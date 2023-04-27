Скиллбокс или Хекслет или Нетология: что лучше для изучения профессии с нуля в онлайн-формате

Скиллбокс или Хекслет, или Нетология – при выборе школы для изучения новой профессии хочется не ошибиться и точно знать, что лучше и выгоднее. Я подготовила для вас актуальный обзор с разными фишками онлайн-школ, их плюсами и перспективами после обучения.

Коротко о школах

Начать, конечно же, я предлагаю со знакомства с этими школами – не у каждого они могут быть на слуху. Я собрала немного интересной информации:

Школа Skillbox работает с 2016 года (основатели – И. Коропов, Д. Крутов, А. Анищенко и С. Попков) и является №1 по качеству обучения, как считает Smart Ranking. Успехи школы очевидны: 5 раз она получала награды Рунета за свой вклад в online-образование, а 93% ее выпускников отмечают, что учеба в Skillbox помогла им добиться своих целей.

Хекслет – это открытая в 2012 году школа, которая изначально создавалась программистами для других программистов. Постепенно ее основатели (Р. Давлеткалиев и К. Мокевнин) разработали много курсов для новичков и сделали акцент при обучении на возможности практики в реальной среде разработки. Уже в 2013 году школа успешно трудоустроила первого студента, а сегодня за ее учениками охотятся многие компании, поэтому за неделю обучение в школе начинают в среднем около 2900 человек.

Школа Нетология открыта в 2011 году (основатели – М. Спиридонов и Ю. Спиридонова-Микеда) и отличается тем, что у нее есть образовательная лицензия. Здесь можно изучить много интересных навыков и профессий, их интересных фишек школы – буткемпы, когда прямо через интернет можно ускоренно изучать айти-профессии.

Ну что ж, теперь мы с вами можем начать выяснять, какую школу ИТ выбрать. Я предлагаю начать с ассортимента курсов – ведь от этого будет зависеть, найдете ли вы для себя интересное направление или нет.

Чему можно научиться: интенсивы, курсы, профессии

Я думаю, что каждому из нас хочется получить интересную профессию, которая будет приносить неплохой доход. Поэтому хочу поделиться с вами полезной информацией о том, какие сферы и курсы есть в таких школах, как Хекслет, Нетология или Скиллбокс:

У школы Skillbox ассортимент впечатляет – целых 787 курсов в 12 разных направлениях. Можно изучать программирование, дизайн, или же выбрать что-то более узкое, вроде инженерии, психологии или школы дронов. Есть у школы и корпоративное обучение МВА –выбор для бизнесменов и тех, кто хочет освоить управленческие навыки. Также в Скиллбокс (в партнерстве с крупнейшими российскими ВУЗами) можно получить вышку и стать бакалавром по 3 направлениям или магистром по 4 направлениям. Я выяснила, что в школе есть как возможность освоить профессию с нуля, так и короткие курсы по отдельным темам. А еще есть разбивка на курсы для новичков и для специалистов.

На сайте школы Hexlet 17 узких направлений – все из сферы программирования (это Java, веб-разработка, аналитика данных и не только): это довольно классно, потому что можно изучать айти-сферу именно с уклоном на ту область, в которой хочется стать специалистом. Длительность курсов разная, от 2 недель до вариантов до 6 месяцев, есть разбивка для опытных и начинающих. Всего в ассортименте – 11 профессий с нуля, 4 подготовительных курса, 4 интенсива, 29 треков (мини-набор курсов для изучения отдельного аспекта) и 8 курсов: в сумме – 56 программ.

В школе Нетология есть уже 355 курсов в 10 направлениях, от дизайна и программирования до профессий в образовании и саморазвития. Доступны корпоративные курсы МВА для сотрудников компаний, а также есть возможность получить вышку и стать магистром (7 направлений) или бакалавром (3 направления). Курсы разбиты на уровни сложности – для новичков и специалистов. Также есть онлайн-буткемпы для ускоренного изучения IT-профессий.

