Skillbox или Яндекс Практикум, либо Kata Academy: лучшие IT-школы для освоения IT-профессий будущего
Коротко о компаниях
До того, как начать определяться, какая школа лучше, Skillbox или Яндекс Практикум, либо Kata Academy, немного погрузимся в их особенности:
Университет интернет-профессия Skillbox выпустил уже 924 000 пользователей, при этом 20+ тысяч студентов успешно нашли новую работу, а 93% учеников отметили, что учеба помогла им достичь заданной цели.
Яндекс Практикум - сервис онлайн-образования, благодаря которому трудоустроились 10+ тысяч студентов. Школа является международной и делает акцент на полное погружение в автономную среду обучения (знания можно сразу использовать на практике).
Kata Academy – уникальная российская платформа программирования, инвестирующая в учеников: здесь допускается заниматься с оплатой после выхода на работу. Свыше 2500 выпускников успешно нашли работу в сфере айти, а каждый студент получает в среднем 3-5 приглашений на работу.
Важно: только в двух школах (Skillbox и Yandex Practicum) можно оформить 13%-ный вычет благодаря наличию образовательной лицензии. У Kata Academy она отсутствует.
Сравниваем ассортимент: какие программы и профессии в IT представлены
Первое, к чему важно присмотреться – какие курсы IT-специалистов для начинающих можно подобрать на каждой из платформ:
- Целых 787 образовательных программ представлено на платформе Скиллбокс, из них – 350 курсов и 161 профессия в 11-ти сферах (программирование, дизайн, маркетинг, игры, финансы и прочее). Также имеется высшее образование на магистра (4 варианта) и бакалавра (3 варианта), курсы MBA для предпринимателей и программы для компаний.
- Площадка Яндекс Практикум преподает в 6-ти отраслях, от анализа данных до менеджмента (127 курсов). Имеются корпоративные варианты и высшее образование (магистратура – 2 шт. и бакалавриат – 1 шт.).
- Платформа Ката Академия разработала 4 программы с оплатой после трудоустройства и 2 варианта – с помесячной оплатой. Есть в Kata Academy Java-курс, Frontend, QA Manual, Go-backend и др.
Итак, лидер по масштабности ассортимента – Скиллбокс, добавим, что эта площадка и Yandex Practicum дают возможность дистанционно получить «вышку».
Оцените дополнительно, какая документация выдается выпускнику:
- Сертификат, документ о высшем образовании выдаются в Skillbox.
- Сертификат, документ о высшем образовании, документ о переподготовке или удостоверение о повышении квалификации выдают в Yandex Practicum.
- Именной сертификат вручается в Kata Academy.
Бонусы и презенты для учеников
Сопоставляя, что лучше - Яндекс Практикум или Skillbox, либо Kata Academy, оцените и то, какие полезные инструменты и подарки предлагает каждый сайт:
В Скилл бокс реально 7 дней бесплатно тестировать любое направление. При приобретении образовательной программы бонусом дается доступ на 365 суток к школе КЭСПА (уроки иностранного), дополнительные модули, а также 4 тысячи вебинаров и интенсивов в записи и онлайн-режиме.
Сайт Яндекс Практикум дарит подборку из 24 курсов, куда входит и обзорная программа по айти-профессиям. У любой платной программы можно воспользоваться вводный подарочным модулем, а при приобретении курса вы получите в подарок дополнительные модули по актуальным темам.
В Kata Academy главный бонус – возможность обучиться бесплатно по программе ISA (оплата после трудоустройства). Также школа дарит 2 года карьерной поддержки после выпуска + регулярные мастер-классы, онлайн-встречи и сессии повышения квалификации.
Присматривая обучение айти-специалистов с нуля, обратите внимание: обучающая платформа Skillbox дает максимальное количество подарков, зато у Ката Академии – сильная карьерная поддержка после выпуска.
Сравнение формата занятий и методик
Продолжим сравнивать сайты для обучения – оценим, какие курсы лучше по предлагаемому формату проведения занятий:
В Skillbox IT-курсы проводят на готовых видеолекциям, открытых к просмотру в любое время суток. Возможны нечастные online-встречи с лекторами для разбора сложных тем, практика на групповых и персональных проектах, выполнение ДЗ. В закрытом чате можно переписываться с сокурсниками и лекторами. Доступ к базе курса – навсегда.
На сайте Яндекс Практикум обучение IT-специалистов с нуля проводится при помощи текстовых лекций, схем и коротких видео, практика – online-тренажеры и воркшопы с преподавателями. Также будут всевозможные хакатоны, лайвкодинги и выполнение проектов, а также общение с наставником и бессрочный доступ к материалам курса.
Онлайн-образование на платформе Ката Академия проводится путем самостоятельного изучения теоретических материалов, выполнения практических заданий и написания кодов, участие в групповом проекте в виде реального бизнес-продукта. Студентов добавляют в канал Mattermost для взаимодействия, ментор группы проводит созвоны в мини-группах, проверку знаний и ревью кода + раз в 2 недели будет групповой созвон для получения рекомендаций по поводу учебы. Важно: для зачисления на курсы школы нужно проходить вступительные испытания.
