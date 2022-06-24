Сравниваем школы Skillbox или Geekbrains – лучшие платформы для дистанционного обучения

Учиться новому, не выходя из дома – отличный вариант для тех, кто хочет увеличить свой доход или планирует сменить работу на более перспективную. Осталось разобраться, что лучше, Skillbox или Geekbrains – что выбрать, подскажет наш детальный обзор.

Фото: freepik.com

Коротко об истории

Начнем сравнение с небольшого экскурса в историю каждой из компаний:

Школа Скиллбокс начала работу с 2016 года, специализируясь на самых разных направлениях. Два раза компания получала премию Рунета за свои высокие успехи, а 2 года назад площадка оказалась на втором месте в топе лидирующих EdTech организаций в РФ. Сегодня Skillbox является передовиком в области цифрового обучения по многочисленным рейтингам. Компания принадлежит Игорю Короповову, Дмитрию Крутову и Сергею Попкову.

Платформа Гикбрейнс сформирована в 2014 году и позиционируется как современная экосистема образовательной направленности. Два года назад компания удостоилась 4 места в рейтинге лидирующих EdTech фирм в РФ. Площадка принадлежит Гайку Айрапетяну и Александру Никитину.

Разница между Skillbox и Geekbrains в ассортименте курсов

Первое, на что обращает внимание любой будущий ученик – это предлагаемый ассортимент направлений и курсов. Давайте сравним, какое онлайн-обучение можно присмотреть для себя в каждой из платформ:

В Скиллбокс вас ждет более 500 курсов по 11-ти направлениям (IT-профессии, дизайн, маркетинг, психология, игровая сфера, руководство, английский, кино и музыка, инженерия, общее развитие и другое). Доля образовательного онлайн-рынка занимает 6,5%. С 2020-го года в школе запущена возможность онлайн-бакалавриата и магистратуры – пока по сферам дизайна и IT. При завершении такого обучения студент получает диплом установленного образца.

На платформе Geekbrains доступно 10 направлений (программирование, информационные технологии, аналитика, тестирование, игры, маркетинг, дизайн, Blockchain, продукт и проекты, ИТ-архитектура) – суммарно это более 200 курсов. А еще в Гикбрейнс можно получить IT-специальность и оплатить ее только через год по новой программе «Год без забот». От общей доли онлайн-рынка Гикбрейнс занимает около 5,3%.

Итак, заметим – онлайн-школа Скиллбокс предлагает существенно больше направлений и курсов в количественном плане. Кроме того, здесь можно получить высшее образование онлайн с дипломом. Зато Гикбрейнс отличается большей углубленностью курсов в IT-сферу – здесь более специализированно направления разбиты по тематикам, от Blockchain до ИТ-архитектуры.

Как проводится обучение – формат занятий и домашние задания

Процесс занятий играет большую роль при выборе. Если одним больше нравится заниматься по четкому графику и в форме вебинаров, другие предпочитают текстовые материалы и свободный распорядок. Сравним, как проходит обучение на каждой из платформ:

В Скиллбокс есть четыре разных варианта обучения: это программы для полного освоения профессии с 0, курсы для изучения точечных навыков и вопросов, высшее образование и МВА для бизнесменов. Формат обучения – готовые видеозаписи, которые позволяют учиться, когда хочется, и не подстраиваться под конкретный график. После лекции ученик выполняет закрепляющее упражнение, которое проверяется специалистом в течение суток, а задавать разные вопросы преподавателям и другим студентам можно в общем онлайн-чате. Длительность уроков составляет в среднем от 30 минут до 1,5 часов.

В школе Гикбрейнс дважды в неделю проводятся живые онлайн-вебинары с преподавателями, которые длятся около 2 часов. Если их пропустить, запись появится в личном кабинете. Также к каждому вебинару прикладываются материалы урока для дополнительного закрепления темы. После вебинара ученики выполняют домашнее задание, которое проверяется преподавателем.

Итак, если вы предпочитаете самостоятельно выбирать время для занятий и не выкраивать время для «живых» вебинаров – удобнее будет учеба в Skillbox. А если любите живое внимание с возможностью получить ответы на вопросы во время эфира в вебинаре – присмотритесь к Geebrains.

Преподавательский состав и разработка программ

Еще один момент, который поможет определиться, что лучше - Geekbrains или Skillbox, это уровень преподавателей:

В школе Скиллбокс учителя являются текущими специалистами топовых компаний с большим опытом. Также здесь есть кураторы, которые помогают с проверкой домашних упражнений и дают консультации – это эксперты, опыт которых не менее 3х лет.

