ТОП-13 сервисов доставки готовой еды на дом: сравниваем компании, которые выбирает большинство

Сбалансированное питание с доставкой на дом – ваш выбор, если хочется есть полезно без подсчета калорий и часовых стояний у плиты. Развернутый обзор сервисов доставки готовой еды на неделю поможет выбрать компанию, где вы найдете вкусные блюда по лучшим ценам.

Grow Food - 10 линеек для вкусного питания

Grow Food – компания, с которой можно экономить около 20 часов еженедельно на приготовлении пищи.

Ассортимент: 10 линеек, наиболее популярны из них 6 вариантов: Breakfast – завтраки на 550 ккал, Basic – базовое трехразовое питание на 1000 ккал, Fit – меню для похудения из 5 блюд на 1200 ккал, Daily – четырехразовое меню на 1400 ккал, Balance – 5 блюд для сохранения тонуса тела при физической активности для спортсменов на 1800 ккал, и Detox – 750 ккал, меню из фруктов и овощей. В среднем, блюда в линейках не повторяются от 15 дней до месяца.

Меню полностью обновляется раз в 2-3 месяца, возможна замена отдельных позиций блюд по вашему вкусу, и персональная настройка меню – по предпочтениям (больше белка или меньше сладкого, меньше специй и др.), исключение конкретных аллергенов и даже конкретных видов блюд (каш, сэндвичей и др.).

10 линеек, наиболее популярны из них 6 вариантов: Breakfast – завтраки на 550 ккал, Basic – базовое трехразовое питание на 1000 ккал, Fit – меню для похудения из 5 блюд на 1200 ккал, Daily – четырехразовое меню на 1400 ккал, Balance – 5 блюд для сохранения тонуса тела при физической активности для спортсменов на 1800 ккал, и Detox – 750 ккал, меню из фруктов и овощей. В среднем, блюда в линейках не повторяются от 15 дней до месяца. Меню полностью обновляется раз в 2-3 месяца, возможна замена отдельных позиций блюд по вашему вкусу, и персональная настройка меню – по предпочтениям (больше белка или меньше сладкого, меньше специй и др.), исключение конкретных аллергенов и даже конкретных видов блюд (каш, сэндвичей и др.). Регион доставки: Санкт-Петербург и ЛО, Москва и МО.

Санкт-Петербург и ЛО, Москва и МО. Доставка: осуществляется бесплатно в удобный 2-х часовой интервал, минимальный период оплаты – 2 дня рациона, максимальный – 12 дней рациона. Также есть подписка на 30 либо 60 дней питания с оплатой частями.

осуществляется бесплатно в удобный 2-х часовой интервал, минимальный период оплаты – 2 дня рациона, максимальный – 12 дней рациона. Также есть подписка на 30 либо 60 дней питания с оплатой частями. Главные плюсы: в компании используют только диетические сорта мяса, технологии приготовления су-вид и на пару, а также натуральный сахарозаменитель в меню для похудения и поддержания веса. Блюда достаточно только разогреть, дополнительных приемов пищи не потребуется. Фишка доставки – опции «Не звонить для подтверждения заказа», «Оставить заказ у двери» и «Отдать коробку другому». Рационы формируются командой диетологов с оптимальным соотношением количества углеводов на протяжении дня. А еще компания использует уникальную технологию упаковки, благодаря которой готовое питание на неделю с доставкой легко хранится в холодильнике несколько дней.

в компании используют только диетические сорта мяса, технологии приготовления су-вид и на пару, а также натуральный сахарозаменитель в меню для похудения и поддержания веса. Блюда достаточно только разогреть, дополнительных приемов пищи не потребуется. Фишка доставки – опции «Не звонить для подтверждения заказа», «Оставить заказ у двери» и «Отдать коробку другому». Рационы формируются командой диетологов с оптимальным соотношением количества углеводов на протяжении дня. А еще компания использует уникальную технологию упаковки, благодаря которой готовое питание на неделю с доставкой легко хранится в холодильнике несколько дней. Цена в расчете на 1 день: всего от 730 руб/день за трехразовое питание.

всего от 730 руб/день за трехразовое питание. Экономия по промокоду: На этой странице вас ждут все актуальные промокоды от BeriBuy для Гроу Фуд – заказывайте готовые блюда выгодно. Забрать промокод для Grow Food

На этой странице вас ждут все актуальные промокоды от BeriBuy для Гроу Фуд – заказывайте готовые блюда выгодно. Ваши бонусы: скидки до 20% при оплате длительных периодов доставки, кэшбэк до 50% бонусами от стоимости заказов за оплаты, участие в акциях, рекомендации и подключение семейных тарифов. Оплатить бонусным рублями можно до 50% от цены.

