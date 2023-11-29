Rebotica, GeekBrains, Coddy и Фоксфорд: программирование для детей, которое выбирает большинство родителей



Фоксфорд или Реботика, либо GeekBrains и Coddy – лучшие онлайн-школы для детей 5-17 лет, которые ищут себя. С их помощью родители могут подобрать уроки программирования для детей, дизайна и не только, помогая чаду превратить хобби в перспективную профессию будущего. Вовремя выбрав лучшие курсы программирования для детей, можно еще до окончания школы предостеречь ребенка от проблем с самооценкой, которая возникает, когда не получается определиться с профессией и вузом. Школы Кодди, Фоксфорд, Реботика или ГикБрейнс не просто учат: здесь мотивируют к тому, что ребенок сам захочет осваивать новые знания – например, за свой первый проект можно получить реальную зарплату. При этом эти платформы часто распродают курсы за полцены, набирая группы на только что запустившиеся программы. Далее вас ждет компактный обзор на лидирующие онлайн-курсы для детей с информацией о всех актуальных скидках.

О платформах

Прежде чем сравнивать курсы программирования и робототехники для детей, познакомимся с каждой школой:

Rebotica – онлайн-школа IT-профессий, где с 2017 года программу подбирают, учитывая возраст и психологические особенности конкретного ученика. Школа обучила 5780 человек, проводя ежедневно 470 занятий. Фишка компании – реальный заработок для ученика за его первый проект. Практика школы показывает: начав изучать в 12 лет программирование для малышей, уже к 18 годам чадо получает комплекс навыков, соответствующий уровню 25-летнего специалиста.

Кодди – школа программирования для 4-16 лет, она относится к топ-100 EdTech-организаций России и СНГ, получила аккредитацию Misrosoft и является резидентом Сколково. Особенность школы – проведение уроков совместно с крупными айти-фирмами плюс использование только реальных проектов без оценок для наработки практики.

GeekSchool - IT-школа для детей от платформы GeekBrains, выпустившая уже 1,2 млн человек. Изучать айти-программирование здесь будет комфортно, поскольку подбираются группы только до 12 ребят, а после учебы их ждет участие в комьюнити выпускников и активная поддержка по дальнейшему развитию в айти.

В школе Foxford обучение программированию для детей проводится для 1-11 классов и дошколят, также здесь можно подготовиться к олимпиадам и экзаменам, а родителя смогут посещать открытия занятия о воспитании и развитии. Школа является резидентом Сколково и успешно выпустила свыше 1 млн человек.

Отметим, что только три школы (кроме Реботики) имеют образовательную лицензию – а значит, родители смогут оформить налоговый вычет и вернуть 13% от ценника детского обучения.

Об ассортименте школ – чему можно научиться

Гикбрейнс, Фоксфорд, Rebotica или Coddy – каждая школа программирования стремится удивить родителей и будущих учеников богатым ассортиментом программ:

В Rebotica на выбор представлено пять направлений (медиа, 3D-моделлер, веб-дизайнер, разработчик и программист по направлению Python для школьников.

В Coddy предлагают изучать программирование детям 4-16 лет, имеются курсы дизайна и творчества, информационной безопасности, создание игр и приложений, сайтов, общее развитие – в сумме представлено 98 курсов по 8 сферам. Взрослые тоже могут обучаться в Кодди, выбрав курсы программирования 45+.

GeekSchool предлагает курсы для школьников по программированию, цифровому творчеству, разработке игр, графическому дизайну, искусственному интеллекту, есть также компьютерная грамотность для детей – в сумме 15 курсов. Занятия подходят для 2-11 классов.

В школе Фоксфорд можно найти компьютерные курсы для детей 6-11 классов «Старт в IT» по трем сферам (программирование, создание игр, дизайн и 3D), также есть домашняя школа Фоксфорд (онлайн-аналог общеобразовательной с выдачей аттестата) и подготовка по всем основным школьным предметам + кружки вроде шахмат.

