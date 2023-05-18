Skillfactory, Skypro или Skillbox - Что лучше подойдет для обучения новой профессии

Мы привыкли, что профессия доступна только в учебных заведениях. Но современный мир предлагает решение, где учиться выгоднее и эффективнее. Наш обзор поможет вам узнать, что лучше для обучения: Skillfactory, Skypro или Skillbox, опираясь только на цифры и конкретные факты.

Основная разница между онлайн-школами – краткая характеристика

Как любое исследование начинается с определения объектов, так и наш обзор стоит начать с более детального знакомства с онлайн-школами. Нами были изучены многие предложения на рынке дополнительно образования и, в итоге, мы выделили 3 основных фаворита, подходящие как начинающим ученикам, так и специалистам для повышения квалификации:

Платформа Skypro зарегистрирована 29 января 2018 года как организация, оказывающая услуги дополнительного образования – имеется действующая бессрочная лицензия Департамента образования гор.Москва. Пост Генерального директора Skypro занимает Б.Л. Дробин. Согласно данным «Контур.Фокус», онлайн-школа занимает лидирующие места в ТОП-100 проектах EdTech сегмента с 2021 года. Внутренний мониторинг платформы Skypro наглядно демонстрирует эффективность проекта в мотивации учащихся: 95% выпускников за 4 месяца успешно устраиваются на работу по специальности.

Онлайн-школа Skillbox действует на рынке образования с 2017 года и представляет собой крупный холдинг, имеющий 6 учрежденных компаний. Пост руководителя в должности Генерального директора и сооснователя Skillbox занимает Д.В. Крутов. Платформа имеет лицензию государственного образца. Согласно бизнес-изданию Smart Ranking, школа Skillbox занимает 1-ое место среди EdTech-проектов в сегменте ДПО. Для оценки показателя эффективности обучения можно отметить 93% положительных отзывов выпускников сервиса.

Сервис Skillfactory начал свою образовательную деятельность с ноября 2019 года. Обязанности Генерального директора исполняет А.А. Ерошкин. Школа имеет государственную лицензию на осуществление образовательной деятельности. Сегодня платформа Skillfactory является официальным участником научно-технологического центра «Сколково». Стоит отдельно отметить, что Skillfactory входит в холдинг Skillbox Holding Limited: это хоть и позволяет компании самостоятельно определять собственную стратегию развития, но в составе объединения контрольный пакет остается за Skillbox, что в малой степени отразится на качестве обучения.

Знакомство с выбранными кандидатами выглядит многообещающим: школы Скиллфактори или Скайпро выглядят наиболее перспективными, учитывая, что Skillfactory является резидентом передового центра «Сколково», а Skypro – входит в ТОП-100 EdTech-обучения.

Какие курсы лучше выбрать: сравниваем предложения школ

Прежде чем складывать собственное мнение об образовательных онлайн-платформах Skypro, Skillfactory или Skillbox, необходимо изучить, какие курсы предложены и какую профессию можно освоить:

Платформа Skypro представляет 6 направлений в обучении новой профессии в сфере IT-рынка. Каждое направление включает в себя полный цикл образовательной программы аналитики данных, Java и Python разработки, графического дизайна, тестирования и т.д., по окончанию которых выпускник получает диплом государственного образца. По продолжительности – освоение специализации с нуля потребует от 10 месяцев. Отдельно в Skypro имеются расширенные курсы по маркетингу для расширения у выпускников профессиональных компетенций.

На платформе Skillbox, в отличие от оппонента, более широкий выбор курсов – свыше 500. Доступно 11 направлений обучения IT-специальностям: дизайн, программирование, психология, создание игр, маркетинг и прочие. Отдельно предлагается программа МВА – подборка обучающих курсов для предпринимателей и управленческих кадров. Минимальное значение продолжительности курсов начинается от 1 месяца, но более углубленные и расширенные программы могут потребовать и пару лет. Ключевая фишка – партнерство Skillbox с ВУЗами страны, что позволяет предложить ученикам программы бакалавриата и магистратуры, а также повышение квалификации на курсах по профилю.

