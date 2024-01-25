Сотка, 100 бальный репетитор или Умскул: где подготовка к ЕГЭ и ОГЭ даст лучший результат на 100 баллов





Среди прочих платформ именно эти большинство родителей отмечают за: возможность быстрой подготовки всего от 4 месяцев

наличие разных форматов – от персональных уроков до продуманных мастер-групп

удобные онлайн-тренажеры, доступные 24/7 При подборе хорошей онлайн-школы, способной помочь сдать выпускные экзамены на «отлично», родителям важно остановиться на лучшем варианте и при этом не переплатить. Наш обзор посвящен сравнению, что лучше - Умскул или 100 бальный репетитор, либо Сотка.Среди прочих платформ именно эти большинство родителей отмечают за: В статье мы не только раскроем, какие плюсы ждут вас и ребенка при выборе конкретной школы, но и расскажем, где найти самые крупные скидки, а также поделимся промокодами от сервиса БериБай для персональной экономии.

Немного о компаниях

Сперва кратко разберем платформы 100 бальный репетитор или Умскул, а также Сотка:

Умскул – онлайн-школа подготовки к экзаменам, готовящая с 0 всего за 5 месяцев. Она вошла в десятку лучших на рынке онлайн-образования России, имеет лицензию и за семь лет выпустила 200000 детей. При этом 2367 набрали 100 баллов, а больше 34 тысяч детей сдали единый экзамен на 90+.

Образовательная онлайн-школа Сотка подготовит к экзаменам всего за 4 месяца с любого уровня. За пять лет она выпустила 136+ тысяч учеников, школа лицензирована и является резидентом Skolkovo.

Онлайн-школа 100 бальный репетитор подготовила более 130 тысяч детей, из них 583 сдали ЕГЭ на 100 баллов, а двое учеников набрали целых 300 баллов. Особенность сайта – система жизней, мотивирующая не забрасывать учебу. Лицензия отсутствует.

Важно: только две первых школы – лицензированные, что позволит оформить официально работающим родителям вычет в размере 13%.

Какой ассортимент курсов предложен

Выясним, что лучше, Умскул или 100 бальный репетитор, либо же Сотка, с позиции ассортимента обучающих направлений:

Сайт Umschool разработал курсы ЕГЭ по 12 направлениям и для основного гос. экзамена по 11-ти. Дополнительно есть учеба для школьников (5-8 класс) и занятия для олимпиады по четырем направлениям.

У Сотки доступна подготовка к ЕГЭ (10) и к основному гос. экзамену (11 направлений).

Стобалльный репетитор – онлайн-школа, готовящая к единому (10) и основному гос. экзамену (9 направлений).

Везде можно начать подготовку уже с 9-го класса, в Умскул дополнительно есть онлайн-обучение для школьников до 8 класса и для тех, кому требуется подготовка к олимпиадам.

Подарки для учащихся и родителей

Сравнивая лучшие онлайн-школы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, приятно будет узнать, сколько презентов учебная платформа гарантирует за приобретение курсов:

Умскул подготовит к ЕГЭ на 80+ и ОГЭ на «5» с любого уровня за 5 месяцев. Школа дарит цифровой учебник для разбора любых школьных тем, а в УМ-Журнале ждут интересные статьи для детей и родителей (о поступлении, борьбе с волнением, выборе вуза и др.). Компания дарит к основному курсу программу «Умскул Предбанник» с быстрым повтором всей теории и практики за неделю до экзаменов.

Те, кто будет заниматься в Сотке, становится участниками крупного розыгрыша с призом – автомобилем Мерседес. Школа подготовит вашего чадо к экзамену всего за 4 месяца, вне зависимости от уровня. Оплатившим онлайн-обучение Sotka дарит психологические вебинары для снятия предэкзаменационного стресса, а также курс по итоговому сочинению и большой банк экзаменационных заданий.

На сайте Стобалльный репетитор в качестве подарка вас ждет возможность участия в четырехнедельных летних online-школах по таким предметам, как русский язык, математика, информатика, химия и т.п. (действует только для сдающих основной гос. экзамен, подойдет начинающим).

Как видно, в количестве подарочного контента явно лидируют первые 2 школы. Зато тем, кому предстоит основной гос. экзамен, в 100 бальном репетиторе будет интересно воспользоваться летней онлайн-школой. Не забудьте об этом, чтобы между 100 бальный репетитор или Сотка, или Умскул выбрать лучший вариант.

