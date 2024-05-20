Сотка или Умскул, либо Парта: подготовка к ЕГЭ И ОГЭ на твердую пятерку, не выходя из дома

Когда речь идет о подготовке к ЕГЭ и ОГЭ без стресса, онлайн-школы Умскул или Парта, либо Сотка станут лучшим выбором. Наш обзор школ поможет выбрать лучшую среди всех, где гарантирована быстрая подготовка всего от 1 месяца и возможность получить 100 баллов, пройдя комплексное обучение или экспресс-курсы. Также мы поделимся ссылками на секретные распродажи занятий и подарим комбинации от БериБай – скидками с ними гарантирована.

О платформах

Разбор компаний Умскул или Сотка, или Парта для сдачи ЕГЭ и ОГЭ мы начнем с краткого знакомства:

Умскул – крупнейшая лицензированная площадка для помощи выпускникам, по мнению Smart Ranking. Здесь помогают за 5-10 дней повторить все материалы для экзамена, при этом платформа обучила более 200 тысяч детей: каждый 10-й школьник, сдавший успешно ЕГЭ, обучался именно здесь.

PARTA – учебная платформа, обучившая уже 110 000 ребят, из них около 19 000 человек получили от 90+ баллов, а 1003 человека – стобалльники. Лицензированная компания также выступает резидентом Skolkovo.

В Сотке можно с нуля подготовиться на нужные баллы за период всего от 1 месяца. Sotka лицензирована, является резидентом Сколково и помогла подготовиться уже 136800+ ученикам, при этом каждый третий ученик получил от 80+ и выше.

Интересно: мы сравнили, сколько стобалльников выпустил Умскул, Парта и Сотка. Явный лидер – Умскул (3240 стобалльников). Среди выпускников Парты 100 баллов получили 1003 школьника, а в Sotka – 645 человек.

А теперь детально сравним, чем отличаются эти школы репетиторства – Сотка, Умскул или Парта.

Предлагаемые курсы и программы

Сопоставляя, что лучше, компания Умскул или Сотка, либо PARTA, начнем разбираться с предлагаемого ассортимента:

Умскул предлагает 39 программ (12 предметов, включая английский, обществознание) для одиннадцатиклассников и 13 программ (одиннадцать дисциплин) – десятый класс. Также имеются 32 программы по ОГЭ по 11-ти дисциплинам, помощь для олимпиады, программа для учащихся средней школы.

Сайт PARTA предлагает помощь к выпускным экзаменам по 11 дисциплинам, имеется в том числе и базовая математика, русский язык.

Образовательная школа Sotka также нацелена на подготовку к выпускным экзаменам, представлено 11 дисциплин по ОГЭ и 10 – по ЕГЭ.

Очевидно, что первый сайт предлагает более широкий ассортимент: помимо экзаменационной подготовки, здесь получится в общем позаниматься по любому предмету, используя домашнее обучение, дополнительно имеется в Умскул подготовка к олимпиадам. На сайтах же Sotka и PARTA подготовка к ЕГЭ и ОГЭ – единственные предложения. А мы продолжаем сравнивать сайты для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.

Что бесплатно могут получить родители и дети

Подбирая дистанционное обучение для школьников, старшее поколение обязательно оценит и наличие дополнительных бонусов и презентов. Мы расскажем, в каком объеме школы одаривают учников, и продолжаем сравнение онлайн-школ по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ:

Умскул проводит акцию 3=2 или 4=2 - если нужно заниматься более, чем по одному предмету. Можно пользоваться УМ-Журналом с лайфхаками поступления, а также получить онлайн-консультацию в подарок.

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PARTA дарит спецкурс по любой дисциплине на ваш выбор, подготовку по 3м предметам в подарок по цене 1, а также дает проводит пробный урок без оплаты. Также ученику подарят базовый курс из 6 занятий без ДЗ – чтобы повторить основы экзамена и разобраться с ВУЗом и поступлением.

Делимся закрытой ссылкой на распродажу курсов Parta со скидками до -30%

Сотка дарит тестовый урок, обучение по 4м предметам с платежом лишь за 1, вебинары с психологом и отличные программы по шахматам и программированию. А при оплате до 15 июля вы становитесь участником розыгрыша автомобиля Mercedes C-class.

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Как видно, 3 школы позволяют получить занятия по 2-4 предметам с оплатой за минимальное количество. При этом Умскул разработала полезный журнал для общего развития, а PARTA отличается максимальным количеством подарков.

О формате обучения – как проходят занятия

Комфортный учебный процесс – один из главных моментов, из которых формируется успеваемость. Мы выяснили, как лучшие онлайн-школы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ организовали его:

В Умскул будут живые конференции и видеоролики. Работа ведется в мастер-группах по уровню знаний. Дополнительно ученики получают учебник, рабочие тетради, домашние задания (напоминающие реальные задачи из экзаменов) выполняются прямо на сайте, здесь же ребенок получает обратную связь. На любой вопрос куратор отвечает всего за 5 минут. А еще в Умскул можно выбрать индивидуальный формат – репетитор будет персонально заниматься с ребенком под точечные запросы.

