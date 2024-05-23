Skillbox или Яндекс Практикум, либо HTML Academy: как я выбирал обучение программированию с нуля и оценивал крутые профессии

Друзья, на связи BeriBuy! Мы продолжаем разбор пожеланий от подписчиков, которым интересны сравнения популярных образовательных платформ. Многие сегодня хотят пройти лучшие онлайн-курсы по программированию и раздумывают между HTML Academy или Skillbox или Яндекс Практикум.

Наш постоянный подписчик Андрей присматривал для себя курсы IT-специалистов для начинающих и остановился на профессии “Фронтенд-разработчик“. Он лично сравнивал три этих школы и готов поделиться с вами честным мнением о каждой из них.

Добрый день! Меня зовут Андрей. По образованию я — инженер-технолог, но последние пару лет не особо высокая зарплата и постоянные переработки по вечерам начали напрягать. Тем более, жена у меня — графический дизайнер, работает из дома и зарплата больше моей. Поэтому решил задуматься об онлайн-учебе на фронтенд-разработчика (изначально еще думал про веб-разработчик и Python-разработчик, но остановился на этой). Много слышал про эту профессию, да и тем более, такие программисты неплохо получают. На старте карьеры от 70000р, а года через 3 уже можно получать от 260000р. Почитав отзывы и выбрав три самых интересных сайта, решил лично затестить, что лучше — Скилбокс или Яндекс Практикум, либо HTML Academy.

Немного про компании

Прежде чем поделиться, какие курсы лучше, начну с того, что вообще расскажу, что интересного нашел про каждую из школ:

Онлайн-школа Skillbox довольно популярная, на сайте зарегистрировано больше 1 млн человек. Есть лицензия, школа помогла 9000 человек добиться изменений в карьере, а еще именно этот сайт назвали №1 для дополнительного обучения (это рейтинг Smart Ranking).

Яндекс Практикум — это международная школа, тоже с лицензией. С ее помощью уже 10 тысяч студентов трудоустроились, а фишка школы — это своя технологическая среда. То есть полученную теорию можно сразу же попробовать на практике. Видел, кстати, статистику НИУ ВШЭ - оказывается, что около 60% выпускников Яндекса — старше 40 лет!

Онлайн-школа HTML Academy уже обучила около 1,3 млн человек. Многие фирмы пользуются ее тренажерами, нанимая сотрудников, также часто встречаются тренажеры от HTML Academy в технических вузах. Лицензия есть, эта школа, кстати, является резидентом Сколково.

Ну а теперь давайте разбираться, какие курсы лучше. Лично я взялся за сравнение курсов, чтобы сменить профессию и увеличить доход, но вариантов конечно много — можно учиться, чтобы усилить уже имеющиеся навыки (например, чтобы повышение на работе получить).

Какие курсы можно выбрать

Я в первую очередь смотрел именно обучение программированию онлайн. Но конечно, в онлайн-школах есть и другие направления для учебы. Вот что лично мне удалось узнать, поизучав сайты:

У Скиллбокса — целых 13 направлений, это 787 курсов, представляете! Есть как популярные направления (например, дизайн, программирование или аналитика), так и узкая учеба (психология, инженерия). Программы поделены по уровню знаний (с нуля и для опытных), есть еще детские курсы по программированию, играм и дизайну, цифровой колледж для 9-11 классов.

В Яндекс Практикуме — 6 сфер, это программирование, английский, маркетинг, дизайн, менеджмент и анализ данных. Всего около 156 курсов, есть онлайн-образование и для новичков, и с опытом. Можно получить вышку — есть на выбор 8 программ, все по магистратуре.

Онлайн-курсы HTML Academy — это только программирование. Там есть 4 профессии на выбор (фронтенд, фулстек-разработка, и 2 варианта Джаваскрипт-разработки), и отдельные курсы из этих профессий (около 15 штук).

Ну что сказать: по количеству курсов конечно выигрывает Скиллбокс. Зато у Яндекса можно получить высшее образование, а в HTML Academy курсы самые углубленные, если интересует конкретно программирование, как меня. Тут допустим, есть программы по TypeScript, Webpack и не только.

Кстати, вдруг кому важно: я почитал, какие документы выдают. В Скиллбоксе и Практикуме — сертификаты или диплом о профессиональной переподготовке, а в ХТМЛ Академии — только сертификат.

Какие подарочки обещают

Конечно, чтобы заинтересовать потенциального ученика, каждая школа предлагает что-то бесплатное, разные подарки и бонусы. Этот момент я тоже поизучал, пока искал курсы программирования с нуля - делюсь инфой:

В Скиллбоксе подарки крутые — целый год занятий английским, например. Плюс дадут в подарок курс по шахматам для детей. А в больших тарифах еще дарят консультации по кейсам в портфолио и консультации с крутыми тимлидами из разных фирм. А еще до покупки курса можно целую кучу бесплатных вебинаров посмотреть и даже небольшие бесплатные курсы по программированию с нуля - их на сайте несколько тысяч!

