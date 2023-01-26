Скиллбокс, Нетология или ГикБрейнс: где лучше обучиться на программирование с гарантией трудоустройства

Где пройти обучение на программирование с трудоустройством – всегда сложный выбор для начинающего. В нашем обзоре мы разобрались, чем отличаются ведущие онлайн-платформы Скиллбокс или Нетология, или ГикБрейнс. Вы узнаете, что лучше и где выгоднее заниматься, чтобы повысить знания профессиональным специалистам или с нуля освоить IT-профессию.

Информация о компаниях

Первое, о чем стоит поговорить – небольшое знакомство с тремя лидерами образовательного онлайн-рынка:

Работающая с 2011-го года компания Нетология основана Юлией Спиридоновой-Микеда и Максимом Спиридоновым. Компания уже получала награду Рунета за лучший стартап, в 2021 году школа победила в номинации «Pro-светительский вклад» в премии ProCharity, стала лауреатом трех других премий. Также Netology является участником госпроекта «Цифровые профессии». Сегодня школа – часть холдинга TalentTech, где учат не только профессиям, но и фриланс-работе.

Школа Skillbox работает с 2016-го года, завоевав массу наград: это 2 место в топе EdTech-компаний РФ в 2020 году, а в 2019, 2021 и 2022 – первое, две премии Рунета в номинации «Образование и кадры» и др. Учредители – Коропов Игорь, Крутов Дмитрий, Попков Сергей и Анищенко Андрей. В мае 2022 года открылась первая оффлайн-школа в Краснодаре и на этом компания не планирует останавливаться.

Компания GeekBrains действует с 2014 года, ее основатели – Гайк Айрапетян и Александр Никитин. Уже в 2020 году школа заняла 4 место в пятерке лидеров российских компаний в сфере онлайн-образования, а в 2022 году компания запустила образовательный проект «Путь в IT со звездой», где приглашенные звезды погружают вас в мир айти-сферы.

Заметим ключевой факт о наличии у школ государственных лицензий: подобный документ есть у Нетологии и ГикБрейнс. Это значит, что за обучение в двух этих организациях вы сможете в дальнейшем оформить налоговый вычет и получить обратно целых 13% от ценника любого курса. В Скиллбокс государственной лицензии нет – но компания предлагает такие типы обучения, для которых лицензия не требуется.

Главные нюансы айти-профессий

Прежде чем искать обучение программированию с трудоустройством, полезно будет узнать, кем чаще всего можно устроиться работать на начальном уровне, какова средняя заработная плата и другие важные нюансы.

Все профессии из сферы программирования относятся к цифровым, они связаны с разработкой программ и кодов, использованием компьютерной техники. Программисты занимаются отладкой программ на разных языках программирования, обслуживанием и тестированием всевозможного ПО. Чаще всего, можно встретить такие разновидности профессий, как Frontend, Backend и Fullstack разработка, тестировщик, аналитик, Data Science и др. В среднем, специалисты из сферы программирования получают от 60 до 400 тысяч рублей, в зависимости от квалификации и стажа. Отметим также, что по уровню знаний и опыту есть три ключевых категории программистов: Junior (младший уровень), Middle (средний) и Senior (старший) – это влияет на зарплату и престиж должности программиста.

Найти работу даже на начальном уровне Junior не составит труда, поскольку айти-сфера активно развивается и уже к 2035 году в РФ будет около 2,5 миллионов вакансий для программистов, а на январь 2023 года айти-вакансий уже стало больше на 63%, чем в прошлом году.

Предлагаемый ассортимент в компаниях

Проводя сравнение курсов по программированию, нельзя упустить из вида то, сколько и каких курсов и направлений из IT-сферы готова предложить каждая из обучающих площадок. Мы собрали эту информацию для вас:

В Netology представлен 41 курс из области программирования, 41 – из области аналитики и Data Science (по итогу 82 курса). Также доступно высшее образование (бакалавриат) по направлению «Разработка IT-продуктов и информационных систем», либо магистратура по направлениям «Кибербезопасность», «Управление проектами в IT и digital», «Инженерия данных» и «LegalOps». А еще имеются онлайн-буткемпы для оперативного изучения айти-направления.

На сайте Скиллбокс представлено 32 профессии из сферы программирования. Также можно получить вышку и стать бакалавром в направлениях «Анализ данных», «Веб-разработка», магистром в направлении «Разработка компьютерных игр» - дипломы гособразца будут выданы от партнерских ВУЗов, на базе которых проводится практическая часть.

