании.

В школе Talentsy 5 направлений предлагают: психология, стиль и имидж, дизайнер одежды или интерьеров, профессия “нутрициолог”, сексология. В сумме тут 40 программ представлено, они поделены на профессии, курсы и вебинары. А еще есть разбивка по сложности, можно выбрать курсы новичкам или специалистам.

Ну что, в первой школе ассортимент явно побогаче будет. Даже детская учеба есть. Кстати, глянула еще, какие документы дают эти школы. У Скиллбокса можно получить именной сертификат или диплом о переподготовке (в зависимости от профессии), В Талентси выдают сертификаты, дипломы о переподготовке и международные дипломы MBA (тоже смотря какая профессия).

Что школы дают в подарок

Пока делала сравнение Talentsy или Skillbox, захотелось еще узнать, можно ли получить что-нибудь в подарок, или будет чисто информация на курсе и всё:

В разделе “Бесплатно” на сайте Скиллбокса я нашла прикольные вебинары, статьи и тест на профориентацию. А вот если хотите именно купить курс, то его пробную версию можно взять бесплатно, плюс подарят год уроков английского (отзывы про Skillbox читала, всё реально), а в крупных тарифах еще можно получить до 3-х бонусных курсов и консультации с куратором-экспертом.

Скидки до -30% Присоединиться к курсу в Skillbox и начать обучаться профессии мечты уже сегодня + до 3-х бонусных курсов + год английского в подарок

Онлайн-школа Talentsy тоже сделала раздел с бесплатными вводными курсами, а еще — журнал с интересными статьями. Ну а если покупаешь курс, то подарят крутой гайд по профессии “Стилист-имиджмейкер”, а также 40+ полезных схем и документов для будущей работы.

Скидки до -30% Записаться на курсы в Talentsy и получить ценные знания прямо сейчас + гайды и 40+ схем и документов для работы в подарок

Конечно, за онлайн-обучение Skillbox покруче подарки получаются, если сравнить. Представьте только, сколько обошелся бы год уроков английского? А тут в подарок. Но это еще не всё, между Talentsy или Skillbox я нашла еще много различий.

Как в школах проходит учеба

Пока присматривала курсы стилиста, очень хотелось, чтобы был удобный, гибкий график. А то и с работой надо совмещать, и домашние дела никто не отменял:

Онлайн-школа Скиллбокс учит по готовым видеозаписям, они с бессрочным доступом и открыты 24/7. После уроков дают практическую задачку или тест, все задания потом проверяют кураторы и дают обратную связь. Еще студентов добавляют в комьюнити для обмена опытом, доступ к нему тоже навсегда останется, круто.

В школе обучения стилистов Talentsy обучение идет в мини-группах, а наставник помогает каждому студенту найти его персональную траекторию развития. Теорию можно смотреть по видеолекциям, а вот практика идет с первого дня и проверяется экспертами. Конкретно в курс, который я смотрела, входило 90 часов практики и 3 дня практических занятий в Москве. Читала отзывы про Талентси, многим эта практика очень понравилась.

Что ж, обе школы дают теорию по готовым видео. Это и классно, по расписанию подключаться к вебинарам у меня бы не всегда получалось. Но меня немного смутило, что у второй школы часть практики в Москве: я-то из другого города.

Что и как по оплате

Чтобы решить, в чем разница между Talentsy или Skillbox, мне нужно было и вопрос цены понимать. Сразу платить надо или можно в рассрочку, дорого или не очень:

Skillbox предлагает 3 тарифа на курс, фэшн-стилист, топ-стилист или фэшн-эксперт (отличаются тем, как карьерный путь планируете развивать, и бонусами типа индивидуальных консультаций с экспертом). Стоимость курсов Skillbox от 4795 рублей в месяц, можно платить сразу или выбрать рассрочку на 31 месяц. И крутой момент: первый платеж можно внести только через 6 месяцев!

Ценник курса в университете Talentsy был от 6042 рублей в месяц, если оформить рассрочку на 2 года. Но можно и сразу за курсы Талентси заплатить.

Ценник за онлайн-курс Skillbox подешевле будет, да и рассрочка выгоднее, согласитесь? И кстати, если вдруг учеба не понравится или передумали, обе школы разрешают сделать возврат средств за оставшиеся уроки. Ну а я продолжила дальше выбирать лучшие курсы стилистов онлайн.

Кстати, в этих двух школах можно максимальную скидочку урвать, если пользоваться промокодами от БериБай. Я вам ссылочку оставлю, пользуйтесь.