Level Kitchen - питание из отборных ингредиентов

Левел Китчен – доставка правильного питания от крупнейшего холдинга Performance Group (объединение Сбербанка и Mail.ru Group). Компания идеально сочетает в себе собственное производство, команду опытных диетологов и использование только отборных продуктов.

Ассортимент: состоит из 6 линеек: Welcome-сет для знакомства с компанией (12 блюд на 2 дня), Хит из 4 блюд на 1000 ккал, Detox из 8 смузи и соков на 880 ккал, Снижение веса (фитнес-питание, 4 программы от 750 до 2000 ккал), Баланс (сбалансированное питание из 6 приемов на 2000 ккал для поддержания формы) и Набор (2 программы, 7 приемов пищи на 2500 либо 3500 ккал для набора мышечной массы). Рационы составлены командой диетологов и не предусматривают персональных корректировок (например, замены блюд или ингредиентов). При наличии у вас аллергии нужно заранее сообщить менеджерам – они подскажут, есть ли этот продукт в составе.

состоит из 6 линеек: Welcome-сет для знакомства с компанией (12 блюд на 2 дня), Хит из 4 блюд на 1000 ккал, Detox из 8 смузи и соков на 880 ккал, Снижение веса (фитнес-питание, 4 программы от 750 до 2000 ккал), Баланс (сбалансированное питание из 6 приемов на 2000 ккал для поддержания формы) и Набор (2 программы, 7 приемов пищи на 2500 либо 3500 ккал для набора мышечной массы). Рационы составлены командой диетологов и не предусматривают персональных корректировок (например, замены блюд или ингредиентов). При наличии у вас аллергии нужно заранее сообщить менеджерам – они подскажут, есть ли этот продукт в составе. Регион доставки: Москва и МО, СПб + 17 городов в различных регионах РФ

Москва и МО, СПб + 17 городов в различных регионах РФ Доставка : еда в контейнерах доставляется бесплатно, за доплату в 100 рублей можно получить свою еду в часовой интервал вместо двухчасового. Дни доставки по всем программам – по утрам раз в два дня, а при тарифах от семи суток и более можно выбирать фиксированные дни доставки (понедельник, среда, пятница). Минимальный заказ – два дня рациона, максимальный – месяц.

: еда в контейнерах доставляется бесплатно, за доплату в 100 рублей можно получить свою еду в часовой интервал вместо двухчасового. Дни доставки по всем программам – по утрам раз в два дня, а при тарифах от семи суток и более можно выбирать фиксированные дни доставки (понедельник, среда, пятница). Минимальный заказ – два дня рациона, максимальный – месяц. Главные плюсы: собственное производство на 10 тысяч квадратов, ежедневная поставка продуктов от проверенных поставщиков, выгодная программа лояльности. Для приготовления используются только щадящие методы (су-вид, запекание, готовка на пару и гриль).

собственное производство на 10 тысяч квадратов, ежедневная поставка продуктов от проверенных поставщиков, выгодная программа лояльности. Для приготовления используются только щадящие методы (су-вид, запекание, готовка на пару и гриль). Цена в расчете на 1 день: от 700 руб/день.

от 700 руб/день. Экономия по промокоду: Ловите подборку актуальных скидок и дополнительных бонусов от BeriBuy по ссылке: Забрать промокод для Level Kitchen

Ловите подборку актуальных скидок и дополнительных бонусов от BeriBuy по ссылке: Ваши бонусы: Welcome-сет всего от 1500р для новых клиентов, возможность экспресс-доставки всего за 1 час, программа лояльности с кэшбэком 3% от заказа (кэшбэком можно оплатить до 50% от следующих заказов), а также до 1500 бонусов за каждого приглашенного друга.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ: сравнение Grow Food и Level Kitchen показывает, что только в первой компании вы можете корректировать готовый рацион под себя, исключая какие-либо блюда либо ингредиенты в них.

My Food - ресторанный уровень по доступной цене

Май Фуд – недорогая и вкусная доставка еды на дом ресторанного уровня, которая отличается максимальным удобством. Пищу можно греть прямо в привезенных контейнерах, а подписку на заказы всегда можно заморозить на определенное количество дней.

