Топ-10 Онлайн Школ обучающие на Golang (Go) разработчика, дающие большие перспективы в трудоустройстве с высокой зарплатой

Каждый месяц на рынке появляется 60 тысяч новых вакансий, а лишь за последний год их стало больше на 63%. Благодаря возможности обучаться удаленно можно не переживать за поиски рабочего места - онлайн-школы обеспечивают гарантию трудоустройства вне зависимости от возраста или местоположения. При этом за короткий срок можно с 0 отучиться до уровня Middle и выше в программировании Go – а школы нередко продают подобные курсы программирования с нуля за полцены, размещая скидки на страницах с закрытыми распродажами.



Сегодня язык Golang – в лидерах среди разработчиков (в 2022-м по версии Haby он вошел в пятерку наиболее высокооплачиваемых, с з/п от 320 тысяч) – Golang подходит для высоконагруженных приложений, отличается скоростью программного исполнения. Для освоения Golang вам не понадобится технический опыт.



Язык программирования Golang запущен холдингом Google для крупных проектов, сегодня его активно применяют Apple, Intel, ВК и OZON, благодаря хорошей масштабируемости и высокой производительности, если сравнивать Go с тем же Python. Go – востребованная профессия и идеальный выбор для параллельного программирования. Сегодня Го-разработчик пользуется спросом, поскольку конкуренция до сих пор невысока, при этом изучать курсы программирования Golang лучше на платной основе (в бесплатных материалах не дают гарантий трудоустройства и помощи менторов).

Backend-разработчик на Go - курс с нуля от школы Skillfactory (Перейти на Курс >>>)

Стоимость с -40% скидкой от 3390 руб/мес, в беспроцентную рассрочку на 36 мес. с первым платежом через месяц.

Формат: обучение программированию онлайн длится 12 мес., теория займет 20% курса (формат видеороликов для изучения в свободном графике с доп. материалами), остальное – практика (хакатоны, тестирования, тренажеры, проекты и домашние задания с проверкой менторами). В конце выдается сертификат школы и диплом профпереподготовки по направлению Golang.

Трудоустройство: если не трудоустроитесь за полгода после окончания курса, вернут деньги за учебу. Все проекты пойдут в ваше портфолио. Центр карьеры поможет от создания резюме до отбора вакансий и знакомства с реальными работодателями – партнерами школы по трудоустройству (Яндекс, Контур, NVisionGroup, Лукойл и др.). Пройдя лучшие курсы по Golang, претендовать можно на позицию Junior+.

Чему научитесь: взаимодействовать с паттернами и HTTP, Git и REST API, ревьюить коды, формировать архитектуру приложений. Выполните 3 проекта (пайплайн обработки данных, REST API сервис, новостной агрегатор).

Преимущества: в подарок к курсу Golang – мини-обучение по искусственному интеллекту и программа по структуре данных. Скидка при разовом платеже за курс Golang + вечный доступ. Возможно оформить налоговый вычет.

Недостатки: иногда возникают проблемы с самостоятельным оформлением рассрочки – в этом случае можно оформить ее при помощи менеджеров.

Веб-разработка на Go – курс с опытом от школы Hexlet (Перейти на Курс >>>)

Стоимость доступ к треку Golang и к остальным от школы Хекслет – по цене единой подписки за 3900 рублей в месяц.

Формат: курс Golang длится 61 час, теория изучается в формате текста либо коротких видео, практика отрабатывается прямо в браузере, с тестами с автопроверкой, квизами, тренажерами-симуляторами рабочего пространства. В конце выдают сертификат.

Трудоустройство: Все проекты можно использовать как ваше портфолио. Студенты Хекслета работают в таких фирмах, как AGIMA, Альфа-Банк, Учи.Дома, Aviasales и др.

Чему научитесь: создавать программы из нескольких модулей и с применением основных конструкций, анализировать кодовые ошибки, пользоваться отладочной печатью. Изучите настройку окружения, веб-разработку на Fiber, Git и др.

Преимущества: неограниченный доступ к просмотренной теории (даже если отменить подписку), можно получать обратную связь по урокам от поддержки школы.