Делюсь с вами скидкой на курсы Скиллбокс с самыми крупными подарками

Яндекс Практикум дарит бесплатное начало любого курса. А в большом тарифе еще ждут подарочные модули по теме — по фронтенду, например, предлагали основы дизайна, дизайн интерфейсов и курс по Figma. И еще на сайте есть 23 бесплатных курса разных и один большой вводный курс для тех, кто пока раздумывает, какие курсы закончить, чтобы хорошо зарабатывать.

Специально для вас ссылка на курсы Яндекс Практикума по самым выгодным ценам

Академия HTML Academy сделала бесплатную базу знаний для джунов со всякими полезными статьями. И еще доступны бесплатные крутые учебники по Git и PHP, большой справочник по HTML — пригодится тем, кто проходит обучение языку программирования.

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Ну, что вам сказать: по количеству бесплатных вещей конечно в лидерах Скиллбокс. Зато в Яндексе много курсов для тех, кто пока только присматривает IT-профессии для начинающих, а в ХТМЛ Академии — полезные материалы конкретно для программистов.

Как проходит учеба: сравниваю форматы

Понятное дело, что от формата учебы много зависит. Нужно, чтобы было удобно совмещать с работой, с делами. Вот что обещают школы Skillbox или Яндекс Практикум, и HTML Academy:

Образовательная платформа Skillbox дает максимально свободный формат: нужно смотреть готовые видеолекции, когда есть время, очень удобно. После каждого теоретического блока дают практику - это всякие тесты, упражнения, проекты, верстка, выполнение заданий от реальных компаний (заодно можно портфолио пополнить). Кураторы дают обратную связь по каждой домашке всего за 24 часа.

Что по поводу Яндекс Практикума, тут теорию дают в виде текстов и схем, чтобы легче разобраться. Потом отрабатываете знания на тренажерах либо на воркшопах с реальными спецами, парном программировании, лайвкодингах. И плюс дают проекты, которые потом можно забрать в портфолио. Еще курсы Яндекс Практикум дают пользоваться нейросетью YandexGPT — она объясняет материал, если из лекции что-то непонятно.

Школа обучения программированию HTML Academy предусматривает участие в лайвах — это прямые эфиры по вечерам, эксперт рассказывает теорию. Потом отрабатываешь ее на практике, выполняете проекты и задания, пишите коды с разбором от преподавателей. Все проекты тоже подойдут для портфолио.

Как вы заметили, только в последней школе надо обязательно выделять время по вечерам и подключаться на вебинары. А вот две другие компании дают более свободный график: учишься, когда есть время — главное, домашки вовремя сдавать. Мне такой вариант конечно был более удобен, когда искал, где учиться. Ладно, дальше продолжу сравнивать, какая школа круче — HTML Academy или Skillbox, либо Яндекс Практикум.

Какие ценники и как можно оплачивать

Конечно, цена учебы тоже играет большую роль. Надо же сразу понимать, ударит по карману или нет, как вообще можно платить, может скидки какие-то дают. Я в свое время всё это детально узнал, пока школу выбирал:

В Skillbox можно как целиком обучению программированию с нуля оплатить, так и в рассрочку. При этом первый платеж аж через 3 месяца, очень удобно! На курс по фронтенду, который меня интересовал, ценник был от 4412р в месяц. Кстати, если вы какие-то курсы раньше проходили в Скиллбоксе и они частично совпадают с программой — надо менеджеру сообщить и сделать скидку, чтобы дважды не платить за то, что вы уже изучали.

В Практикуме тоже за переобучение новой профессии можно платить разом, либо выбрать рассрочку (внутреннюю, от школы) или оформить кредит. Тут в среднем от 15500р в месяц платеж, но и срок рассрочки намного меньше, чем в первой школе. Также учебу может оплатить ваш работодатель — многие фирмы сейчас покупают своим сотрудникам обучение, вкладываются в их развитие.

В ХТМЛ Академии тоже можно сразу оплатить учебу, либо воспользоваться рассрочкой через банки. Ценник на интересовавшую меня профессию был около 7 тысяч в месяц. В среднем, цена у школ примерно одинаковая на профессии.

В Скиллбоксе мне понравилось, что можно первый платеж с отсрочкой вносить, и по рассрочке самый большой период. А еще, кстати, во всех трех школах можно оформить налоговый вычет за учебу и вернуть 13% за образовательные курсы IT — если работаете официально.