Сразу хочу отметить, что больше всего курсов однозначно у Скиллбокса. Зато в Хекслет - самая классная разбивка курсов в отрасли программирования. А еще замечу, что высшее образование есть только у Скиллбокс и Нетологии.

Как будет проходить учеба в каждой из школ

Дальше я бы предложила продолжить с формата обучения. Это важный вопрос, потому что учиться должно быть удобно, вне зависимости от вашей личной загруженности и предпочтений. Вот что мне удалось узнать: делюсь с вами, чтобы было проще сделать выбор:

Онлайн-обучение в Skillbox будет проходить при помощи готовых видео – вы просто заходите в личный кабинет и смотрите следующее видео, когда есть на это время. Удобно, согласитесь. А для закрепления знаний предлагается изучение статей, тесты для проверки знаний, интерактивные упражнения. Также в ходе курса ученики выполняют много проектов – из них можно собрать солидное портфолио. Всех учеников добавят в закрытый Телеграм-канал, чтобы общаться между собой и с педагогами. У вас будет личный наставник – он помогает решить технические вопросы либо сложные моменты в учебе.

Школа Хекслет предлагает учиться в формате модулей с видеозаписями – график занятий отсутствует и учиться можно, когда удобно. К каждому уроку также прилагается теория, тестирования и практика прямо в браузере с обратной связью. В ходе практики также можно пользоваться подсказками от педагогов. Практика будет с первого же урока, все ваши проекты точно пригодятся для портфолио. Дополнительно 1-2 раза в неделю у вас будут встречи онлайн с наставником – это могут быть вебинары либо сессии лавйкодинга. Наставник также всегда поможет в сложных вопросах в ходе учебы.

У школы Нетология занятия проходят в виде готовых записей плюс пару раз в неделю по вечерам у вас будет живой вебинар с лектором, где можно задавать свои вопросы и сразу получать ответы. Классная вещь для тех, кому важно во время учебы чувствовать себя частью команды. Дополнительно будет практика в виде упражнений, тестов и очень много обещают командной работы, когда студенты объединяются в группы.

Что же: я могу заметить, что только в Скиллбокс можно учиться полностью самостоятельно, без онлайн-подключений в определенное время. Это очень выгодно, если плотный график и нет четкого времени для занятий. А вот в Хекслет и в Нетологии получится ощущать поддержку и мотивацию, когда вы общаетесь на online-встречах. Оцените, что значимее именно вам, раздумывая между Нетологией, Hexlet или Skillbox.

Какие бонусы, подарки и бесплатные материалы можно получить

Подарки любит каждый из нас, как и что-то бесплатное. Специально для вас я разобралась, какая школа лучше по количеству различных бонусов и полезного бесплатного контента:

В Скиллбокс предлагается 4 000+ вебинаров в записи без оплаты, а также в рубрике «Медиа» находятся статьи, обзоры и подборки. Также школа дарит бесплатный курс по профориентации, приглашает на День открытых дверей. При покупке курсов Скиллбокс дарит бонусы от компаний-партнеров (например, доступ к полезным сайтам и сервисам), а тем, кто пройдет три первых модуля успешно, подарят еще и годовой доступ к сайту КЭСПА для самостоятельного изучения английского. Кстати, здесь можно еще и пользоваться промокодами от сервиса BeriBuy, чтобы поймать неплохие скидки.

Школа Hexlet тоже не хочет отставать от конкурентов и предлагает большую подборку бесплатных вебинаров и курсов для разработчиков. У школы есть бесплатные Дни открытых дверей и 4 бесплатных вводных курса по введению в программирование, Git, верстке и основам командной строки. А еще здесь можно использовать купоны от BeriBuy и получать дополнительные скидки или подарки.

В Нетологии будет интересно заглянуть в раздел «Медиа» - там можно найти немало полезных статей, гайдов, чек-листов. А еще посмотрите раздел «Учиться бесплатно», там находятся бесплатные вебинары и интенсивы от школы, а также тест по профориентации, а еще в школе можно 7 дней бесплатно учиться в направлении работе с данными. За покупку курсов можно получить подарки от партнеров, бонусные модули или мини-курсы, а при активации купонов от BeriBuy ждет дополнительная скидка.

