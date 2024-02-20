Skillbox или Яндекс Практикум, либо Kata Academy: лучшие IT-школы для освоения IT-профессий будущего

Kata Academy, Skillbox или Яндекс Практикум – лучшие из школ, где с любой подготовкой, возрастом и регионом проживания можно пройти обучение IT-специалистов с нуля c трудоустройством. Читайте обзор и узнавайте, как школы помогут с работой и где искать закрытые распродажи курсов.

Коротко о компаниях

До того, как начать определяться, какая школа лучше, Skillbox или Яндекс Практикум, либо Kata Academy, немного погрузимся в их особенности:

Университет интернет-профессия Skillbox выпустил уже 924 000 пользователей, при этом 20+ тысяч студентов успешно нашли новую работу, а 93% учеников отметили, что учеба помогла им достичь заданной цели.

Яндекс Практикум - сервис онлайн-образования, благодаря которому трудоустроились 10+ тысяч студентов. Школа является международной и делает акцент на полное погружение в автономную среду обучения (знания можно сразу использовать на практике).

Kata Academy – уникальная российская платформа программирования, инвестирующая в учеников: здесь допускается заниматься с оплатой после выхода на работу. Свыше 2500 выпускников успешно нашли работу в сфере айти, а каждый студент получает в среднем 3-5 приглашений на работу.

Важно: только в двух школах (Skillbox и Yandex Practicum) можно оформить 13%-ный вычет благодаря наличию образовательной лицензии. У Kata Academy она отсутствует.

Сравниваем ассортимент: какие программы и профессии в IT представлены

Первое, к чему важно присмотреться – какие курсы IT-специалистов для начинающих можно подобрать на каждой из платформ:

Целых 787 образовательных программ представлено на платформе Скиллбокс, из них – 350 курсов и 161 профессия в 11-ти сферах (программирование, дизайн, маркетинг, игры, финансы и прочее). Также имеется высшее образование на магистра (4 варианта) и бакалавра (3 варианта), курсы MBA для предпринимателей и программы для компаний.

Площадка Яндекс Практикум преподает в 6-ти отраслях, от анализа данных до менеджмента (127 курсов). Имеются корпоративные варианты и высшее образование (магистратура – 2 шт. и бакалавриат – 1 шт.).

Платформа Ката Академия разработала 4 программы с оплатой после трудоустройства и 2 варианта – с помесячной оплатой. Есть в Kata Academy Java-курс, Frontend, QA Manual, Go-backend и др.

Итак, лидер по масштабности ассортимента – Скиллбокс, добавим, что эта площадка и Yandex Practicum дают возможность дистанционно получить «вышку».

Оцените дополнительно, какая документация выдается выпускнику:

Сертификат, документ о высшем образовании выдаются в Skillbox.

Сертификат, документ о высшем образовании, документ о переподготовке или удостоверение о повышении квалификации выдают в Yandex Practicum.

Именной сертификат вручается в Kata Academy.

Бонусы и презенты для учеников

Сопоставляя, что лучше - Яндекс Практикум или Skillbox, либо Kata Academy, оцените и то, какие полезные инструменты и подарки предлагает каждый сайт:

В Скилл бокс реально 7 дней бесплатно тестировать любое направление. При приобретении образовательной программы бонусом дается доступ на 365 суток к школе КЭСПА (уроки иностранного), дополнительные модули, а также 4 тысячи вебинаров и интенсивов в записи и онлайн-режиме.

Сайт Яндекс Практикум дарит подборку из 24 курсов, куда входит и обзорная программа по айти-профессиям. У любой платной программы можно воспользоваться вводный подарочным модулем, а при приобретении курса вы получите в подарок дополнительные модули по актуальным темам.

В Kata Academy главный бонус – возможность обучиться бесплатно по программе ISA (оплата после трудоустройства). Также школа дарит 2 года карьерной поддержки после выпуска + регулярные мастер-классы, онлайн-встречи и сессии повышения квалификации.

Присматривая обучение айти-специалистов с нуля, обратите внимание: обучающая платформа Skillbox дает максимальное количество подарков, зато у Ката Академии – сильная карьерная поддержка после выпуска.

Сравнение формата занятий и методик

Продолжим сравнивать сайты для обучения – оценим, какие курсы лучше по предлагаемому формату проведения занятий:

В Skillbox IT-курсы проводят на готовых видеолекциям, открытых к просмотру в любое время суток. Возможны нечастные online-встречи с лекторами для разбора сложных тем, практика на групповых и персональных проектах, выполнение ДЗ. В закрытом чате можно переписываться с сокурсниками и лекторами. Доступ к базе курса – навсегда.

На сайте Яндекс Практикум обучение IT-специалистов с нуля проводится при помощи текстовых лекций, схем и коротких видео, практика – online-тренажеры и воркшопы с преподавателями. Также будут всевозможные хакатоны, лайвкодинги и выполнение проектов, а также общение с наставником и бессрочный доступ к материалам курса.