Школа Skillfactory предлагает на выбор около 90 различных вариаций для прохождения обучения, из которых: 51 программа обучения профессии, 9 направлений высшего образования, 22 курса и тренажеры, интенсивы и т.д. Перечень специализаций включает выбор большинства известных IT-направлений: Data Science, веб-разработка, дизайн, кибербезопасность, программирование и т.д. Продолжительность обучения в Skillfactory варьируется от 2 месяцев до 2 лет, в зависимости от выбора курса и степени углубленного обучения. По окончанию выпускнику вручается диплом о профессиональной переподготовке.

Рассмотрев ассортимент онлайн-школ Skypro, Skillfactory или Skillbox на цифрах и фактах, подытожим: онлайн-школа Skillfactory предлагает клиентам в 8 раз больше направлений, чем школа Skypro, и в 5 раз больше, чем платформа Skillbox, если рассматривать курсы на обучение профессии. Общее количество обучающего материала меняет расстановку сил: самое большое значение наблюдается в школе Skillbox, затем идет платформа Skillfactory, а после – школа Skypro. Напомним, что платформы Skillbox и Skillfactory входят в один холдинг. В чем разница – в оказании образовательных услуг непосредственно на платформах, но основная цель объединения – создание крупнейшей площадки для обучения. Отсюда итог: если интересует большой выбор по направлениям, то внимание стоит остановить на школе Skillbox, нужен официальный документ о профессиональной подготовке – Skypro или Skillfactory.

Какая школа лучше: оцениваем формат обучения

Очевидно, что наличие огромного количества программ и популярность платформы не отражает качества образования в полной мере. Обучение с нуля должно проходить максимально комфортно, понятно и структурированно. Мы изучили все нюансы и предлагаем сравнить, как проходит обучение в каждой школе Skillfactory, Skillbox и Skypro:

На обучающей платформе Skypro ученик получает доступ в свой индивидуальной аккаунт на площадке, где будут проходить все занятия. В зависимости от выбора тарифа при оплате курсов, можно выделить базовые и дополнительные процессы. Например: при базовом тарифе организовываются групповые встречи с консультацией, а также обратная связь для разбора домашних заданий в течение 48 часов. Расширенный тариф в Skypro предполагает включение индивидуальных консультаций, живые лекции от специалистов в режиме онлайн и постоянная обратная связь с наставником. Теоретический материал курсов Skypro хранится как в медиа-формате (видео, презентации), так и текстовом виде (справочники, методички).

Платформа Skillbox своим клиентам предоставляет базу готовых видеолекций – доступ к ним открывается через личный кабинет ученика в любое время. Появилась возможность учиться – заходите на портал школы и продолжаете свое образование, без навязывания жестких графиков. Ключевой момент: выпускная работа в Skillbox будет формироваться из реальных задач потенциального заказчика, которая, в дальнейшем, послужит выпускнику в портфолио. Для прямой связи со специалистами и другими учениками платформы есть чат в мессенджере, где можно задать любой вопрос, получить помощь или просто поделиться мыслями о своем опыте. Домашнее задание в Skillbox проверяется преподавателями – в дальнейшем, ученик получает разъяснения о выполнении и рекомендации для исключения ошибок.

Школа Skillfactory делает огромный акцент на практическое обучение: больше половины объема программы рассчитано на использование тренажеров и создание рабочих проектов. Принцип представления теоретической составляющей в Skillfactory схож с предыдущим оппонентом: материалы и курсы заранее подготовлены и хранятся на площадке в виде видеозаписей с доступом в любой момент времени. Для оперативного решения проблем и консультации, у каждого ученика имеется наставник, всегда готовый помочь при возникновении трудностей.

