Сотка, Умскул или ЕГЭлэнд: ищем для подростка школу, где с нуля подготовят к экзамену до нужного уровня

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ-2024 уже актуальна: в режиме онлайн обучение для школьников поможет быстро набрать нужные знания, достаточные для поступления в университет. Данный обзор покажет, что лучше, Умскул или ЕГЭленд, либо Сотка – вас ожидает годовой курс подготовки с нуля до высоких баллов, либо продуманная мастер-группа с активными уроками без «воды». А еще поделимся ссылками на закрытые распродажи курсов каждой из школ.

О платформах

До начала сравнения, что лучше, Умскул или ЕГЭленд, либо Сотка, рассмотрим кратко каждую из школ:

ЕГЭленд за счет авторской методики выпустила уже 117+ тысяч школьников со средним баллом 80,3. Свыше 40 000 учеников получили на ЕГЭ 85+ баллов. Имеется гос. лицензия. Фишка школы – уникальная платформа, где кроме учебы, можно создать собственного игрового персонажа, побывать экспертом экзаменов и знакомиться с другими школьниками.

Сотка за последние пять лет подготовила к экзаменам уже 136+ тысяч выпускников, из них 21 000 набрала 80+ баллов. Имеется гос. лицензия, а изюминка школы – проект «ХочуСтать» с масштабной профориентацией для подростков с подбором учебного заведения и возможностью найти репетитора под ваш запрос.

Умскул – онлайн-школа подготовки к экзаменам из десятки ведущих компаний на рынке России. За семь лет она выпустила 200000 учеников, набрав 2367 стобалльников, а 34 000 получили на ЕГЭ отметку 80+. Лицензированная школа выступает партнером VK, сотрудничает с президентской платформой «Россия – страна возможностей».

Итак, лицензия имеется у всех компаний – значит, после завершения учебы родители смогут получить 13%-ный вычет за ребенка.

Сравниваем ассортимент

Что лучше, Умскул или ЕГЭленд, или Сотка – первым моментом при выборе должен стать ассортимент, поскольку курс должен попадать под потребность подростка:

Онлайн-школа ЕГЭленд делает упор лишь на едином гос. экзамене. На выбор здесь представлены три полугодовых программы - ЕГЭland подготовка к ЕГЭ-2024, программа «Начни сейчас», либо 6 месяцев подготовки под ключ. Для выбора доступны 8 предметов – математика, физика, химия, обществознание, история, литература, русский язык и английский язык.

В Sotka предложены занятия для основного экзамена по 11-ти предметам и для единого экзамена по 10-ти предметам. Программа по ОГЭ может быть годовой (для колледжа), либо 3-хгодовой (основной + единый экзамены для поступления в вуз), а ЕГЭ – с помесячным форматом, либо полугодовым.

Интернет-школа Умскул предлагает подготовку для средней школы (5-8 класс), варианты для основного (11 направлений) и единого экзаменов (13 предметов), подготовку для олимпиады по четырем предметам. Из явных особенностей – наличие подготовки по немецкому языку.

В Умскул ассортимент – максимальный, если сопоставлять лучшие онлайн-школы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. У первой компании нет курсов по основному гос. экзамену, а в Сотке представлено меньшее количество предметов.

Бонусы и бесплатные сервисы для учащихся и родителей

Что лучше выбрать, Умскул или ЕГЭ лэнд, либо Сотка по ЕГЭ и ОГЭ – вопрос неоднозначный. Давайте разберемся, чем каждая компания сможет заинтересовать, и сравним подарки для учеников и наличие бесплатного контента:

Учебная платформа ЕГЭленд бесплатно дарит любому желающему бесплатные шпаргалки для сдачи ЕГЭ. При покупке вы получите в подарок «Папку косяков» - генератор тестовых вопросов, которые ребенок решил ошибочно в ходе занятий (поможет набрать 20-30 баллов перед экзаменом). Лучших учеников школы ждут памятные подарки, регулярно школа проводит закрытые мероприятия, онлайн-выпускные и оффлайн-встречи для учеников из Москвы. В подарок также ребенок получит уроки по тайм-менеджменту и поиску себя в жизни. А при выборе подготовки под ключ подарят еще и вебинары, интенсивы и марафоны из платного списка.

