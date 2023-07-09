Самые востребованные IT-профессии с высокими зарплатами: изучаем программирование в школах, которые выбирают многие

Айти-специальности в наши дни высоко востребованы: статистика показывает, что только за последний год количество IT-вакансий выросло на 63%. В месяц на рынке появляется около 60 тысяч новых предложений, а значит, перспективы для опытных специалистов действительно многообещающие – не только карьерный рост, но и высокая зарплата.



Проходить курсы программирования с нуля можно в любом возрасте, если выбирать онлайн-обучение. Одни предпочитают осваивать айти-сферу в 18 лет, сразу после школы, другие приходят к этому только в 40+. Благодаря наличию у онлайн-школ гарантий трудоустройства можно не переживать за возраст: вы гарантированно попадете в крупную компанию.



Благодаря тому, что большинство онлайн-школ обычно запускает крупные распродажи на свое IT-обучение, можно буквально за пол цены освоить популярные профессии. Рекомендуем сразу покупать понравившееся обучение, если оно доступно с хорошей скидкой. В данном обзоре мы поделимся специальными ссылками для каждой школы, где можно посмотреть все действующие скидки на самые прибыльные профессии.

Профессия Python-разработчик

С этой профессией можно открыть путь в топовые IT-фирмы, вроде Google, Pixar или YouTube, даже если опыта программирования нет совсем. Язык программирования Python востребован практически во всех айти-сферах благодаря тому, что его легко читать и писать, он универсален и может использоваться для приложений, web-инструментов, анализа, автоматизирования, также это могут быть курсы по созданию сайтов. Сегодня это одна из профессий с максимально высокой зарплатой – по статистике HH.ru и Хабр, Python-разработчик получает от 60 до 500 тысяч рублей, а российские компании конкурируют с иностранными за хороших сотрудников. На подобном курсе вы узнаете, как создавать Telegram-ботов, сервисы, нейросети и применять язык питон в научных целях и для взаимодействия с API сторонних сервисов.

Курс Скиллбокс

Обучение: 10 месяцев, из них 3 месяца – активная практика. Учеба проходит по готовым видеолекциям без жесткого графика, с бессрочным доступом. После каждой лекции – закрепляющий тест или проверочная работа. Предусмотрена проверка домашних заданий кураторами и участие в вебинарах с наставниками для разбора сложных вопросов.

Стоимость курса: от 4588 руб/мес.

Документ: сертификат установленного образца.

Трудоустройство: 100%-ное, либо вернут средства. Предусмотрена индивидуальная помощь HR-специалиста в составлении резюме и портфолио (туда идут все проекты), карьерные консультации, отбор вакансий и рекомендация вашей кандидатуры фирмам-партнерам – Альфа-Банк, One Two Trip, Qsoft и др. Возможно начать работать на позиции Junior уже через 7 месяцев с момента старта учебы, и проходить модуль по повышению до Middle.

Преимущества, бонусы и подарки от Skillbox: возможность оформить налоговый вычет (у школы есть лицензия), кредитная программа с первым платежом лишь через 3 месяца, бесплатная консультация перед покупкой курса. В подарок за покупку – лучшие курсы Python-разработчик по SQL, системе Git и карьерному развитию, бесплатные бонусы от фирмы Timeweb Cloud, год английского на сайте КЭСПА.

Записаться на курс -50% Скиллбокс

Курс GeekBrains

Обучение: изучать питон для начинающих с нуля предстоит 9 мес., лекции в прямом эфире + готовые видеозаписи. Предусмотрено также самостоятельное изучение с доступом к онлайн-библиотеке, семинары с разбором домашних упражнений и обратной связью.

Стоимость курса: от 2716 руб/мес.

Документ: диплом о профпереподготовке.

Трудоустройство: 30-дневные буткемпы для прокачки опыта. Помощь специалиста в составлении портфолио и резюме, подборе вакансий, подготовке к собеседованиям. Гарантированная стажировка у партнерских фирм (Норникель, LitRec, ПСБ, Reconnect и др.) с последующим выходом на работу, либо вернут стоимость учебы.