Думаю, вы уже заметили, что в Skillbox можно получить больше всего подарков. И кстати: если вы ищете обучение айти-специалистов с нуля, то обратите внимание: в первых двух школах есть Дни открытых дверей, где можно максимально много интересного и полезного послушать про будущее обучение.

Скидки, рассрочки и тарифы: сравниваем, что лучше - Хекслет или Скиллбокс, либо Нетология

Один из важных пунктов, который я обязательно решила добавить в свой обзор – это цены и скидки. Качество учебы, конечно же, важнее – но слишком высокая цена может оттолкнуть, когда вы выбираете обучение онлайн профессиям:

В Скиллбокс я могу отметить наличие оплаты разовой, рассрочки на период до 34 месяцев. А еще у компании есть кредитная программа, по которой за первые три месяца вашего обучения школа на себя возьмет все расходы – очень здорово, особенно начинающим в IT-профессии. Кстати, вам точно понравится: если вы раньше уже проходили какие-то обучения, и они пересекаются с выбранной сейчас профессией – можно сказать об этом менеджеру и вам не придется повторно платить за эти же блоки.

У компании Хекслет можно платить разом, либо в рассрочку на период до 24 месяцев. Также действует акция с вычитанием стоимости уже пройденных ранее блоков обучения, достаточно сообщить менеджеру об этом.

Касаемо Нетологии, мне удалось узнать, что здесь есть и разовые платежи, и рассрочка через банки-партнеры длительностью до 36 мес.

Думаю, что вам пригодится информация и том, можно ли вернуть деньги, если вы вдруг передумаете учиться:

В Skillbox дается 14 дней на возврат всей суммы, а дальше будут вычитать стоимость просмотренных уроков. Замена курса возможна на другой по согласованию с наставником.

У Хекслет возвращают всю сумму в течение первых двух недель, далее будет отниматься стоимость пройденной части курса. Возможна замена курса в любой момент, а еще можно брать бесплатный отпуск во время курса длительностью до 1 месяца.

В Нетологии в течение трех первых уроков курса вернут все средства, затем – за минусом просмотренных уроков. Замену курса также можно осуществить без труда, обратившись к своему менеджеру.

Разница между компаниями очевидна: онлайн-школа Нетология дает самый короткий срок для возврата полной суммы, а в Хекслет можно брать выгодный академический отпуск целиком или частями общей продолжительностью до 1 месяца во время курса.

Скиллбокс или Хекслет, или Нетология: что лучше выбрать по уровню педагогов

Я предлагаю продолжить разбираться, какие курсы лучше выбрать, и сравнить преподавателей в школах Хекслет, Нетология или Скиллбокс. Что выбрать и где опытнее педагоги – читайте далее:

В Скиллбокс вас будут учить реальные практики с обязательным наличием опыта. Это могут быть ведущие специалисты, собственники бизнеса, управляющие лица и т.д. При трудоустройстве они проходят многоэтапный отбор, чтобы получить допуск к преподаванию.

В Хекслет работают лишь действующие программисты и эксперты IT-сферы, прошедшие многоступенчатый отбор и собеседование по строгим критериям.

В Нетологии обучают действующие специалисты из топовых предприятий, с наличием опыта и собственных кейсов из разных сфер.

Точно могу сказать, что уровень педагогов везде довольно высок, поэтому онлайн-обучение программированию с нуля, или же любым другим направлениям, можно смело выбирать на одной из трех платформ.

Выясняем, имеется ли гарантия трудоустройства

И конечно же, я не могла оставить без внимания такой вопрос, как поиск работы после того, как вы закончите курсы по программированию, дизайну или маркетингу. Я собрала для вас актуальную информацию – читайте и узнавайте, возможно ли пройти обучение с трудоустройством:

В Скиллбокс вас ждет гарантированное трудоустройство, или школа вернет деньги. Ученик получает поддержку HR-специалиста, под его руководством составит карьерный план и отберет вакансии. Также во многих курсах имеется неоплачиваемая стажировка в группе 3-5 человек под руководством тимлида. Ваше резюме направят фирмам-партнерам, среди которых – Тинькофф, Альфа-Банк, Рамблер, Wildberries и не только.