В Сотке даже с нулевого уровня ребенок подготовится к экзамену на нужный балл всего за 6 месяцев. Бесплатно здесь можно пройти профориентацию и определиться с высшим заведением. Все оплачивающие обучение становятся участниками розыгрыша с главным подарком – Мерседес C-class. За покупку от полугодового курса подготовки дарят курс по итоговому сочинению, а также бесплатный базовый курс для выбора предметов к сдаче и повтора базовых тем экзамена. В подарок дети получат и вебинары с психологом, на которых помогут снять напряжение перед экзаменами. В тарифе Про дополнительно будет подарочный Нокаут – возможность за неделю до экзамена в ускоренном режиме повторить все ключевые темы.

В Умскул ребенка подготовят к ЕГЭ на 80+ и ОГЭ на «5» с исходного уровня всего за 6 месяцев. В школе имеется УМ-Журнал с любопытными материалами о выборе профессии, а также цифровой учебник по основным школьным тематикам. При оплате школа дарит часто дарит уникальный курс Умскул «Предбанник» с экспресс-повторением тем перед экзаменом. А внутри курса ученики найдут массу подарочных шпаргалок и материалов для закрепления знаний.

Между Сотка, ЕГЭ ленд или Умскул две первых школы дают в разы больше бонусов: в Сотке вас ждет крупный розыгрыш призов, ЕГЭленд проводит интересные онлайн-выпускные и встречи, а в последней школе вы получите отличный курс повторения.

Как проходят занятия у каждой платформы для дистанционного обучения

Оценивая, в какой онлайн-школе будет лучше готовиться, сравните методику обучения. От комфорта обучающего процесса часто зависит итоговая результативность ребенка:

На сайте go-egeland учеба проходит на авторской платформе в формате 1-2 онлайн-вебинаров в неделю по 1,5-2 часа, их записи будут в доступе до даты проведения экзамена. Формат занятий похож на игровой, с использованием дуэлей и тренажера для запоминания терминов, с возможностью попробовать себя в роли эксперта ЕГЭ. Ученик будет получать баллы и за счет них прокачивать своего персонажа, которого создаст в начале учебы. По ходу занятия ребенок заполняет конспект, а после уроков предстоят домашние задания. Платформа позволяет начинающим отслеживать прогресс при помощи искусственного интеллекта, который подбирает темы для отработки на основе результатов выполненных школьником заданий.

На платформе Sotka в месяц будет 8-20 занятий по предмету, и от 3 до 8 мини-блоков (теория + практика) в месяц. Уроки проходят в формате записанных видео по 30-40 минут, а практические занятия проводятся в прямом эфире и занимают 1,5-2 часа. Предусмотрено домашнее задание онлайн с обратной связью от наставника всего за 15 минут, пробный экзамен для проверки знаний с разбором всех ошибок, а также онлайн-наставник, готовый пояснить любые сложные моменты.

Теперь выясним, как проходят занятия в Умскул. Здесь есть три формата занятий – напрямую с репетитором, в небольших группах и в больших (мастер-группы). Занятия проходят в виде вебинаров на персональной платформе + записанные материалы, после лекции выдается ДЗ, для его выполнения ученикам заводят рабочие тетради прямо на сайте. Предусмотрены пробники экзамена и промежуточные срезы после закрытия каждой темы. Ответ на любой вопрос по предмету можно получить в чате за 5 минут, репетиторы онлайн 24/7. Искусственный интеллект анализирует прогресс ребенка и дает рекомендации по дальнейшей программе.

Отличие состоит в том, что в Сотке теорию ребенок разбирает самостоятельно, а практику отрабатывает в прямом эфире. А в ЕГЭленд и Умскул теория разбирается в ходе эфира с педагогом, а вот домашние задания дети делают самостоятельно. Также только в Umschool имеется возможность выбора группового и индивидуального формата занятий.

Все нюансы оплаты - рассматриваем стоимость обучения

При подборе онлайн-школы для ускоренной подготовки к ЕГЭ и ОГЭ обязательно обратите внимание на то, какие тарифы и способы оплаты предлагает каждая платформа:

Сайт ЕГЭленд предлагает курсы ЕГЭ по цене от 4490 рублей в месяц за один предмет. Оплата доступна как по месяцам, так и целиком за курс по сниженной цене. На выбор доступно три тарифа: Стандарт, Начни сейчас с уроками до начала основного полугодового курса, и Платинум с консультациями проф. психолога и помощью с подбором университета от личного менеджера. При отказе от учебы возвращают деньги за оставшуюся часть занятий.

В Сотке занятия обойдутся от 4280 рублей в месяц за 3-4 предмета. Оплата только пакетная, при этом имеется два тарифа, Standart и Pro (с усложненными ДЗ и увеличенным объемом пробников). Оплату можно производить помесячно, за полгода, целиком за курс подготовки. А если передумаете заниматься, забрать финансы за оставшуюся часть программы можно когда угодно.