Преимущества, бонусы и подарки от GeekBrains: до старта дарят материалы по софт скиллс. Бесплатная консультация перед покупкой. Подарочный год английского по системе КЭСПА. Возможность оформить налоговый вычет и оплатить учебу маткапиталом.

Записаться на курс -50% ГикБрейнс

Курс Нетология

Обучение: программа питон-разработчик в школе Нетология длится 12 месяцев (83 часа – теория и 309 часов – практика). Дважды в неделю – живые вебинары, остальное – изучение видеолекций. После каждого урока – тест, квиз, тренажер, предусмотрены домашние задания-проекты (все они пойдут в портфолио, в сумме – 21 работа) и коллективные воркшопы + проекты и митапы от партнерской фирмы «Самолет».

Стоимость курса: от 5500 руб/мес.

Документ: диплом о профпереподготовке.

Трудоустройство: модули по карьере в компании и фрилансу. Вас научат составлять портфолио и резюме, помогут наработать практику, подберут стажировки и проекты от партнеров (Рамблер, aic, Gett, 2GIS и др.), научат отбирать вакансии. Начать работать можно уже через 6 месяцев со старта курса.

Преимущества, бонусы и подарки от Нетологии: бонусные модули по английскому, IT-системам и Linux, логическим операторам и гибким методологиям. Бонусные средства от партнера REG.ru для выполнения заданий. Сделают скидку, если где-то вы нашли аналогичную программу дешевле. Возможно оформление налогового вычета.

Записаться на курс -50% Нетологии

Курс Яндекс Практикум

Обучение: в Яндекс Практикум Python-разработчик можно освоить за 14 месяцев, из них 490 часов практики. Выполните 18 учебных и 1 реальный проект. Обучение проходит по двухнедельным спринтам, смотреть видеолекции можно в любое время, домашние задания сдаются по графику. Используются интерактивные тренажеры, тесты, предусмотрено код-ревью от экспертов.

Стоимость курса: от 16500 руб/мес.

Документ: диплом о профпереподготовке.

Трудоустройство: научат составлять резюме и портфолио (куда войдут ваши проекты), писать сопроводительные письма, отрепетируют собеседования. Помогут с отбором вакансий и откликами. Предусмотрен блок «Трудоустройство» и «Акселерация» (программа сопровождения с индивидуальными консультациями и публичными собеседованиями). Партнеры по трудоустройству – Sweatcoin, Yclients, OZON и др.

Преимущества, бонусы и подарки от Яндекс Практикум: возможно оформить налоговый вычет и академический отпуск длительностью до 28 дней, бесплатная консультация перед покупкой + вводный двухнедельный модуль бесплатно.

Записаться на курс -16% Яндекс Практикум

Профессия 1С-разработчик

Данный специалист внедряет разработку в кадровые, бухгалтерские и бизнес-задачи. Он работает с конфигурациями баз, формами, отчетами, устанавливает и настраивает программы семейства 1С, ERP-систем семейства 1С-Предприятие и других продуктов фирмы 1С. Пройдя курсы программиста 1С и освоив это направление, можно работать в наиболее востребованной программе для автоматизации бизнес-задач — «1С:Предприятие», выбирать любой формат и занятость в топовых фирмах вроде OZON, Азбука вкуса, РЖД, AliExpress Россия. По статистике HH.ru, сейчас открыто 11000+ вакансий для 1С-разработчиков с зарплатой от 80 до 220 000р, для получения начальной зарплаты достаточно пройти на 1С программирование обучение в режиме онлайн.

Курс Скиллбокс

Обучение: 6 месяцев (теория – 180 часов, практика – 282 часа). Учеба по готовым видео + работа в 1С:Предприятие (софт предоставляют бесплатно) и разбор сложных тем в прямом эфире с экспертами. Домашние работы проверяет эксперт-куратор. Выбирая курс программист 1С, обучение предусматривает 16 работ и 1 итоговый проект.