В Гикбрейнс все преподаватели также являются действующими специалистами, которые проходят многоуровневый отбор, прежде чем начать делиться знаниями. Особые сотрудники отслеживают обратную связь от учеников после занятий - если баллы стабильно невысокие, преподаватель не получает новую группу.

Отдельно хочется отметить и то, как школы подходят к разработке учебных программ – важно, чтобы сайты для обучения могли дать действительно актуальную информацию:

В Скиллбокс за разработку программ отвечает продюсер, который полностью контролирует запуск курса на всех этапах. Создание программ происходит совместно с преподавателями, чтобы курс был наполнен только актуальными данными.

В компании Гикбрейнс разработками программ занимается порядка 10 специально выделенных людей – каждый человек отвечает за отдельное направление (маркетинг, программирование и т.д.), а его подчиненными являются методисты, бывшие специалисты в каждой из этих отраслей, которые отслеживают все актуальные изменения.

Как видно, проблемы с актуальностью получаемых знаний точно не возникнет, что бы вы ни выбрали - Гик брейнс или Скиллбокс. Не заставляет сомневаться и преподавательский уровень – в каждой из школ работают только опытные специалисты, которые дают актуальные знания, основанные на собственном опыте.

Наличие дополнительных сервисов и бонусов для учеников

Помимо платного контента, всегда хочется получить что-то дополнительно. Две крупных школы дают такую возможность студентам:

Свыше 4000 бесплатных вебинаров и интенсивов ждет студентов Скиллбокс, а также регулярно проводятся бесплатные онлайн-вебинары. Разные подарки и призы выдаются тем, кто прошел интенсивы.

Свыше 2000 курсов по ключевым направлениям бесплатно предлагается в Гикбрейнс. Ученики получают сертификаты о прохождении занятий.

Плюсы и минусы по отзывам клиентов

Чтобы увидеть реальную картинку, что лучше, Skillbox или Geekbrains, стоит прислушаться и к тому, какие отзывы оставляют реальные ученики каждой из школ. Мы проанализировали отзывы и собрали краткую информацию для вас. Начнем с плюсов каждой из платформ.

Из преимуществ Skillbox:

Все курсы в школе актуализируются раз в 2-3 месяца, и доступ к обновленным данным ученики получают бесплатно.

Наличие одного куратора, который помогает на всем сроке обучения.

Лекторы быстро отвечают на вопросы по урокам и домашним заданиям.

Есть ряд программ из IT-сферы, где можно сначала пройти обучение, а оплачивать его только после выхода на работу.

После обучения устраивают три реальных собеседования.

Из преимуществ Гик брейнс:

Материалы регулярно обновляются и старую базу убирают.

Ученики зачисляются в GeekClub с разными воркшопами и мастер-классами, где можно закреплять знания.

Если пройти больше 50% обучения, попадаешь на 2х-месячную стажировку с экспертами.

Выдаются удобные методические материалы после завершенного онлайн-урока.

Конечно же, ученики отмечают и некоторые недостатки школ. Давайте сравним и их.

Из минусов школы Скиллбокс:

Иногда сложно разобраться, какой курс подходит новичку для работы. На Скиллбокс есть курсы для опытных и те, которые подходят только начинающим. Важно детально изучить информацию перед выбором.

Большой объем информации для самостоятельного изучения. Не получится просто списать где-то из лекций или найти в интернете ответы теста, выполняя домашнюю работу. Система продумана так, чтобы вы реально осваивали материал.

Из возможных недостатков платформы Гик брейнс:

Высокая интенсивность занятий – наличие живых вебинаров и короткий срок (2-3 дня) на выполнение домашнего задания неудобен тем, у кого высокая основная занятость, работа или семья. Преподаватели идут навстречу и разрешают сдавать задания позже, но для этого приходится связываться с техподдержкой.

У вебинаров отсутствуют текстовые конспекты. Для тех, кому сложно просто слушать, будет непросто воспринимать информацию без текста. Методички к занятию – это все же сопутствующая информация, а не полное содержание лекции.

Думая между платформами Geekbrains или Skillbox, что выбрать, решать стоит, оценив конкретно для себя эти плюсы и минусы. Нужно понять, что из этого для вас критично, а что не помешает предстоящему обучению.