Образовательная площадка Умскул предлагает как разовую оплату курса, так и по месяцам. Стоимость занятий составляет от 4290 рублей в месяц за предмет. Имеется 3 тарифа, Стандарт, Про с индивидуальным куратором по предмету и Премиум с куратором повышенного уровня и добавлением индивидуальных уроков. Также можно использовать промокод на бесплатный курс Умскул от платформы БериБай и получить приятный подарок уже сегодня. А еще в школе действует гарантия результата: для купивших полный курс подготовки для 9 или 11 класса ребенок получит от 80 баллов (оценка 4), либо вернут средства за курс.

Заметим: если цена подготовки за месяц у компаний схожа, в Sotka за такую сумму можно изучать одновременно 3-4 предмета, а в ЕГЭленд и Умскул – лишь по одному. Зато в Umschool гарантированно вы получите назад свои финансы, если подросток не дойдет до указанного порога баллов. Учтите это, выбирая, какая школа лучше и дешевле - Сотка или ЕГЭленд, или Умскул.

Сотка, ЕГЭленд или Умскул - что лучше выбрать в вопросе педагогов

Мамам и папам не все равно, с какими педагогами работают сайты для подготовки к ОГЭ и ОГЭ. Мы выяснили нюансы подбора лекторов:

В ЕГЭленд испытание проходит только 1 из 1000 кандидатов с высшим педагогическим или профильным образованием. Каждый репетитор обучает исключительно по свой авторской программе, а на должность кураторов берут только выпускников с 90+ баллами на ЕГЭ и тех, кто прошел трехэтапный отбор.

Преподаватели в Сотке имеют сертификаты ФИПИ и являются действующими экспертами. На сайте опубликованы данные о каждом педагоге, их опыт, количество выпускников и набравших среди них 100 баллов.

По каждому лектору Umschool на сайте можно увидеть не только опыт - указана также их авторская программа, общее количество учеников и другие моменты, подтверждающие экспертность каждого сотрудника.

Невзирая на то, решите ли вы заниматься в Сотке или учиться в ЕГЭленд, все площадки гарантируют высокий уровень преподавательского состава – родители, выбирающие онлайн-обучение для школьников, могут быть спокойны.

Разрешают ли онлайн-школы репетиторства переносить уроки

Продолжим определяться, какую онлайн-школу выбрать для подготовки к ЕГЭ или для тех, кому требуется олимпиадная подготовка. Узнаем, что делать, если по личным причинам нет возможности позаниматься:

Все непосещенные лекции в ЕГЭленд сохраняются в записи и будут доступны вплоть до сдачи ребенком экзаменов.

Теорию в Сотке дают уже по готовым видео, а пропущенные практические уроки будут доступны в записи, а вопросы можно будет отправить педагогу.

В Умскул все лекции сохраняются в записи – их получится пересмотреть и задать вопросы преподавателям, либо помогут куратор и наставники.

Здесь сравнение онлайн-школ по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ разницы между ними не показало – везде продуман момент с наличием видеозаписей уроков.

Бесплатно тестируем онлайн-обучение

Чтобы точно убедиться в своем выборе между Сотка, Умскул или ЕГЭленд, пригодится узнать – есть ли возможность взять пробный урок и самостоятельно посмотреть платформу:

В ЕГЭленд нужно отправить короткую форму, чтобы с вами связались специалисты и рассказали подробности выбранного вами курса на консультации.

Бесплатное тестовое занятие доступно в Сотке – на нем продемонстрируют функционал сайта и расскажут все его отличительные особенности.

В Умскул доступна бесплатная консультация - на ней подберут оптимальный формат и программу с учетом интересов вашего ребенка.

ЕГЭленд или Умскул, либо Сотка – все рассматриваемые компании дают возможность «пощупать» сайт и оценить, интересно ли будет вашему ребенку домашнее обучение и достигнет ли он желаемых целей.

Выбираем обучение в ЕГЭленд

Выбираем обучение в Сотке

Выбираем обучение в Умскул

Можно ли сделать домашнее обучение по интернету еще выгоднее

Приглянулась ли вам школа ЕГЭ Land, платформа Сотка онлайн или же решили остановиться на площадке Умскул - промокоды на скидку помогут существенно сэкономить семейный бюджет. Достаточно воспользоваться комбинацией от проверенной платформы-агрегатора БериБай, чтобы скидка на обучение стала вашей. Все промокоды на БериБай актуализируются ежедневно – выбирайте подходящий и указывайте его в специальной форме, отправляя заявку на дистанционное обучение для школьников!

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