Самые дешевые сайты китайских товаров с бесплатной доставкой – как покупать максимально выгодно

На просторах интернета можно встретить столько магазинов с китайскими вещами, что определиться с выбором будет непросто. Хочется найти достойное качество одежды и этом выбрать самый дешевый китайский интернет-магазин. Сегодня наиболее популярными стали сразу три сайта с максимальным количеством клиентов - Shein, Zaful и Floryday. Вам остается только ознакомиться с их сравнением и сделать свой идеальный выбор.

Фото: freepik.com

Полезная информация о каждом из магазинов

Shein – китайский интернет-маркет с одеждой не только для женщин и мужчин, но и для самых маленьких членов семьи. С 2008 года компания добавила в свой ассортимент более 2 миллионов товаров, а каждый день каталог пополняется еще 500 новинками. В Шеин можно подобрать для себя и близких классические размеры и Plus Size, сезонные линейки одежды, стильные аксессуары, а также семейные образы от разных брендов.

Zaful – интернет-магазин, в каталоге которого вас ждут стильные образы для женщин и мужчин. Компания предлагает экологичные материалы и большой выбор в каждом из разделов, здесь можно найти интересные купальники, классические платья или стильные мужские аксессуары. Искать товары удобно по новизне поступления, либо по ценовому диапазону. Доставка осуществляется в более, чем 260 стран.

Floryday – интернет-магазин одежды с доставкой в более, чем 100 стран. Компания придерживается таких принципов, как качественный пошив, простота заказа и соблюдение модных трендов в новых коллекциях. На сайте работает многоязычная команда поддержки клиентов, помогающая решить сложные вопросы при заказе или оплате.

Подытожим: если обычно вы делаете заказ китайской одежды для всей семьи, вам подойдет Shein. Здесь вас ждут самые дешевые товары из Китая с бесплатной доставкой, которые понравятся и вам, и вашим близким.

Фото из каталога: стоит ли им верить

Зачастую многие покупатели, присматривая для себя самый дешевый сайт китайских товаров с бесплатной доставкой, интересуются – будет ли товар на фото соответствовать увиденному в действительности, и придет ли вообще именно тот товар, который заказан. Поскольку все рассматриваемые лучшие китайские сайты дешевых товаров дорожат своей репутацией, отправка товара осуществляется точно по каталогу, а фото соответствуют реальному виду. Возможны незначительные отличия по цвету, но если одежда не понравилась вживую – всегда можно оформить возврат.

Обязательно пользуйтесь реальными отзывами – они размещаются покупателями на страничке конкретной вещи в каждом из трех онлайн-маркетов. А в Зафул и Шеин дополнительно в отзывах пользователи указывают свои реальные параметры фигуры. Это поможет вам в выборе, ведь можно оценить, как вещь сидит на человеке с такими же габаритами.

Соотношение цены и качества товара

При выборе магазина многие зачастую полагают, что дешевая одежда из Китая обязательно должна быть с плохим качеством. Но это далеко не так, сегодня товары из Китая с бесплатной доставкой в Россию отправляются в лучшем соотношении цены и качества. Ведь Китай является главным торговым партнером РФ, поэтому экономить на качестве нет смысла. При этом, заказывая китайские вещи через интернет, вы не переплачиваете за торговую и транспортную накрутку, которая обычно добавлена у тех же вещей в розничных магазинах.

Стоит кратко отметить об особенностях производства:

Zaful применяет модернизированное оборудование при разработке лекал одежды, дополнительно компания приглашает моделей, чтобы оценить посадку вещей перед выпуском в продажу.

В Shein налажена качественная производственная цепочка, все виды пошива выполняются только на высокотехнологичном оборудовании, а мелкие и детальные элементы одежды выполняются вручную. Все модели также тестируются на уровень качества и только после этого идут в продажу.

Флоридей регулярно совершенствует производство, анализирует отзывы покупателей и проводит периодические срезы качества продукции. Компания гордится тем, что не использует натуральный мех в целях заботы об окружающей среде.

