Топ-10 курсов 3Д-дженералист: лучшее обучение онлайн с доходом от 70 тысяч для каждого



Профессия 3D-generalist – это возможность работать с 3D-сферой, делая там всё: от работы с текстурами и объектами до анимации моделей. Освоив это направление, можно устроиться в различные сферы, от архитектуры до кино. Профессия имеет массу нюансов и сложностей, поэтому точно стоит подобрать комплексное обучение. А еще 3D-шник - идеальный выбор для тех, кто подбирает айти-профессии без программирования. Пройти подобные курсы для начинающих сегодня можно онлайн. Большинство школ предлагает обучение с трудоустройством, позволяющее стать универсальным специалистом в области 3Д-моделирования, визуализации и анимации, и начать зарабатывать от 70 тысяч в начале и от 200+ тысяч – уже через 3 года работы. Кстати, благодаря онлайн-школам можно не только гарантированно трудоустроиться (невзирая на возраст и пол), но и найти курс, где учиться на 3Д дженералиста можно за полцены, на специальных страницах закрытых распродажах, либо воспользовавшись промокодом от сервиса БериБай.

Профессия «3D-дженералист» - Skillbox

Документы: имеется лицензия, что позволит получить сертификат установленного образца.

Стоимость: со скидкой 40% от 7984р ежемесячно, в рассрочку на 31 месяц.

О формате занятий: готовые видеоролики с доступом 24/7, 128 практических заданий и 27 проектов для портфолио. По заданиям дает обратную связь в течение суток куратор (эксперт из индустрии). Освоите массу направлений - создание трехмерной графики персонажей, создание (скульптинг) 3D-моделей и др.

Про гарантии трудоустройства: помощь с портфолио, резюме + стажировка в игровой студии GameBox с набором раз в 3 месяца и оффером от партнеров школы (IThub games, Ubisoft, District zero и др.). Гарантированно устроят или вернут деньги за курс.

Купон от БериБай для более выгодной цены на курс

Бонусы и подарки: налоговый вычет, подарочный курс по нейросетям, год занятий английским в подарок, 7 бонусных моделей для расширения квалификации.

До -40% на секретную распродажу курсов Скиллбокс + курс по нейросетям в подарок + гарантированное трудоустройство

Расширенный курс 3D-дженералист – Нетология

Документы: имеется лицензия, выдается диплом о профессиональной переподготовке.

Стоимость: со скидкой 45% от 3934р ежемесячно, рассрочка на 3 года.

О формате занятий: вебинары по расписанию и готовые видеолекции, участие в мастер-классах и модульные проекты (включая 9 проектов для портфолио). К наставникам можно обращаться по любым учебным вопросам: как обсудить уроки 3D-моделирования, так и уточнить организационные моменты.

Про гарантии трудоустройства: Центр карьеры помогает с портфолио и резюме, предложат стажировки и проекты от партнеров (ВК, OZON, Рамблер и др.), научат отбирать вакансии.

Промокод от БериБай, чтобы снизить цену курса

Бонусы и подарки: бонусные курсы по деловому английскому и Soft Skills, подарочные модули по поиску заказов на фрилансе, нейросетям и английскому, налоговый вычет.

Скидки до 30% на распродажу курсов от Нетологии + 3 модуля в подарок

Профессия Fullstack-дизайнер от Логомашины

Документы: выдается именной диплом школы.

Стоимость: со скидкой 40% от 7006р ежемесячно, с возможностью оформить рассрочку.

О формате занятий: короткие видеолекции на 15-20 минут с гибким графиком. Кураторы разбирают домашние задания и дают обратную связь в формате видео, текста, также можно задавать вопросы через чат.

Про гарантии трудоустройства: выполните 15 проектов в портфолио, обучат лайфхакам работы на фрилансе и в компании, возможно поучаствовать в симуляторе реальной работы «Крутые студии». Партнеры школы – СБЕР, МТС, OZON, Тинькофф и др.

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Бонусы и подарки: доступ к материалам на 3 года, бонусные уроки по софт-скиллам, бесплатная консультация перед покупкой курса.

До -20% на секретную распродажу от Логомашины + уроки по Soft Skills в подарок

3Д-дженералист - обучение онлайн от GeekBrains

Документы: имеется лицензия, выпускники получают официальный сертификат школы.

Стоимость: с экономией 40% от 9981р ежемесячно, в рассрочку на 3 года.

О формате занятий: готовые видеоуроки + живые занятия по расписанию для разбора сложных моментов (создание графики для игр, анимация 3Д персонажа и окружения, и др.). Более 120 практических заданий помогут закрепить навыки, а кураторы-эксперты будут давать обратную связь по заданиям в течение суток.

Про гарантии трудоустройства: выполните 10 проектов в портфолио, гарантированно трудоустроят или вернут деньги. Школа поможет с резюме и портфолио, с вакансиями + организуют стажировку в студии GameBox, лучшим дадут офферы от партнеров школы (IThub games, Ubisoft, District zero и др.).

Воспользоваться промокодом от БериБай от GeekBrains

Бонусы и подарки: 7 дополнительных тем бонусом к курсу, оформление налогового вычета, бесплатная консультация со специалистом перед покупкой.

Скидки до 35% на распродажу курсов от ГикБрейнс + гарантия трудоустройства

Курс 3D-generalist в Blender от Международной Школы Профессий

Документы: есть лицензия, выпускнику вручают электронный сертификат, либо диплом школы (по запросу – международного образца).

Стоимость: со скидкой 40% от 4300р с возможностью оформления рассрочки.

