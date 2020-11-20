Skillfactory или Geekbrains, или Нетология: что лучше для тех, кто хочет получить профессию с нуля, не выходя из дома

Если вы загорелись желанием погрузиться в новую профессию с нуля, усовершенствовать свой багаж знаний либо просто расширить кругозор, пригодится выяснить, что лучше - Skillfactory или Geekbrains, или Нетология. Наш обзор в деталях покажет, что выгоднее, по всем параметрам – от цены до ассортимента.

Краткое знакомство с компаниями

Прежде чем выбирать, где выгоднее освоить профессию, предлагаем вам познакомиться с каждой из обучающих платформ:

Открытая в 2011 году Нетология начинала с трансляции небольших обучающих курсов. Ее основатели – Максим Спиридонов и Юлия Спиридонова-Микеда. Сегодня школа специализируется на крупных образовательных программах, она является участником государственного проекта «Цифровые профессии», а в 2018 году журнал Forbes включил ее в перечень крупнейших организаций Рунета.

Фирма ГикБрейнс открыта в 2014 году, специализируясь на IT-обучении. Основатели – Никитин Александр и Гайк Айрапетян. На платформе зарегистрировано 2,7 миллиона учеников, оставивших более 100 тысяч отзывов со средней оценкой 4,7 из 5.

Российская платформа Skillfactory основана Александром Турилиным и Александром Ерошиным в 2016 году. Школа входит в 20-ку лидирующих EdTech-компаний России. Выпускники оценивают качество учебного материала от школы на 8,82 балла, а менторскую поддержку – на 9,1 балла.

Важный момент: все три школы имеют государственную лицензию на образовательную деятельность, поэтому после обучения вы сможете оформить налоговый вычет и вернуть 13% стоимости.

Разница между курсами и программами: сравниваем ассортимент

Начать выбирать между Netology, Skillfactory или Гикбрейнс стоит со сравнения предлагаемого набора программ и сфер. Мы разобрались в этом вопросе:

Площадка Нетология готова предложить 13 отраслей для занятий на выбор (маркетинг, программирование, аналитика, дизайн и UX, бизнес, финансы, игровое направление, управление командой, творчество, профессии в образовании, новые профессии, высшее образование и саморазвитие). Получить «вышку» возможно по направлению магистратуры с дипломом гособразца.

В Geekbrains доступно 12 интенсивов и 33 профессии по 10 отраслям (игры, дизайн, маркетинг, информационные технологии, тестирование, аналитика, программирование, ИТ-архитектура, Blockchain, продукт и проекты). Курсы можно выбирать по уровню навыков, доступна возможность освоения профессии с получением диплома о профессиональной переподготовке. Стоит отметить наличие школы программирования GeekSchool для школьников 7-17 лет.

У школы Sillfactory предлагается для выбора 15 отраслей (маркетинг, дизайн, игровые разработки, высшее образование, создание сайтов, программирование, аналитика данных, Data Science, web- и backend-разработка, тестировщики и разработчики приложений, инфраструктура, кибербезопасность и менеджмент). Высшее образование возможно по направлению магистратуры и ДПО с получением диплома государственного образца.

Итак, можно заметить, что больше всего направлений в количественном плане предлагает Скиллфактори. Высшее образование есть в каждой из компаний, а в Гикбрейнс есть еще и сфера программирования для детей. Но не забывайте, что Гикбрейнс и Скиллфактори делают упор на IT-профессии, в то время как Нетология – на самые разные сферы.

Формат занятий: как будет проходить онлайн-обучение

Продолжить сравнение Skillfactory, Geekbrains или Нетология необхидимо с учетом того, как ученику предлагается получать новые знания – ведь от этого зависит итоговая успеваемость и результативность. Мы разобрались в этом моменте и готовы поделиться с вами:

У Нетологии формат смешанный: большая часть уроков – это живые вебинары в вечернее время (обычно 2 раза в неделю), дополнительно практикуются готовые видеозаписи. После каждой лекции ученик выполняет практическое задание, часть вебинаров сразу проводится в формате воркшопов. Все выполняемые проекты можно использовать в качестве портфолио. Последовательность уроков ученик может выбирать сам, не обязательно проходить их по порядку.

В Geekbrains сочетаются разные форматы: прямые эфиры, практические семинары с преподавателями, записи других потоков по той же теме для оценки со стороны, а также материалы Soft Skills (разные модули по самоменеджменту, развитию системного мышления и др.). Больше 70% курса – это все же живые вебинары. Выбирать время обучения можно самостоятельно, без привязки к строгому графику. Итогом каждого урока становится реальный проект, который добавляется в ваше портфолио.

