Скиллбокс, Контур Школа или Актион: изучаем профессии в сфере финансов в школах, выбираемых большинством

Получить профессию в сфере финансов – значит, гарантировать себе серьезные перспективы трудоустройства. Сегодня освоением подобных профессий куда удобнее заниматься в режиме онлайн, выбрав подходящую школу. Статистика показывает, что около 95% выпускников экономических и финансовых факультетов ВУЗов не обладают должными практическими навыками. А между тем, для карьерного роста нужны актуальные навыки анализа, прогнозирования и финансового моделирования, умение работать с Digital-инструментами в онлайн – и онлайн-школы позволяют адаптироваться в этих вопросах в разы быстрее ВУЗов, давая реальную практику.



Еще один плюс – открывая новые курсы, школы обычно делают скидку до 50% для добора аудитории – и такие скидки точно не стоит упускать. В нашем обзоре будут представлены актуальные ссылки на страницы, где можно найти самые крупные скидки на современные финансовые профессии.

Кратко о школах

Чтобы сравнивать, какая школа лучше - Контур Школа, Skillbox или Актион, стоит узнать небольшую предысторию каждой из компаний:

Skillbox – платформа, основанная в 2016 году Д. Крутовым, С. Попковым и И. Короповым, и удостоившаяся 5 премий Рунета. Школа помогла уже 9000+ человек добиться желаемых карьерных изменений, ежегодно она проводит свыше 70 вебинаров и конференций, а ее уникальная платформа входит в реестр российского ПО. У школы есть государственная лицензия.

Более 11 лет Контур Школа (или Учебный центр СКБ Контур) на основе лицензии помогает получать профессиональные знания. Ее руководитель – Татьяна Рубан. Здесь зарегистрировано более 1,2 млн студентов, дающих среднюю оценку обучению в школе 4.8 из 5. Ежемесячно Контур Школа проводит более 30 онлайн-занятий и принимает около 5000 новых учеников.

С 2007 года школа Актион помогает кадровикам, юристам и бухгалтерам углублять свои профильные знания. Директор – Алексей Стариков. На платформе зарегистрировано более 1 млн пользователей, главная ее особенность – персонализированный подход в обучении.

Обратите внимание: только 2 из 3х школ имеют гослицензию, а значит, дают возможность получить налоговый вычет после завершения учебы в размере 13% (если вы официально платите НДФЛ).

О предлагаемом ассортименте

Итак, мы познакомились со школами. Теперь полезно разобраться, что здесь можно изучить - бухгалтерские курсы, курсы кадровика или же пройти на аналитика данных обучение в режиме онлайн:

В каталоге Skillbox – уже 787 курсов, из которых 14 профессий и 17 курсов относятся к сфере финансов. Здесь можно обучиться на бухгалтера, финансового и операционного менеджера, инвестиционного аналитика, экономиста-финансиста и не только. Есть и узкие темы вроде корпоративных финансов или основ 1С:Бухгалтерия. Программы поделены по получаемым навыкам, длительности обучения, уровню сложности и наличию трудоустройства. Также в школе можно получить высшее образование по направлению инвестиционного и финансового анализа (магистратура).

Контур Школа предлагает направления для профессионального развития сотрудников, от охраны труда до закупок и продаж. В сфере бухучета и налогов представлено около 50 курсов, разбитых по конкретным темам (главбуху, коммерческий учет, УСН, налог и взносы и др). Все программы проверены Департаментом образования и соответствуют профстандарту бухгалтера.

Обучающая платформа Action Digital School сегодня предлагает сегодня предлагает курсы для ключевых специалистов (кадры, юристы, 1С и др.). В области бухгалтерии можно выбирать среди 6 курсов: от повышения квалификации Эксперт 1С до переквалификации из бухгалтера в 1С аналитика или аналитика данных. Также у школы есть отдельные программы - высшая школа кадровика Актион, высшая школа Главбух и Юрист, где помогают повысить квалификацию с официальным дипломом.

Отметим и то, какие документы выдаются в школах после прохождения обучения:

У Скиллбокс можно получить сертификат, диплом профпереподготовки, диплом гос. образца (на программах высшего образования). А на программах, связанных с изучением 1С – соответствующее официальное свидетельство.

В Контур Школе вы получите сертификат, диплом профпереподготовки, удостоверение о повышении квалификации (в зависимости от курса).

На платформе Актион ученики получают именные сертификаты, а если учиться в Высшей школе – диплом о профпереподготовке.

Заметим: только у первой компании есть возможность получения высшего образования. В количественном плане выигрывает Контур Школа (поскольку она специализирована именно на профессиональное обучение сотрудников), на втором месте – Скиллбокс. У Skillbox также более детально проработана разбивка курсов по категориям, что существенно облегчает выбор ученикам. Не забывайте об этом, раздумывая, какие профессии востребованы, и выбирая школу для учебы.