Вопрос цены и варианты оплаты

Как платить и сколько придется отдать за выбранные онлайн-сервисы, точно интересно каждому ученику:

В Skillbox стоимость обучения стартует от 13000 рублей, есть возможность как разовой оплаты, так и беспроцентной рассрочки до 36 месяцев. В IT-профессиях есть возможность оплаты только после трудоустройства – по программе ISA.

В Geekbrains стоимость стартует от 5000 рублей, доступна разовая оплата и беспроцентная рассрочка на период до 36 месяцев.

Итак, в Скиллбокс средняя цена дороже, но это объясняется глобальной работой команды специалистов над каждым курсом. Если вам интересна гарантия трудоустройства и вы ищите IT-специальность, в Скиллбокс можно поучаствовать в программе ISA и сначала отучиться, а платить только после того, как вы найдете работу по новой специальности.

Можно ли отменять или переносить занятия

В сравнении, что лучше - Скилбокс или Гикбрейнс, нужно уделить внимание еще и тому, что иногда у вас будут возникать неотложные дела, больничные и др. Получится ли перенести урок и что делать в этом случае – давайте разбираться:

Поскольку в Скиллбокс все курсы уже записаны заранее, переносить их не придется – просто смотрите следующий урок в удобное вам время. Срок сдачи домашних заданий жестко не регламентирован, поэтому проблем тоже не будет.

В Гикбрейнс если нет возможности посетить живой вебинар вовремя, его запись затем появится в личном кабинете. Если же вы не успеваете со сроком сдачи домашних заданий, преподаватель даст вам отсрочку – но придется написать в техподдержку, чтобы вам открыли доступ для прикрепления готового задания после дедлайна.

В целом, в Skillbox проще в плане совмещения учебы с личным графиком. Но зато живых вебинаров нет – поэтому решите, что для вас будет приоритетнее.

Трудоустройство – особенности и гарантии

Получится ли найти работу после учебы – важный вопрос. Гарантии трудоустройства есть в каждой из онлайн-школ, но условия у них разные:

В Скиллбокс трудоустройство предлагается для программ из раздела «Профессии». Ученики попадают в Карьерный центр, где их обучают составлению резюме и портфолио. Также будет организовано 3 собеседования с организациями-партнерами (ВКонтакте, Тинькофф, Mail.ru Group, Альфа-Банк и др.).

В Гик брейнс для студентов, которые успешно проходят обучение и сдают все домашние упражнения, компания гарантирует трудоустроить их в первые полгода после окончания курса. Трудоустройство происходит к партнерам школы – МегаФон, Альфа-Банк, X5 Retail Group и др.

Заметим, что больше реальных гарантий по трудоустройству все же предлагает GeekBrains – но для этого нужно действительно ответственно учиться.

Наглядный обзор – сравните за минуту

Присматривая, что лучше выбрать для работы за компьютером в интернете и в каком направлении расширить свои знания, воспользуйтесь нашей таблицей и быстро оцените главные различия двух ведущих онлайн-школ:

Есть ли возможность пробных занятий

Прогадать с выбором школы и отдать деньги на ветер точно не хочется никому. Потому один из первых резонных вопросов при выборе между Skillbox или Geekbrains – есть ли в школе пробные уроки для оценки качества. Давайте разбираться:

В Скиллбокс пробных занятий нет, но школа предлагает первые 14 дней обучения на возможность знакомства и оценки – если в этот срок вас не устроит качество онлайн-курса, можно отказаться и вернуть деньги.

В Гикбрейнс перед тем, как оплачивать выбранный курс, можно оформить бесплатный тестовый урок. Также дается первые 14 дней курса на возможность вернуть средства, если качества обучения вас не устроит.

Итак, в плане возврата средств обе платформы дают одинаковый срок. При этом у Geekbrains дополнительно можно воспользоваться еще и пробным уроком до момента оплаты – учитывайте это, выбирая между Скиллбокс или Гигбрейнс.

Выбираем обучение в Geekbrains

Выбираем обучение в Skillbox

Возможна ли скидка на обучение

Итак, решен вопрос, что выбрать - Geekbrains или Skillbox, вы нашли подходящие интенсивы или курсы – теперь не упустите возможность выгодно сэкономить на их оплате. Благодаря надежному агрегатору BeriBuy вы всего за пару минут подберете актуальные промокоды для Geekbrains или Skillbox – достаточно будет указать код при подаче заявки на онлайн-образование, чтобы получить отличную скидку.

Вне зависимости от того, подбираете ли вы обучение с нуля или прокачиваете имеющиеся знания на максимум, с платформой BeriBuy вам будут гарантированы самые выгодные условия и цены!