Онлайн-образование на платформе Ката Академия проводится путем самостоятельного изучения теоретических материалов, выполнения практических заданий и написания кодов, участие в групповом проекте в виде реального бизнес-продукта. Студентов добавляют в канал Mattermost для взаимодействия, ментор группы проводит созвоны в мини-группах, проверку знаний и ревью кода + раз в 2 недели будет групповой созвон для получения рекомендаций по поводу учебы. Важно: для зачисления на курсы школы нужно проходить вступительные испытания.

Отметим, что формат примерно схож на всех платформах: большую часть материала вы изучаете самостоятельно, а для закрепления трудных тем и практики будут онлайн-мероприятия по утвержденному расписанию.

Сравнение курсов по стоимости, тарифам и рассрочке

Разберем, где лучше обучаться – Skillbox, Kata Academy или Яндекс Практикум, исходя из ценовой политики компаний:

В школе Скиллбокс оплата доступна единым платежом и рассрочкой до 34 месяцев, первый платеж – через полгода. В ряде программ имеется три тарифа (Стандартный, Расширенный с бонусными блоками и Расширенный плюс с максимальным количеством бонусов). Если вы решите отказаться от учебы, в первые 30 дней можно вернуть половину стоимости.

Сайт Яндекс Практикум предлагает оплату разовую, помесячную (рассрочка от школы) либо кредитование через банк. При отказе от учебы деньги возвращаются соразмерно пройденной части курса.

По 4-м программам в Ката Академии можно учиться по системе ISA (оплата после трудоустройства – вы будете отчислять 17% от зарплаты в течение 2 лет). Также есть 2 программы с оплатой разом, с разбивкой суммы на два платежа, либо помесячно.

Как видно, самые лояльные условия в плане возврата денег дает Yandex Practicum, зато в Скиллбокс детальнее продуманы тарифные линейки с возможностью выбора. А фишка Kata Academy – оплата после трудоустройства.

Каковы шансы устроиться на работу после учебы

Сравнивая Skillbox или Яндекс Практикум с Kata Academy, нельзя упускать из вида возможность реализовать свои успехи на практике:

У Skillbox предусмотрено гарантированное трудоустройство или возврат средств для тех, кто проходит онлайн-обучение. Специалисты карьерного центра помогут подготовиться к собеседованиям, найти лучшие вакансии, развить навыки самопрезентации. Партнеры школы по трудоустройства - aic, Grape, Wildberries, Tinkoff и др.

Школа Яндекс Практикум предусмотрена программу помощи в трудоустройстве в каждой профессии. С помощью экспертов вы научитесь составлять резюме и мотивационные письма, подготовитесь к собеседованиям. Партнерские фирмы школы - СБЕР, Росбанк, Сибур диджитал и др.

Kata Academy предусмотрела гарантированное трудоустройство в Москве или Санкт-Петербурге с минимальной зарплатой от 100 000 руб. для Java-разработчиков и от 80 000 руб. для Frontend-разработчиков. При предоставлении 30 письменных отказов о приеме на работу все расходы на обучение платформа оставляет за свой счет. Партнеры школы – Luxoft, Открытие, Home Credit Bank и др.

В вопросе трудоустройства от школ Kata Academy, Skillbox или Яндекс Практикум сравнение показало: Скиллбокс и Ката Академия дают самые надежные гарантии. Вам либо предоставят рабочее место, либо оформят возврат средств за учебу.

О пробных занятиях – тестируем школы

Лучшее решение – лично протестировать платформы Скиллбокс, Карта Академия или Яндекс Практикум. Мы узнали, есть ли возможность тестовых занятий:

Целых 7 дней пробного доступа к любому курсу школы можно взять в Skillbox (включая и Скиллбокс курсы программирования). Либо можно оформить онлайн-консультацию и задать все вопросы о будущем обучении специалисту.

В любом курсе от Яндекс Практикум доступен бесплатный вводный модуль для ознакомления. А еще можно воспользоваться онлайн-консультацией и пообщаться с представителем школы.

В Kata Academy доступна онлайн-консультация в чате и телефонном формате, чтобы определиться с направлением и форматом обучения до зачисления.

Итак, подбирая обучение IT-специалистов с нуля c трудоустройством, без оплаты протестировать получится только первые две школы. А вот в Kata Academy имеется хорошее консультирование. Учитывайте это, размышляя, что лучше выбрать для обучения, Карта Академия или Скиллбокс, Яндекс Практикум.

Важно: рекомендуем также пройти бесплатную профориентацию, чтобы определить сильные и слабые стороны личности и получить рекомендации для выбирающих профессии, которым можно обучиться на курсах:

Скиллбокс – тест на профориентацию бесплатно с подборкой профессий мечты, за прохождение которого дарят сертификат на 5000р на обучение.

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Яндекс Практикум – тест на профориентацию от школы в соавторстве с МГУ с подборкой идеальных профессий.

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Kata Academy – начните обучение бесплатно после прохождения онлайн-консультации со специалистом школы.

Выбираем обучение в Skillbox

Выбираем обучение в Яндекс Практикум

Выбираем обучение в Kata Academy

Как сменить профессию по выгодной цене

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