В первом приближении напрашивается вывод, что онлайн-обучение в школах Skypro, Skillfactory или Skillbox идентичное друг другу, но есть неочевидное различие, о котором важно знать. Несмотря на обилие практики и теории в школах Skillbox и Skillfactory, в Skypro можно заранее определить обучающую нагрузку индивидуально. Это значит, что в случае, когда требуются больше занятий и индивидуальных встреч с наставником, тарифы на курсы уже предусматривают такие возможности для клиентов. С точки зрения технического обеспечения разницы нет – везде можно усваивать материал с любого устройства, но по насыщению программы и определению академической нагрузки – на наш взгляд, лидирует платформа Skypro.

Учеба с дополнительными бонусами – какие подарки можно получить

Рассматриваемые школы были взяты на обзор не просто так – мы специально выбрали для вас те платформы, где можно дополнительно получить бонусы. И, чтобы создать полное виденье преимуществ от той или иной школы, предлагаем отдельно поговорить о подарках от Skypro, Skillfactory или Skillbox:

Платформа Skypro может похвастаться проведением бесплатных вебинаров, где подробно и качественно расскажут все современные тенденции работы в IT-сфере, о состоянии современного рынка труда и на примере конкретных профессий покажут перспективы карьерного роста. Каждое выступление сопровождается раздачей подарков, скидок для слушателей и методических пособий для будущей профессии и компетенций. Для всех новых клиентов Skypro действует специальное предложение – карьерный консультант, который поможет с выбором профессии, а школа дополнительно подарит курс об обучении на платформе.

Чтобы отрабатывать навыки и повышать свое мастерство, школа Skillbox приготовила различные бесплатные вебинары от специалистов по направлению. Следить за новостями профессиональной сферы поможет Скиллбокс Медиа – интерактивный бесплатный онлайн-сервис, призванный помощь опытным профессионалам и новичкам делиться интересными идеями, следить за топовыми проектами и черпать вдохновение для собственных проектов. Учеников ждет годовой доступ на уроки английского за прохождение 3 модулей из первого курса программы. Дополнительно в Skillbox можно получить подарки от международной облачной платформы Timeweb Cloud.

Школа Skillfactory порадует огромным количеством мастер-классов, тестов, семинаров: можно абсолютно бесплатно посетить выступление известных медийных личностей, успешных деятелей бизнеса, пройти тестирование на профориентирование и не только. Регулярно в Skillfactory проводятся бесплатные вебинары от опытных специалистов, где часто слушателям бесплатно дарят чек-листы, гайды и др.

Итого: Skypro, Skillbox или Skillfactory – что выбрать для получения бонусов, ответ неоднозначный. Школа Skypro идеально подойдет для тех, кто хочет всегда быть в курсе событий своей профессиональной сферы и получать полезные материалы, платформа Skillbox окажется лучшим выбором для обучения в среде «коллег по цеху», а Skillfactory – развить собственный потенциал на реальных проектах и разработках. Рекомендуем выбирать школу Skypro, Skillfactory или Skillbox, в зависимости от собственных предпочтений и целей на тип и темп обучения.

Цена за обучение с нуля: сколько потребуется заплатить

Остается последний ключевой параметр, который прямо повлияет на выбор школы – цена. Хорошо, когда будущая профессия сулит достаточный заработок, но надо понимать, что само обучение на платформе также требует оплаты. Прежде чем выбирать IT-профессии, предлагаем ознакомиться с ценовой политикой с небольшим допущением для лучшего сравнения: мы сравним в каждой школе популярную на момент написания профессию по цене и рассмотрим все варианты применения скидок и возможности оплаты.

Купить обучающий курс в школе Skypro можно по одному из трех доступных тарифных планов: Стандартный, Индивидуальный и Премиальный. Например, Python-разработчик по базовому тарифу и рассрочкой на 36 месяцев будет стоить от 3400 рублей/месяц. Индивидуальный (добавление обучения в малых группах, 10 консультаций с наставником и 3 сессии с коучем) выйдет от 5000 рублей/месяц. Премиальный тариф (группы по 5 человек, 30 консультаций и 8 сессий) выйдет в сумму от 16 500 рублей/месяц (рассрочка на 60 месяцев). Отметим, что только в тарифах Индивидуальный и Премиальный есть гарантия трудоустройства. Из плюсов: регулярно действуют скидки на курсы! На момент написания обзора, на тарифы действуют скидки от 40% и выше. Не обязательно оплачивать всю сумму сразу – партнерский банк школы предлагает оформить рассрочку на курсы без первоначального взноса. Действует гарантия оплаты: если в течении 14 дней ученик передумает, платформа Skypro вернет полную сумму.