Ассортимент: три линейки: Classic (от 3 до 6 блюд, от 800 до 2000 ккал, домашняя еда), Lite (4-6 блюд от 900 до 1800 ккал для снижения массы тела) и Travel (3-7 блюд от 900 до 3200 ккал с многообразием блюд мировых кухонь из 143 стран). Линейки Lite и Travel представлены только в Москве, МО и СПб, Classic – во всех городах из территории охвата. Целый месяц блюда не будут дублироваться. Замена блюд или ингредиентов не предусмотрена.

три линейки: Classic (от 3 до 6 блюд, от 800 до 2000 ккал, домашняя еда), Lite (4-6 блюд от 900 до 1800 ккал для снижения массы тела) и Travel (3-7 блюд от 900 до 3200 ккал с многообразием блюд мировых кухонь из 143 стран). Линейки Lite и Travel представлены только в Москве, МО и СПб, Classic – во всех городах из территории охвата. Целый месяц блюда не будут дублироваться. Замена блюд или ингредиентов не предусмотрена. Регион доставки: Москва и МО, СПБ и ЛО + 17 городов РФ

Москва и МО, СПБ и ЛО + 17 городов РФ Доставка: бесплатная, производится в двухчасовом интервале. За дополнительную плату 100р – часовой интервал доставки. Рационы привозят сразу на 3 дня. Минимальный период оплаты – двое суток рациона, максимальный – 30 дней.

бесплатная, производится в двухчасовом интервале. За дополнительную плату 100р – часовой интервал доставки. Рационы привозят сразу на 3 дня. Минимальный период оплаты – двое суток рациона, максимальный – 30 дней. Главные плюсы: наличие функции пропуска дней доставки («заморозка» действует только для программ от 12 дней). Собственное производство в Москве с «умным» оборудованием, система управления безопасностью продуктов ХАССП.

наличие функции пропуска дней доставки («заморозка» действует только для программ от 12 дней). Собственное производство в Москве с «умным» оборудованием, система управления безопасностью продуктов ХАССП. Цена в расчете на 1 день: от 500 руб/день при выборе линейки Classic для полезного ежедневного питания.

от 500 руб/день при выборе линейки Classic для полезного ежедневного питания. Экономия по промокоду: Полный список актуальных купонов для My Food уже ждет вас здесь:

Полный список актуальных купонов для My Food уже ждет вас здесь: Забрать промокод для My Food

Ваши бонусы: до шести подарочных дней при покупке от 12 дней, 500 бонусов за приглашенных друзей, скидки при выборе длительных рационов.

ВАЖНО: если вы думаете, что выбрать, Левел Китчен или Май Фуд, обратите внимание: в первой компании существенно шире ассортимент и выгоднее программа лояльности. Зато в Май Фуд можно получить до 6 дней питания в подарок.

BeFit - создайте свой уникальный рацион

Главная фишка компании BeFit – огромный выбор программ, включая узконаправленные. Более 900 блюд доступны в меню, а при помощи удобного конструктора питания можно составить свой индивидуальный рацион. При этом меню в линейках обновляется еженедельно.

Ассортимент: сразу 12 различных линеек, большинство из которых представлено в двух вариантах (обычном и премиум с расширенным перечнем продуктов). Среди них – Light от 800 до 1200 ккал для похудения, Balance на 1700-1800 ккал для ЗОЖ, Strong на 2100-2500 ккал - набор мышечной массы, Fish – рыбный рацион на 1200-1300 ккал, рационы для тех, кто не ест пищу животного происхождения, здоровое питание без глютена и лактозы. Количество ежедневных приемов пищи – от четырех до шести. Среди уникальных предложений – еда в офис (линейка Daily). Любые блюда и компоненты можно заменять.

сразу 12 различных линеек, большинство из которых представлено в двух вариантах (обычном и премиум с расширенным перечнем продуктов). Среди них – Light от 800 до 1200 ккал для похудения, Balance на 1700-1800 ккал для ЗОЖ, Strong на 2100-2500 ккал - набор мышечной массы, Fish – рыбный рацион на 1200-1300 ккал, рационы для тех, кто не ест пищу животного происхождения, здоровое питание без глютена и лактозы. Количество ежедневных приемов пищи – от четырех до шести. Среди уникальных предложений – еда в офис (линейка Daily). Любые блюда и компоненты можно заменять. Регион доставки: Москва и Санкт-Петербург.

Москва и Санкт-Петербург. Доставка: осуществляется бесплатно с часовым интервалом (в вечернее время – с двухчасовым). Возможно выбрать подходящий вариант доставки – ежедневно либо раз в двое суток. Минимум для заказа – 7 дней рациона, максимум – 28 дней. Либо допустимо оформить подписку на 56 либо 84 дня с оплатой по частям (еженедельно).