Как проводятся занятия

Продолжим наше сравнение Актион, Скиллбокс или Контур Школа. Важный момент при выборе обучения – его формат. Необходимо, чтобы учеба не мешала вашей текущей работе или личным делам:

Скиллбокс проводит обучение по готовым видеороликам – их можно просматривать в удобное время и не привязываться к графику. Доступ к курсу – вечный, включая все обновления. Практика предусмотрена в разных форматах, от тестов и упражнений до тренажеров 1С. Обратная связь по заданиям дается кураторами в течение 24 часов после отправки. У студентов будут кураторы-эксперты, помогающие разбираться в домашних заданиях, техническая поддержка и HR-консультант. Также в курсы входит общение с преподавателями и студентами в специальном чате, и участие в периодических вебинарах с экспертами, где можно задавать свои вопросы.

В Контур Школе вы будете учиться в формате готовых видеоуроков (изредка возможны и живые вебинары), которые завершаются выполнением практических заданий, а в конце курсов выполняется итоговая работа, либо финальное тестирование. Предусмотрены презентации и раздаточные материалы, экспертная поддержка с возможностью задавать вопросы и получать развернутые ответы от экспертов в течение 2 дней. Из практики – примеры, упражнения, сквозные задачи на весь курс, с полным разбором домашних заданий кураторами.

На платформе Актион обучение проходит в формате готовых видеороликов с конспектами, смотреть которые можно из любой точки мира. Еженедельно нужно проходить по 3 урока, доступ к которым открывается поочередно. Также будут практические задания, на выполнение которых дается до 2 недель. Предусмотрены групповые чаты для общения с педагогами и сокурсниками, а в сложных моментах можно обратиться за помощью к ментору. В конце выполняется итоговый проект, а в некоторых курсах – еще и код-ревью.

Итак, все три школы дают возможность заниматься по готовым видео, удобно совмещая уроки со своей привычной занятостью. Разница между компаниями в том, что в Скиллбокс у вас останется вечный доступ к обновлениям курса, плюс самая быстрая проверка домашних заданий.

Ваши подарки, бонусы и бесплатные материалы

Skillbox, Контур Школа или Актион - что выбрать, полезно будет рассмотреть и по количеству бесплатного контента и подарков, предлагаемых всем платформами:

Помимо 4000 бесплатных вебинаров и интенсивов, в школе Скиллбокс можно получить бесплатный доступ на полгода к программе 1С (для соответствующих курсов), в больших тарифах также дарят доступ к курсу «Личный бренд» для продвижения собственных услуг, и индивидуальные консультации с практикующим экспертом. Также у школы есть рубрика Медиа с актуальными обзорами и статьями о разных профессиях, и возможность оформить бесплатный 7-дневный доступ к любому курсу из ассортимента.

В Контур Школе вас ждет большая подборка статей с обзорами законодательных изменений, всевозможные чек-листы и шпаргалки, также бесплатно можно пройти ряд курсов по финансовой сфере и не только, с получением электронного сертификата. А за покупку годовой подписки школа подарит онлайн-курс на выбор стоимостью от 6500р. Также в школе бесплатно доступны около 400 записей вебинаров на актуальные профессиональные тематики.

В школе Актион можно пользоваться интерактивным журналом о карьере и IT-профессиях, а купивших курсы ждет доступ к базе тестов из более, чем 4000 вопросов для прокачки профессионального уровня.

Что ж, в этом вопросе сравнение между Актион, Skillbox или Контур Школа показало – самое внушительное количество бесплатных бонусов ждет вас именно в Скиллбоксе, на втором месте – Контур Школа. Выбирая курсы бухгалтера или планируя получить специальность «специалист по документообороту» (специалист по кадрам), вы получите довольно большой объем материалов, который позволит развиваться не только в профессиональной сфере, но и всесторонне.

Сравниваем ценовую политику школ

Skillbox, Контур Школа или Актион - что лучше, обязательно стоит сравнить и в финансовом плане. Нужно понимать, в какую сумму обойдется обучение и какими способами можно совершить платеж, а также есть ли возможность отказаться и вернуть деньги:

В Skillbox есть как оплата курса целиком, так и беспроцентная рассрочка до 22 месяцев, с первым платежом только через 3 месяца. У одного курса может быть до трех тарифов (например, при обучении на бухгалтера можно выбрать тариф с нуля, на старшего бухгалтера или бухгалтерию для менеджеров) – тарифы отличаются количеством практических работ и наличием индивидуальных консультаций с практикующим экспертом. Если вы передумаете, возврат средств в полном объеме возможен в первые 2 недели, дальше суммы возвращают за вычетом стоимости пройденной части курса.

В Контур Школе оплатить учебу можно разово, либо в рассрочку до 6 месяцев без переплаты. А еще здесь можно оформить единую годовую подписку на все курсы школы (актуально для компаний, тарифы предусматривают обучение по подписке от 3 сотрудников). Возврат средств при отказе от учебы возможен в любой момент, суммы рассчитывается на усмотрение школы.

