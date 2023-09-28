Самые востребованные IT-профессии с высокими зарплатами на ближайшие 10 лет: чему начать учиться уже сегодня

Айти-сфера растет семимильными шагами: только в этот год вакансий стало на 63% больше, а в месяц их появляется около 60 тысяч. Чтобы освоить IT-профессии с высокой зарплатой, на курсы можно пойти хоть в 18 лет, хоть в 40 – обучаясь онлайн, можно получить гарантированное трудоустройство, невзирая на возраст.



Кроме того, онлайн-школы часто распродают только запустившиеся курсы на перспективные профессии будущего почти за полцены. Подобные распродажи обычно доступны только на специальных страницах. В нашем обзоре мы приведем ссылки, где вы сможете детальнее узнать про современные профессии и сразу посмотреть самые выгодные акции на них, будь то школа программистов, дизайн и т.п.

Программирование

Наиболее востребованная сфера с максимальной зарплатой возглавляет наш список профессий. Проходя обучение программированию онлайн (это могут быть курсы Python-разработчик, веб-программирование или курсы по созданию сайтов), вы выполните несколько крупных проектов для создания портфолио и получите реальную помощь от карьерного центра по поиску работы (многие школы проводят обучение программированию с нуля с трудоустройством). Практика обеспечена с первых дней обучения, а в среднем через 6-7 месяцев можно брать первые заказы или отбирать вакансии в крупные айти-фирмы. Квалифицированных программистов сегодня не хватает, поэтому отечественные и зарубежные фирмы активно конкурируют за них, поэтому зарплата программиста довольно высока, а каждая школа программирования онлайн старается дать максимум знаний. Итак, рассмотрим самые высокооплачиваемые профессии, чтобы на их основе вы смогли подобрать лучшие курсы по программированию.

- Разработчик на C++ с з/п от 100 000 до 300 000₽

- Fullstack-разработчик с з/п от 90 000 до 350 000₽

- DevOps-инженер с з/п от 90 000 до 350 000₽

- Верстальщик с з/п от 90 000 до 250 000₽

- Java-разработчик с з/п от 80 000 до 260 000₽

- 1С-разработчик с з/п от 80 000 до 220 000₽

- Специалист по кибербезопасности с з/п от 80 000 до 150 000₽

- Frontend-разработчик с з/п от 70 000 до 260 000₽

- Инженер по тестированию (QA engineer, тестировщик сайтов) с з/п от 70 000 до 150 000₽

- IT-рекрутер с з/п от 70 000 до 210 000₽

- Мобильный разработчик с з/п от 65 000 до 243 000₽

- Python-разработчик с з/п от 60 000 до 500 000₽

- iOS-разработчик с з/п от 60 000 до 500 000₽

- Веб-разработчик с з/п от 60 000 до 500 000₽

- Android-разработчик с з/п от 60 000 до 250 000₽

- Разработчик игр на Unreal Engine с з/п от 60 000 до 160 000₽

- Разработчик игр на Unity с з/п от 60 000 до 160 000₽

- BI-аналитик с зарплатой з/п от 60 000 до 120 000₽

Узнайте более подробно об этих профессиях и найти скидку, чтобы купить курс за полцены для обучения программированию

Смотрите также рейтинг ТОП-16 самых лучших it школ для Программистов +сэкономит на покупке курса

Дизайн

Также входит в самые прибыльные профессии: если не хочется осваивать язык программирования Python или курсы программиста 1С, смело выбирайте дизайн. Дизайнеры отвечают за визуальную составляющую сайтов, игр и приложений, работают с графическими редакторами, упаковкой, логотипами и иллюстрациями. Высокая зарплата дизайнеров объясняется тем, что от внешней привлекательности и удобства сайта будет зависеть то, как долго на нем останется потенциальный клиент. За время обучения этой айти-специальности вы освоите все современные тенденции в дизайне, поработаете над поиском работы вместе с центром карьеры, а также получите шансы на стажировку в реальных компаниях после того, как пройдете курсы IT-специалистов с нуля.