осуществляется бесплатно с часовым интервалом (в вечернее время – с двухчасовым). Возможно выбрать подходящий вариант доставки – ежедневно либо раз в двое суток. Минимум для заказа – 7 дней рациона, максимум – 28 дней. Либо допустимо оформить подписку на 56 либо 84 дня с оплатой по частям (еженедельно). Главные плюсы: Конструктор питания – любимые блюда и компоненты по выбору. Возможность сдать пустую упаковку на переработку при получении очередного рациона. Новое меню каждую неделю.

Конструктор питания – любимые блюда и компоненты по выбору. Возможность сдать пустую упаковку на переработку при получении очередного рациона. Новое меню каждую неделю. Цена в расчете на 1 день: от 999 руб/день за линейку Normal.

от 999 руб/день за линейку Normal. Экономия по промокоду: Не забудьте воспользоваться актуальными промокодами для получения скидки – мы собрали их здесь: Забрать промокод для BeFit

Не забудьте воспользоваться актуальными промокодами для получения скидки – мы собрали их здесь: Ваши бонусы: тестовый день доставки всего за 990р. Акции с регулярными скидками, особая экономия на первый заказ по купону, бонусная программа с накоплением баллов за отзывы и рекомендации друзьям (100 баллов за рацион от 5 дней, скидка 5% + 200 баллов за заказ двух курсов подряд, 7,5% + 400 баллов за заказ четырех курсов подряд). Баллами можно пользоваться, накопив от 1000 на своем счете.

Just Food - до 5 новинок каждую неделю

Еда на заказ с доставкой Just Food с 2016 года отличительна тем, что еженедельно меню здесь пополняется 3-5 новыми блюдами, а всего их в арсенале – более 500. Здесь можно заказывать питание даже на 1 день, а также покупать отдельные блюда без подписки.

Ассортимент: 4 варианта меню: Базовое из простых ингредиентов без рыбы 1200-2000 ккал, Разнообразное с расширенным количеством продуктов на 1200-2500 ккал, Премиум с морепродуктами, авокадо, десертами на 1200-2500 ккал и Вег – диетическая еда из бобовых, круп, грибов, овощей на 1200-2000 ккал. Количество блюд в меню - от 4 до 7. Вы можете управлять своим меню, меняя любое блюдо. Варианты в рационах могут повторяться только раз в месяц в разных комбинациях.

4 варианта меню: Базовое из простых ингредиентов без рыбы 1200-2000 ккал, Разнообразное с расширенным количеством продуктов на 1200-2500 ккал, Премиум с морепродуктами, авокадо, десертами на 1200-2500 ккал и Вег – диетическая еда из бобовых, круп, грибов, овощей на 1200-2000 ккал. Количество блюд в меню - от 4 до 7. Вы можете управлять своим меню, меняя любое блюдо. Варианты в рационах могут повторяться только раз в месяц в разных комбинациях. Регион доставки: Москва и МО.

Москва и МО. Доставка: бесплатная по Москве, для удаленных точек МО – оплата за доставку 250р. В зависимости от выбранного меню, доставка осуществляется в промежуток от 30 минут до 2 часов. Дни доставки фиксированы, вы можете выбирать предложенные графики (в Базовом и Разнообразном меню – по 3 разных варианта графика, в Премиум – 2, в Вег – без варианта выбора). В среднем, блюда привозят раз в 2 дня. Минимум для заказа – 2 дня для Базового, Разнообразного и Вег меню, 1 день – для меню Премиум.

бесплатная по Москве, для удаленных точек МО – оплата за доставку 250р. В зависимости от выбранного меню, доставка осуществляется в промежуток от 30 минут до 2 часов. Дни доставки фиксированы, вы можете выбирать предложенные графики (в Базовом и Разнообразном меню – по 3 разных варианта графика, в Премиум – 2, в Вег – без варианта выбора). В среднем, блюда привозят раз в 2 дня. Минимум для заказа – 2 дня для Базового, Разнообразного и Вег меню, 1 день – для меню Премиум. Главные плюсы: возможность заказывать отдельные блюда без подписки, готовка без жарки на масле и с минимумом соли. Готовые рационы питания составляются профессиональным нутрициологом. Возможно заморозить доставку, а также запросить оставить пакеты у двери, без личного вручения курьером. В рационах используется только натуральный сахарозаменитель, который подходит для диабетиков. Приготовление осуществляется по международным стандартам ХАССП.