В школе Skillbox система оплаты проще: здесь нет градации на тарифы. Для профессии Python-разработчик потребуется заплатить от 3000 рублей/месяц при рассрочке на 34 месяца. В среднем, скидка на оплату курсов варьируется около значения в 60%. Однако, школа предоставляет отсрочку первого платежа на 3 месяца, а основное кредитование можно оформить у крупнейших банков-партнеров. Если в течении 30 дней курс не подходит по каким-либо причинам – школа Skillbox вернет деньги и поможет выбрать более подходящий вариант.

Политика платформы Skillfactory схожа во многом со школой Skypro: для оформления доступны тарифы Базовый, Оптимальный и VIP. При одинаковых условиях стоимость на базовом тарифе составит от 3000 рублей/месяц, за оптимальный (+8-часовые консультации, тестовое собеседование) придется заплатить от 4500 рублей/месяц, а VIP (+персональные консультации каждый день, мини-курсы) – от 8000 рублей/месяц. Стоимость указана на срок 36 месяцев. При оплате пакетов Оптимальный и VIP предоставляется доступ на курсы английского для IT. Не забываем про скидки от Skillfactory – на момент составления обзора действует скидка -40% (предложение регулярное). Платформа сотрудничает со многими банками – есть широкий выбор для оформления рассрочки. Возврат средств в Skillfactory производится в эквиваленте пользования материалом – до 40%.

Теперь сводим цифры и делаем выводы: освоить профессию Python-разработчика будет дороже в школе Skypro примерно на 10-12% без учета скидки. Максимальная скидка действует только на платформе Skillbox, но доступен только единственный тарифный план. Зато в школе Skillfactory, при покупке более крупных тарифов, клиент получит в подарок курс английского. Но в каждой школе есть возможность выгодно приобрести любой курс с эксклюзивной скидкой по промокоду от BeriBuy.

Лучшую гарантию возврата средств за обучающие курсы по срокам предоставляет платформа Skillbox – 30 дней, но школа Skypro гарантирует возврат полный суммы, при обращении в течении 14 дней. Выбирая школу между Скайпро, Скиллбокс или Скиллфактори, мы выделяем Скайпро фаворитом в этом вопросе. Условия выгоднее, а стоимость нивелируется гибкими условиями на обучающие курсы.

Компетенция преподавателей – у кого будем учиться

Несмотря на то, что основные моменты мы уже разобрали, еще остаются нерешенные вопросы. Один из таких – кто входит в преподавательский состав. Не будем оставлять это без внимания и сравним качество специалистов Skypro, Skillfactory и Skillbox:

Наставники платформы Skypro являются действующими специалистами в профильной области преподавания и занимают высокие должности в крупнейших компаниях страны. Каждый имеет за плечами внушительный опыт работы и решения нетривиальных задач под тенденции современного рынка. Здесь научат не только всем базовым знаниям и навыкам профессии, но и расскажут все о взаимодействии с заказчиками, о ведении проектов с момента старта до финишной доработки и сдачи. Об этом говорит статистика платформы Skypro: 95% выпускников занимают реальные должности уже через 4 месяца, что говорит об уровне подготовки и реализации профессиональных компетенций.

Школа Skillbox реализовал собственную систему подготовки кадров: все кураторы и преподаватели, прошедшие обучение, имеют опыт работы от 3 лет в смежной профессии. Многие специалисты занимают ведущие должности и руководят проектами в крупнейших организациях и холдингах. 93% учащихся, успешно завершивших обучающие курсы Skillbox, смогли построить карьеру по специальности.

В школе Skillfactory ученик будет под присмотром опытных профессионалов IT-индустрии, многие из которых являются действующими сотрудниками ведущих компаний. Средний опыт работы педагогического состава находится на отметке в 10+ лет. Внутренний мониторинг школы Skillfactory показывает, что свыше 70% выпускников успешно нашли новую работу и получили повышение по карьере.