- Коммерческий иллюстратор с зарплатой от 100 000 до 350 000₽

- Motion-дизайнер (Моушн-дизайнер) с зарплатой от 90 000 до 350 000₽

- Fashion-дизайнер с зарплатой от 80 000 до 400 000₽

- 3D-визуализатор (специалист по 3D-моделированию) с зарплатой от 80 000 до 350 000₽

- Ландшафтный дизайнер с зарплатой от 80 000 до 350 000₽

- Дизайнер интерьеров с зарплатой от 70 000 до 500 000₽

- UX/UI-дизайнер с зарплатой от 60 000 до 220 000₽

- Веб-дизайнер с зарплатой от 60 000 до 200 000₽

- Аниматор-мультипликатор с зарплатой от 60 000 до 120 000₽

- Гейм-дизайнер (Гейм-девелопер) от 50 000 до 180 000₽

- Графический дизайнер с зарплатой от 50 000 до 150 000₽

Смотрите также рейтинг ТОП-3 самых лучших it школ для Дизайнеров +сэкономит на покупке курса

Маркетинг

В самые востребованные профессии на ближайшие 10 лет входят и маркетологи. Они помогают продвигать бизнес в режиме онлайн, занимаются исследованием рынка, целевой аудитории, работают с рекламными компаниями, SEO-инструментами и текстами. Изучая актуальные профессии из сферы маркетинга, можно пройти гарантированную стажировку, пополнить портфолио реальными проектами и поработать с профессионалами своего дела, которые поделятся реальным опытом. Первые заказы реально брать уже через 5 месяцев с начала учебы.

- SEO-специалист с з/п от 80 000 до 180 000₽

- Менеджер маркетплейсов с з/п от 70 000 до 170 000₽

- Интернет-маркетолог с з/п от 60 000 до 150 000₽

- SMM-менеджер с з/п от 60 000 до 150 000₽

- Копирайтер с з/п от 60 000 до 100 000₽

- Трафик-менеджер с з/п от 50 000 до 260 000₽

- Специалист по контекстной рекламе с з/п от 40 000 до 170 000₽

Смотрите также рейтинг ТОП-3 самых лучших it школ +сэкономит на покупке курса

Управление (менеджмент)

Разбирая, какие профессии востребованы, нельзя упускать из вида менеджмент. Подобные специалисты занимаются развитием продуктов и проектов, управлением финансами или кадровыми ресурсами. В ходе онлайн-обучения можно приобрести необходимый комплекс навыков для управления, поучаствовать в воркшопах и стажировках для наработки опыта, попрактикуетесь с Центром карьеры и сможете начать работать сразу после учебы. Высокая зарплата айтишника в области менеджмента объясняется тем, что от грамотного управления ресурсами компании зависит ее долгосрочная прибыль в будущем.

- Продакт-менеджер с зарплатой от 90 000 до 150 000₽

- HR-менеджер с зарплатой от 80 000 до 110 000₽

- Бухгалтер с зарплатой от 65 000 до 100 000₽

- Управление командой с зарплатой от 60 000 до 100 000₽

- Финансовый менеджмент с зарплатой от 60 000 до 180 000₽

- Менеджер проектов с зарплатой от 50 000 до 130 000₽

- Личные финансы: инвестиции и трейдинг с зарплатой от 40 000 до 150 000₽

Смотрите также рейтинг ТОП-3 самых лучших it школ +сэкономит на покупке курса

Аналитика

В интересные профессии с хорошей зарплатой входит и аналитика. Выбирая, на какую специальность поступать, обратите внимание на аналитику, это крупная и гибкая сфера, позволяющая освоить профессии с высокой зарплатой после 9 или 11 класса. Правильно проведенное исследование бизнес-процессов позволяет компаниям прогнозировать развитие событий на рынке и гибко под них подстраиваться, поэтому стоит пройти курс для продвинутых или для новичков – хороший доход гарантирован. На обучении вы пополните свое портфолио реальными проектами, получите официальный подтверждающий документ, а также сможете приступить к поискам работы, в среднем, уже через 8 месяцев с того момента, как начнете обучение IT-специалистов с нуля.

- Инженер данных с з/п от 70 000 до 230 000₽

- Data Scientist (Data Analyst, ML-инженер, Data-инженер) с з/п от 70 000 до 220 000₽

- Игровой аналитик с з/п от 60 000 до 500 000₽

- Аналитик данных с з/п от 60 000 до 150 000₽

- BI-аналитик с з/п от 55 000 до 170 000₽

- Системный аналитик с з/п от 50 000 до 350 000₽

- Бизнес-аналитик с з/п от 45 000 до 260 000₽

- 1С‑аналитик с з/п от 45 000 до 250 000₽

Смотрите также рейтинг ТОП-3 самых лучших it школ +сэкономит на покупке курса

Итак, мы разобрали, какие курсы самые востребованные. Отметим, что в подборку вошли только универсальные направления - это самые востребованные профессии для девушек и мужчин, вне зависимости от возраста и предыдущего опыта работы. Выбирайте для себя онлайн-курсы по программированию, обучение тестировщиков или обучение программированию Java с нуля, и осваивайте самые популярные профессии, пока конкуренция еще не высока и компании активно ищут новых специалистов.

Реклама. Информация о рекламодателе по ссылкам в статье и в карточке акции.