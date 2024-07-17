Реальный отзыв про Yudaev School или Логомашина: как подписчик выбирал IT-специальности с зарплатой от 100 тысяч

Приветствуем вас в блоге БериБай! Недавно один из читателей поделился с нами отличным отзывом на школы Логомашина и Юдаев скул. Андрея интересовала профессия дизайнер и он искал, где пройти подобные курсы айти-специалистов с нуля. Делимся с вами данным обзором, чтобы и вы смогли выбрать, где обучиться IT-профессиям. А также делимся ссылками на секретные распродажи курсов от каждой из школ.

Добрый день, меня зовут Андрей, мне 40 лет и последние несколько лет я работал графическим дизайнером. Но захотелось расширить свои знания и попробовать освоить моушн-дизайн, потому что там обещают реально высокие зарплаты: минимально от 100 тысяч, а с уровнем Senior и вовсе от 300 тысяч. Все же задумываются, какие курсы можно закончить, чтобы работать не за две копейки, а с хорошей зп, вот и я так хотел. Пока выбирал онлайн-обучение, почитал отзывы и в итоге остановился на двух школах, Логомашина и Yudaev School. Почему? Да потому что там обе школы гарантируют трудоустройство, обучаться можно полностью онлайн. Так что решил инвестировать в свою будущую карьеру и быстро получить новую профессию (уж точно быстрее, чем 5 лет в универе страдать, как в студенческие годы).

О платформах

Для начала расскажу немного о самих школах, что меня еще в них заинтересовало:

Yudaev School — лицензированная школа, она нацелена именно на профессиональное дизайн-образование. Она уже обучила больше 6000 человек, а 120000+ прошли тут мастер-классы. А еще меня зацепило, что у школы аж 99% положительных отзывов, по версии сайта Tutortop. Я же почитал некоторые отзывы о школе Yudaev School, действительно только хорошее пишут.

Логомашина — это дизайн-студия, которая получила целых 30 наград на Behance! Здесь прошли учебу уже 1520 студентов, а сама школа сделала 1650 проектов для крупных фирм. Сразу 82% выпускников потом рекомендуют эту школу, неплохой показатель. Лицензия, кстати, тоже имеется.

Ну что, за счет лицензии можно налоговый вычет получить, вернуть себе 13% от ценника курса. Но это только тем подойдет, как официально работает. Я официально, так что экономия лишней не будет.

Про ассортимент

Теперь расскажу вам, какие вообще есть IT-специальности и программы, в чем разница между Логомашина или Yudaev School:

Школа Юдаева предлагает комплексную учебу профессии дизайнера. Туда входят сразу веб-дизайн, графический дизайн, 3D и Motion-дизайн. То есть вы выбираете один большой курс и сразу становитесь многофункциональным дизайнером, круто!

Школа дизайна Логомашина предлагает на выбор профессии с трудоустройством (10 штук) и мини-курсы (12 штук, кому надо точечные навыки прокачать). Профессии самые разные: графический дизайнер, UX/UI, моушн, коммерческий иллюстратор, дизайнер интерьеров и др.

Конечно, в плане количества у второй школы побогаче выбор будет. Но зато в Yudaev School уже в рамках одного курса можно сразу несколько направлений освоить, это же очень удобно. Если посчитать, сколько отдельно эти прибыльные профессии обошлись бы, если отдельно платить за курсы, экономия очень выгодная. Кстати, я еще глянул, какие документы выдают в школах: в Юдаев можно получить диплом о профессиональной переподготовке и именной сертификат, Логомашина выдает аналогичные документы. Так что если вы искали курсы онлайн-обучения с сертификатом, добро пожаловать в любую из этих школ.

Что по поводу подарков и бесплатных возможностей

Продолжить сравнение Юдаев Скул или Логомашина я решил с того, чтобы глянуть, дарят ли что-нибудь классное ученикам, есть ли что-то бесплатное на сайте школ:

Ну, как по мне, главный подарок от школы Юдаева — это 5 в 1, когда ты покупаешь одну профессию и осваиваешь дизайн и сразу 5 крутых диджитал-направлений. А еще для учеников будут бесплатными все будущие обновления курса, и плюс те, кто подает заявку на курс, могут пройти отбор и получить стипендию (грант) на учебу в сумме до 15 000 рублей!