Школа Гик Брейнс предлагает 45 курсов программирования, 74 – ИТ, 27- аналитика, 6 – по тестированию, 4 – Blockchain (суммарно более 150 курсов).

Как мы видим, явным лидером в количественном плане является ГикБрейнс – школа специализируется на программировании, а потом предлагает максимально много курсов из этой сферы. Зато в двух первых школах можно получить высшее образование в сфере программирования и стать дипломированным магистром или бакалавром, а в Нетологии есть еще и уникальные буткемпы.

В каком варианте будут проходить занятия

От выбранных методик и формата проведения обучения будет существенно зависеть итоговая результативность. Мы выяснили, как проводится обучение в 3х лидирующих фирмах, чтобы вам было проще сделать свой выбор:

Нетология – это сочетание дважды в неделю живых online-вебинаров с просмотром готовых видеозаписей. Благодаря подобному варианту можно не только получить оперативную связь от преподавателя, но и практиковаться в удобное время. Практическая часть – индивидуальные задания и коллективные проекты и воркшопы, чтобы практиковать навык командного взаимодействия. Важный момент – видеозаписи допустимо изучать в свободное время и в произвольной последовательности, а вечерние вебинары проводятся по четко установленному расписанию.

В Скиллбокс онлайн-курсы программирования проводятся по типу готовых видеолекций, которые вы смотрите в удобный момент - не нужно подстраивать свой график под вебинары. В процессе занятий можно поддерживать связь с учениками и экспертами в Телеграм-канале. Диплом в ходе программы будет выполнен для настоящих фирм и пойдет в портфолио. Приятным бонусом будет следующее: если до этого вы уже смотрели какие-то похожие курсы в Скилл бокс, сообщите об этом менеджеру и их исключат из стоимости выбранной вами программы.

Школа программирования Гик Брейнс предлагает «живые» онлайн-занятия с лектором, им посвящено около 70% курса. Остальные 30% - готовые видеозаписи, плюс практика на онлайн-тренажерах или выполнение упражнений с обратной связью от педагога. На время обучения за вами закрепляется личный ментор, который будет помогать в любых сложных вопросах.

Итак, любителям «живых» занятий стоит выбирать между GeekBrains или Нетологией, а вот ценители исключительно готовых лекций без строгого графика оценят школу Скиллбокс.



Также обратите внимание на то, какие документы можно будет получать на платформах после финиша. В Netology это именные сертификаты, удостоверение о повышении квалификации, либо диплом гособразца. В ГикБрейнс можно получить сертификат, диплом о профпереподготовке или удостоверение. В Скиллбокс - сертификаты о завершении курсов и дипломы гособразца, выдаваемые от имени партнерских ВУЗов.

Какие бонусы и подарки дарит каждая из школ

Помимо актуальной информации из платного курса, приятно будет получить и дополнительные подарки и бесплатный контент, который поможет продолжить развиваться профессионально. Мы провели сравнение онлайн-школ программирования по данному моменту:

Компания Нетология предлагает большую рубрику «Учиться бесплатно» с подборкой вебинаров, митапов и интенсивов. Бонусом ждет семь суток занятий по взаимодействию с данными. В направлениях по программированию бонусом почти всегда добавляют модули, связанные с карьерой или общими знаниями, вроде английского для программистов.

На платформе Skillbox можно бесплатно посмотреть более 4 тысяч вебинаров или поучаствовать в коротких интенсивах. При покупке курса из сферы программирования вам подарят подборку дополнительных курсов (обычно около 5 штук, по развитию карьеры, универсальным знаниям программиста и др.), также часто можно получить бонусы и подарки от партнеров школы. А еще при прохождении 3х первых модулей курса - в качестве подарка доступ на год к платформе иностранного языка КЭСПА, где сможете пройти 4 индивидуальных 25-минутных сессии с педагогом.

На сайте GeekBrains уже размещены 2000 интенсивов и видеозаписей для изучения без оплаты. Также за приобретение направлений программирования бонусом гарантирован краткосрочный доступ к другим смежным обучениям. А еще в ГикБрейнс можно стать участником проекта «PROFпортал» и посмотреть 3 IT-курса, а пригласив по своей индивидуальной ссылке друзей, откроется дополнительный льготный доступ еще к 4 курсам.