В школе Хекслет партнерские компании (их больше 20 штук) настолько доверяют уровню школы, что часто даже не заглядывают в резюме выпускников. Среди партнеров по трудоустройству – EPAM, Doumo, QIWI, Agima, Ситимобил, СберДевайсы и не только. Действует акция по гарантированному трудоустройству от школы, либо возврату средств. При выполнении ряда условий в ходе курса можно попасть на оплачиваемую стажировку длительностью до 3х месяцев с оплатой около 40 тысяч в месяц.

Практически в каждом курсе школы Нетология вас научат всем азам трудоустройства, от создания резюме до отбора вакансий. Партнеры по трудоустройству – Рамблер, Ламода, Билайн, Kasperky, Agima и др. Учеба включает в себя участие в Центре карьеры с поддержкой в течение 6 месяцев в карьерных вопросах после завершения обучения.

Что же, сравнение Хекслет или Нетология, а также Скиллбокс позволяет мне сделать вывод о том, что две школы (кроме Нетологии) обеспечивают гарантированное трудоустройство, либо вы вернете назад оплаченную сумму. Это отличный вариант, если вы подбираете курсы айти-специалистов с нуля и сомневаетесь, что выбрать новичку для открытия широких карьерных перспектив.

Skillbox, Хекслет или Нетология: обучение с нуля в наглядном сравнении

Я нашла для вас максимум информации, как проходит обучение и где можно пройти обучение программированию с трудоустройством. Для удобства воспользуйтесь этой таблицей – здесь я собрала самые главные различия трех платформ.

Думаю, что вам было бы интересно сравнить и конкретные профессии в школах – чтобы на примерах оценить, где учиться на программиста будет быстрее, выгоднее или дешевле. Я решила взять курсы фронтенд-разработчика и аналитика данных – именно они сегодня пользуются самым большим спросом в школах Skillbox, Hexlet или Нетология, если верить их статистике.

Если хочется протестировать школу: ищем пробные занятия

Я прекрасно понимаю, что не все любят платить за учебу, особо не познакомившись со школой. Хочется попробовать, пощупать, оценить – поэтому я решила узнать, что интересного могут предложить сайты в этом вопросе:

В Skillbox вам бесплатно помогут с подбором программы и ответят на все вопросы об обучении во время бесплатной онлайн-консультации. А еще школа часто проводит в дистанционном режиме День открытых дверей, где эксперты знакомят с сайтом и его историей.

У компании Hexlet также есть Дни открытых дверей, а дополнительно можно использовать онлайн-консультацию и узнать всё о той программе, которая вам понравилась, о методиках обучения и не только.

На сайте Нетологии можно не только получить консультацию в режиме онлайн и задать свои вопросы, но и получить неделю пробных занятий по работе с данными, чтобы лично посмотреть и протестировать школу.

Как мне кажется, в школе Нетология шансов на бесплатное знакомство побольше – целых 7 дней тестирования. Зато у школ Скиллбокс и Хекслет можно поучаствовать в интересных Днях открытых дверей и из первых уст послушать про фишки и даже получить солидные подарки, вроде скидки на будущее обучение.

Выбираем обучение в Skillbox

Выбираем обучение в Hexlet

Выбираем обучение в Нетологии

Для любителей экономить: где искать скидки

Как и я, вы тоже наверняка не упускаете свой шанс отдать меньше денег – особенно, если речь идет о длительном обучении в школе. Рекомендую заглянуть на сайт BeriBuy и присмотреть актуальные промокоды: с ними скидка на обучение точно будет у вас в кармане. Достаточно просто указать купон при отправке заявки на выбранный курс, чтобы уменьшить стоимость или получить крутые подарки вроде мини-курса или карьерного модуля!