Синергия, Skillfactory или Skillbox: что лучше для освоения новых профессий

Практически каждого второго сегодня не устраивает его работа или уровень зарплаты. Но найти новую высокооплачиваемую должность окажется нереальным без освоения новой профессии. Чтобы не остаться без заработка и при этом стать на шаг ближе к мечте, стоит пройти обучение онлайн-профессиям с дипломом на одной из самых популярных платформ – Skillfactory, Синергия или Skillbox.

Фото: freepik.com

Ассортимент программ и курсов

Чтобы выбрать для себя одну из трех онлайн-школ, сравнение стоит начать с предлагаемого ими ассортимента курсов и профессий.

В Скиллбокс вас ждут 7 направлений – мультимедийное, маркетинговое, бизнес-направление, игровая сфера, дизайн, программирование и управление. Всего ассортимент включает 600 курсов, 5 программ высшего образования (бакалавриат и магистратура с дипломами государственного образца), а также МВА. Длительность обучения разная, от 1-2 месяцев для отдельных тематик до 1-2 лет для изучения профессии с нуля.

Платформа Скилфэктори может предложить сразу 12 разных направлений – аналитика данных, программирование, игры, дизайн, управление, веб-разработка, Data science, тестирование, кибербезопасность, маркетинг, инфраструктура и Backend-разработка (всего 53 курса). По длительности доступны курсы от 2 месяцев до 2 лет.

В Университете Синергия можно отучиться по программам колледжа, специалитета, магистратуры и бакалавриата, аспирантуры, а также получить второе высшее образование. Вас ждет 27 факультетов и более 200 программ обучения, от уголовного права и веб-дизайна до арт-бизнеса и кинооператорства. Также доступна программа МВА. Фишка университета – наличие сразу 6 разных форм обучения, здесь можно осваивать профессию не только онлайн, но и очно, заочно, в режиме выходного дня и др.

Сферы будущих профессий в каждой из трех площадок существенно отличаются, поэтому здесь ваш выбор должен зависеть от желаемой работы. Если для вас актуальнее преимущественно IT-вакансии, стоит присмотреться к Skillfactory. Если же хочется разобрать с нуля творческую профессию, максимальный выбор таковых найдется в Синергии.

Особенности формата обучения

Синергия, Skillfactory или Skillbox – определяться, что лучше, обязательно нужно и с учетом предлагаемого формата занятий.

В Skillbox грызть гранит науки предстоит в формате готовых видеолекций – они находятся в личном профиле и просматривать видео можно в любое удобное время. Вам не нужно подстраиваться под определенный график и откладывать свои дела, видеокурс можно проходить тогда, когда на это есть время. Фишка обучения заключается в возможности формировать свою дипломную работу для реальных заказчиков, применяя ее в дальнейшем как свое портфолио. Все домашние задания, которые даются в процессе учебы, проверяются признанными профессионалами-преподавателями. Также школа предлагает возможность участвовать в Telegram-канале для обмена опытом с остальными студентами и получения дополнительной обратной связи от преподавателей.

В Скиллфэктори около 80% обучения – это практика (симуляторы, тренажеры, лаборатории и реальные проекты). Большая часть занятий оформлена в формате видеозаписей и доступна для изучения в любое удобное время, без строгого графика. Финальный проект обучения включается в портфолио ученика. За каждым студентом закрепляется ментор для помощи в освоении материала и поддержанию мотивации к учебе.

Синергия предлагает 6 форматов обучения (очный, заочный, смешанный, вечерняя форма, выходного дня и онлайн). Онлайн-обучение организовано на специальной площадке Synergeonline, студентам предоставляются мультимедийные учебные материалы, видеолекции, интерактивное тестирование и многое другое.

Заметим, что видеолекции предусмотрены на каждой из платформ. Больше всего форматов обучения предлагает Синергия, зато в Skillbox и Skillfactory вас ждет более детальная поддержка менторов, помогающих разобраться в любых учебных и организационных вопросах.