Отметим, что формат примерно схож на всех платформах: большую часть материала вы изучаете самостоятельно, а для закрепления трудных тем и практики будут онлайн-мероприятия по утвержденному расписанию.
Сравнение курсов по стоимости, тарифам и рассрочке
Разберем, где лучше обучаться – Skillbox, Kata Academy или Яндекс Практикум, исходя из ценовой политики компаний:
- В школе Скиллбокс оплата доступна единым платежом и рассрочкой до 34 месяцев, первый платеж – через полгода. В ряде программ имеется три тарифа (Стандартный, Расширенный с бонусными блоками и Расширенный плюс с максимальным количеством бонусов). Если вы решите отказаться от учебы, в первые 30 дней можно вернуть половину стоимости.
- Сайт Яндекс Практикум предлагает оплату разовую, помесячную (рассрочка от школы) либо кредитование через банк. При отказе от учебы деньги возвращаются соразмерно пройденной части курса.
- По 4-м программам в Ката Академии можно учиться по системе ISA (оплата после трудоустройства – вы будете отчислять 17% от зарплаты в течение 2 лет). Также есть 2 программы с оплатой разом, с разбивкой суммы на два платежа, либо помесячно.
Как видно, самые лояльные условия в плане возврата денег дает Yandex Practicum, зато в Скиллбокс детальнее продуманы тарифные линейки с возможностью выбора. А фишка Kata Academy – оплата после трудоустройства.
Каковы шансы устроиться на работу после учебы
Сравнивая Skillbox или Яндекс Практикум с Kata Academy, нельзя упускать из вида возможность реализовать свои успехи на практике:
У Skillbox предусмотрено гарантированное трудоустройство или возврат средств для тех, кто проходит онлайн-обучение. Специалисты карьерного центра помогут подготовиться к собеседованиям, найти лучшие вакансии, развить навыки самопрезентации. Партнеры школы по трудоустройства - aic, Grape, Wildberries, Tinkoff и др.
Школа Яндекс Практикум предусмотрена программу помощи в трудоустройстве в каждой профессии. С помощью экспертов вы научитесь составлять резюме и мотивационные письма, подготовитесь к собеседованиям. Партнерские фирмы школы - СБЕР, Росбанк, Сибур диджитал и др.
Kata Academy предусмотрела гарантированное трудоустройство в Москве или Санкт-Петербурге с минимальной зарплатой от 100 000 руб. для Java-разработчиков и от 80 000 руб. для Frontend-разработчиков. При предоставлении 30 письменных отказов о приеме на работу все расходы на обучение платформа оставляет за свой счет. Партнеры школы – Luxoft, Открытие, Home Credit Bank и др.
В вопросе трудоустройства от школ Kata Academy, Skillbox или Яндекс Практикум сравнение показало: Скиллбокс и Ката Академия дают самые надежные гарантии. Вам либо предоставят рабочее место, либо оформят возврат средств за учебу.
О пробных занятиях – тестируем школы
Лучшее решение – лично протестировать платформы Скиллбокс, Карта Академия или Яндекс Практикум. Мы узнали, есть ли возможность тестовых занятий:
Целых 7 дней пробного доступа к любому курсу школы можно взять в Skillbox (включая и Скиллбокс курсы программирования). Либо можно оформить онлайн-консультацию и задать все вопросы о будущем обучении специалисту.
- В любом курсе от Яндекс Практикум доступен бесплатный вводный модуль для ознакомления. А еще можно воспользоваться онлайн-консультацией и пообщаться с представителем школы.
- В Kata Academy доступна онлайн-консультация в чате и телефонном формате, чтобы определиться с направлением и форматом обучения до зачисления.
Итак, подбирая обучение IT-специалистов с нуля c трудоустройством, без оплаты протестировать получится только первые две школы. А вот в Kata Academy имеется хорошее консультирование. Учитывайте это, размышляя, что лучше выбрать для обучения, Карта Академия или Скиллбокс, Яндекс Практикум.
Важно: рекомендуем также пройти бесплатную профориентацию, чтобы определить сильные и слабые стороны личности и получить рекомендации для выбирающих профессии, которым можно обучиться на курсах:
- Скиллбокс – тест на профориентацию бесплатно с подборкой профессий мечты, за прохождение которого дарят сертификат на 5000р на обучение.
Пройти тест на профориентацию от Skillbox и получить подарок
- Яндекс Практикум – тест на профориентацию от школы в соавторстве с МГУ с подборкой идеальных профессий.
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- Kata Academy – начните обучение бесплатно после прохождения онлайн-консультации со специалистом школы.
Выбираем обучение в Skillbox
Выбираем обучение в Яндекс Практикум
Выбираем обучение в Kata Academy
Как сменить профессию по выгодной цене
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