возможность заказывать отдельные блюда без подписки, готовка без жарки на масле и с минимумом соли. Готовые рационы питания составляются профессиональным нутрициологом. Возможно заморозить доставку, а также запросить оставить пакеты у двери, без личного вручения курьером. В рационах используется только натуральный сахарозаменитель, который подходит для диабетиков. Приготовление осуществляется по международным стандартам ХАССП. Цена в расчете на 1 день: от 799 руб/день за Базовое меню.

от 799 руб/день за Базовое меню. Экономия по промокоду: Забирайте здесь действующие купоны от BeriBuy для выгодного заказа в Just Food. Забрать промокод для Just Food

Забирайте здесь действующие купоны от BeriBuy для выгодного заказа в Just Food. Ваши бонусы: скидки от 20% для новых клиентов по промокодам, скидки за длительные подписки и за выбор питания для всей семьи, акция «Приведи друга» с получением 1500 реальных рублей за каждого друга.

ВкусМил - вкусное питание от популярного супермаркета

Популярная служба доставки от супермаркетов ВкусВилл предлагает сбалансированные рационы с возможностью подбора под ваши параметры и доставкой не только на дом, но и в соседние к вам супермаркеты ВкусВилл.

Ассортимент: три варианты: Баланс для ежедневного питания от 850 до 2400 ккал, ВВ Готовит (классические варианты блюд) от 1000 до 2500 ккал и Базовый (домашний вкус) от 1200 до 1500 ккал. Используйте встроенный калькулятор калорий для подбора под ваши параметры (питание по калориям с учетом пола, роста, веса, активности и др). Замена блюд возможна только в линейке Баланс после оплаты. Любая программа на целый день составляется диетологом-нутрициологом, а также проверяется общероссийской организацией.

три варианты: Баланс для ежедневного питания от 850 до 2400 ккал, ВВ Готовит (классические варианты блюд) от 1000 до 2500 ккал и Базовый (домашний вкус) от 1200 до 1500 ккал. Используйте встроенный калькулятор калорий для подбора под ваши параметры (питание по калориям с учетом пола, роста, веса, активности и др). Замена блюд возможна только в линейке Баланс после оплаты. Любая программа на целый день составляется диетологом-нутрициологом, а также проверяется общероссийской организацией. Регион доставки: Москва и МО.

Москва и МО. Доставка: осуществляется бесплатно, возможны 2 варианта – доставка в ближайший к вам магазин ВкусВилл или курьером домой либо в офис (в двухчасовой интервал с 6 до 12 часов). Доставка блюд производится раз в 2 дня. Минимальное количество дней для заказа – 2, максимальное – 30.

осуществляется бесплатно, возможны 2 варианта – доставка в ближайший к вам магазин ВкусВилл или курьером домой либо в офис (в двухчасовой интервал с 6 до 12 часов). Доставка блюд производится раз в 2 дня. Минимальное количество дней для заказа – 2, максимальное – 30. Главные плюсы: упаковка блюд по особой технологии МГС – они не портятся 3 дня. Приготовление по строгим принципам ХАССП без использования ароматизаторов и консервантов. Сотрудничество только с проверенными производителями. Бесплатная опция «Заморозка рациона» - можно приостановить доставку на срок до месяца.

упаковка блюд по особой технологии МГС – они не портятся 3 дня. Приготовление по строгим принципам ХАССП без использования ароматизаторов и консервантов. Сотрудничество только с проверенными производителями. Бесплатная опция «Заморозка рациона» - можно приостановить доставку на срок до месяца. Цена в расчете на 1 день: от 675 руб/день за рацион Базовый.

от 675 руб/день за рацион Базовый. Экономия по промокоду: На этой странице собрали для вас все действующие предложения для ВкусМил – успейте воспользоваться промокодами. Забрать промокод для ВкусМил

На этой странице собрали для вас все действующие предложения для ВкусМил – успейте воспользоваться промокодами. Ваши бонусы: скидки при заказе двух рационов на один адрес, на первый заказ при использовании купонов, а также скидки при заказе длительных периодов доставки. Кэшбэк 3% бонусами на все заказы, а также баллы за отзывы – оплатить баллами можно до 30% от стоимости.

Performance Food - проконсультируйтесь у лучших диетологов

Девиз службы доставки Performance Food – вкусная еда как стиль жизни. Фишка компании – возможность заказать персональную разработку меню для вас ведущим диетологом, который учтет пожелания по количеству приемов пищи, целям питания и даже любимым продуктам.

