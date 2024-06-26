Сотка: отзыв об обучении от реального ученика - узнаем, как проходит подготовка к ЕГЭ и ОГЭ с любого уровня

Друзья, БериБай приветствует вас! Один из самых частых вопросов к нашей редакции — просьба подготовить обзор про школы, в которых дети смогут быстро и качественно подготовиться к экзаменам. Сегодня мы поделимся крупным обзором от нашей подписчицы, сын которой обучался в онлайн-школе Сотке. Кроме полезной информации, вас ждут ссылки на закрытую распродажу курсов и выгодный промокод на скидку от БериБай, не пропустите.

Здравствуйте, меня зовут Ольга и у меня сын-выпускник. Он задумал поступать в институт с математическим уклоном и с этого момента я постоянно вижу дома книги по математике, кучу тетрадей с примерами и задачами. Мы с ребенком понимаем, что для него ЕГЭ — это сейчас реальный билет в будущее, поэтому хотели высокий результат получить.

Коллега мне посоветовала посмотреть дистанционное обучение для школьников, но сначала я была скептически настроена, не люблю все эти технологии современные. Но сын захотел попробовать, поэтому мы несколько вечеров поизучали, чем отличается каждая онлайн-школа и где есть именно курсы подготовки к ЕГЭ по математике. По итогу больше всех приглянулась школа Сотка, отзывы об обучении в ней были самые хорошие, и плюс там есть подготовка к ЕГЭ и ОГЭ в формате подписки сразу на 4 предмета, и готовиться можно с любого уровня на нужные баллы. Сегодня расскажу вам, как мой ребенок там обучался, что запомнилось и понравилось. Я считаю, что это была лучшая подготовка к ЕГЭ по математике.

Кстати, хоть мне нужна была онлайн-школа по подготовке к ЕГЭ по математике, но мой обзор подойдет и тем, у кого дети по другим предметам будут готовиться. Суть одинаковая будет, и подарки, и формат учебы.

Про школу

Сначала мы с сыном читали информацию о школе в целом. Мне понравилось, что здесь училось больше 136 тысяч детей и каждый третий получил от 80 баллов и выше, реальные отзывы о курсах я тоже почитала — хорошие. И лицензия есть у Сотки - значит, я после учебы сына могу вычет налоговый оформить, вернуть 13%. Это приятная экономия. Я сразу обратила внимание, что фишка Сотки в том, что здесь предлагают подписку на подготовку к экзаменам сразу по 4 предметам. Нас интересовала математика, но почему бы за те же деньги еще не подготовиться по русскому и другим предметам? Лишним точно не будет. И еще мне понравилось, что здесь у преподавателей опыт подготовки к ЕГЭ от 5 лет, то есть не новички проводят домашнее обучение по интернету. А еще Sotka — резидент Сколково, это тоже, наверное, неплохой показатель качества.

Что предлагает школа

Как я уже сказала, здесь предлагается подписка: платишь за 1 предмет — а готовиться ребенок будет сразу по 4. Мне это очень пришлось по душе, экономия-то неплохая. Вообще, в школе есть подготовка и к ОГЭ, и к ЕГЭ тоже. По ОГЭ (это у кого дети заканчивают 9 класс) мы с сыном насчитали 11 предметов, а по ЕГЭ — 10 предметов. Были как и обязательные (типа математики и русского языка), так и более узкие (английский, литература, химия, например).

А кроме подготовки к экзаменам, в Sotka еще есть средняя школа (я так поняла, подходит для 5-8 класса и можно также в формате подписки подтягивать школьные знания по предметам), было также программирование детское, уроки по шахматам и профориентация — про нее чуть позже отдельно расскажу. И классно, что можно в любой момент начать подготовку: например, кому-то будет актуально, как за месяц подготовиться к ЕГЭ, а кто-то уже за год до экзамена начнет заниматься.

Какие обещали подарки и бонусы

Интернет-школа Сотка меня удивила, если честно. Вроде и так стоимость подготовки невысокая (4 предмета по цене 1) — я думала, бесплатно ничего не дают. А оказывается, там если заранее покупаешь курс, то до его начала в сентябре можно бесплатно заниматься. Нам в подарок была психологическая поддержка. Вообще интересная вещь оказалась, психолог прямо рассказывала, как нужно готовиться к экзамену без стресса, как настроить себя на успех, как определить свое состояние и справиться с гневом. Такое и взрослым бы иногда не помешало: я вот очень сильно волнуюсь всегда за успехи сына, спать даже иногда не могу.

Также бесплатно дается профориентация и помощь с выбором ВУЗа, а в большом тарифе дарили еще дополнительные пробники и усложненные домашки. Чтобы по полной ребенок мог знания подтянуть. В общем, подарков много.

Как проходят занятия

Платформа онлайн-школы Сотка одобрена в Skolkovo. Мы оформили подписку и сразу посмотрели, что туда входит. Там по каждому предмету была теория и практика, была еще профориентация, интересные тренажеры. К урокам еще прикреплены были дополнительные материалы и отдельно был банк заданий.

Еще я обратила внимание, что ученик может сам отслеживать свой прогресс: там прямо в личном кабинете показывают, какие блоки и материалы доступны сейчас, какие домашние задания надо сделать. Мы как только зарегистрировались, сразу появилось окно с подсказкой, как начать свой прогресс прокачивать.

И еще прямо в личном кабинете был круглосуточный чат поддержки, там и по техническим вопросам можно было обращаться, и к своему персональному менеджеру. Сказали, что даже просто за мотивацией и поддержкой ребенок может писать, это очень большое внимание детям уделяется. Обращаться за помощью или по любому вопросу очень просто: надо в личном кабинете нажать на ссылочку “Онлайн-наставник” и открывается чат для общения.