На сайте Парта школьник готовится по всем дисциплинам в одной подписке. Видеоролики доступны для просмотра в любой момент, прямо на платформе ребенок решает домашнее задание онлайн и получает разбор всего за 15 минут, проходит аудирование, пишет эссе. Проверяют задания наставники-высокобалльники. К каждой лекции прилагаются конспекты и полезные материалы в помощь начинающим. Также предусмотрено участие в онлайн-интенсивах, когда можно вживую пообщаться с педагогом.

В Сотке предусмотрены готовые видеолекции с теорией (30-40 минут) и практические занятия с преподавателями длительностью до 2 часов для отработки интерактивных заданий. Преподаватели отвечают на вопросы до тех пор, пока ребенок полностью не поймет тему урока. Для закрепления знаний школа использует технологию виртуальной реальности.

В данном пункте видно, что все три школы предусматривают схожую методику – сочетание готовых лекций с онлайн-встречами. При этом в Умскул кураторы оперативнее всего отвечают на вопросы и лишь тут есть репетиторы онлайн, зато в Sotka подростки точно оценят VR-реальность. А мы продолжаем сравнение школ Сотка или Парта, или же Умскул.

Важно: многие родители интересуются, есть ли у школ гарантированное поступление после онлайн-учебы. Подобную гарантию дает только онлайн-школа Умскул: если приобрести комплексный курс подготовки с нуля под ключ (курс ЕГЭ длительностью 8,5 месяцев) и ребенок не наберет на экзамене от 80 баллов, школа вернет всю стоимость обучения.

Об оплате: стоимость, скидки, рассрочка

Разница между школами PARTA или Sotka, либо Umschool состоит и в финансовой составляющей. Оценим, где и сколько предстоит заплатить за домашнее обучение по интернету:

Заниматься в Umschool обойдется от 3990 руб. ежемесячно за 1 направление. Платеж предполагается разовый, либо в рассрочку. Действуют предложения 3=2 и 4=2 при приобретении нескольких предметов. Есть 3 тарифа (Стандарт, Про и Премиум), различающихся количеством ДЗ и персональными встречами с кураторами премиум уровня.

Онлайн-школа PARTA установила фиксированную цену за онлайн-образование, стоимость обучения - от 6000р за уроки по 4 предметам. Имеются тарифы Стандарт и Плюс, отличаются персональным наставничеством и наличием системы жизней для дополнительной мотивации. Оплата возможна разово или рассрочкой.

Учиться в Сотке обойдется от 5690р за занятия по 4 дисциплинам. Доступны тарифы Стандарт и Про, разница - в количестве пробников экзамена с проверкой, усложненными ДЗ и созвонами с наставником. Оплата имеется разово и в рассрочку.

Итак, все три площадки дают возможность рассчитываться за онлайн-обучение для школьников частями. На первом сайте более детально проработаны тарифы, зато в третьей – самая низкая стоимость. Учитывайте это, размышляя, как выбрать лучшую школу.

Кто преподает на площадках – сравниваем компетенции

Парта, Сотка или Умскул - что выбрать, оцените и по тому, кто будет обучать вашего ребенка. Делимся актуальной информацией о преподавательском составе:

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ в Умскул проводится практикующими экспертами, у каждого из них вы увидите текущие достижения прямо на сайте.



На сайте школы Парта можно наглядно увидеть результативность каждого педагога – от количества стобалльников до трудового стажа.



Подготовка к экзаменам в Сотке проводится лекторами с сертификатами ФИПИ и сертифицированными экспертами ЕГЭ.



Может ли ребенок получить услугу профориентации

Рассказываем, как каждая интернет-школа помогает детям в выборе сферы и университета:

В Умскул профориентация отсутствует, зато школа подготовила массу статей на тему подбора ВУЗа и профессии.

В школе PARTA определиться с ВУЗом и профессией, а также необходимыми баллами для поступления, помогают в рамках базового курса (его дарят при приобретении основного курса).

Сотка, онлайн-школа подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, запустила проект «Хочу стать», где доступен несложный тест для поиска ВУЗа мечты в пару кликов.

Очевидно, что здесь лидирует школа подготовки Парта, где онлайн помогут стать на шаг ближе к выбору профессии.

Есть ли возможность бесплатно протестировать школы

Пробное занятие лучше всего поможет узнать, как проводится онлайн-обучение и что лучше, Умскул или Парта, или Сотка. Мы узнали, дают ли школы тестовые уроки:

В Умскул есть формат онлайн-консультации, во время которой специалисты ответят на все вопросы о школе и помогут определиться с подходящим курсом и форматом.

Онлайн-школа PARTA проводит урок без оплаты, на котором не только пояснят по поводу формата и стоимости, но и сделают ребенку приятный подарок от школы.

Sotka подготовила вводное занятие, в рамках которого откроют все тонкости учебы и покажут, как школа развивает реальные знания у детей.

В сравнении между Сотка или Умскул, или Парта только две компании предлагают полноценное пробное занятие, а в Умскул в качестве альтернативы – развернутое консультирование.

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Итак, вами выбрана школа подготовки к экзаменам Sotka либо платформы для дистанционного обучения Умскул и PARTA – всегда есть возможность отдать за учебу куда меньшую сумму. Промокоды от проверенной платформы БериБай станут гарантом более низкой цены у любой онлайн-школы для подготовки к экзаменам, либо с их помощью вам гарантированы бесплатные курсы и вебинары. Достаточно указать купон на сайте или сообщить его менеджеру, чтобы ваша скидка на обучение активировалась, и уроки начались максимально выгодно.

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