Сотка или Фоксфорд, или ЕГЭленд - подготовка к ЕГЭ и ОГЭ с любого уровня до оценки «отлично»

Сотка или Фоксфорд, или ЕГЭленд – перспективные онлайн-школы, где обучение по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ возможно вне зависимости от текущих знаний ребенка. Он сможет набрать 100 экзаменационных баллов, потратив на подготовку всего 3-5 месяцев. Детальный обзор подскажет, где дешевле и выгоднее покупать курсы – делимся ссылками на закрытые распродажи и актуальными купонами от BeriBuy.

О платформах, где проводится подготовка к ЕГЭ

ЕГЭленд, Сотка или Фоксфорд - что лучше, начнем определяться со вводного знакомства и рассмотрим три платформы для дистанционного обучения:

Сотка – онлайн-школа подготовки, где с любыми исходными знаниями помогут набрать на экзамене 80+ баллов за 3 месяца. За 5 лет работы компания выпустила 136000 школьников, собрав 8400 отзывов. Каждый третий получил желаемые баллы от 80 и выше. Сотка – резидент Сколково, имеющий гос. лицензию.

Школа ЕГЭленд обучила уже 117+ тысяч человек, средний балл учеников – 80,3, а 40 тысяч человек сдали ЕГЭ на 85+ баллов. За 2-3 месяца здесь повысят результат на 30 баллов минимум. Платформа делает акцент на сильную поддержку кураторов и обучение «без воды». Имеется образовательная лицензия.

Школа онлайн-обучения Фоксфорд обладает лицензией и является резидентом Сколково, на сайте зарегистрировано более 1 млн пользователей. История Фоксфорда очень богата – от разработки сервиса для вебинаров до выездных школ по подготовке для олимпиады. Всего 4-5 месяцев занятий – и ребенок получит 80+ баллов.

Важно: все три школы обладают лицензией – а значит, за онлайн-образование ребенка родители смогут получить налоговый вычет в размере 13%.

О предлагаемом ассортименте

Sotka, Foxford или ЕГЭland – самое время выяснить, какой ассортимент готова предложить каждая из площадок, где можно найти репетитора или групповые уроки:

Учебная платформа Сотка предлагает подготовку к единому госэкзамену по 10 предметам и к основному - по 11 предметам.

В ЕГЭLand подготовка к ЕГЭ представлена по 7 направлениям.

Фоксфорд предлагает курсы для дошколят (подготовка к школе, английский, логопед, программирование и др.), подготовку по предметам за 1-11 класс, подготовку к ЕГЭ, ОГЭ, ДВИ и олимпиадам. Также имеются курсы повышения квалификации для педагогов и Домашняя школа (аналог общеобразовательной с выдачей аттестата).

Итак, явный лидер в плане ассортимента – школа Foxford. Здесь могут заниматься дети всех возрастов, а также есть курсы для учителей. Зато Сотка и ЕГЭленд более узко заточены именно на подготовку к выпускным экзаменам.

Какие подарки и бонусы предлагает каждая площадка

Размышляя, в какой онлайн школе лучше готовиться к ЕГЭ или ОГЭ, оцените и то, как много полезных бонусов дают онлайн-школы репетиторства:

Каждый оплативший обучение в Sotka, получает шансы попытать удачу в розыгрыше с призом – автомобилем Mercedes C-class. За оплату подготовки по одному предмету занятия еще по трем вы получите бонусос. Также бонусом будут вебинары с психологом и ежемесячные пробники экзаменов.

На сайте ЕГЭland дарят шпаргалки для ЕГЭ, спецкурсы и тренажеры, марафон по повторению всех тем перед экзаменом и участие в розыгрыше подарков среди высокобалльников для каждого, кто приобретает полный курс подготовки.

Интернет-школа Фоксфорд дарит большую подборку вебинаров для детей и родителей, а также учебник с тренажерами по всем предметам. Ученики также оценят многочисленные бесплатные вебинары, интенсивы и открытые мероприятия от Foxford, пробники экзаменов.

Как видно, самый внушительный бонус в виде крупного розыгрыша предлагает начинающим онлайн-школа Сотка. Зато ЕГЭленд и Фоксфорд радуют большим количеством практичных подарков.

Всё о методике проведения занятий

Родителям важно узнать, как проходят занятия. Необходимо, чтобы дистанционное обучение для школьников учитывало потребности и особенности вашего ребенка:

В Sotka все для ученика доступно на едином сайте – рабочие тетради, пробники, скрипты. Теорию объясняют ученику, пока он не поймет всё. Еженедельно проводят 2-5 встреч по предмету (вебинары). Практика отрабатывается на жизненных примерах и упражнениях из подборки ФИПИ. Домашнее задание онлайн с проверкой за 15 минут подбирают персонально под ученика (обычные для повторения и сложные для детального разбора темы). В большом пакете будут еще и созвоны с ментором.

На сайте ЕГЭLand используется игровой формат – дуэли, ЕГЭ-тренажер, выступление в роли эксперта ЕГЭ + скрипт, в котором есть всё для подготовки. Дважды в неделю будут вебинары с преподавателями. Удобно анализировать свой прогресс – сайт показывает аналитику знаний по каждому блоку ЕГЭ + готовит «Папку косяков», генерирующую неверно решенные ребенком вопросы. Эта технология позволяет набрать +20-30 баллов перед ЕГЭ.