Также обратите внимание, что IT-профессии сегодня активно поддерживаются со стороны государства. Специалисты данной сферы могут оформлять ипотеку по льготной ставке всего от 5,3%, либо получить отсрочку от службы в возрасте до 27 лет. Также вас ждет повышенный уровень заработной платы, т.к. айти-компании временно освобождены от выплаты НДФЛ.

Доступен ли возврат финансов за обучение или смена курса

Если вы вдруг передумали осваивать программирование или поняли, что хотите попробовать другой курс – полезно будет знать, можно ли в школах вернуть деньги или перейти на другое обучение:

У Нетологии вернуть финансы можно когда угодно. Во время трех первых занятий сумму вернут в полном размере, далее – за вычетом цены уже просмотренных занятий. Либо вам помогут выбрать другой подходящий курс с пересчетом ценника.

На сайте Skillbox можно в полном объеме вернуть сумму в первые 14 дней занятий. Далее сумма будет пересчитываться с учетом пройденной части курса. Переход на другой курс возможен в индивидуальном порядке, при наличии свободных мест в потоке.

Ученики школы GeekBrains могут вернуть всю сумму во время трех первых уроков, далее – за минусом пройденной части программы. Также возможен перевод на другой курс, специалисты подбирают оптимальную программу.

Как мы видим, проблем с возвратом денег обычно не возникает – кроме того, школы всегда идут навстречу и помогают сменить курс, если у вас возникла подобная необходимость уже после оплаты.

Сравниваем преподавательский состав школ

Продолжая оценивать, какую IT-школу выбрать, не оставьте без внимания и вопрос, кто и как преподает в онлайн-школах. Важно оценить, какие профессионалы будут с вами работать и будут ли какие-то перспективы дальнейшего развития после пройденного обучения:

У Нетологии с вами будут работать ведущие специалисты топовых айти-компаний, среди которых – ADP Spain, Bookmate, ВТБ, AD Soft и др.

В Скилл бокс работают практики с минимальным опытом работы от трех лет, это специалисты таких фирм, как Тинькофф, VK, AGIMA, СБЕР и др.

В ГикБрейнс обучение программированию проводят представители крупных айти-предприятий, прошедшие многоэтапный обзор (АлгоМост, ЦЭМИ РАН, ОТМ, MyBusiness.Community и др.).

Итак, преподавательский состав школ силен везде. Отметим, что данные преподаватели предлагают курсы как для новичков, изучающих IT с нуля, так и PRO-курсы для сотрудников с опытом. В ГикБрейнс при подборе курса обращайте внимание на его категорию (Junior, Middle, Middle+), в Netology есть отдельная разбивка для новичков и специалистов, аналогичная разбивка есть и у Скиллбокс.

Какую онлайн-школу выбрать: сравним стоимость и сроки обучения

Рассматривая курсы программирования Скиллбокс, либо курсы IT-специалистов в Нетологии или ГикБрейнс, полезно будет оценить и ценовую политику компаний – давайте разбираться, сколько в среднем стоит обучение, как долго предстоит учиться и как можно совершать оплату:

На площадке Netology доступен разовый платеж, либо рассрочка без % через партнерские банки. Также есть оформление налогового вычета с возвратом 13% от цены. При участии в проекте «Цифровые профессии» государство покроет от 50 до 100% от ценника. Ценник курсов начинается в среднем от 100-120 тысяч рублей. Среднее время обучения – от 12 до 18 месяцев.

На платформе Skillbox, помимо разовой оплаты, можно выбрать беспроцентную рассрочку на период до 36 месяцев, либо воспользоваться кредитной программой, по которой расходы за первые 3 месяца обучения школа берет на себя. Стоимость курсов в школе зависит от выбираемого тарифа: в Базовом – от 130 тысяч, в Индивидуальном с углубленным карьерным модулем – от 220 тысяч и в Индивидуальном+ с доступом к персональному сопровождению после выхода на работу – от 289 тысяч. Средний срок обучения – от 7 до 12 месяцев.

В школе GeekBrains есть как разовая оплата, так и рассрочка без % на срок 6, 12, 18, 24 и 36 мес, а также доступен возврат налогового вычета. Цена курсов варьируется в зависимости от выбранного уровня: обучение уровня Junior в среднем составляет 170 тысяч, на уровне Middle – в среднем 230 тысяч, на уровне Middle+ - около 320 тысяч. Средний срок обучения – от 12 до 15 месяцев.