Школа Актион позволяет как оплатить курс разово, так и в рассрочку до 24 месяцев через банк-партнер.

Как видно, первая школа максимально детально проработала стоимостной вопрос – предложив не только разные тарифы, но и возможность рассрочки с отложенным платежом.

ВАЖНО: если вы уже ранее учились в Скиллбокс и часть модулей из нового курса уже была вами изучена в других курсах, сообщите об этом менеджеру и вы получите скидку на новое обучение.

Сравниваем преподавательский состав площадок

Важную роль при выборе образовательной площадки для тех, кто хочет освоить актуальные профессии, играет и то, кто будет делиться с вами актуальными знаниями. Мы собрали информацию о том, какие преподаватели ждут вас в каждой из школ:

В Скиллбокс трудятся практикующие преподаватели с реальным стажем в финансовой сфере от 10 лет, среди них – консультанты в области бухучета, преподающие курсы бухгалтерского учета, руководители отделов бухотчетности, сертифицированные тренеры MS Office и не только.

Авторами и лекторами Контур Школы (сегодня их в штате – более 200) являются эксперты по бухгалтерскому и налоговому учету, действующие аудиторы, аттестованные бухгалтеры и победители конкурса «Лучший бухгалтер России».

Система образования Актион подбирает для обучения только экспертов – руководителей крупных финансовых компаний, ведущих аналитиков 1С и бухгалтеров с опытом от 10 лет.

Можно смело сказать, что онлайн-обучение бухгалтерии с нуля во всех трех школах проводится настоящими специалистами своего дела, обладающими большим опытом и практическими знаниями. Если вы ищете, какие курсы самые востребованные – представители этих трех школ дадут только актуальную информацию.

О поиске работы: есть ли гарантии трудоустройства после учебы

Контур Школа, Скиллбокс или Актион - что лучше, нельзя сказать без анализа ваших карьерных возможностей после обучения в каждой из школ. Давайте посмотрим будет ли возможным для тех, кто выбирает профессии бухгалтер, финансовый менеджер или аналитик данных, обучение с трудоустройством:

В Скиллбокс вас ждет гарантированное трудоустройство, либо возврат денежных средств. По статистике ВШЭ, всего в течение 3 месяцев работу находят 85% выпускников. В карьерном центре школы вам помогут с портфолио (куда войдут все ваши работы с курса) и резюме, подготовят к собеседованиям, пригласят в закрытый канал с вакансиями от партнеров – Тинькофф, Grape, ВКонтакте, Delivery Club и др.

В рамках обучения в Контур Школе вас ждет разбор тем по поиску работы. Также, проходя курсы бухучета, можно задавать вопросы экспертам, связанных с особенностями работы в коммерческих или бюджетных организациях.

В школе Актион из выполняемых вами работ помогут собрать актуальное портфолио, также компания поможет и в других вопросах трудоустройства: научат прохождению собеседований, организуют полезный нетворкинг – знакомство с лучшими экспертами и представителями крупных организаций, организуют интервью с потенциальными работодателями. Партнеры школы – АвтоВАЗ, М.Видео, ПИК, Аэрофлот и др.

Можно сделать вывод о том, что только в школе Скиллбокс вам гарантированно найдут рабочее место по новой профессии в сфере финансов. Две другие школы окажут поддержку и будут всячески консультировать, помогая вам самостоятельно найти работу.

Ищем тестовые занятия для знакомства с платформами

Чтобы окончательно убедиться в правильности выбора школы, присматривая обучение бухгалтерии с нуля, хочется попробовать ее функционал и возможности еще до покупки курса. Мы узнали, если ли пробные уроки у каждой из компаний:

В Скиллбокс можно получить семидневный доступ к любому курсу школы, чтобы в деталях его оценить. Также доступна бесплатная онлайн-консультация с представителем, который ответит на все ваши вопросы и поможет подобрать курс или решить вопрос с оплатой.

В Контур Школе вас готовы проконсультировать в режиме онлайн и ответит на вопросы о курсе и подберет оптимальную программу.

На платформе Action Digital School можно воспользоваться online-консультацией и узнать всё об интересующем вас курсе и особенностях предстоящих занятий.

Очевидно, что только у Skillbox есть максимальные тестовые возможности, помимо консультации, которая представлена у всех трех школ. Учитывайте это, выбирая, где лучше обучаться.

Выбираем обучение в Skillbox

Выбираем обучение в Контур Школа

Выбираем обучение в Актион

Можно ли освоить современные профессии дешевле

Вне зависимости от того, хотите ли вы пройти курсы бухгалтера с нуля или курсы управление персоналом, любое онлайн-обучение можно сделать более выгодным в плане стоимости. Достаточно использовать актуальные купоны от платформы-агрегатора BeriBuy, указав код при оформлении заявки на курс. На BeriBuy размещаются только актуальные промокоды, как для новых клиентов школ, так и для постоянных учеников. Не упускайте вашу выгоду!

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