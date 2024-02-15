Skypro или Skillbox, или Нетология: проверенные школы для изучения IT-профессий с трудоустройством

Нетология, Skypro или Skillbox – именно здесь надежнее всего подбирать обучение IT-специалистов с нуля c трудоустройством. Так вы совместите приятное с полезным: кардинально смените профессию, прокачаете навыки и получите официальный документ. Наш обзор подскажет, где и как пройти учебу выгоднее всего.

Кратко о школах

До того, как сравнивать платформы Скайпро или Скиллбокс, или Нетология, стоит обзорно с ними познакомиться:

Обучающая платформа Skillbox – лидер по качеству обучения по версии Smart Ranking. Платформа помогла 93% студентов из 936 тысяч пользователей успешно достичь заданных целей. Школа имеет лицензию, собственную образовательную платформу и уже 5 раз удостоилась премий Рунета за высокие показатели.

Нетология - №1 по удовлетворенности выпускников, так оценили обучение здесь 85% студентов по версии Forbes Education. Лицензированная платформа является участником проекта Сколково и государственной программы «Цифровые профессии».

Skypro – платформа, созданная школой Skyeng и вошедшая в топ-15 образовательных EdTech-сервисов России. Также именно эта школа попала в сотню самых многообещающих образовательных стартапов. Имеется гос. лицензия.

Благодаря наличию лицензии во всех 3-х школах вы без проблем сможете получить налоговый вычет и забрать 13% от стоимости обучения.

Об ассортименте на рассматриваемых площадках

Оценим, в каких направлениях можно присмотреть обучение IT-специалистов с нуля:

В Skillbox разработано 787 программ по 13 направлениям, от инженерии до маркетплейсов и английского, протяженностью от месяца до двух лет. Также имеется корпоративное образование, программы MBA для прокачки управленческих навыков, и «вышка» по магистратуре и бакалавриату (7 программ суммарно).

В Нетологии представлено 350+ программ по 11 направлениям, от маркетинга до компьютерных игр или саморазвития. Доступны корпоративные программы, MBA для директоров и топ-менеджеров, программы высшего образования от Нетологии (бакалавриат, магистратура и проф. переподготовка – в сумме 17 программ).

Skypro предлагает 7 профессий и 14 курсов по 4 направлениям (программирование, дизайн, маркетинг и аналитика).

Итак, здесь сравнение Skillbox, Skypro и Нетологии показало: только в двух первых школах можно получить высшее образование. При этом в Скиллбокс – самый максимальный ассортимент программ в целом, зато у Нетологии – больше выбор при получении «вышки».

Важный момент: делимся, какие документы выдает выпускникам каждая платформа:

Skillbox – сертификат, документ о высшем образовании.

Нетология – сертификат, документ о переподготовке и о повышении квалификации, документ о высшем образовании.

Skypro – сертификат, документ о профессиональной переподготовке.

Какие подарки и бонусы ожидают студентов

Университет Skypro или Skillbox, или Нетология - что лучше, пригодится оценить и по тому, какие подарочные материалы готова предложить каждая школа ученикам:

Университет интернет-профессий Скиллбокс дарит доступ к 4000+ тысячам вебинаров и интенсивов online и в записи. За приобретение программы вас ждет целый год подарочных занятий иностранным на платформе КЭСПА. А еще вы получите бонусом дополнительные курсы по выбранной сфере, доступы к партнерским сервисам и др.

Нетология дарит большую подборку вебинаров и мастер-классов без оплаты. За приобретение программы в подарок вы получите дополнительные модули (по иностранному или смежным темам) или мини-курсы, доступ к тематическии программам и сервисам от партнерских фирм.

Скайпро дарит доступ к первым урокам по каждой теме курса. При оплате учебы бонусом вы получите дополнительные курсы (например, по нейросетям или визуализации данных), а также набор полезных материалов по развитию в профессии.

Как мы видим, Netology, Скилл бокс и Скай про стараются активно радовать учеников приятными бонусами. В Скиллбокс их количество – самое внушительное.

Кратко о том, как проходит обучение

Скайпро или Нетология, или Скиллбокс - что лучше выбрать, важно оценить и по предлагаемому формату обучения:

Учеба в Скиллбокс – это готовые видеолекции, доступные 24/7. Практика отрабатывается на тренажерах, ДЗ и проектах. Кураторы дают свою оценку по заданию всего за 24 часа. Доступ к материалам дается навечно, также будет открыт чат с преподавателями и сокурсниками.

Нетология предлагает освоить профессию в смешанном режиме: вебинары с педагогами дважды в неделю + готовые видеозаписи. Предусмотрено много практики, от тестов, хакатонов и квизов до упражнений, сквозных и групповых проектов. Домашние задания в Нетологии проверяются преподавателями и экспертами курсов. Предусмотрен вечный доступ к материалам и чат для взаимодействия с одногруппниками и кураторами.

В Скайпро онлайн-обучение проходит по готовым коротким видеороликам, доступ к новым роликам открывается по понедельникам и средам в 12 часов. В качестве практики – задачи, приближенные к реальным. Кураторы готовы ответить на любой вопрос за 5 минут. Проводятся регулярные групповые встречи в формате «Вопрос – ответ», а домашние задания проверяют всего за 24-48 часов (зависит от тарифа).

Скайпро или Скилбокс, или Нетология - что выбрать по формату, нужно оценивать по вашему удобству: первая и третья школа не предусматривают живых лекций, а вот Нетология предлагает пару раз в неделю взаимодействовать с педагогами в формате вебинаров.