Сама программа подготовки к ЕГЭ продумана удобно, по тематическим блокам, прямо как на экзамене. В каждом блоке была теория (это видеоролики записанные с конспектами + учебник) и практика, когда надо подключаться на онлайн-встречи с преподавателем и там разбирать сложные моменты. И еще обязательно дается домашнее задание онлайн - сын выполнял тестирования, пробники, давали много заданий с реальных экзаменов (их выполняют через рабочие тетради). Кстати, блоки все поэтапно открываются, есть удобное расписание персональное — его составляют ребенку в зависимости от того, какие предметы он выбрал. В месяц по одному предмету у нас получалось около 20 уроков.

Я на консультации позадавала вопросы представителю и школы и узнала, что каждую тему из ЕГЭ дети перед экзаменом успевают повторить 2-3 раза, чтобы точно всё разобрать. Кстати, еще в стоимость подписки, входил наставник — это эксперт, который сам сдал ЕГЭ на 90+ баллов. Он проверяет у детей домашки и пробники, плюс еще консультирует по теории и подсказывает, как подготовиться к ЕГЭ максимально эффективно.

И отдельно у нас был еще персональный куратор, который помогал составить индивидуальное расписание и следил, чтобы сын не пропускал онлайн-вебинары и в целом, занимался равномерно и последовательно.

Есть ли помощь с выбором профессии

Мне кажется, что в таком возрасте очень важно помочь ребенку правильно выбрать профессию. И вот как раз одна из причин, почему я выбрала для сына Сотку — это то, что там в подписку входит профориентация. Там помогают выбрать интересный ВУЗ и подходящие ребенку профессии — у меня сын прошел это тестирование и как раз вышли профессии с уклоном в математику. Значит, мы с выбором не ошиблись. Здорово, что платформа для дистанционного обучения Sotka продумала этот момент.

Кстати, если вам нужно гарантированное поступление — здесь такого нет. Но обещают от 80+ баллов, что уже само по себе отличный вариант.

Какие преподаватели в этой школе

Прямо на сайте еще до оплаты можно было посмотреть разных преподавателей Сотки. Здорово, что большинство из них — молодые, будет проще найти общий язык с подростками. Но при этом хоть и молодые, но они все с достойной подготовкой, многие сами прошли экспертные курсы от создателей экзаменов, преподают от 5 лет и больше. Некоторые даже сами уже сертифицированными экспертами ОГЭ и ЕГЭ стали. Кстати, в Сотке есть не только преподы, но еще и методисты, они следят за актуальностью курсов. Я так поняла, что они их регулярно обновляют, учитывая и новинки по экзаменам, и рекомендации психолога, и опыт выпускников прошлых лет.

Как проходит оплата за онлайн-обучение для школьников

Ну, для начала мы с сыном выбрали, что еще будем подтягивать, кроме математики - можно же целых 4 предмета выбрать. Ценник очень приятный, всего от 4180 рублей за подписку. И платить можно сразу за полный курс (тогда еще и скидку дают), можно за полгода или по месяцам. Мне удобнее было помесячно, чтобы не так сильно по финансам ударило. Все-таки подготовка к ЕГЭ по математике с нуля не входила изначально в мои финансовые планы, но ради ребенка надо раскошелиться.

При оплате можно выбирать тариф, который больше подходит, там были на выбор Стандарт и ПРО, куда еще дополнительно входили усложненные задания и пробников больше было. Этот тариф, как я поняла, надо выбирать тем, кто хочет 90+ баллов получить (реальные отзывы про Сотку это подтверждают). А Стандарт подходит, если хотите от 80+. Мы выбрали Стандарт с сыном, когда решили заниматься в Сотке.

И еще момент — у школы есть реферальная программа. Можно приглашать друзей и тогда за них Сотка дает реальные бонусы, по 1000 рублей за каждого приглашенного. Мы, правда, не воспользовались этим, но вдруг кому будет интересно такие бонусы получать. Тогда в школе Сотка подготовка к ЕГЭ еще дешевле получится, с этой программой.

Почему я советую брать пробные уроки

Конечно, отзывов я много почитала, прежде чем сделать выбор школы. Но все-таки хотелось самой посмотреть сайт — точнее, чтобы сын там всё попробовал (я просто с интернетом на “вы”, мало что понимаю в новых технологиях). Так что когда я увидела, что школа подготовки к экзаменам дает пробное занятие, я сразу заявку подала. Мне понравилось — менеджер нам с сыном показала сайт и личный кабинет, рассказала про оплату и про скидки. На мои вопросы тоже на все ответили. Так что могу порекомендовать, кто сомневается, учиться в Сотке или нет, точно берите пробное занятие!

Как сделать учебу для ребенка дешевле

Я уже не первый год пользуюсь сайтом БериБай, ищу там купоны со скидками на свои обычные покупки. Поэтому когда решилась на учебу для сына, то на БериБай тоже нашла промокод для школы Сотка. Его надо было активировать перед тем, как платить за курс, я так и сделала, чтобы хорошую скидку получить. На этом сайте коды ежедневно обновляются, есть варианты на обучение для школьников в разных школах. Ну а я по итогу осталась довольна результатом: ребенок получил 93 балла, так что курсы подготовки к ЕГЭ по математике не зря я купила, и даже не парилась вопросом, как найти репетитора!

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Благодарим Ольгу за отличный обзор и надеемся, что подготовка к ЕГЭ по математике у ваших детей пройдет максимально эффективно. Выбирайте онлайн-школу Сотка для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ с современными педагогами и в удобном онлайн-формате!

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