Итак, на всех площадках дети могут освоить программирование, среди отличий – только в школе Кодди дополнительно могут обучаться еще и взрослые, а в Фоксфорде есть полная аналогия обучения в обычной школе, а вот фишка Гикскул – курсы искусственного интеллекта.

Подарки и бонусы для детей и родителей

Выбирая программирование для малышей или подростков, родители оценивают также и то, сколько бесплатного контента и подарков предлагает каждая школа:

Школа программирования Реботика гарантирует учащемуся первый доход за выполненный им проект.

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В Coddy предлагают изучать программирование детям 4-16 лет, также есть курсы дизайна и творчества, кибербезопасности, создание игр и приложений, сайтов, всестороннее развитие – в сумме представлено 98 курсов по 8 сферам. Взрослые тоже могут обучаться в Кодди, выбрав курсы программирования 45+.

Записаться на курсы Coddy со скидкой до -50% +Подарки

GeekSchool дарит при покупке курсов скидку до 70% на курсы английского, а также вечный бесплатный доступ к сообществу выпускников с дополнительными мероприятими и лекциями с экспертами.

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В школе Фоксфорд можно найти компьютерные курсы для детей 6-11 классов «Старт в IT» по трем сферам (программирование, создание игр, дизайн и 3D), также есть домашняя школа Фоксфорд (онлайн-аналог общеобразовательной с выдачей аттестата) и подготовка по всем основным школьным предметам + кружки вроде шахмат.

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Из главных отличий – Гикскул дает ученикам хорошую скидку на иностранный, что очень актуально современным детям. Зато в Кодди мотивация ребенка будет подкрепляться реальными подарками, а в Реботике он сможет получить первые деньги.

Как проводятся занятия – сравниваем форматы

Важно понимать, как будет заниматься ученик (индивидуально или в группе, как долго длятся уроки и др.) – самое время сравнить образовательную методику школ:

Любой курс от Реботики состоит из индивидуальных 40 уроков длительностью 1 час. Занятия проводятся с использованием специальных программ, ученику высылают все инструкции по установку. Программа подбирается индивидуально, в персональном формате будет подобран и наставник для вашего чада (с учетом интересов и характера). Постепенно проходя уроки, школьник сформирует и защитит свой первый проект, за который ему выплатят настоящую зарплату. Родители могут в любой момент обратиться к наставнику и получить обратную связь об успеваемости их чада.

В школе Кодди на выбор есть формат занятий индивидуальный или в группе, первый вариант – по вашему персональному графику, второй – в будни и выходные с 9 до 20 асов по заранее составленному расписанию. В летнее время дополнительно можно участвовать в загородных и городских выездных лагерях. Длительность курса базового уровня – 3-4 месяца, углубленного – до 9 месяцев.

В GeekSchool один курс содержит около 32 уроков длительностью по 2 академических часа. Проводятся уроки 1-2 раза в неделю в групповом формате (до 12 человек), расписание известно заранее. Все сложные вопросы по урокам можно задавать своему куратору. За время обучения школьник выполнит от 5 проектов и составит из них начальное портфолио.

Школа Фоксфорд предлагает несколько форматов – это могут быть персональные занятия с репетитором, готовые подборки уроков в формате курса, мини-группы по расписанию, отдельно доступны компьютерные курсы для детей 6-11 классов: один урок здесь занимает 50 минут (можно заниматься как в мини-группе с преподавателем, так и без него – на выбор). На первом уроке помогают скачать необходимые программы.

Очевидно, что только в Foxford и Coddy можно выбирать разные форматы, исходя из предпочтений ребенка. Реботика практикует индивидуальный подход, а Гикскул – мини-группы до 12 школьников.

Отметим и то, какие документы можно получить после учебы:

Школа Реботика выдает детям именной диплом о прохождении курса.

В Кодди выдается именной сертификат.

В GeekSchool выдается электронный сертификат.

Платформа Foxford оформляет электронные сертификаты.

Сравниваем нюансы цены и способы оплаты

Разберем, на какой из площадок удобнее и выгоднее оплачивать обучение:

В Rebotica доступна разовая оплата курса и беспроцентная рассрочка на 12 месяцев. Бесплатно можно перейти на другое направление, если в ходе занятий ребенок поймет, что это не его сфера. При отказе от обучения вам вернут средства за все непройденные уроки.