Стоимость курса: от 4275 руб/мес.

Документ: свидетельство 1С + сертификат установленного образца.

Трудоустройство: гарантированное, либо деньги возвращают. Специалисты помогут с резюме и портфолио, подберут вакансии и подготовят вас к собеседованиям. Партнеры по трудоустройству – OZON, Райффайзен банк, Открытие, ВКонтакте и др.

Преимущества, бонусы и подарки от Скиллбокс: бонусные модули по английскому и тренажер 1С Профессионал. Возможность оплаты в рассрочку с первым платежом через 3 месяца, и возврата налогового вычета.

Записаться на курс -50% Скиллбокс

Курс GeekBrains

Обучение: 12 месяцев, вебинары онлайн + готовые видеозаписи. Также включено самостоятельное изучение с доступом к онлайн-библиотеке, семинары с разбором домашних заданий и обратной связью, решение более 50 практических задач.

Стоимость курса: от 3744 руб/мес.

Документ: диплом о профпереподготовке.

Трудоустройство: гарантированная стажировка уже через 8 месяцев, устраивают к партнерам (МегаФон, Теле2, Открытие, luxoft и др.). Школа обучает всем вопросам поиска работы, поможет сформировать портфолио из выполненных проектов, подобрать вакансии. Если не получится трудоустроиться, школа вернет деньги.

Преимущества, бонусы и подарки от GeekBrains: возможно оформить налоговый вычет, доступна оплата в рассрочку до 36 месяцев и оплата маткапиталом. К курсу дарят материалы по Soft Skills + доступ к другим курсам школы на ограниченное время.

Записаться на курс -50% GeekBrains

Курс Нетология

Обучение: 18 месяцев (460 часов практики), выполните 3 крупных проекта для портфолио и более 80 практических заданий. Занятия в виде вебинаров дважды в неделю + просмотр готовых видеолекций. Знания закрепляются тестами, квизами, упражнениями в 1С. Также предусмотрена подготовка к сертификации в 1С.

Стоимость курса: от 3386 руб/мес.

Документ: диплом о профпереподготовке.

Трудоустройство: в Центре развития карьеры помогут с резюме и портфолио (из ваших проектов), научат отбору вакансий и прохождению собеседований, предложат проекты и стажировки от партнеров (Kaspersky, Альфа-Банк, Agima и др.).

Преимущества, бонусы и подарки от Нетологии: подарочные модули по английскому для разработчиков, карьере в 1С-разработке и др. Гарантия лучшей цены, если где-то найдете аналогичный курс дешевле. Возможность оформить налоговый вычет.

Записаться на курс -50% Нетология

Курс Skillfactory

Обучение: 9,5 месяцев, вы выполните 6 проектов для портфолио и подготовитесь к сертификации 1С Профессионал (пробное тестирование проведут 5 раз). Занятия по видеозаписям в свободном темпе, теория занимает 20% курса, остальное – практика (тесты, тренажеры, хакатоны, проекты и домашние задания). Доступ к материалам курса навсегда.

Стоимость курса: от 3290 руб/мес.

Документ: сертификат школы.

Трудоустройство: вернут деньги, если не найдете работу. Центр карьеры даст практику и проекты для портфолио, научит работе с резюме и общению с работодателями – программа практики по выходу на рынок займет 4 недели. Во время учебы можно работать на фрилансе, а с середины курса – откликаться на вакансии Junior. Партнеры школы – СБЕР, Softline, Ростелеком, МТС и др.

Преимущества, бонусы и подарки от Skillfactory: в подарок – мини-курс по нейросетям. Возможность оплаты в рассрочку до 36 месяцев и оформления налогового вычета.

Записаться на курс -50% Skillfactory

Курс Яндекс Практикум

Обучение: 6 месяцев (8 вебинаров и 10 практических воркшопов с экспертами + изучение видеороликов в свободном формате), вы выполните 6 проектов для портфолио, теория изучается сразу с отработкой на 1С. Подготовят к сертификациям 1С:Специалист и 1С:Профессионал.