Как оплачивать учебу и можно ли вернуть средства

Цены и тарифы на курсы IT-специалистов для начинающих сыграют большую роль при выборе образовательной площадки. Разберемся, где и как предлагается оплачивать занятия:

В Skillbox IT-курсы можно оплатить единоразово и в рассрочку до 34 месяцев, с 1-м платежом через три месяца. В некоторых курсах доступна кредитная программа с первым взносом спустя полгода. У курсов есть 3 пакета: Базовый, Индивидуальный с профессией на выбор в подарок и Индивидуальный + с тестовыми собеседованиями и персональными консультированиями с куратором. Если вы ранее занимались в Скиллбокс и часть материала совпадает – вам сделают скидку. При отказе от учебы возврат будет оформлен за минусом фактически понесенных школой расходов.

Нетология предусмотрела разовую оплату и рассрочку на 36 месяцев на обучение онлайн-профессиям с первым платежом через месяц. Действует гарантия цены – если где-то окажется аналогичный курс дешевле, вам сделают скидку. В первые 3 занятия можно вернуть всю сумму, зате – за минусом ценника пройденных занятий.

В Skypro есть разовый платеж и рассрочка от 6 до 36 месяцев с 1-м взносом через месяц. На выбор есть тарифы Стандартный (число студентов в группе не ограничено) и Индивидуальный (занятия в малых группах). При отказе от учебы в Skypro в первые 7 дней после первого урока вернут всю сумму, далее – за минусом понесенных расходов.

Как видно, везде есть выгодная рассрочка, при этом Skillbox отличается еще и кредитной программой, а также самой широкой линейкой тарифов. Зато в двух других школах (Нетология и Skypro) лояльнее условия возврата средств.

Информация о стажировках и гарантия трудоустройства

Любому ученику хочется, чтобы его обучение программированию с нуля, дизайну или аналитике окупилось при построении карьеры. Давайте разбираться, возможно ли подобрать обучение IT-специалистов с нуля c трудоустройством:

В Скиллбокс предложено гарантированное обучение с трудоустройством. Эксперты помогут с навыками самопрезентации, подготовят к собеседованиям, пригласят в закрытый канал с вакансиями от партнерских компаний (Тинькофф, Рамблер, Red_Mad_Robot и др.), а если вы не найдете работу – деньги за обучение вернут.

В Нетологии оказывается комплексная помощь по трудоустройству – работа с самопрезентацией, обучение откликам на вакансии, организация стажировок и доступ в закрытый чат с вакансиями от партнерских фирм (Ангира, Билайн, Рамблер, Kaspersky и др.)

Онлайн-университет Skypro дает 100% гарантия трудоустройства, либо деньги возвращают. Вас ждут безлимитные карьерные консультации, автоматизированный алгоритм (делает до 200 откликов в день за вас), доступ к вакансиям от партнеров (Почта России, МТС, Yota и др.).

В вопросе, какую школу ИТ выбрать в плане трудоустройства, отметим: только первая и третья платформы (Skillbox и Skypro) дают 100% гарантию того, что вы либо найдете работу, либо вернете средства за образование.

Выбираем пробные занятия

Чтобы не ошибиться в выборе школы, где планируется получение IT-профессии для начинающих, идеально будет лично ее протестировать. Мы узнали, предоставляет ли каждая онлайн-школа подобную возможность:

В Скиллбокс получится на неделю взять пробный доступ к любой программе и попробовать все особенности платформы. Либо воспользоваться онлайн-консультацией с представителем Skillbox и задать ему вопросы.

Пройти тест на профориентацию и начать учиться уже сегодня

Нетология предлагает бесплатные курсы для знакомства со школой, включая обзорный курс про айти-профессию. Предложено и онлайн-консультирование, где можно узнать всё о предстоящем обучении в Нетологии.

Пройти тест на профориентацию и начать учиться уже сегодня

Онлайн-школа Skypro предлагает тестовый доступ к первым занятиям по каждой теме курса, либо онлайн-консультирование со специалистом школы.

Пройти тест на профориентацию и начать учиться уже сегодня

Важный момент: для самых юных учеников будет актуально узнать, можно ли в онлайн-школах пройти тест на профессию после 11 класса. Также профориентация (тест на выбор профессии) будет полезна тем, кто пока не может определиться с тем, какая IT-профессия нравится больше.

Мы узнали, есть ли у школ подобные предложения и в чем разница между ними:

В Скиллбокс есть как тест на профориентацию бесплатно, так и целый обзорный курс, где рассмотрят 34 профессии, а профориентолог поможет определиться с выбором.

В Нетологии доступен тест на определение диджитал-профессии в IT онлайн, после которого дадут подборку наиболее подходящих курсов.

На сайте Skypro можно пройти тест «Кто ты в IT» и определиться среди 4-х наиболее популярных профессий (разработчик, аналитик, тестировщик или веб-дизайнер).

Выбираем обучение в Skillbox

Выбираем обучение в Нетология

Выбираем обучение в Skypro

Как сделать обучение айти специалистов с нуля еще доступнее

Мы сравнили Нетологию, обучение Skypro или Skillbox - что лучше, стоит делать выбор после комплексного анализа всех параметров, важных конкретно для вас. Определившись с тем, где вы будете проходить обучение с нуля, загляните на платформу БериБай: актуальные промокоды помогут начинающим приятно сэкономить на курсах. Проходите тест, какая профессия мне подходит, подбирайте оптимальный курс и осваивайте новые горизонты уже сегодня, пока действует скидка на обучение!

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