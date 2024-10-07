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SF Education или Eduson Academy, что выбрать: реальный отзыв от подписчицы, которая искала проверенное обучение с помощью в трудоустройстве

БериБай приветствует вас! Многие из вас спрашивают, в какой из школ лучше проходить обучение в области финансов. Не так давно своим развернутым обзором с нами поделилась подписчица по имени Светлана. Она сравнила популярные школы SF Education или Eduson Academy и рассказала нам, чем отличаются эти платформы и где курсы дистанционного обучения выгоднее. Напоминаем, что все ваши отзывы об обучении мы дополняем секретными ссылками на распродажу курсов — не пропустите!
Реальный отзыв о курсах финансов

Меня зовут Светлана, мне 44 года. Я уже около десяти лет работаю главным бухгалтером, фирма в принципе неплохая. Но я чувствую, что это мой потолок, дальше роста не предвидится (причем ни в должности, ни в зп). Так что хотела кардинально поменять работу, и сын мне посоветовал пройти обучение с нуля онлайн, там и с новым рабочим местом помогут. Я поначалу сомневалась, не доверяю таким технологиям. Но когда почитала, что обучают официально, выдают документы, то решила рискнуть. В итоге по отзывам выбрала две школы, SF Education или Eduson Academy, и их уже стала детально сравнивать. Там можно отучиться на финансового аналитика — мне это будет близко по сфере (цифры люблю, память хорошая, склад ума аналитический), и в то же время зп можно будет получать уже от 150 тысяч ежемесячно, и работать прямо из дома, если успешно получить онлайн-образование.

Кстати, хоть я и рассказываю про финансовые курсы, но обзор и для других профессий будет в тему. Потому что сама суть школ не меняется, только подарки могут немного отличаться, и всё. Так что смело читайте!

Про школы

Я сперва решила почитать всякие интересные моменты про сайты СФ Эдьюкейшн или Эдисон Академия, вдруг что-то важное уже сразу можно будет заметить:

SF Education топ-10 школSF Education — это площадка, которая попала в топ-10 школ, если верить рейтингу РБК. Около 100 000 человек уже здесь прошли учебу, а сама школа не только имеет лицензию, но и попала в крутую ассоциацию HISTES — она европейская и гарантирует, что вы будете получать знания международного уровня. Кстати, еще у сайта есть две международных лицензии, FMI и IIBA.

Школа Eduson AcademyОнлайн-университет профессий Eduson Academy обучил уже 500 000 человек. Лицензия тоже есть, эта школа оказалась первой в рейтинге Smart Ranking и кстати, является членом проекта Сколково, тоже хороший показатель.

Я сразу приметила, что за счет лицензии смогу потом налоговый вычет получить. Ну а после этого уже села детально смотреть, какую школу онлайн-обучения выбрать, SF Education или Eduson Academy.

Какой предлагают ассортимент

Пока размышляла, где учиться на финансового аналитика, в первую очередь смотрела именно на ассортимент школ. А то вдруг там нет такой профессии в IT. Вот что увидела в целом:

  • Целых 11 профессий, 24 курса и 85 точечных модулей есть в институте финансов СФ Эдьюкейшн. Мне понравилось, что кроме финансов и инвестиций, тут еще есть курсы по бизнесу, менеджменту, программированию и аналитике. Выбор в финансовой сфере очень даже неплохой, тут можно найти и обучение финансам с нуля, и узкие темы для опытных (например, финансовый директор, операционный директор, управление финансами предприятия). Выбирать курсы можно как по тематике, так и по уровню сложности.
  • А вот школа Eduson Academy предлагает 15 разных сфер, от маркетплейса и финансов до маркетинга, аналитики, были даже программы МВА специально для руководителей — директор по экономике и финансам, финансы для предпринимателей и др.). Удобно разделили каталог, что можно сразу посмотреть профессии для новичков, на удаленке, профессии в образовании. Зато по уровню сложности разделения я тут не увидела.

Ну, если в плане ассортимента говорить, что лучше, СФ Эдьюкейшн или Эдисон Академия, то у второй школы побольше выбор будет. Зато первая платформа все-таки больше с финансовым уклоном, например, можно освоить финансовое моделирование или профессию “финансовый директор”).