Стоимость курса: от 21500 руб/мес.

Документ: диплом о профпереподготовке.

Трудоустройство: стажировка (для тех, кто вовремя сдал все проекты). Серия вебинаров по поиску работы, помощь с резюме, портфолио и сопроводительными письмами. Проведут пробное техническое собеседование. Партнеры по трудоустройству – Sweatcoin, Yclients, OZON и др.

Преимущества, бонусы и подарки от Яндекс Практикум: бесплатный вводный 6-часовой модуль, консультация перед покупкой курса. Возможность оплаты в рассрочку от школы (без банков), получения налогового вычета 13%.

Записаться на курс -16% Яндекс Практикум

Профессия Инженер по тестированию (Тестировщик или QA engineer)

В актуальные профессии входит и инженер по тестированию – он проверяет работоспособность сайтов и приложений, ищет ошибки и предлагает улучшения, выявляет соответствие сервиса техдокументации. Зарплата от 70 до 150 тысяч объясняется тем, что компании не экономят на специалистах, способных обеспечить стабильную работу сервиса. На рынке сегодня – около 3000 актуальных вакансий на специальность «Инженер по тестированию».

Курс Скиллбокс

Обучение: на профессию тестировщик обучение с нуля с трудоустройством длится 7 месяцев, занятия по готовым видеолекциям + разбор сложных тем на воркшопах. Доступ к курсу – бессрочный. Тест или задание после каждого урока для закрепления, выполняются домашние задания и проекты (для портфолио). Проверкой занимаются кураторы, дающие обратную связь.

Стоимость курса: от 4742 руб/мес.

Документ: сертификат школы.

Трудоустройство: гарантированное, либо возврат средств. Начать работу возможно уже через 4 месяца, предусмотрена помощь HR-специалиста в составлении резюме и портфолио (туда идут все проекты), карьерные консультации, поиск вакансий и рекомендация вашей вакансии фирмам-партнерам – Альфа-Банк, One Two Trip, Qsoft и др.

Преимущества, бонусы и подарки от Скиллбокс: кредитная программа с платежом только через 3 месяца, возможность получения налогового вычета. Бесплатная консультация перед покупкой курса «специалист по тестированию». Скидки на программу, если вы уже проходили ранее какие-то из модулей.

Записаться на курс -50% Скиллбокс

Курс GeekBrains

Обучение: от 12 месяцев (520+ часов), 2 месяца – введение в сферу ИТ, 7 месяцев специализации, остальное – практическая работа. Все проекты пойдут в портфолио и проверяются наставниками, обучение проходит в виде вебинаров + просмотр видеолекций и изучение онлайн-библиотеки.

Стоимость курса: от 4322 руб/мес.

Документ: диплом профпереподготовки.

Трудоустройство: участие в буткемпах на 14-45 дней для наработки практики, гарантированная стажировка через 8 месяцев учебы и гарантированное трудоустройство, либо вернут деньги. Вас порекомендуют таким фирмам, как Теле2, X5Group, Epam, КРОК и др.

Преимущества, бонусы и подарки от GeekBrains: до 3х месяцев учебы в подарок при подаче заявки на консультацию. До начала курса – полезные материалы по Soft Skills в подарок.

Записаться на курс GeekBrains

Курс Нетология

Обучение: 8 месяцев (теория – 54 часа, практика – 224 часа), занимаетесь по вебинарам (дважды в неделю) + видеолекции и практические задания от реальных заказчиков. Все проекты – 3 штуки, пойдут в ваше портфолио. Предусмотрены также командные проекты.

Стоимость курса: от 4306 руб/мес.

Документ: диплом профпереподготовки.

Трудоустройство: блоки по построению карьеры в компании и фрилансу. Центр карьеры обучит азам трудоустройства и будет сопровождать на каждом этапе. Помогут с подбором вакансий и прохождением собеседований, порекомендуют вас партнерам – ВКонтакте, Райффайзен, Касперский, Lamoda и др.