На сайте Skillfactory 20% программы занимает теория (короткие видео-блоки с текстовыми материалами). Остальное – это реальная практика в 5 форматах (хакатоны, тесты, тренажеры, проекты и домашние упражнения). Уровень нагрузки можно выбирать самостоятельно, а наставник поможет разобраться со всеми сложными нюансами.

Что ж: можно отметить, что менторы-наставники будут у вас в любой школе. При этом если вы любите реальное общение, предпочтительнее будет Гикбрейс или Нетология. Если же хочется заниматься по заранее записанным видео – присмотритесь к Скиллфактори.

Ценовая политика: как можно оплачивать интенсивы и курсы

Итак, вы разобрались с тем, какие курсы можно присмотреть и как будет проходить учеба. Самое время выяснить, как предусматривается ее оплачивать:

Школа Гикбрейнс предусматривает как разовый платеж, так и рассрочку на период 6, 12, 18, 24 или 36 месяцев.

У Netology доступна разовая оплата и рассрочка без процентов до 24 месяцев. Только в этой компании можно обучаться по государственной программе «Цифровые профессии» - государство покроет от 50 до 100% от ценника обучения.

В Скиллфектори есть разовая оплата, либо рассрочка на 12 месяцев без переплаты.

Очевидно, что самые интересные условия с точки зрения экономии предлагает Netology. Зато в Гикбрейнс более гибкие варианты в плане срока рассрочки: учитывайте это, выбирая для себя обучение с нуля.

Пробные занятия – можно ли оценить учебу до оплаты

Понять, что лучше - Гик брейнс или Скиллфактори, либо Нетология, проще всего будет после личного знакомства с каждой из площадок. Для этого идеальный вариант – пробные уроки или их альтернатива. Мы выяснили, что в этом плане готова предоставить каждая из компаний:

У школы Нетология можно в качестве пробной версии взять целую неделю бесплатных занятий по работе с данными. За это время получится сполна оценить все особенности и подход школы к образовательному процессу.

У Скиллфактори тестовых уроков нет – зато можно получить бесплатную развернутую консультацию по выбору курса в IT: вам подскажут, какой курс идеально подойдет с учетом знаний и интересов.

В школе Гикбрейнс всем, кто запишется на обучение, до начала учебной программы проводят вводное занятие для знакомства с платформой, кураторами и всеми фишками учебного процесса.

Как мы видим, больше всего времени на бесплатное тестирование школы дается у Нетологии. Но все школы не только дали возможность бесплатно оценить свои особенности до оплаты, но и предусмотрели возможность возврата средств: у Гикбрейнс и Скиллфактори на это дается первые 14 дней, при этом далее у Скиллфактори возврат возможен и далее, но отнимается стоимость пройденных уроков. В Нетологии во время 3х первых занятий можно вернуть всю сумму, а с 4-го занятия – только стоимость оставшихся уроков.

Можно ли отменить или перенести занятие

От болезни до высокой занятости – иногда обстоятельства складываются так, что нет возможности посмотреть грядущий вебинар. Что делать в этом случае, мы уже выяснили:

У Нетологии готовые записи разрешается просматривать в любой момент, а пропущенный вебинар быстро появится в записи в личном профиле. Если после просмотра останутся вопросы – с ними поможет разобраться наставник.

В школе Скиллфектори можно сдвигать сроки по сдаче домашних упражнений, открывать новые модули без сдачи заданий, чтобы заниматься беспрерывным обучением. Допускается ставить обучение на перерыв – в среднем, учеба отнимет всего 5-8 часов в неделю. Новые уроки открываются один раз в неделю и времени на их изучение обычно всегда хватает.

На платформе Geekbrains при пропуске очередного вебинара его можно будет позже посмотреть в личном кабинете в записи, переносы не требуются. Если вы не успеваете со сдачей домашних заданий – этот вопрос придется решать через преподавателя и службу технической поддержки.

Итак, можно смело сказать, что необходимости что-то переносить и сдвигать график не возникнет. Школы лояльно относятся к ученикам и предусматривают возможность посмотреть пропущенные живые вебинары чуть позже – когда они сохранятся в личном профиле в формате видеозаписи.