Еще один важный момент, волнующий будущих студентов – можно ли переносить пропущенные по уважительной причине занятия. В Скиллбокс это не проблема, ведь все занятия находятся в личном кабинете в готовом виде, их можно пересматривать неоднократно. В Скиллфэктори обучение занимает всего около 10 часов в неделю, поэтому без труда можно будет совмещать его с основной работой или другим образованием. А большинство занятий тоже ждут вас в личном кабинете для возможности повторного просмотра. В случае пропуска большого количества занятий возможен перевод на один из следующих потоков курса, либо заморозка занятий.

Фото: freepik.com

Дополнительные полезные сервисы

Скиллфэктори, Синергия или Скиллбокс – каждая компания стремится активно обойти конкурентов и предлагает своим ученикам огромный каталог дополнительных бонусов, помимо удобного онлайн-обучения. Давайте сравним, что полезного можно извлечь из каждой платформы:

Skillbox дарит ученикам более 4 тысяч бесплатных вебинаров и мастер-классов на разные тематики. С их помощью можно отлично отработать получаемые в ходе обучения навыки. Также обратите внимание на Скиллбокс Медиа – бесплатный интерактивный раздел с новостями по каждой из сфер, от дизайна до программирования. Здесь студенты всегда будут в курсе текущей ситуации на рынке, узнают о последних тенденциях и подчерпнут интересные идеи для своих проектных работ.

В СкиллФэктори курсы – не единственная интересная вещь. Вас ждет большое количество бесплатных мастер-классов, интенсивов и митапов по четырем основным сферам (менеджмент в IT, программирование, анализ данных и Data Science). В ходе прохождения подобных мероприятий участникам часто дарят полезные гайды и чек-листы, которые в дальнейшем можно будет использовать в своей будущей профессии.

В университете Синергия для студентов создан полезный раздел Synergy Academy – это огромная подборка актуальных статей и материалов по тематикам предлагаемых профессий. Здесь можно узнать новые факты об интернет-специальностях, узнать современные концепции управления или разобраться с терминологией интересующей вас профессии.

Очевидно, если для вас более интересны вебинары и мастер-классы для прослушивания, стоит выбирать Skillbox или Skillfactory. А вот академия Синергии понравится тем, кто лучше воспринимает информацию в текстовом варианте.

Сравнение курсов от Skillbox, Skillfactory и Синергии по способам оплаты

Оплатить все обучение единым платежом можно на каждой из платформ. Но такая возможность присутствует далеко не у каждого, поэтому стоит рассмотреть и иные способы оплаты:

Оплатить онлайн-обучение Skillbox можно по беспроцентной рассрочке на 36 месяцев. Также обязательно пользуйтесь скидками для первых записавшихся на обучение, либо участвуйте в регулярных акциях и распродажах, чтобы приятно экономить.

В Скиллфэктори можно выбирать разные тарифы для оплаты (базовый, расширенный и VIP). Чем больше пакет, тем больше услуг он включает – например, в тарифе VIP вас ждет персональный созвон с ментором каждую неделю, подарочный курс по Soft Skills, а также создание собственного проекта с ментором в ходе обучения. Доступна рассрочка на 6-24 месяца от банков-партнеров.

Если вы выбрали факультет интернет-профессий Синергия, здесь оплатить обучение можно в кредит от университета, либо выбрать субсидированное кредитование (образовательный кредит с государственной поддержкой).

Итак, анализируя, что выбрать – Синергию, Skillbox или Skillfactory, в плане оплаты Синергия предлагает больше вариантов кредитования. Зато Скиллбокс и Скиллфэктори дают беспроцентную рассрочку на длительные периоды.

Ознакомительные занятия для оценки качества

Чтобы не отдавать финансы за обучение, которое не понравится по формату преподнесения материала или иным параметрам, стоит взять тестовое занятие. Вот что в этом плане предлагает каждая из школ:

В Скиллбокс тестировать обучение можно на протяжении его первых 14 дней – если что-то не понравится и вы решите отказаться от учебы, вам вернут средства. Также есть возможность получить дополнительные курсы в подарок при покупке выбранного вами направления. Более детально о подарке расскажет менеджер при оформлении оплаты.