Какие будут преподаватели

Ой, для меня это очень важно! Хотелось учиться только у лучших, чтобы вдохновиться их идеями и потом создавать свои модные образы:

У Скилбокса преподы обещают быть топовыми: там в списке я видела креативного директора агентства STYLE SOLUTIONS Анну Рыкову, звездного стилиста Зою Сохор и др.

В айти-цифровой школе Талентси состав педагогов меня воодушевил, там часть лекций читает Тим Ильясов, модный эксперт и ведущий телепроекта “Подиум”. Еще из известных фамилий — Сусова, Мицкевич, Червова и другие. Отзывы об обучении в Talentsy это подтверждают.

Тут сравнение Скиллбокс или Талентси разницы не показало: везде будут реальные эксперты. Так что точно дадут крутые советы и поделятся настоящим опытом.

Помогают ли с поиском работы

Я уже работаю в сфере моды, поэтому, наверное, мне попроще найти себе тут работу по новой профессии. Но многие же вообще учатся с нуля, кардинально сферу меняют. Так что помощь от школ с поиском работы точно лишней не будет. Давайте расскажу, в чем отличия тут между Skillbox или Talentsy:

В школе Скиллбокс Центр карьеры поможет с работой в том плане, что организует коллаборации с участниками других курсов, вебинары и еще могут помочь со стажировкой у партнеров. А еще в крупных тарифах помогут с поиском первого клиента для итоговой работы. Кстати, я увидела, что выпускники Скиллбокса работают в крупных фирмах, типа Т-Банк, OZON, aic и др. Так что работа после курсов Skillbox вполне реальна.

На платформе Талентси помогут научиться рекламировать себя и искать клиентов, начиная с 5 месяца учебы со студентами будет работать карьерный специалист и даст азы для будущего продвижения. Читала реальные отзывы про Talentsy, так и есть, хорошо помогают.

Как по мне, так в первой школе более существенная помощь ожидается, если там проходить обучение профессии “стилист”. Но, понятное дело, что в большинстве успех трудоустройства зависит от самого человека. Надо себя проявить, выполнять все тестовые задания, брать стажировки. Так что, кто интересуется, можно ли работать после курсов? Да, если постараетесь.

Есть ли тестовые уроки

Конечно, хотелось и лично всё опробовать. Я решила, что надо бы поискать пробные занятия:

В Скиллбоксе онлайн-курсы стилиста можно попробовать бесплатно. В любом из курсов, оказывается, дается доступ на 7 дней для тестирования. А потом можно еще взять онлайн-консультацию и позадавать менеджеру любые вопросики про учебу.

У Талентси только в разделе “Бесплатно” можно мероприятия пройти, ну или воспользоваться консультацией онлайн и позадавать вопросы, как учиться на fashion-стилиста.

Я попробовала всё, включая и консультации, чтобы решить, какую онлайн-школу лучше выбрать. Кстати, полезная тема: много нового узнаешь от менеджеров и помогает сложить потом свое мнение про переобучение новой профессии.

Выбираем обучение в Skillbox

Записаться на курс в Skillbox до -30% - Не упустите возможность улучшить свои навыки и обеспечить успешное будущее!

Выбираем обучение в Talentsy

Начать учиться в Talentsy до -30% уже сегодня и получить новые карьерные возможности - всего за несколько месяцев!

Где искать скидки на учебу

Если любите экономить, то не платите сразу за обучение на стилиста, или на любую другую профессию. Сначала зайдите на сайт БериБай: там можно найти промокоды для разных школ. Скопируете код, укажите на сайте школы до покупки курса — и скидка гарантирована. И неважно, какой курс хотите пройти, стилист-имиджмейкер, Fashion-скетчинг или психолог-консультант.

Забрать индивидуальный промокод для выгодной учебы в Skillbox прямо сейчас

Получить доступ к эксклюзивным скидкам в Talentsy уже сегодня

Какой же курс я выбрала

Ну что, я посмотрела всё сама, почитала отзывы о Skillbox или Talentsy, и решила проходить курсы фэшн-стилиста в Скиллбоксе. Там более выгодная рассрочка для меня получается, не надо никуда ехать на практические занятия. Да и подарков явно побольше обещают. Стоит ли учиться в Скиллбокс, смогу сказать уже после курса: пока только начало прошла и замечаний нет. И кстати, учеба обошлась мне дешевле, потому что я применила купончик на скидку от БериБай!

Друзья, а что лучше для вас, Skillbox или Talentsy? Ждем честные мнения в комментариях и совсем скоро порадуем вас новыми, полезными обзорами от наших подписчиков, выбирающих курсы айти-специалистов с нуля!

Реклама. Информация о рекламодателе по ссылкам в статье и в карточке акции.