Дополнительные онлайн-сервисы и бонусы от компаний

Вне зависимости от того, выбираете ли вы профессию, которая подойдет новичку для работы, или же хотите прокачать текущие навыки и смотрите, какие курсы лучше выбрать – всегда хочется получить какие-то приятные подарки и дополнения к оплаченным занятиям. Лидирующие онлайн-платформы дистанционного образования тоже об этом подумали:

У Нетологии стоит заглянуть в раздел «Учиться бесплатно», где собраны митапы, мини-курсы и вебинары по актуальным темам. А в разделе «Медиа Нетологии» бесплатно можно забрать массу гайдов и чек-листов, которые пригодятся в работе как начинающим, так и людям с опытом.

На платформе Skillfactory загляните в раздел «Бесплатно» - здесь доступны онлайн-тесты, вебинары и интенсивы. Также можно скачать для себя разные карьерные гиды и чек-листы.

На сайте Geekbrains бесплатно вас ждет около 2 тысяч вебинаров – проходя их, можно получать приятные сертификаты в свою копилку.

Нужно отметить, что онлайн-школа Нетология предлагает наибольший выбор бесплатного контента. Подобные материалы – отличный способ ближе узнать формат и атмосферу занятий еще на этапе знакомства с сайтом.

Кто делится знаниями – сравниваем преподавательский состав

От уровня лекторов и экспертов зависит то, какой учебный материал вы будете получать и как он будет усваиваться. Давайте разбираться, кто преподает и почему люди выбирают компании среди других:

У Netology работают только практикующие эксперты, имеющие реальные опыт работы по специальности. Прежде чем начать преподавать, каждый кандидат проходит многоступенчатое собеседование.

Все преподаватели Гикбрейнс – это действующие специалисты, прошедшие многоуровневый отбор. Их успешность отслеживается: если ученики отмечают пройденное занятие низкими баллами, педагога отстраняют до выяснения причин.

В школе Скиллфектори тоже работают только те лекторы, которые имеют практический опыт и являются специалистами топовых компаний.

Как видно, вне зависимости от того, какая платформа вас заинтересовала, Скиллфактори или Гикбрейнс, Нетология – обучение в каждой из школ точно будет высококачественным благодаря детальному подборку экспертов и лекторов.

Гарантия трудоустройства: какая школа лучше для перспективной карьеры

Конечно же, один из решающих пунктов при выборе – это трудоустройство после учебы. Мы разобрались, у кого предпочитают учиться те студенты, которым важно в будущем найти работу именно с учетом полученных знаний:

Центр карьеры ждет всех студентов Скиллфактори. Студентов обучают созданию резюме, выходу на зарубежный рынок, оказывают карьерное сопровождение и консультирование. Лучших учеников забирают к себе партнерские организации школы – Сбербанк, Билайн, NVIDIA, CISCO, Ростелеком и др.

В Geekbrains учеников сопровождает Карьерный центр, где помогут определиться с целью трудоустройства и узнать всё о деталях поиска работы. Также в договоре с учениками закреплено правило возврата средств за обучение, если они не смогут найти работу по профессии. Лучших студентов школа рекомендует накопленной базе работодателей, с которыми сотрудничает – МегаФон, КРОК, ЛитРес, ПСБ, Норникель и др.

С Центром развития карьеры от Нетологии вас научат показывать работодателям все свои сильные стороны. Ваше резюме школа разместит в своей базе для партнерских компаний – Северсталь, OZON, 2GIS, Красцветмет и др.

Очевидно, что самые интересные перспективы предлагает вторая школа: только здесь в договоре закреплена возможность вернуть деньги, если вы не сможете трудоустроиться по профессии после завершения учебного процесса. Учитывайте это, раздумывая, что выбрать – Нетология, Скилфактори или Гикбрейнс.

Кратко сравниваем онлайн-образование

Для тех, кто сравнивает между школами и предпочитает визуальное и быстрое сравнение, мы подготовили эту таблицу – здесь вы узнаете все ключевые различия образовательных платформ.

Выбираем обучение в Нетологии

Выбираем обучение в Geekbrains

Выбираем обучение в Skillfactory

Дают ли скидки сайты для обучения

После прочтения статьи вы уже наверняка определились, что лучше для заработка в интернете или прокачки вашей карьеры – Скиллфактори, Нетология или Гикбрейнс. Мы готовы вас порадовать: в каждой из школ есть возможность выгодно сэкономить на оплате понравившейся программы или профессии. Достаточно заглянуть на проверенный сайт-агрегатор промокодов BeriBuy и забрать актуальный купон для той школы, которая понравилась вам больше других. Указывайте код при подаче заявки – и скидка на обучение уже у вас в кармане!