Выбирая между школами Skypro или Skillbox, или Skillfactory, ощутимой разницы в качестве преподавания нет. Школы демонстрируют сильный уровень наставников и высокий показатель успеха выпускников. Здесь вы можете быть уверены, что бы вы не выбрали – преподавание будет на уровне.

Перспективы карьеры – трудоустройство по специальности

На протяжении всего обзора мы ставили центральным вопросом перспективы на трудоустройство: где можно работать после обучения в школе. По большей части, мы проходим обучающие курсы для того, чтобы в дальнейшем реализовать свою карьеру и улучшить условия достатка. Предлагаем рассмотреть перспективы работы по окончанию обучения в каждой школе:

В школе Skypro действует центр карьеры, где выпускники с помощью наставников и специалистов могут устроиться на работу в компании-партнеры сервиса. Сотрудничество школы Skypro с 95+ крупнейшими компаниями и холдингами (Yota, МТС, Почта России и др.) позволяет обеспечить выпускникам шанс на поиск карьерного старта без долгого поиска. Дополнительно действует гарантия от платформы на курсы: если выпускник не сможет устроиться на работу в течении 4 месяцев – школа вернет деньги за обучение. И это не просто слова, а пункты юридически закрепленного договора.

После успешного прохождения обучающей программы, платформа Skillbox рекомендует выпускника своим партнерам (QSOFT, GRAPE, Тинькофф и т.д.) для трудоустройства по специальности. От школы Skillbox действуют гарантии, при которых клиент получает возврат средств за курсы, если не удалось найти работу.

Школа Skillfactory помогает выпускникам в поисках работы не меньше конкурентов. С самого начала обучения Центр карьеры активно прорабатывает вопросы трудоустройства с учащимся: правильное составление резюме, создание портфолио и т.д. Более того, на связи всегда будет специалист школы, который всегда будет держать ученика в курсе последних событий на рынке труда. Имеется стажировка в организациях на реальных проектах. Компании-партнеры Skillfactory по трудоустройству – Сбербанк, Рамблер, Ростелеком и др.

Легко заметить, что гарантия трудоустройства присутствует в каждой школе. Сюда относится подготовка к собеседованию, составление резюме, наполнение портфолио и представление кандидата компаниям-партнерам.

Скайпро, Skillfactory и Skillbox: сравнение в наглядном виде

В вопросе выбора между Скиллбокс, Skillfactory или Skypro - что лучше, поможет всего за минуту оценить наша обзорная таблица.

Знакомство с курсами: есть ли пробные занятия

Окончательные сомнения в выборе платформы развеет возможность пройти ознакомительное занятие, где можно самолично убедится во всех преимуществах школы, узнать образовательный процесс курсов и решиться на обучение:

В школе Skypro еженедельно проходят бесплатные онлайн-занятия с практическими упражнениями. Встреча позволит поближе познакомиться с учебным процессом школы и получить профессиональную консультацию при выборе карьеры. Записаться можно либо через менеджера, либо на сайте Skypro.

На тестирование учебной программы курса в Skillbox есть 14 дней. В течении срока клиент пробует все преимущества сервиса и знакомится с платформой без каких-либо ограничений. Если что-то не устраивает, можно без труда отказаться от курсов и вернуть средства.

Онлайн-школа Skillfactory не практикует проведение бесплатного урока. Несмотря на то, что есть гарантия возврата средств, пройти ознакомительное обучение не получится. Как альтернатива, подробную консультацию может провести специалист платформы Skillfactory, который ответит на все вопросы и расскажет обо всех преимуществах.

Рекомендуем остановить свой выбор на Skypro: вы бесплатно сможете записаться на пробное занятие, узнать особенности профессии и попробовать практические занятия, получить консультацию по профориентированию.

Выбираем обучение в Skillbox

Выбираем обучение в Skypro

Выбираем обучение в Skillfactory

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