Как проходят занятия - сравниваем онлайн-школы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ

Продолжим сравнивать Сотка, Умскул или Стобальный репетитор - что лучше предпочесть по предлагаемому формату, чтобы узнать, в какой онлайн-школе лучше готовиться к ЕГЭ:

Сперва оценим, как проходят занятия в Умскул. Тут разбирают тонкости до тех пор, пока учение полностью не поймет тему. Предложен вариант курсов в мини-группе, мастер-группы (большие классы по конкретному предмету) либо индивидуальные занятия с репетитором. Вас ждут онлайн-лекции по расписанию + конспекты и доп. материалы, после лекции выполняется домашнее задание онлайн. Также предусмотрен пробный экзамен и возможность задавать вопросы преподавателям в чате с ответом за 5 минут.

В Сотке проводится от 8 до 20 занятий в месяц (входит от 3 до 8 блоков теории с практикой). Это готовые видеозаписи до 40 минут, затем 1,5-2 часовые практические занятия в онлайн-виде. ДЗ проверяют всего через 15 минут после отправки. Также программа включает экзаменационный тренажер, скрипты с конспектами, рабочие тетради, открытый банк заданий и пробники экзаменов с проверкой ежемесячно.

Стобалльный репетитор предлагает занятия в формате онлайн-вебинаров (около 3-х в неделю). После них выполняются упражнения с обратной связью по системе жизней: если пропустить выполнение ДЗ трижды в месяц, ребенка отчислят с курса без возврата средств. Также будет куратор, доступ в закрытый чат с другими учениками, психологическая помощь и полезные материалы к каждому уроки (скрипты, чек-листы, конспекты).

Отметим: везде предусмотрено живое взаимодействие с педагогом – это мотивирует ребенка к ответственному обучению. При этом Умскул дает больше всего форматов на выбор, зато Сотка проработала хороший онлайн-тренажер для практики.

Всё об финансах – стоимость обучения и не только

Умскул, 100 бальный репетитор или Сотка - что лучше, стоит оценить и по ценовой политике:

Особенность платформы для дистанционного обучения Умскул – три тарифа: стандартный, Про (будет персональный наставник) и Премиум (с добавлением персональных занятий). Оплата доступна целиком либо помесячно, для купивших курс за 9 или 11 класс с оплатой целиком действует гарантия – либо ребенок получит от 80 баллов, либо вам вернут финансы. При отказе вернуть средства можно за вычетом цены уже просмотренных уроков. Цена – от 4290 руб/мес за предмет.

Платформа Сотка онлайн за сумму от 4400 руб/мес позволит обучаться разом по 4-м предметам – оплата идет за подписку. На выбор – 2 тарифа, Standart и Pro (больше пробников экзаменов и усложненные ДЗ). Оплата доступна разом, за месяц, 6 месяцев или год. Возврат денег при отказе от обучения возможен в любой момент, за вычетом цены уже пройденного объема курса.

Интернет-школа 100 бальный репетитор предлагает только полугодовые курсы, на выбор – с куратором или без него. Оплата возможна разом, либо помесячно. Возврат денег возможен, если ученик вовремя выполнял ДЗ – если же ребенок не сдал 3 ДЗ в месяц, он покидает курс без возврата средств. Средняя цена занятий – от 3690 руб/мес за предмет.

Чтобы вы могли решить, какая школа лучше и дешевле - Стобальный репетитор или Сотка, либо Умскул, подчеркнем: только в Сотке производится пакетная оплата (по цене одного можно готовиться сразу по четырем направлениям). Зато лишь Umschool дает гарантию результата либо возвращает деньги.

Можно ли попробовать обучение для школьников бесплатно

Определиться, что лучше - 100 бальный репетитор или Умскул, или Сотка, существенно помогут пробные занятия:

Развернутую консультацию предлагается заказать в Умскул, задав специалисту любые вопросы о том, как проходит домашнее обучение по интернету.

В Сотке подготовили ознакомительное занятие – на нем продемонстрируют сайт, пояснят все моменты и покажут, почему стоит учиться в этой школе уже сегодня.

Бесплатную консультацию оказывает и Сто бальный репетитор: онлайн-школа поможет выбрать программу и затем вам направят подарочное тестовое занятие.

Итак, тестовый урок подарят лишь в последней компании – но езде готовы в деталях рассказать и показать, как проводится дистанционное обучение для школьников.

Выбираем обучение в Умскул

Выбираем обучение в Сотка