О формате занятий: вебинары по расписанию + видеозаписи, интерактивные задания и общение в чате с наставниками и преподавателями. График занятий – гибкий, можно совмещать с основной занятостью.

Про гарантии трудоустройства: дадут базовые знания о том, как строится работа в 3D сфере на фрилансе и в компании.

Бонусы и подарки: возможность получить скидку по соцконтракту, оформление налогового вычета, бесплатная консультация перед оплатой курса.

Экономия до 30% на любые программы от МШП + консультация бесплатно

Профессия 3Д-художник окружения с нуля от Скиллбокс

Документы: есть лицензия, выдается сертификат установленного образца.

Стоимость: с выгодой 40% от 5198р ежемесячно, рассрочка на 22 месяца.

О формате занятий: готовые видеолекции с круглосуточным доступом, практические работы и тестирования после каждой лекции, приближенные к реальным проекты. Работы проверяют кураторы-эксперты и дают обратную связь.

Про гарантии трудоустройства: найдут работу или вернут деньги. Школа поможет с самопрезентацией, составлением персонального карьерного плана, стажировкой в GameBox, чтобы понять, как может себя реализовать 3Д-моделлер в геймдеве. Предоставят вакансии от партнеров в сфере 3Д геймдев - Mytona, Magic Quick, District zero и др.

Промокод от БериБай, чтобы пройти курс Скиллбокс дешевле

Бонусы и подарки: подарочный курс по нейросетям, бонусные модули по основам Photoshop и нейросетям для игр и CG, бонусы от партнеров (Ростелеком и Тинькофф), год английского в подарок.

До -40% на распродажу курсов в Skillbox + год уроков английского + гарантированное трудоустройство

Профессия 3D-artist от Contented

Документы: лицензия имеется, в конце выдается электронный сертификат.

Стоимость: со скидкой 35% от 5590р ежемесячно, оформление рассрочки до 36 месяцев.

О формате занятий: короткие видеоролики, домашние задания с обратной связью от экспертов, общение в чате с координаторами и сокурсниками, возможно регулировать нагрузку (сдвигать дедлайны, заморозить курс).

Про гарантии трудоустройства: предусмотрена стажировка в TDS Virtual Production, 10 проектов для портфолио, комплексная поддержка (от резюме до отбора вакансий). Партнеры по трудоустройству – OZON, СБЕР девайсы, Рамблер, Ростелеком и др.

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Бонусы и подарки: английский для дизайнеров, курс по инструментам в подарок, персональная получасовая видеоконсультация с экспертом.

Скидки до 35% на распродажу курсов от Контентед + английский в подарок

3D-художник – курс от BBE

Документы: есть лицензия, в конце курса выдается именной сертификат.

Стоимость: со скидкой 50% от 4146р ежемесячно, рассрочка на 2 года.

О формате занятий: онлайн-вебинары и около 30 практических работ, участие в комьюнити студентов и экспертов. Предусмотрены Random Coffee (случайные знакомства для расширения круга профессиональных связей).

Про гарантии трудоустройства: 3 проекта для портфолио, на защите диплома участвуют реальные заказчики, будет помощь с резюме, сопроводительным письмом и др. Студенты BBE устраиваются в Кинопоиск, МТС, Билайн, Вебиум и др.

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Бонусы и подарки: годовой доступ к дизайн-библиотеке с 80+ курсами по дизайну, оформление налогового вычета.

Экономия до 20% на закрытой распродаже курсов Bang Bang Education + доступ к дизайн-библиотеке

Курс по 3D-моделированию в Blender от Foxford

Документы: есть лицензия, выдается именной сертификат.

Стоимость: от 29900р за курс полностью, возможно оформление рассрочки и оплата маткапиталом.

О формате занятий: обучение по заранее записанным вебинарам + выполнение домашних заданий и онлайн-упражнений (создание 3D-графики по реальным задачам), участие в сообществе студентов и экспертов. Погружение в профессию идет уже с первых занятий.

Про гарантии трудоустройства: 4 проекта для портфолио, получите базовые навыки по трудоустройству и рекомендации по общению с работодателями.

Промокод от BeriBuy для выгодной экономии на курс

Бонусы и подарки: начало курса можно попробовать бесплатно, оформление налогового вычета.

До -50% на программы от Фоксфорд + начало обучения бесплатно

Профессия 3Д-дженералист от XYZ

Документы: выдается сертификат об обучении.

Стоимость: со скидкой 40% от 6344р при оформлении рассрочки до 36 месяцев.

О формате занятий: готовые видеолекции, выполнение домашних заданий и разбор чек-листов. Предусмотрены стримы с разбором домашних заданий и обратной связью, доступ к материалам остается навсегда.

Про гарантии трудоустройства: Карьерный центр поможет определиться с желаемым форматом работы, прокачать навыки самопрезентации, научит проходить собеседования. Студенты устраиваются в Saber Interactive, Fox3D и др.

Бонусы и подарки: карьерный чит в подарок, оформление налогового вычета.

До -30% на секретную распродажу программ от XYZ + карьерный чит в подарок

Итак, мы рассмотрели, где можно пройти на профессию 3D-дженералист обучение с шансом стажировки в игровых студиях, после которого вам будет доступна работа в геймдеве, кино, рекламе или дизайне. Выбирайте подходящие курсы 3D-моделирования для начинающих с нуля, берите на заметку актуальные промокоды от сервиса БериБай и получайте востребованные знания по самой доступной стоимости, осваивая айти без программирования.

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