Преимущества, бонусы и подарки от Нетологии: подарочный модуль по верстке сайта на HTML и CSS. Консультация по подбору курса – бесплатно. Скидка при оплате курса целиком. Возможность получения налогового вычета 13%.

Записаться на курс -50% Нетология

Курс Яндекс Практикум

Обучение: 9 месяцев, вы выполните 11 учебных и 1 реальный проект. Занятия по двухнедельным спринтам с последовательным прохождением уроков, изучение видео в свободном графике, сдача проектов – в конкретные даты. Отработка на тестах, тренажерах, автотесты, предусмотрены код-ревью и общение в сообществе с кураторами и сокурсниками.

Стоимость курса: от 18800 руб/мес.

Документ: диплом профпереподготовки.

Трудоустройство: обучение азам трудоустройства, помощь с резюме и портфолио из ваших проектов, репетиция собеседований, подбором вакансий. Программа трудоустройства займет 8 недель. Учеников Яндекса берут к себе Sweatcoin, Yclients, OZON и др.

Преимущества, бонусы и подарки от Яндекс Практикум: в подарок – курсы по верстке сайтов и SQL. Бесплатная консультация перед оплатой + вводный 10-часовой модуль на курсе. Возможность взять перерыв в обучении на срок до 28 дней.

Записаться на курс -16% Яндекс Практикум

Курс Skillfactory

Обучение: 4 месяца, из них – практика 200+ часов (тесты, лайвкодинг, онлайн-митапы и тренажеры), теория изучается в свободном графике по видеоматериалам. Выполните 15+ работ для портфолио и диплом для реального заказчика. Доступ к курсу – навечно.

Стоимость курса: от 3990 руб/мес.

Документ: диплом профпереподготовки.

Трудоустройство: виртуальная стажировка от компании PRO.MOTION с сопровождением ментора школы, лучшие студенты получат приглашение на работу в Shopiland (сервис компании). Также возможны стажировки от SCAN и Ростелеком с трудоустройством, а еще школа порекомендует вас партнерам – МегаФон, СБЕР, Альфа-Банк, Cisco и др.

Преимущества, бонусы и подарки от Skillfactory: подарочный мини-курс по нейросетям, при больших тарифах дополнительно подарят до 5 курсов и ревью резюме. Возможность оформить налоговый вычет.

Записаться на курс -50% Skillfactory

Профессия Java-разработчик

Java является распространенным языком программирования, используемым около 20 лет. В 2023 году 27% специалистов назвали его наиболее востребованным, поскольку Java-разработчик может работать с бэкэндом приложений, писать сайты, игры, нейросети и не только. Пройдя курсы Java-программирования, можно устроиться в Яндекс, Сбербанк, Тинькофф, Озон и прочие крупные айти-фирмы, зарплата айтишника в среднем от 80 до 260 тысяч рублей.

Курс Скиллбокс

Обучение: обучение программированию Java с нуля займет 12 месяцев, учеба по видеоматериалам для просмотра в любой момент + выполнение 68 практических работ. Предусмотрены домашние задания, проверяемые куратором, а также тестирования, упражнения, квизы с автопроверкой.

Стоимость курса: от 5806 руб/мес.

Документ: сертификат установленного образца.

Трудоустройство: гарантированное, либо возврат всей суммы. Начать работать возможно уже через 6 месяцев со старта курса. Предусмотрена стажировка с реальным заказчиком + проект в портфолио, поддержка карьерного специалиста (помощь с резюме, портфолио, поиском вакансий и подготовкой к собеседованиям). Партнеры школы – aic, Открытие, One two trip и др.

Преимущества, бонусы и подарки от Скиллбокс: можно оформить налоговый вычет 13%, кредитная программа, где за первые полгода школа берет расходы на себя. Подборка подарочных курсов по SQL, веб-верстке, системе Git и не только. В подарок – год занятий английским от Скиллбокс.