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У Логомашины есть на сайте раздел “Бесплатно” и там можно проходить онлайн-интенсивы, за которые дополнительно дарят подарки и сертификаты. А если покупать курс, то доступ к нему будет на целых 3 года (включая все обновления, реальные отзывы о Логомашине это подтверждают) + подарят модули по полезным темам типа Фотошопа, Blender, Figma, и модуль по заботе о себе. А еще в курс входят около 8 часов индивидуальных видео-разборов, за счет них можно сэкономить до 60 тысяч!

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Подарки классные, однозначно. Лично для меня более выгодными показались курсы дизайна в первой школе, потому что хочется от учебы получить как можно больше знаний, которые я потом смогу использовать для прокачки карьеры. Ну и грант лишним не будет

Какой предлагали формат занятий

Это тоже важный момент, чтобы было удобно заниматься и совмещать учебу с личными делами, с текущей работой. Вот что мне удалось узнать, в чем отличие Yudaev School или Логомашина:

В обучение от Юдаева входит 154+ урока (курс займет около 9 месяцев + будет до 1 года наставничества). Уроки идут в формате видео по 15-20 минут, они доступны в любое время. К каждому уроку даются презентации наглядные, а если возникают вопросы по учебе, можно их задавать в общем чате куратору или одногруппникам. По каждой домашке дается обратная связь всего за 24 часа, а еще раз в месяц можно участвовать в прямых эфирах и слушать крутые фишки и лайфхаки от экспертов.

Примерно год займет курс по Моушн-дизайну на портале дистанционного обучения Логомашина. Доступ к курсу дается на 3 года, все темы поделены на модули и по каждому модулю будет свой дедлайн. Изучаете теорию по видеолекциям по 15-20 минут, плюс дают текстовые лекции и можно задавать вопросы в общем чате. Все домашки проверяются наставниками, ограничений по количеству проверок нет — можно править до тех пор, пока не получится идеально.

В плане формата сайты в целом похожи, так что тут сами смотрите, какую онлайн-школу выбрать для IT. Мне очень понравилось, что видеоролики доступны 24/7 и с любым трудным вопросом можно писать наставнику.

Что по поводу оплаты

Чтобы пройти переобучение новой профессии, надо сперва за нее заплатить. К вопросу денег я всегда особо внимательно подхожу, так что тоже в деталях посмотрел, что лучше, Yudaev School или Логомашина:

В школе Юдаева есть и разовая оплата за курс, и рассрочка длительностью до 2 лет. Ценник за обучение дизайну онлайн был от 4974 рублей в месяц. Кстати, тут еще можно воспользоваться крутой кредитной программой, когда первый платеж за учебу будет только через 3 месяца.

В Логомашине можно и разово курс оплачивать, и оформить рассрочку до 36 месяцев с первым платежом через месяц. Здесь профессия Motion-дизайнер обойдется от 3750 рублей в месяц.

Варианты оба хорошие, у Логомашины подлиннее срок рассрочки и немного дешевле цена. Но не забывайте, что в школе Юдаева за такие деньги сразу 5 разных направлений дизайна вы будете изучать. И плюс там еще кредитная программа удобная.

Про экспертность преподов

Поскольку я уже в дизайне частично шарю, то не хотелось фиг знает у кого учиться. Все-таки я искал школу для будущего развития карьеры, так что и знания хотелось брать у реальных экспертов. Вот кто будет с вами заниматься в каждой из двух школ:

Автором программ в Yudaev School оказался сам создатель школы Никита Юдаев. Он уже на дизайне сам лично сделал 3 млн прибыли, открыл несколько бизнесов с оборотом до 10 млн в месяц. Классный опыт, сразу видно, что не человек-теоретик будет нас обучать, Юдаев курсы по дизайну уже несколько лет проводит.