Кстати, я еще глянула, какие документы выдаются, все-таки хотелось официально свою новую квалификацию подтвердить, когда я стану уже айти-специалист. Ну так вот, в SF выдается диплом установленного образца и по запросу, можно получить диплом ДПО международного образца. А в Eduson можно получить диплом либо удостоверение о повышении квалификации, пройдя повышение финансового образования. Так что всё серьезно.

Что можно приятного получить в подарок

Не буду скрывать, если что-то мне готовы дать бесплатно, я этим обязательно воспользуюсь. Вот и с вами поделюсь информацией, какие подарки каждая из школ готова дать:

✔ На сайте SF Education я видела раздел с бесплатным обучением. Там были разные интересные мини-курсы (были даже финансовые курсы для начинающих) и можно было трехдневный доступ еще к любому платному курсу оформить. Еще там есть большая библиотека материалов (чек-листы, гайды, шпаргалки), всё можно бесплатно скачать. Ну а если покупать курсы, то бонусом дадут штук 10 разных интересных модулей (допустим, по бизнес-английскому).

Финансовые курсы для начинающих

✔ Делюсь с вами ссылкой на страницу, где можно выгодно оформить курсы SF Education + доп.курсы + полезные материалы

 

✔ Учебный портал дистанционного обучения Eduson Academy бесплатного ничего не сделал. Но за покупку курса тоже бонусы есть: например, в подарок будут полезные гайды, чек-листы и тренажеры онлайн, чтобы набираться практического опыта.

Лучшие финансовые курсы

✔ На этой странице обучение в Eduson Academy приобретают по самым низким ценам + материалы для практики

В целом, школа инвестиций СФ Эдьюкейшн побольше балует своих учеников, много что бесплатного есть у них. Я пока изучала про SF Education отзывы об обучении, много кто писал, что подарочные модули очень пригодились. Ну а я дальше вам рассказываю, что лучше, SF Education или Eduson Academy.

Как проходит учеба: какую онлайн-школу лучше выбрать

Пока сравнивала лучшие финансовые курсы, много пришлось почитать и про формат занятий. Понятно, что везде предлагается дистанционная форма обучения, но разница все-таки была небольшая:

  • У СФ Эдьюкейшн на неделе надо несколько раз участвовать в вебинарах и на онлайн-кейсах, где сложные вопросы рассказывают. А всё остальное разбираешь по готовым видео, потом после каждого модуля еще дается практическое задание и идет сквозной проект. А еще если вовремя и правильно ДЗ выполнять, то за это дают внутреннюю валюту школы, SF Coin: ее можно тратить то, чтобы скидку на другие курсы школы получить.
  • Эдусон Академия немного иначе подходит к учебе, там большая часть идет на основе видеороликов и потом знания закрепляешь практикой в виде бизнес-кейсов и тренажеров. Тренажеры разные даются, тематические — допустим, по Excel. Плюс платформа дает проекты учебные для портфолио. Пока читала про Eduson Academy отзывы об обучении, многие пишут, что проекты очень классные давали.

Мне понравилось, что в первой школе можно еще и в режиме онлайн иногда с преподами взаимодействовать, пока изучаешь курсы аналитики или основы финансов. Зато вторая школа будет удобнее тем, кто жестко по времени ограничен или просто вебинары не любит посещать. Ну а я дальше продолжила разбирать, в чем отличие СФ Эдьюкейшн или Eduson Academy.

Что насчет ценников предлагают сайты для обучения

Тоже важный момент, между прочим. Пока моя зп сильно разгуляться не позволяет, так что я про рассрочки и тарифы особо внимательно смотрела, в чем разница SF Education или Eduson Academy:

  • Примерно от 2770р в месяц стоил тот курс, который мне понравился в финансовой академии SF Education. Оплачивать можно или сразу, или через рассрочку сроком до 2 лет. А еще там есть гарантия лучшей цены: если найдете где-то такой же курс дешевле, то тут вам скидку сделают. А еще и по промокоду от БериБай крутая скидка полагается.
  • Всего от 3150 рублей в месяц предлагали за финансовое образование онлайн в Эдусон Академии. Там тоже есть разовая оплата или рассрочка на 2 года. Кстати, за онлайн-оплату можно получить дополнительную скидку 5%. Ну и по промокоду от БериБай можно еще больше свою выгоду увеличить.

Ну вы заметили, что в первой школе немного подешевле получается учеба. А в целом, похожи условия, которые предлагают онлайн-сервисы. Приятно порадовало, что везде можно реальные скидки получить, если промики на оплату применить, когда подаете заявку на обучение IT-специалистов с нуля и не только.