Многие покупатели, присмотревшие для себя интернет-магазин Shein, спрашивают, откуда везут вещи. Больше всего складов магазина расположено в Китае, но части вещи отправляются из Америки и Европы. У Зафул и Флоридей отправки преимущественно идут из Китая и Америки.

Давайте сравним, что лучше, Shein или Zaful, либо Floryday: качество активно поддерживается каждой из компаний. Цена здесь будет примерно в 2-3 раза ниже розничных магазинов, где продаются вещи из Китая.

Как не ошибиться при выборе размеров

Если покупать вещи у ненадежных китайских поставщиков, можно столкнуться с тем, что они будут маломерить. Поэтому лучше всего выбирать одного из лидеров рынка вещей, тогда вы получаете гарантию того, что одежда будет соответствовать указанным размерам.

Поскольку китайские размеры отличаются от российских, для надежности используйте размерные таблицы – они есть у каждого из интернет-магазинов, внутри конкретной вещи. Также обратите внимание, что на сайте Shein есть специальный раздел с советами по выбору размеров – как правильно сделать мерки, что делать, если вы сомневаетесь между двумя соседними размерами (забегая вперед – выбирайте больший из соседних размеров).

Вопросы оплаты и доставки

Если ваш выбор стоит между компаниями Floryday, Zaful и Shein, оплата при получении или сразу – важный вопрос. Перечислим все доступные варианты оплаты ваших заказов:

Shein предлагает оплату картой на сайте, при помощи PayPal, онлайн-перевода. Также можно оплатить до 70% цены товаров бонусными баллами, которые начисляются в личном кабинете за совершаемые покупки. Тратить их можно по курсу 100 баллов = 1 доллар.

Зафул предлагает оплатой банковским переводом, картой и PayPal.

В магазине Флоридей расплатиться можно картой и PayPal. Также доступна оплата бонусами, которые по курсу 100 баллов = 1 доллар накапливаются в личном кабинете за ваши заказы.

Отметим также и особенности доставки у каждого из конкурентов:

Если для вас интересно, в Shein сколько по времени доставка в Россию, то заказ формируется всего 1-3 дня, а сама транспортировка занимает не более 3 недель. Бесплатно получить свой заказ можно при покупке всего от 590 рублей. Возможны варианты доставки курьером, а также самовывоз из пунктов выдачи.

В магазине Флоридей доставка осуществляется курьером, стоимость транспортировки в Россию составляет около 370 рублей. Обработка заказа занимает 1-7 рабочих дней, а доставка – 15-25 рабочих дней.

В Зафул вас ждет бесплатная доставка при покупке от 3800 рублей. Обработка заказа потребует 1-3 дня, а доставка – 10-25 рабочих дней.

Также имеется возможность вернуть те вещи, которые вам не подошли. В Шеин на это дается 30 дней, при этом если в вашем городе есть пункты СДЭК с самовывозом, то первый возврат делается бесплатно. В Зафул также дается 30 дней, а во Флоридей – 14 дней для возврата. Деньги вернутся обратно через 14 дней, если вы покупали товар в Зафул или Шеин, а Флоридей гарантирует сделать возврат через 7-15 дней.

Заметим, что самая дешёвая одежда из Китая с бесплатной доставкой по России без предоплаты, к сожалению, невозможна. Все магазины предусматривают оплату перед отправкой, но при этом нет проблем с возвратом или обменом неподошедшего товара. Shein, в сравнении с конкурентами, предлагает максимально много вариантов оплаты, а также самую быструю доставку.

Все скидки в одном месте

Итак, если вы ищете самый дешевый сайт для русских, где товар из Китая доставляется напрямую, наша статья поможет увидеть все плюсы и минусы каждого из магазинов. Кратко подытожим «фишки» каждой площадки.

SHEIN – стильный гардероб для всей семьи

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Zaful: ваш яркий и недорогой гардероб

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