Ассортимент: представлено 3 линейки: Life - 25 программ для спорта и ЗОЖ от 800 до 3000 ккал, Health – 7 программ питания для людей, требующих особого подхода (например, при диабете) от 1400 до 2000 ккал, и Everyday – 2 программы лучшими блюдами разных мировых кухонь от 1400 до 1900 ккал. Над разработкой меню работает команда опытных диетологов, также возможна персональная разработка меню под вас. Меню не повторяется целый месяц, кроме рационов DETOX, а ежемесячно добавляются от 15 до 30 новых блюд.

представлено 3 линейки: Life - 25 программ для спорта и ЗОЖ от 800 до 3000 ккал, Health – 7 программ питания для людей, требующих особого подхода (например, при диабете) от 1400 до 2000 ккал, и Everyday – 2 программы лучшими блюдами разных мировых кухонь от 1400 до 1900 ккал. Над разработкой меню работает команда опытных диетологов, также возможна персональная разработка меню под вас. Меню не повторяется целый месяц, кроме рационов DETOX, а ежемесячно добавляются от 15 до 30 новых блюд. Регион доставки: Москва и МО.

Москва и МО. Доставка: бесплатная, осуществляется в часовой интервал в пределах МКАД, далее – интервал от 2 до 3 часов, в зависимости от удаленности. Рационы доставляются ежедневно, а доступные периоды для заказа от 1 дня до 30-ти.

бесплатная, осуществляется в часовой интервал в пределах МКАД, далее – интервал от 2 до 3 часов, в зависимости от удаленности. Рационы доставляются ежедневно, а доступные периоды для заказа от 1 дня до 30-ти. Главные плюсы: разработка меню в персональном режиме, бесплатная консультация диетологов в телефонном режиме, блюда ресторанного уровня – меню состоит из более, чем 3500 вариантов, собственное производство в Москве и закупки у проверенных поставщиков, уникальная упаковка, которую можно разогревать в микроволновой печи.

разработка меню в персональном режиме, бесплатная консультация диетологов в телефонном режиме, блюда ресторанного уровня – меню состоит из более, чем 3500 вариантов, собственное производство в Москве и закупки у проверенных поставщиков, уникальная упаковка, которую можно разогревать в микроволновой печи. Цена в расчете на 1 день: от 1500 руб/день за линейку Everyday.

от 1500 руб/день за линейку Everyday. Экономия по промокоду: Не забудьте перед оплатой заглянуть на эту страницу и Забрать актуальные купоны на скидку для Performance Food .

Не забудьте перед оплатой заглянуть на эту страницу и . Ваши бонусы: персональные скидки по промокодам. Программа лояльности – 3% бонусами с каждого заказа, а также 2500 бонусов за приглашенного друга: оплатить бонусами можно до 50% от стоимости заказов.

Михайлик Kitchen - лучшие блюда по цене в 2 раза ниже

Михайлик Китчен – пищевое производство с полным циклом (от приготовления до упаковки), где предлагают еду с доставкой по оптовой стоимости – вдвое ниже розничной.

Ассортимент: в каталоге предлагаются как готовые наборы еды на неделю от 1200 до 2200 ккал, так и отдельные вариации – завтрак, салаты, супы, мясо и птица, десерты, гарниры, заморозка, напитки. Наборы сформированы из тех же вариантов, которые доступны в каталоге отдельно – в корзине допускается убрать любые блюда из набора или заменить на другие. Также есть отдельное меню без глютена.

в каталоге предлагаются как готовые наборы еды на неделю от 1200 до 2200 ккал, так и отдельные вариации – завтрак, салаты, супы, мясо и птица, десерты, гарниры, заморозка, напитки. Наборы сформированы из тех же вариантов, которые доступны в каталоге отдельно – в корзине допускается убрать любые блюда из набора или заменить на другие. Также есть отдельное меню без глютена. Регион доставки: Санкт-Петербург и ЛО, Москва и МО, Нижний Новгород и НО.

Санкт-Петербург и ЛО, Москва и МО, Нижний Новгород и НО. Доставка: осуществляется бесплатно (удаленные регионы – с доплатой от 100р), по Москве и СПб – ежедневно, по Нижнему Новгороду – по четвергам и воскресеньям. Доставка заказа производится единоразово. Минимально можно заказать еду на 1 день, максимум – на 5 дней.

осуществляется бесплатно (удаленные регионы – с доплатой от 100р), по Москве и СПб – ежедневно, по Нижнему Новгороду – по четвергам и воскресеньям. Доставка заказа производится единоразово. Минимально можно заказать еду на 1 день, максимум – на 5 дней. Главные плюсы: блюда упакованы по технологии ГМС, благодаря чему могут храниться до 5 суток.