Очевидно, что ценовая политика у школ в целом похожа. В Гик Брейнс более детализирована рассрочка, также в ГикБрейнс и в Скиллбокс присутствуют разные тарифы на выбор. Зато в Нетологии есть больше вариантов оплаты – например, госпроект «Цифровые профессии».

Дает ли учеба программированию гарантии трудоустройства

Определяясь для себя, что лучше - GeekBrains или Skillbox, или Нетология, стоит задуматься о том, какие карьерные перспективы откроются вам после прохождения обучения в той или иной школе. Мы выяснили, где шансы на трудоустройство перспективнее и есть ли у школ стажировка:

В Нетологии в рамках программ входят карьерные модули с изучением резюме и др. Вы выполните крупные проекты, которые станут частью портфолио, а в Центре карьеры вас научат самопрезентации, отправят ваше резюме партнерским компаниям (Skyeng, AIC, Ozon, Райффайзен банк и др.), а также окажут поддержку в течение 6 месяцев после окончания курса – специалисты будут отвечать на ваши вопросы о карьере. В ряде профессий также дается гарантия возврата средств, если у вас не получится трудоустроиться по профессии.

Онлайн-школа разработчиков Скиллбокс гарантированно организует трудоустройство на позицию Junior, либо Middle, либо вернет всю сумму за курс. Студенту гарантирована индивидуальная поддержка HR-специалиста с совместным созданием резюме и портфолио, подбором вакансий и разработкой индивидуального карьерного плана. Также в школе предусмотрена неоплачиваемая стажировка для наработки опыта с тимлидом и командой из 3-5 человек, во время которой вы будете создавать общий проект для своего портфолио. В конце вам организуют 3 собеседования в партнерские фирмы – СБЕР, Пик Digital, Уралсиб, Performance Lab и др.).

На платформе GeekBrains работает Карьерный центр, в котором ученикам дадут все базовые знания о резюме, портфолио и др. Во всех курсах действует гарантированное трудоустройство уже через 9 месяцев после начала обучения, либо возврат денег. Через 9 месяцев вам подберут вакансии, помогут создать карьерный план – далее будет еще 3 месяца для выбора идеального места работы, параллельно можно будет участвовать в 30-дневных буткемпах для глубокого погружения в реальные условия, а также вас ждет гарантированная оплачиваемая стажировка у компаний-партнеров, куда затем можно пойти работать (СБЕР, ЛитРес, Ru-Center, КРОК, Норникель и др.).

Логично, что обучение программированию с нуля с трудоустройством будет привлекательным на всех трех платформах. У Скиллбокс и ГикБрейнс на всех курсах трудоустройство гарантировано, либо вам вернут деньги – а в ГикБрейнс вы еще и пройдете оплачиваемую стажировку для набора опыта.

Скиллбокс или Нетология, или ГикБрейнс: сравните за минуту

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Тестовые занятия: какую онлайн-школу выбрать для программирования

Чтобы наверняка развеять все сомнения, присматривая курсы по программированию с трудоустройством, узнайте о возможности бесплатно протестировать каждую из компаний еще до момента приобретения образовательной программы:

В Нетологии можно на протяжении 7 дней бесплатно заниматься в направлении по работе с данными, чтобы вдоволь протестировать платформу. Также можно взять персональную консультацию в любой из профессий, чтобы специалист в деталях пояснил обо всех нюансах школы и достоинствах обучения.

Школа Скиллбокс предлагает воспользоваться бесплатной онлайн-консультацией, во время которой вам подскажут, какая из сфер программирования лучше подойдет, а также ответят на все ваши вопросы об обучении.

В GeekBrains можно оформить тестовый урок для вводного знакомства со школой, на котором представитель школы поможет определиться с профессией и расскажет о том, какие бонусы вас ждут в ходе занятий.

Как видно, бесплатные тестовые возможности есть у всех трех компаний. При этом на сайте Netology тестовый период самый внушительный – целых 7 дней можно бесплатно погружаться в атмосферу обучения.

Выбираем обучение в Geekbrains

Выбираем обучение в Skillbox

Выбираем обучение в Нетологии

Учимся выгоднее: можно ли получить скидку на курсы

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