Какую помощь с работой обещают

Поскольку я в перспективе планировал поменять работу, то помощь лишней не будет. Ну я и промониторил, что обещают курсы IT с трудоустройством:

В Скиллбоксе всего за 3 месяца после курса работу находят 85% выпускников! Там или помогают трудоустроиться, или денежки за курс возвращают. В помощь я так понял, входит резюме и портфолио, подготовка к собеседованиям, и откроют доступ в закрытый канал с вакансиями.

В Яндексе можно брать проекты от реальных заказчиков — они не оплачиваются, но зато побольше работ в портфолио будет. Помощь в целом тоже большая: портфолио и резюме, подготовят к интервью, будете искать вакансии и делать тестовые. Помогают до тех пор, пока не найдете ту работу, на которую будете готовы устраиваться.

Интерактивные онлайн-курсы HTML Academy тоже неплохо помогут. Будет много учебных и реальных проектов, в конце курса вас пускают в акселератор со стажировкой — там самостоятельно берете проекты у реальных фирм, можно себя проявить и получить приглашение на работу. А кто хорошо себя проявил в акселераторе, им открывается доступ в Лигу А: это масштабная стажировка, где уже можно заработать первые деньги по новой профессии.

Конечно, у Skillbox самая надежная гарантия, что если не будет работы, то вернут деньги за учебу. В Яндексе тоже активно помогают, пока не трудоустроитесь, а в ХТМЛ зато много практики реальной будет.

Пробные уроки — тестируем обучение программированию онлайн

Я не упустил шанса лично всё пощупать и потыкать — все-таки немаленькие деньги планировал отдавать за курс. Вот что из тестового дают сайты для обучения:

У Скилбокса можно взять недельный тест-драйв и попробовать любые курсы за это время. И еще есть онлайн-консультация, чтобы задать все вопросы, также там рассказывают, как оформить рассрочку, какие есть скидки.

Получить доступ на 7 дней к курсу Skillbox, чтобы узнать, подходит ли он мне

В Yandex Practicum есть 23 бесплатных курса и обзорный курс про айти-профессии. И плюс в каждом платном курсе есть вводная часть бесплатная — пробуете и смотрите, подходит профессия или нет. Консультацию онлайн тоже можно заказать.

Выбрать и попробовать понравившиеся курсы Яндекса можно по этой ссылке

В ХТМЛ Академии есть 130 бесплатных заданий по типу тренажеров (это около 20 часов практики). И еще есть онлайн-консультация перед оплатой курса.

Начать изучать практические задания HTML Academy и выбрать выгодный курс можно здесь

На мой взгляд, если сравнивать, что лучше, Яндекс Практикум или Skillbox, или же HTML Academy, первые два сайта более интересные возможности дают. Можно конкретно часть курса попробовать, именно тот, который затем хотите полностью проходить.

Какая в Скилбокс или HTML Academy, либо Яндекс Практикум профориентация

Я сразу примерно понимал, на кого хочу учиться. Но многие же сначала просто мониторят разные профессии. Думаю, вам интересно будет, есть ли в HTML Academy или Яндекс Практикум, либо в Skillbox профориентация:

В Скиллбоксе есть бесплатный курс по профориентации — разберете 34 профессии за полчаса, а профориентолог даст рекомендации. И там же можно пройти тест на профориентацию от Skillbox.

Делюсь с вами ссылкой на этот крутой курс Скиллбокса

Делюсь с вами ссылкой на этот крутой курс Скиллбокса В Яндексе тоже есть бесплатный курс “Старт в IT”. Там можно пройти тестирование, послушать про самые прибыльные профессии и получить рекомендации от школы и от МГУ (они вместе этот курс разрабатывали).

Предлагаю пройти и вам курс от Яндекса и МГУ

Предлагаю пройти и вам курс от Яндекса и МГУ В ХТМЛ Академии профориентации нет, детальнее узнать про профессии в IT и про курсы обучения программированию можно во время консультации.

Можно ли поменьше заплатить за онлайн-обучение

Конечно, в школах часто проводятся всякие крупные распродажи курсов. Но это надо ждать, подгадывать момент. Лично я решил время не терять и воспользовался промокодами от сервиса БериБай. Просто вводите код, когда оформляете учебу (или менеджеру можно сообщить) — и всё, скидка на обучение IT-специалистов с нуля c трудоустройством ваша!

По этой ссылке где можно найти крутой промокод на самую выгодную скидку Скиллбокс

Делюсь ссылкой на лучшие промокоды для курсов HTML Academy

Ну а я завершу свой обзор про эти онлайн-сервисы. Раскрою карты: лично я выбрал онлайн-курсы Скилбокс, потому что здесь был самый удобный для меня формат занятий и цена по промокоду получилась самой доступной. Но и две другие школы тоже неплохие, если смотрите, какие курсы можно закончить, чтобы работать. Везде всё официально, неплохая помощь с работой и в целом обещают много крутой практики для айти-специалистов: новичкам такое обучение с нуля точно зайдет!

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