блюда упакованы по технологии ГМС, благодаря чему могут храниться до 5 суток. Цена в расчете на 1 день: всего от 399 руб/день за набор из трех блюд.

всего от 399 руб/день за набор из трех блюд. Экономия по промокоду: Успейте забрать действующие промокоды от Михайлик Китчен и использовать их при заказе. Забрать промокод для Михайлик Kitchen

Успейте забрать действующие промокоды от Михайлик Китчен и использовать их при заказе. Ваши бонусы: розыгрыши с месячным запасом еды среди клиентов, бесплатный запас еды за трех приглашенных друзей, скидки по промокодам.

YamDiet - максимальный выбор линеек питания

YamDiet - доставка здоровой еды, с которой можно экономить от 14 до 30 часов в неделю. Вас ждет более 1000 блюд в ассортименте и невероятно гибкое меню, создаваемое из высококачественных ингредиентов.

Ассортимент: более 16 программ питания: для экономии времени, похудения, набора массы и поддержания формы, очищение и детокс. Большой выбор рационов с ограничениями по питанию (веганство и вегетарианство, безглютеновая диета, стол №5, гипогликемический рацион и др.). Меню не повторяется 28 дней. Менять блюда можно только в программах YAMCITY "Правильное питание", YAMFIT «Снижение веса» и YAMBALANCE «Сбалансированное питание». Также у сервиса есть конструктор еды, при помощи которого можно составлять свой индивидуальный рацион – исключать любые ингредиенты и блюда.

более 16 программ питания: для экономии времени, похудения, набора массы и поддержания формы, очищение и детокс. Большой выбор рационов с ограничениями по питанию (веганство и вегетарианство, безглютеновая диета, стол №5, гипогликемический рацион и др.). Меню не повторяется 28 дней. Менять блюда можно только в программах YAMCITY "Правильное питание", YAMFIT «Снижение веса» и YAMBALANCE «Сбалансированное питание». Также у сервиса есть конструктор еды, при помощи которого можно составлять свой индивидуальный рацион – исключать любые ингредиенты и блюда. Регион доставки: Москва и МО.

Москва и МО. Доставка: бесплатно при выборе вечернего интервала от 20:00 до 01:00, в утренний интервал с 06:00 до 12:00 – 250р за доставку. Для дальнего Подмосковья возможна только бесконтактная либо ночная доставка (00:00-05:00) по стоимости 25р за каждый километр от МКАД. Минимальный период заказа для доставки – 1 неделя (тест-драйв – на 2 дня), максимальный – 4 недели.

бесплатно при выборе вечернего интервала от 20:00 до 01:00, в утренний интервал с 06:00 до 12:00 – 250р за доставку. Для дальнего Подмосковья возможна только бесконтактная либо ночная доставка (00:00-05:00) по стоимости 25р за каждый километр от МКАД. Минимальный период заказа для доставки – 1 неделя (тест-драйв – на 2 дня), максимальный – 4 недели. Главные плюсы: бесплатная консультация с врачом-диетологом. Удобный онлайн-конструктор меню. Приготовление на профессиональном оборудовании под контролем команды диетологов. Доставка в герметичных контейнерах в день заказа. Использование только натуральных природных подсластителей в блюдах. Тест-драйв любого рациона с заказом на 2 дня.

бесплатная консультация с врачом-диетологом. Удобный онлайн-конструктор меню. Приготовление на профессиональном оборудовании под контролем команды диетологов. Доставка в герметичных контейнерах в день заказа. Использование только натуральных природных подсластителей в блюдах. Тест-драйв любого рациона с заказом на 2 дня. Цена в расчете на 1 день: от 1000 руб/день за базовые варианты меню на каждый день.

от 1000 руб/день за базовые варианты меню на каждый день. Экономия по промокоду: Переходите по ссылке и воспользуйтесь актуальными купонами для выгодного питания от YamDiet. Забрать промокод для YamDiet

Переходите по ссылке и воспользуйтесь актуальными купонами для выгодного питания от YamDiet. Ваши бонусы: подарки от партнеров, скидки обладателям промокодов. Программа лояльности – кешбэк бонусами 5% с каждого заказа после 35-ти дней питания, 500 бонусов за приглашенного друга, по 500 бонусов за каждый сброшенный килограмм (для программ по снижению веса). Бонусами можно оплатить до 35% от стоимости заказа.

Прием! - месяц блюд без повторений

Компания Прием занимается полным циклом – от приготовления пищи до упаковки и доставки, за счет чего обеспечивает одни из самых низких цен. С такой доставкой можно сэкономить от 20 часов свободного времени в неделю.