В Скиллфэктори возможен полный или частичный возврат средств (в зависимости от количества пройденных уроков). Бесплатного тестового урока нет, но перед оплатой можно записаться на бесплатную консультацию специалиста – он детально расскажет о заинтересовавшей вас программе и других важных моментах.

Синергия также не предусматривает пробных занятий. Но на сайте есть возможность заполнения короткой формы, на основании которой специалисты подберут для вас направление обучения и дадут детальную консультацию по телефону.

Возможность трудоустройства

Скиллбокс, Скиллфэктори или Синергия - стоит ли там учиться, нужно оценить еще и отталкиваясь от гарантии трудоустройства.

Если подобрать для себя программы из раздела «Профессии» протяженностью от года на платформе Skillbox, то ближе к финишу обучения вы становитесь участником Центра развития карьеры. Здесь за студентом закрепляется персональный консультант, который поможет с подготовкой резюме и портфолио. Затем студенту будет организовано три собеседования для поиска работы. В плане трудоустройства Скиллбокс активно сотрудничает с такими ведущими компаниями, как Тинькофф, Рамблер, Wildberries, Delivery Club, ВКонтакте и др.

В Skillfactory также имеется Центр карьеры, где студентам помогают в создании продающего резюме. Вместе с наставником вы сформируете карьерную цель и шаги для ее достижения, получите поддержку при поиске работы в других странах, а также подготовитесь к собеседованиям. Лучшие выпускники успешно трудоустраиваются к таким партнерам школы, как Сбербанк, Ростелеком, Skyeng, CISCO, Билайн, Альфа-Банк и др.

Если вы переживаете, берут ли на работу с дипломом Синергии, ответ здесь однозначно положительный. Университет с 2004 года помогает своим ученикам в поиске работы в Центре карьеры. Программа трудоустройства включает в себя подачу заявки, прохождение видео-курса по поиску работы, выбор вакансии с дальнейшей подготовкой к собеседованию и поиск работы с поддержкой куратора. Синергия сотрудничает с Adidas, Тинькофф, Ростелеком, РЖД и др.

Итак, хорошая помощь в трудоустройстве оказывается в каждой из компаний. Если вам нужна помощь именно в организации собеседований, сразу 3 попытки предложат в Скиллбокс. Если же достаточно помощи с подготовкой резюме и портфолио, тогда подойдет любая из школ.

Краткий анализ: самые важные особенности школ

Проведя сравнение школ, можно сделать вывод: максимальное число курсов в Skillbox, зато в Синергии больше всего различных форматов обучения. Удобная рассрочка гарантирована в Skillbox и Skillfactory, а если вы предпочитаете кредит – тогда выбирайте Синергию. И конечно же, ориентируйтесь на те направления профессий, которые предлагает каждая из платформ. Кстати, если оформлять рассрочку не хочется, всегда можно заплатить за свое обучение за счет кредитной карты. Например, с кредиткой Альфа-Банка «100 дней без процентов» вам достаточно будет перечислять только минимальные платежи, а оставшуюся сумму не спеша вносить вплоть до самого окончания 100-дневного льготного периода.

Выбираем обучение в Синергии

Выбираем обучение в Skillbox

Выбираем обучение в Skillfactory

Есть ли возможность дополнительной экономии

Если вы уже сделали свой выбор одной из онлайн-площадок, остается сделать последний шаг на пути к обучению – заглянуть в каталог проверенного сервиса BeriBuy и подобрать скидочный промокод. Это займет всего пару минут, достаточно скопировать подходящий промокод и вставить его в специальном поле на сайте онлайн-школы перед оплатой. С промокодами от BeriBuy ваше дистанционное обучение профессии мечты станет еще доступнее!

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