Недостатки: при выборе треков Golang нет взаимодействия (живых вебинаров) с педагогами – но это удобный формат для занятых людей, а все вопросы можно задать в службу поддержки.

Go-разработчик – курс с нуля от школы Бруноям (Перейти на Курс >>>)

Стоимость от 3325 руб/мес при оформлении рассрочки на 1 год, первый платеж спустя месяц.

Формат: длительность 3 месяца, проходите курс Golang в удобный момент, преимущественно в формате видеозаписей (изредка могут проводить online-вебинары с лекторами). Предусмотрено 72 часа вебинаров и 72 часа отработки на тренажерах, воркшопах, тестах и упражнениях с трехуровневой сложностью. Выдается сертификат школы.

Трудоустройство: выполненные работы пойдут в портфолио, личный наставник из Центра карьеры поможет определиться с азами поиска работы. Студентов Бруноям трудоустраивают в СБЕР, IKEA, Пулково, ДЛТ и др.

Чему научитесь: основам GO и REST API, функционалу Git и работе с БД, многопоточности и архитектуре приложения. В конце выполняется финальный проект по работе с отладкой производительности приложения.

Преимущества: возможно оформить налоговый вычет. Если курс Golang не понравился, вернут всю сумму в течение месяца после платежа. Льготы при оплате программы целиком. В подарок – мини-обучение «Учись учиться».

Недостатки: курсы Golang для начинающих предусматривают мало взаимодействия с педагогами, дают преимущественно основы с акцентом на самообучение. Однако, это отличный вариант для предпочитающих получать основу за самые короткие сроки.

Go-разработчик с нуля – курс от школы Яндекс Практикум (Перейти на Курс >>>)

Стоимость от 18990 рублей в месяц при рассрочке на 8 месяцев с 1-м платежом спустя месяц.

Формат: учиться Golang предстоит 8 мес. (350 часов теории + практика), учеба в формате спринтов, вы изучаете текстовые лекции в удобный момент и сдаете домашние упражнения по графику. Будут проекты в интегрированной среде разработки и написание кодов в тренажере, периодически – вебинары с экспертами. Выдается диплом о проф. переподготовке.

Трудоустройство: обучают составлению резюме и портфолио из выполненных в ходе обучения проектов, написанию сопроводительных писем. Подготовят к собеседованиям и предложат вакансии от партнеров по трудоустройству – СБЕР, Росбанк, Яндекс, Сибур диджитал и др.

Чему научитесь: освоите инструменты GitHub, Linux, Docker, Swagger, поработаете с многопоточностью в Go, SQL и базами данных. Выполните 8 проектов для портфолио, финальный – разработка бэкэнда сервиса наподобие «Афиши».

Преимущества: можно оформлять рассрочку внутри школы (без участия банков). Доступен тренажер для непрерывной практики. Возможно получить налоговый вычет.

Недостатки: бывают ошибки с тренажером (может не принимать правильные ответы) – этот момент легко решается через техподдержку школы.

Курс «Продвинутый Go разработчик» для учеников с опытом от школы Яндекс Практикум (Перейти на Курс >>>)

Стоимость: от 26000 рублей в месяц при рассрочке на 6 месяцев, либо от 7819 руб/мес в кредит.

Формат: на курсе Яндекс Практикум Golang вы самостоятельно выбираете, нужны ли дедлайны или нет. Теория по Golang изучается в формате видеозаписей и раз за спринт проводят вебинары для разбора ошибок и сложных тем. Менторы будут проводить лайвкодинг и раз в месяц отвечать на ваши персональные вопросы. В конце выдают диплом проф. переподготовки.

Трудоустройство: обучают навыкам резюме и самопрезентации, помогут отобрать вакансии и общаться с работодателями. Все проекты пойдут в портфолио. Если не устроитесь в течение полугода после выпуска – школа вернет деньги. Партнеры по трудоустройству - СБЕР, Росбанк, Яндекс, Сибур диджитал и др.

Чему научитесь: изучите паттерны проектирования, туллинг, пакеты стандартной библиотеки. Выполните 12 код-ревью и 3 проекта в портфолио, 2 из которых можно сделать по своим идеям.