В Кодди можно оплачивать занятия пакетно, от 8 до 64 занятий. При этом цена зависит от типа обучения, индивидуально или в мини-группе. Чем больше пакет – тем ниже цена одного занятия. При возврате сумма рассчитывается, исходя из объема уже пройденных уроков.

В Гикскул есть разовая оплата и рассрочка, можно оплатить учебу материнским капиталом, а при покупке сразу 2 или 3 курсов вы получите скидку до 15%. При отказе от учебы возврат средств осуществляется пропорционально уже пройденной части уроков.

В Фоксфорд курсы программирования или любые другие можно пакетно, точное количество занятий зависит от выбранного предмета или сферы обучения. Также предусмотрена гарантия возврата средств при отказе от обучения (за минусом цены пройденных уроков).

Как видно, во всех школах вы сможете вернуть деньги, если подросток передумает заниматься. Что касается оплаты, то Реботика и Гикскул дают удобную рассрочку, зато Кодди и Фоксфорд позволяют самостоятельно выбирать нужное количество занятий.

ВАЖНО: все школы предусматривают возможность оплаты на индивидуальных условиях – для этого достаточно воспользоваться актуальными купонами от БериБай.

Кто обучает детей в каждой из школ

Выбирая детское айти-программирование, не упустите из вида и то, кто проводит уроки – от опыта преподавателя и умения найти подход к ребенку существенно зависит успеваемость:

В Reborica курсы IT-специалистов для начинающих проводят реальные эксперты, умеющие донести сложный материал в игровом формате – найти информацию о преподавателях можно на странице каждого конкретного курса школы.

В Coddy работают только реальные сотрудники IT-компаний и педагоги с большим практическим опытом. Они работают по безоценочной методике, чтобы укрепить самооценку ребенка, и дают максимум практических интересных заданий.

В GeekSchool с детьми работают практикующие айти-эксперты с педагогическим опытом. Детальнее узнать про достижения и награды каждого из них можно на страницах курсов школы.

В Фоксфорд обучение программированию для детей проводят преподаватели из МФТИ, МГУ, ВШЭ, авторы учебников и олимпиадных задач.

Все четыре школы предлагают довольно сильный преподавательский состав – учащийся точно получит актуальные знания и сможет попрактиковаться под руководством специалистов из области IT.

Можно ли воспользоваться пробным занятием

Выбирая между Кодди, Фоксфорд, Реботика или ГикБрейнс, обязательно ознакомьтесь с информацией, можно ли протестировать курсы для школьников бесплатно:

В Реботике можно оформить бесплатный урок, на котором не только оценят интересы вашего чада, но и помогут с выбором направления – ребенок для этого выполнит мини-проект.

В Кодди также доступно пробное занятие – на нем расскажут всё о школе, а также среди участников пробных уроков проводят регулярные розыгрыши подарков от школы.

В GeekSchool предлагается попробовать бесплатно урок английского для 5-10 лет, взять одно индивидуальное занятие на выбор, либо бесплатно проконсультироваться со специалистами школы для выбора программы.

На сайте Foxford есть тестовое занятие и консультация, на которой помогут определиться с направлением и форматом учебы.

Итак, везде есть возможность бесплатно «пощупать» сайт и оценить, подойдет ли он вашему ребенку – не отказывайтесь от подобной возможности.

Выбираем обучение в Rebotica

Выбираем обучение в Coddy

Выбираем обучение в GeekSchool

Выбираем обучение в Фоксфорд

Как дешевле купить курсы программирования для детей онлайн

Coddy, Foksford, Rebotica или GeekBrains - обучение с нуля в любой из этих школ можно сделать еще более выгодным для семейного бюджета. Достаточно использовать промокоды от площадки БериБай, оплачивая курсы программирования для детей онлайн: подобный купон дает выгодную скидку, приятные подарки при оплате или бонусные уроки. Не упускайте вашу экономию – забирайте скидки по промокоду!

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