Записаться на курс -50% Скиллбокс

Курс Нетология

Обучение: 14 месяцев, из которых 60 часов предназначены на изучение теории, а 300 часов – на практические занятия (прохождение тестов, упражнения на тренажерах и т.д.) + дополнительные блоки по изучению английского, введение в программирование и знакомство со структурной составляющей данных. Вебинары проводятся 2 раза в неделю в вечернее время, остальное – в свободном графике.

Стоимость курса: от 5625 руб/мес.

Документ: школа программистов выдает диплом о профессиональной подготовке.

Трудоустройство: Центр развития карьеры поможет с формированием портфолио, составлением и отправкой резюме в компании-партнеры (Касперский, Gett, Альфа-Банк и другие). Поиск проектов и стажировки - через доступ к закрытой карьерной странице.

Преимущества, бонусы и подарки от Нетология: оформление вычета в размере 13%, бонусные модули по английскому и карьере в подарок, гарантия низкой цены (сервис сделает скидку, если цена выше конкурентов), гарантия возврата средств при отказе от обучения.

Записаться на курс -50% Нетология

Курс Яндекс Практикум

Обучение: 10 месяцев (из них 400+ часов практики), выполните 5+ проектов для портфолио и отработаете знания на тренажерах и практических упражнениях, также предусмотрены лайвкодинги, вебинары и групповые проекты. Теория изучается в формате двухнедельных спринтов – лекции смотрите в любое время, домашние задания сдаются четко по датам.

Стоимость курса: от 16250 руб/мес.

Документ: диплом о профпереподготовке.

Трудоустройство: шестинедельный карьерный трек, научат работать с резюме, портфолио и сопроводительными письмами, расскажут всё про собеседования и стратегию выбора вакансий. Проведут пробное собеседование. Выпускники работают в таких фирмах, как СБЕР, Совкомбанк, SimbirSoft и др.

Преимущества, бонусы и подарки от Яндекс Практикум: возможность рассрочки от школы без привлечения банка, оформление налогового вычета, бесплатная консультация и вводный 15-часовой модуль в курсе.

Записаться на курс -16% Яндекс Практикум

Курс Skillfactory

Обучение: 14 месяцев, теория (20% от курса) изучается по видеоурокам в свободном графике, практика включает тренажеры, лайвкодинг, онлайн-митапы, мини-проекты и кейсы для портфолио (создание телеграм-бота, аналитического сервиса и др.). Обратную связь по заданиям дают менторы, а координаторы решают орг. вопросы.

Стоимость курса: от 4290 руб/мес.

Документ: диплом профпереподготовки.

Трудоустройство: откликаться на вакансии можно уже через 7 месяцев. Гарантированное обучение IT-специалистов с нуля c трудоустройством, либо вернут деньги – Центр карьеры с первого дня будет помогать с портфолио, резюме, познакомит с потенциальными работодателями. Предусмотрена виртуальная стажировка в крупном банке. Партнеры по трудоустройству - – МегаФон, СБЕР, Альфа-Банк, Cisco и др.

Преимущества, бонусы и подарки от Skillfactory: подарочный курс по нейросетям, бонусные модули по английскому для айти, в крупных тарифах – ревью резюме и еженедельные менторские консультации.

Записаться на курс -50% Skillfactory

Профессия веб-разработчик

Данный специалист тоже входит в современные профессии – он занимается созданием функционала сайтов и сервисов для обычных пользователей. Он помогает разрабатывать банки, интернет-магазины, отвечая как за визуал сайта (frontend-разработчик), так и за сервисную часть (бэкэнд). Подобное обучение программированию с нуля по-прежнему актуально, поскольку прибыль компании зависит от того, насколько удобно клиентам пользоваться сайтом. Зарплата – от 60000 рублей на начальном уровне до 500 000 рублей, что точно оценят те, кто сейчас выбирает, какие профессии востребованы сегодня.

Курс Скиллбокс

Обучение: 9 месяцев, предполагается выполнение 131 практического задания по изучению программной структуры, программирования и пр. Изучение по готовым видеороликам с участием в воркшопах, получением домашних заданий (проверяются наставниками-экспертами).