Преимущества: будет 12 персональных консультаций с ментором. Круглосуточная техническая поддержка. Можно оформить налоговый вычет. Вводный модуль на курсе – бесплатно.

Недостатки: академический отпуск (перерыв) в учебе можно брать всего один раз за весь курс. Но при ответственном подходе к учебе данный отпуск и не понадобится.

GO-разработчик с нуля до Junior – курс от школы GeekBrains (Перейти на Курс >>>)

Стоимость с -71% скидкой 3293 рублей в месяц в рассрочку на 36 месяцев с первым платежом через месяц.

Формат: курс Golang длится 12 месяцев, вы участвуете в онлайн-вебинарах по графику и смотрите готовые видеолекции. Предусмотрены семинары с разбором практических заданий и самостоятельная работа с online-библиотекой. В конце будет выдан диплом проф. переподготовки.

Трудоустройство: индивидуальная помощь по трудоустройству (если не найдете рабочее место, вернут деньги) – составят пошаговый план с разработкой портфолио из ваших проектов и резюме, проведут тестовые собеседования, дадут доступ к вакансиям партнеров по трудоустройству (E-Legion, СБЕР, МегаФон, Теле2, X5Group и др.).

Чему научитесь: пройдя курс по Go, разработчик освоит языки и технологии Go, Postre, REST, MongoDB, базы данных и SQL, архитектуру ПО, компьютерные сети и веб-технологии. Итоговый уровень знаний – Junior.

Преимущества: большая подборка материалов по софт скиллс, подарочный курс по нейросетям и год занятий английским по методу КЭСПА. Скидка до 10% при оплате курса Golang целиком. Можно оформить налоговый вычет.

Недостатки: весомая часть материалов отводится для самостоятельного изучения и разбора, с целью развить в студентах насмотренность.

Golang Developer. Professional – курс от школы OTUS для backend-разработчиков, планирующих перейти в Golang (Перейти на Курс >>>)

Стоимость: курс OTUS Golang обойдется от 10500 руб/мес при оформлении рассрочки.

Формат: обучение языку Golang длится 5 месяцев, до начала обязательно нужно сдать вступительное тестирование для оценки уровня знаний. Вы участвуете в вебинарах по расписанию (дважды в неделю по 1,5 часа), выполняете упражнения с обратной связью от педагога. Выдается сертификат школы.

Трудоустройство: предусмотрен открытый разбор резюме, тестовые собеседования и воркшопы, ваше резюме разместят в базе OTUS с возможностью получать офферы от партнеров школы по трудоустройству – Datana, ЦФТ, Авито, CoreClass и др.

Чему научитесь: внутренним механизмам Goland и подойдет для имеющих опыт разработки на питон, джава и др., вы разберете актуальные кейсы перехода на стек Golang со сторонних стеков, поработаете с реальными задачами от ведущих разработчиков и создадите итоговый проект –разработку микросервиса.

Преимущества: возможно оформить налоговый вычет. Вечный доступ к материалам курса. Возможность участвовать в бесплатных материалах по теме Go.

Недостатки: иногда преподаватели по личным причинам (болезнь, основная работа) переносят дату/время онлайн-уроков по Golang, что вынуждает учеников подстраиваться.

Go разработчик – курс с нуля от школы Kata Academy с оплатой после трудоустройства (Перейти на Курс >>>)

Стоимость: отсутствует – вы не платите за курс до трудоустройства.

Формат: обучение программированию Golang длится 9,5 месяцев, вы самостоятельно изучаете видеоролики и раздаточные материалы, с трудными вопросами можно обращаться к ментору. Наставники будут проводить ревью кода, предусмотрена работа над реальным бизнес-проектом, взаимодействие в команде 8-12 студентов для наработки групповых навыков.

Трудоустройство: платите за курс Golang лишь после гарантированного трудоустройства (17% от заработка после вычета НДФЛ). Вас устроят на работу в Москве либо СПб, с минимальной зарплатой от 100 тысяч рублей. Также предусмотрено 2 года карьерной поддержки после выхода на работу – митапы, буткемпы, вебинары и др. Партнеры по трудоустройству, с которыми работает онлайн-школа – Альфа-Банк, Netcracker, Лаборатория Касперского, Rambler&Co и др.