А в айти-цифровой школе Логомашина работают наставники с практическим опытом от 5 лет, недаром же школа в 2023 году вошла в топ-5 лучших по СНГ.

Ну что, можно смело тут проходить обучение дизайну с нуля: обе школы радуют тем, что преподавать будут не новички, а люди с реальным практическим опытом.

Как школы помогают с трудоустройством

Не спорю, мне было интересно не просто новую профессию получить, но и устроиться работать по ней. Все-таки будет зарплата побольше, да и новая сфера меня прямо манила, хотелось себя реализовать. Поэтому я продолжил сравнение Yudaev School или Логомашина по поводу помощи с трудоустройством:

Если интересно, возьмут ли на работу после курсов в Yudaev School, то я отвечу так: школа гарантирует карьерную поддержку или вернет деньги за учебу в полном объеме. Суть вот в чем, вас 3 месяца будет сопровождать карьерный наставник, он поможет подготовкой портфолио и резюме, индивидуально будет консультировать и помогать подбирать вакансии. Плюс дадут доступ к закрытому каналу школы, где партнеры публикуют свои вакансии.

Школа Логомашина тоже предлагает учебу с помощью в трудоустройстве. Здесь научат всем лайфхакам работы на фрилансе и в компании, а самые амбициозные студенты могут попасть на стажировку в проект “Крутые студии”. Это что-то типа симулятора реальной работы в студии дизайна, где дадут командный проект, будет трекер-куратор, много обратной связи. Ну и всеми общими фишками по трудоустройству тоже поделятся во время онлайн-обучения в Логомашине. Партнеры школы по трудоустройству — Get8, Flakers, Etlon Coffee и др.

Конечно, у первой школы интереснее предложение — я почитал про Yudaev School отзывы о курсах и реально, людей устраивают на работу, без обмана. Но и во второй школе активно будут помогать с работой, вон какой интересный симулятор реальной работы придумали.

Можно ли бесплатно протестировать онлайн-сервисы

Самому попробовать надежнее, как мне кажется, чем просто инфу с сайтов почитать. Так что мне, чтобы выбрать между сайтами для обучения Логомашина или Юдаев Скул, хотелось именно найти тестовые возможности:

В школе Никиты Юдаева проводят бесплатную консультацию перед покупкой: рассказывают все особенности учебы, отвечают на вопросы, могут пояснить про рассрочку или про документы.

Дизайн-студия Логомашина предлагает записаться на бесплатную консультацию, чтобы определиться, подходит ли вам курс, и заодно получить ответы на все вопросы.

Здесь школы равны в своих предложениях. Я рекомендую обязательно пользоваться консультациями, чтобы узнать про профессии, которым можно обучиться на курсах, спросить, как проходит онлайн-образование, будет ли стажировка.

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Как отдать меньше денег за учебу

Есть очень классный способ, как не потерять в качестве и при этом сэкономить деньги, если хотите освоить профессию моушен-дизайнер с нуля (да и любую другую профессию тоже). Надо просто зайти на сайт БериБай и там посмотреть актуальные промокоды для понравившейся вам онлайн-школы. Я именно так и поступил, главное, не забыть использовать купон перед оплатой курса, чтобы скидка была учтена.

Ну и пришло время рассказать, какую же школу я выбрал. Я решила проходить обучение дизайну Motion в школе Yudaev School. Меня зацепило, что тут переобучение на другую специальность можно пройти комплексно, сразу по 5 разным направлениям дизайна. И плюс не будет стоять вопроса, можно ли работать после курсов — мне точно с этим помогут. Так что я уже начал проходить курс Никиты Юдаева и скоро профессия дизайнер будет освоена мной со всех сторон!

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На этом отзыв от нашего подписчика Андрея про курсы моушн-дизайнера подошел к концу. Надеемся, что обзор помог вам определиться, в какой школе изучать графический дизайн, моушн или 3D-дизайн. Оставайтесь с БериБай и получайте еще больше полезной информации!

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