В Foxford есть разные форматы – репетитор один на один, программа в небольших группах, курсы (комплексные пакеты с online-уроками и куратором), домашняя школа (заменяет собой общеобразовательную). Группы комплектуют по степени подготовки, а преподаватели составляют индивидуальный план занятий под вашего ребенка. На сайте можно легко отслеживать прогресс занятий.

Очевидно, что между Фоксфорд или Сотка, или ЕГЭленд только Sotka сделала самый большой упор на всестороннюю подготовку. Зато Фоксфорд дает разные форматы занятий на выбор – удобно, если ученик стесняется заниматься индивидуально или наоборот, хочет получить максимум внимания репетитора.

Сравниваем особенности цены и оплаты

Анализируя онлайн-школы для подготовки к ЕГЭ либо ОГЭ, присмотритесь и к их ценовой политике:

В Сотке предусмотрен платеж за один предмет + до трех предметов к нему бонусом (например, при оплате математики – русский язык, химия и обществознание в подарок). Ценник – от 4500р. Предложены тарифы Стандарт и Про (с персональными консультациями с ментором и ДЗ повышенной сложности). Оплата возможна ежемесячно, полгода и за полный курс.

В ЕГЭ ленд можно оплатить курс за месяц либо целиком. Стоимость обучения – от 6490 руб/мес за подготовку по одному предмету.

В школе Фоксфорд оплата возможна помесячно либо за курс целиком. Часто проводится акция 3 курса по цене 2-х. Стоимость занятий с репетитором – от 670 рублей за урок (около 5500 руб/мес).

Итак, только Сотка по цене одного предмета позволяет заниматься сразу по четырем. При этом отметим, что в любой школе вы имеете право отказаться от продолжения обучения и вернуть оставшуюся сумму.

Есть ли гарантированное поступление в институт и на бюджет

Анализируя лучшие онлайн-школы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, хочется понимать – поможет ли дистанционное обучение для школьников гарантированно попасть ребенку в заветный университет:

Онлайн-школа подготовки к ЕГЭ Сотка не дает гарантию поступления – зато подскажет, как набрать от 80-ти баллов, готовясь всего 3 месяца.

Закрытая образовательная платформа ЕГЭленд также не гарантирует поступление, но точно поможет всего за пару месяцев улучшить текущий результат минимум на тридцать баллов.

Фоксфорд, онлайн-школа подготовки к экзаменам, гарантирует поступление на бюджет или возврат средств в случае, если ребенок прошел всю программу и не пропускал занятия.

Итог очевиден: только домашняя онлайн-школа Фоксфорд 100% обеспечит либо поступление, либо возвращает средства.

Полезная профориентация для будущих специалистов

При выборе среди Фоксфорд, Сотка или ЕГЭленд оцените и то, могут ли помочь компании с выбором профессии будущего для вашего ребенка:

Сайт Sotka проводит профориентацию «Хочу стать», где можно найти вуз мечты за пару кликов и узнать о самых востребованных профессиях до того, как сдавать экзамен.

Платформа ЕГЭленд не предусматривает возможности для профориентации.

На сайте Foxford можно пройти тест и онлайн-курс по профориентации – ребенку помогут определить свои сильные стороны и решить, какой колледж/вуз лучше выбрать.

Пройти тест и онлайн-курсы от Фоксфорд и определиться с вузом или колледжем

Ищем пробные предложения в Сотка, Фоксфорд или ЕГЭ Ленд

ЕГЭлэнд, Сотка или Фоксфорд - что выбрать, помогут тестовые уроки. Мы узнали, имеется ли такая возможность на сравниваемых сайтах, и как выбрать лучший вариант:

В Сотке можно заказать пробный урок, во время которого наставники познакомят вас со школой и покажут, чем она поможет конкретно вашему чаду.

В ЕГЭ ленд можно воспользоваться пробным доступом к платформе на 96 часов, а также оформить пробный урок для того, чтобы задать специалисту все вопросы на консультации.

На сайте Foxford доступна онлайн-консультация для студентов со специалистами, либо подбор программы и формата при помощи виртуального онлайн-помощника прямо на сайте.

Как видно, разница между школами следующая - только платформа Сотка и ЕГЭленд дают возможность воспользоваться полноценным пробным занятием до покупки курсов. Учтите это при выборе между школами Сотка, Фоксфорд или ЕГЭленд.

Выбираем обучение в Фоксфорд

Выбираем обучение в Сотка

Выбираем обучение в ЕГЭЛЕНД

Забираем промокоды для экономии в Фоксфорд, Сотка или ЕГЭ Land

Определившись, какую онлайн-школу выбрать для подготовки к ЕГЭ или ОГЭ, не упустите шанс заплатить меньше за домашнее обучение по интернету. Актуальные купоны от агрегатора BeriBuy – это способ всего за пару кликов получить выгодную скидку. Активируйте промокод и ваш ребенок начнет заниматься в понравившейся школе по индивидуальной стоимости – скидка на обучение гарантирована.

Реклама. Информация о рекламодателе по ссылкам в статье и в карточке акции.