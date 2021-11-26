Тинькофф Платинум – плюсы и минусы кредитной карты

Кредитные карты – отличный вариант, когда под рукой нет нужной суммы на крупные покупки или непредвиденные расходы. На рынке банковских услуг себя давно зарекомендовала кредитная карта Тинькофф, плюсы и минусы которой полезно знать перед оформлением. В этой статье мы разберем все подводные камни кредитной карты Тинькофф Платинум.

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Оформление карты и условия пользования

Оформить заветную кредитку можно, не выходя из дома. Достаточно заполнить онлайн-заявку – выбрать желаемый лимит, указать свои контактные данные и цель получения карты. Перед этим можно прямо на сайте прочитать все моменты по кредитной карте Тинькофф - условия использования и погашения, лимиты и др.

Далее с вами свяжется представитель Tinkoff и назначит место и время встречи для доставки карты. При необходимости (например, когда желаемый лимит высок), вас попросят ответить на несколько вопросов анкеты – об уровне дохода, семейном положении, наличии имущества.

Карта выдается совершеннолетним гражданам при наличии паспорта, чтобы подтвердить личность. После получения ее необходимо активировать через личный кабинет либо мобильное приложение. Обслуживание карты обходится 590 рублей в год, сумма спишется сразу после совершения первой операции по кредитке. Обязательно отслеживайте информацию о своем тарифе в личном кабинете – иногда банк предлагает рефинансирование или меняет процент годовых.

Активация карты

Чтобы пользоваться кредиткой, можно зайти на специальную страницу активации и вбить туда номер карты. Далее можно задать свой пин-код и приступать к покупкам. При активации через мобильное приложение понадобится пройти регистрацию по номеру телефона для входа, в приложении появится ваша кредитка и в ее настройках находится функция «Активировать». Разобравшись, как активировать кредитку, можно переходить к использованию.

Обзор преимуществ и недостатков Tinkoff Platinum

Среди главных достоинств, которыми отличается Tinkoff Platinum, можно выделить:

Оформление в режиме онлайн с доставкой готовой карты по удобному вам адресу

Беспроцентный период 55 дней на покупки и 120 дней на погашение картой других кредитов

Кэшбэк в виде баллов «Браво» за совершаемые покупки, который можно обменять на деньги

Ставка 12% годовых и лимит до 700 тысяч

Покупки в беспроцентную рассрочку до года у магазинов-партнеров банка

Также у карточки можно обнаружить и ряд минусов:

Ставка 12% действует только на покупки, к другим операциям применяется ставка от 30 до 49,9% годовых (на снятие наличных, переводы)

Крупный лимит новому клиенту, как правило, не дается. Банк самостоятельно определяет лимит и может для начала выдать карту всего с 50 или даже 20 тысячами

Рассрочка на покупки обязательно должна оформляться с предварительной активацией предложения в личном кабинете. В противном случае, банк расценит операцию как обычную покупку с последующим начислением процентов

Платные СМС-уведомления об операциях (59 рублей в месяц) – их можно отключить в настройках в личном кабинете

Можно прийти к выводу о том, что при правильном пользовании картой и соблюдении беспроцентного периода и условия снятия наличных и других операций практически всех минусов удастся избежать. Кстати, о крупном лимите – если вам интересно, как увеличить лимит по кредитной карте Тинькофф, просто активно пользуйтесь кредиткой без просрочек и со временем банк сам предложит вам увеличение.

Как работает беспроцентный период

Упомянутые выше 55 дней – это срок, в течение которого банк не начислит вам проценты за использование средств, если целиком закрыть весь долг к окончанию периода. Дата начала и окончания периода у каждого клиента разные, зависят от даты получения карты. Банк обязательно присылает выписку и уведомления с напоминанием.

Если вы понимаете, что не сможете внести всю сумму, обязательно внесите на кредитку минимальный платеж – банк рассчитывает его самостоятельно в зависимости от суммы задолженности. Увидеть сумму минимального платежа можно в личном кабинете или мобильном приложении, там же указано, до какой даты его необходимо внести. Здесь же вы увидите и общую сумму задолженности. Размер минимального платежа составит максимум 8% от задолженности. Интересуясь, как начисляются проценты по кредитной карте Тинькофф, помните – льготный период распространяется только на покупки. За снятие наличных или переводы проценты начнут начисляться сразу.

ВАЖНО! Если вовремя не вернуть долг по беспроцентному периоду, банк насчитает проценты за весь срок.

Все о том, как делать снятие наличных с кредитной карты

Условия снятия наличных – важный момент, чтобы не переплачивать за пользование кредиткой. За операцию снятия наличных будет начислена комиссия 2,9% от суммы снятия + фиксированная сумма в размере 290 рублей.

Не забывайте о том, что операция снятия наличных будет рассчитываться по ставке до 49,9% годовых и на нее не действует беспроцентный период – проценты начнут начисляться сразу же. Это важный момент того, как пользоваться правильно кредитной картой Тинькофф, чтобы не переплачивать.

Пополнение и погашение задолженности

Пополнять кредитку действительно удобно. Это делается через банкоматы Тинькофф, либо через банкоматы банков-партнеров, чтобы не платить комиссию, либо через салоны связи и почтовые отделения. Также в мобильном приложении можно онлайн пополнить карту путем перевода со своих дебетовых карт Тинькофф или с карт других банков. Комиссии Tinkoff не возьмет, но другие банки могут – это всегда указывается сразу перед тем, как завершить перевод. Также интересуясь, как погасить долг по карте, перевести недостающую сумму можно через Систему быстрых платежей по номеру телефона.

Обязательно гасите минимальный платеж, чтобы не платить неустойки и штрафы – а если до окончания 55 дней успеете внести весь долг, тогда не придется платить и проценты. На сегодняшний день это самый быстрый способ, как пополнить кредитную карту Тинькофф без комиссии.

Как закрыть кредитную карту Тинькофф банк полностью

Важный вопрос, если вы больше не будете пользоваться кредиткой - как заблокировать ее. Просто внесите всю сумму долга и напишите о желании закрыть карту в чате личного кабинета или по электронной почте. Банк проверит, что долг отсутствует, и если все нормально - пришлет вам расписку о закрытии счета.

Бонусные баллы «Браво» - как получить и потратить

За оплату покупок банк начисляет на ваш счет баллы «Браво» в размере 1% от суммы трат, а за покупки у партнеров – до 30%. Баллы можно тратить на оплату билетов на поезд или ужин в кафе и ресторане. Принцип использования следующий – сперва нужно совершить оплату на сумму баллов в ресторане или в ж/д кассе, далее найти эту покупку в истории операций и нажать на кнопку «Компенсировать». Баллы будут списаны, а на карту вернется потраченная сумма в виде обычных денег.

Баллы сохраняются 3 года, после чего сгорят, поэтому не забывайте ими пользоваться. Менять их допускается по курсу 1 балл = 1 рубль. За месяц банк разрешает накапливать до 6 тысяч бонусов.

Теперь вы знаете, как работает кредитка Тинькофф Платинум, условия и проценты, а также все выгоды и подводные камни этой карты.