Стоимость курса: от 5691 руб/мес.

Документ: сертификат школы.

Трудоустройство: консультанты сервиса сопровождают выпускника на всех шагах в получении работы: начиная от анализа рынка и актуальных вакансий, и заканчивая подготовкой резюме, собеседования и рекомендаций в компании-партнеры: ВКонтакте, Райффайзен Банк, ВТБ и др. Первые заказы можно брать уже через 7 мес.

Преимущества, бонусы и подарки от Skillbox: годовая программа английского языка в подарок, выгодные кредитные программы в нескольких банках.

Записаться на курс -50% Skillbox

Курс GeekBrains

Обучение: обучение на веб-разработчика займет 9 месяцев, изучаете лекции в прямом эфире + самостоятельно разбираете видеоролики. Будут семинары с преподавателями для разбора сложных тем и практических заданий, самостоятельная работа с онлайн-библиотекой. Выполняемые проекты пойдут в портфолио.

Стоимость курса: от 2716 руб/мес.

Документ: диплом профпереподготовки.

Трудоустройство: участие в буткемпах для наработки портфолио, гарантированная стажировка через 8 месяцев с начала учебы + гарантированное обучение программированию с трудоустройством (либо вернут деньги за курсы программирования). В Центре карьеры научат всем азам, от создания резюме до прохождения собеседований. Партнеры школы - СБЕР, МегаФон, Норникель, Paragon и др.

Преимущества, бонусы и подарки от GeekBrains: онлайн-школа программирования дарит материалы по Soft Skills, год английского по системе КЭСПА в подарок, возможность оформить налоговый вычет после обучения.

Записаться на курс -50% GeekBrains

Курс Нетология

Обучение: 2 года - учеба через записанные видеолекции + онлайн-вебинары, предусмотрено выполнение практических упражнений и тестовых занятий. Осваиваемые навыки включают в себя работу с интерфейсом веб приложений, поддержка серверной части и др. Под руководством эксперта будет выполнено реальных 28 проектов, с возможностью использования их в портфолио.

Стоимость курса: от 6500 руб/мес.

Документ: диплом о профессиональной подготовке.

Трудоустройство: практика и воркшопы от работодателей + помощь и консультирование специалистов Центра развития карьеры по вопросу трудоустройства. Осуществляется комплексная помощь в составлении резюме, подготовке к собеседованию в фирмы-партнеры: Рамблер, Lamoda, Agima и т.д.

Преимущества, бонусы и подарки Нетология: гарантия возврата денег за курсы, возможность налогового вычета, дополнительные модули по английскому и графике.

Записаться на курс -50% Нетология

Курс Skillfactory

Обучение: 12 месяцев, за которые вы выполните 10 проектов для портфолио на GitHub. Занятия по видеоурокам в гибком формате, практика отрабатывается на тестах, тренажерах, хакатонах, онлайн-митапах и сквозных проектах. Доступ к курсу – вечный. Финальный проект – разработка партнерской сети для привлечения покупателей.

Стоимость курса: от 3990 руб/мес.

Документ: сертификат и диплом профпереподготовки.

Трудоустройство: прохождение обучения IT-специалиста с нуля с гарантией трудоустройства, либо деньги вернут. Центр карьеры помогает с портфолио, резюме, знакомит с возможными работодателями. Партнеры по трудоустройству - – МегаФон, СБЕР, Альфа-Банк, Cisco и др.

Преимущества, бонусы и подарки от Skillfactory: подарочный мини-курс по нейросетям. Возможность оформления налогового вычета. Удобная рассрочка на период до 36 месяцев.

Записаться на курс -50% Skillfactory

Подбирая, какие курсы самые востребованные, оценивайте их комплексно: удобен ли формат занятий и длительность, какой документ получите в конце и будет ли возможность пройти самые востребованные курсы обучения на программиста с дальнейшим выходом на рабочее место по новой профессии. Только в этом случае вы сможете полностью определиться, какие курсы по программированию лучше выбрать.

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