Чему научитесь: профессия Go-разработчик научит работать с архитектурой облачной системы, создавать функционал приложения с серверной части, готовить высокопроизводительные программные решения, оптимизировать серверную реализацию, внедрять сторонние сервисы при помощи API.

Преимущества: точно найдут работу с достойной зарплатой, можно начать обучаться на Golang, не имея на это средств, качественная поддержка наставника и взаимодействие с одногруппниками.

Недостатки: если вы откажетесь от обучения по Golang, то договором за это предусмотрен определенный штраф (компенсация за оказанные вам услуги).

Слёрм – курс для имеющих опыт «Goland-разработчик» (Перейти на Курс >>>)

Цена – если платить самостоятельно, то от 35 тысяч, если оплачивает организация – от 50 тысяч.

Формат: два месяца хватит для освоения программы, если учиться еженедельно по 5-7 часов. Программа подходит Го-разработчикам на уровне джуниор, либо мидл-разработчикам на других языках. Обучаетесь по видеоматериалам (доступ двухгодовой). В конце – сертификат.

Трудоустройство: выполните реальную работу для портфолио, узнаете азы трудоустройства в данной сфере.

Чему научитесь: горутинам и каналам, особенностям разработки, HTTP, с возможностью дойти до уровня миддла. Выполните проект – создание сервиса по заказу такси.

Преимущества: формат обучения подходит людям с высокой занятостью. До оплаты можно познакомиться с вводной лекцией бесплатно.

Недостатки: не предусмотрено онлайн-общение с педагогами – но многие целенаправленно выбирают этот формат, чтобы не привязываться к строгому графику занятий.

Golang для инженеров с опытом – курс от школы Слёрм (Перейти на Курс >>>)

Стоимость: 50000 рублей за видеокурс или 65000р за участие в потоке.

Формат: Golang разработчик курс длится 2,5 месяца. Просматриваете видеоматериалы, общаетесь со спикерами на AMA-встречах по теме Golang разработка, предусмотрены анализ кодов и общение в закрытой группе с кураторами. Выдается сертификат школы.

Трудоустройство: сформируете портфолио из выполненных проектов, узнаете азы поиска рабочего места и особенности трудоустройства в сфере Golang-разработки.

Чему научитесь: Golang обучение позволит внедрять API сервера, запускать контейнеры, работать с Docker из Go и с кастомными операторами. В конце выполните проект – разработаете систему для сбора состояния других сервисов и предоставления WEB API.

Преимущества: первые 2 модуля в мини-курсе Golang – бесплатно. Можно оформить налоговый вычет.

Недостатки: в некоторых лекциях по Golang студентам не хватает самостоятельности, поскольку нужно повторять практическое задание непосредственно за преподавателем.

Чистая архитектура приложения на GO – запись интенсива от школы Слёрм (Перейти на Курс >>>)

Стоимость: с 40% скидкой 20000р. Формат: запись по Golang сохраняется на 2 года, за 2 дня записей интенсива можно освоить материал целого месячного курса. После каждого дня можно сразу отработать практические задания на специальных стендах.

Трудоустройство: не предусмотрено.

Чему научитесь: освоите программирование на Go, Clean architecture, REST, Grafana, PostgreSQL. Создадите структуры проектов и папок, реализуете бизнес-логику в Domain, подключите Jaeger и др.

Преимущества: запись по Golang можно пересматривать неограниченное количество раз за время ее действия. Хороший выбор для тех, кого интересует обучение Golang с нуля, быстрое изучение в режиме онлайн без педагогов.

Недостатки: при покупке записи не будет возможности задавать вопросы экспертам интенсива.

Данный топ курсов Golang позволит освоить язык программирования Go на выгодных условиях – в идеале, можно найти даже Golang обучение с трудоустройством. При этом проходить IT-обучение можно в удобном формате, совмещая образование с текущей работой или другими личными вопросами.