Получится ли устроиться на работу после обучения

Как вы помните, я очень горела желанием поскорее сменить работу, профессию в целом. Хочется больше получать, да и работать из дома — звучит заманчиво. Так что посмотрела, есть ли трудоустройство после курсов или какая-то помощь, какие курсы лучше окажутся:

✔ Кто выбирает курсы SF Education, классную помощь получают с поиском работы. В школе есть Центр карьеры и там помогают с резюме и портфолио, карьерные консультации оказывают и даже могут подготовить к собеседованиям. Студенты после выпуска часто попадают в крупные компании вроде МТС, Kaspersky, Газпром и др.

Помощь с поиском работы после курсов

✔ В Eduson Academy курсы включают модуль по трудоустройству. Там вас научат всем фишкам портфолио и резюме, научат искать вакансии и правильно готовиться к собеседованиям. А еще школа ваше резюме отправит своим партнерским фирмам, типа СБЕР, М.Видео, Mercedes-Benz.

Eduson Academy работа с портфолио и резюме

Да, конечно, 100% дать обещание устроить на работу вы не найдете нигде. Но вот именно помощь с поиском обещана неплохая: если приложить усилия собственные и учиться хорошо, то вполне будет реально трудоустроиться, хоть ты будешь бизнес-аналитик, хоть финансовый аналитик. Лично я верю, что работа после дистанционного обучения, если ты сам будешь активно стараться.

Есть ли пробные уроки

Мне перед покупкой курса хотелось лично убедиться, что я смогу разобраться на сайте и учиться будет несложно. Так что решила посмотреть, дают ли онлайн-университет SF Education и академия Eduson какие-то тестовые занятия:

✔ СФ Эдьюкейшн дает 3 дня на пробу любого курса из каталога, крутая возможность. Лично я ей воспользовалась, потестировала обучение в сфере финансов. И еще там можно брать бесплатную онлайн-консультацию, чтобы позадавать менеджеру все свои вопросы.

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✔ В Академии Эдусон тоже была консультация бесплатная, неплохо ответили там на мои вопросы про обучение. Я даже поспрашивала у них, какие курсы чаще всего покупают, ради интереса. А вот тестовых уроков нет, увы.

Академия Эдюсон финансовые курсы

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Ну тут видно, что лучше, SF Education или Эдисон Академия: пробник только первая школа предлагает. Я пока читала про SF Education отзывы о курсах, многие пользовались пробником, чтобы убедиться, что это реально рабочая платформа и всё без обмана.

А еще я на всякий случай глянула, есть ли у школ какая-то помощь при выборе профессии, типа профориентации. Конкретно такого я не нашла, но это и логично, наверное. Это же школы для тех, кто ищет переобучение на другую специальность в узких сферах, например, маркетинг или финансы. Программисты вряд ли в финансовых институтах будут курсы себе присматривать.

Как подешевле купить курс

Готова с вами поделиться секретом: я пользуюсь сайтом БериБай и там всегда беру актуальные промокоды. И для магазинов, и для онлайн-учебы тоже нашла купончик. Кстати, я же не сказала, какую школу выбрала по итогу. Меня все-таки больше привлек сайт SF Education: отзывы о курсах “финансовый аналитик” были очень положительными, удобная рассрочка есть, ну и мне понравилось, что периодически будут живые вебинары — хочется как-то живого общения, не только учебы по видеороликам готовым. Хотя и в Eduson Academy обучение наверняка очень классное! По крайней мере, про онлайн-курсы Eduson Academy очень много хороших реальных отзывов мне попадалось.

А вам советую взять сайт БериБай на заметку, если тоже соберетесь получать профессии типа бухгалтер, аналитик данных, или выберете финансовые курсы для начинающих по ведению бизнеса с нуля. Там скидку на любую учебу можно найти, главное, применить промокод перед оплатой обучения, чтобы цена снизилась.

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✔ Купоны для Эдюсон Академии можно найти на BeriBuy быстро и удобно

Благодарим Светлану за такой детальный обзор и честное мнение о том, что выбрать, SF Education или Eduson Academy. Желаем ей успешного завершения обучения и ждем от наших читателей новых запросов о том, какую онлайн-школу выбрать для IT или какие курсы закончить, чтобы хорошо зарабатывать. БериБай поможет разобраться в мире современного айти-обучения!

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