Ассортимент: две программы – Прием из 3 приемов пищи на день (около 1000 ккал) и Прием+ из 4 приемов пищи (около 1200 ккал). Меню не повторяется 4 недели, всего в линейке представлено 84 блюда. Рационы фиксированные и не предусматривают внесение изменений.

– Прием из 3 приемов пищи на день (около 1000 ккал) и Прием+ из 4 приемов пищи (около 1200 ккал). Меню не повторяется 4 недели, всего в линейке представлено 84 блюда. Рационы фиксированные и не предусматривают внесение изменений. Регион доставки: Москва и МО, СПб и ЛО.

Москва и МО, СПб и ЛО. Доставка: осуществляется бесплатно раз в три дня в удобное время, минимальный период заказа – 2 недели питания, максимальный – 1 месяц. При выборе месяца его можно оплачивать частями, также доступен вариант «Месяц на двоих» с доставкой 2х комплектов еды по одному адресу.

осуществляется бесплатно раз в три дня в удобное время, минимальный период заказа – 2 недели питания, максимальный – 1 месяц. При выборе месяца его можно оплачивать частями, также доступен вариант «Месяц на двоих» с доставкой 2х комплектов еды по одному адресу. Главные плюсы: возможность круглосуточно оформить пробный заказ на 1 день. Проверенные поставщики, использование натуральных фермерских продуктов и особая технология упаковки ГМС для хранения блюд несколько дней.

возможность круглосуточно оформить пробный заказ на 1 день. Проверенные поставщики, использование натуральных фермерских продуктов и особая технология упаковки ГМС для хранения блюд несколько дней. Цена в расчете на 1 день: всего от 330 руб/ день за завтрак, обед и ужин.

всего от 330 руб/ день за завтрак, обед и ужин. Экономия по промокоду: Актуальные промокоды для компании Приём уже ждут – не забудьте забрать их здесь: Забрать промокод для Приём!

Актуальные промокоды для компании Приём уже ждут – не забудьте забрать их здесь: Ваши бонусы: пробный заказ на 1 день, 500 бонусов за каждого приглашенного друга, 1000 бонусов на продление заказа на месяц для тех, кто заказал пробный период.

Польза - еда для людей с особыми потребностями

Название компании говорит само за себя - полезная еда здесь разрабатывается по медицинским показаниям диетологом-гастроэнтерологом. Польза имеет лицензию на осуществление медицинской консультационной деятельности, а потому поддержка здорового образа жизни вам гарантирована.

Ассортимент: диетическое питание представлено в 2х вариантах: Щадящая диета – стол 5, стол 9 и меню для панкреатита (слим на 1200 ккал, лайт на 1600 ккал и стандарт на 2000 ккал) и Диабет 2 типа (слим на 1200 ккал и стандарт на 1800 ккал). Диеты состоят из 5-6 приемов пищи, в Щадящей диете можно дополнительно выбрать опцию с рыбным или безлактозным меню. Срок хранения блюд – не более 48 часов, поскольку они приготовлены из натуральных продуктов.

диетическое питание представлено в 2х вариантах: Щадящая диета – стол 5, стол 9 и меню для панкреатита (слим на 1200 ккал, лайт на 1600 ккал и стандарт на 2000 ккал) и Диабет 2 типа (слим на 1200 ккал и стандарт на 1800 ккал). Диеты состоят из 5-6 приемов пищи, в Щадящей диете можно дополнительно выбрать опцию с рыбным или безлактозным меню. Срок хранения блюд – не более 48 часов, поскольку они приготовлены из натуральных продуктов. Регион доставки: Москва и Санкт-Петербург.

Москва и Санкт-Петербург. Доставка: бесплатная в пределах города, в удобный двухчасовой интервал с 18:00 до 23:00 раз в два дня. Минимальное количество дней для заказа – 2, максимальное – 28.

бесплатная в пределах города, в удобный двухчасовой интервал с 18:00 до 23:00 раз в два дня. Минимальное количество дней для заказа – 2, максимальное – 28. Главные плюсы: использование только натуральных продуктов, полное соответствие медицинским рекомендациям по питанию, возможность заморозки доставки, использование только натурального сахарозаменителя.

использование только натуральных продуктов, полное соответствие медицинским рекомендациям по питанию, возможность заморозки доставки, использование только натурального сахарозаменителя. Цена в расчете на 1 день: от 1245 руб/день за 5-разовое питание.

от 1245 руб/день за 5-разовое питание. Экономия по промокоду: Забирайте актуальные промокоды Польза и заказывайте питание со скидкой. Забрать промокод для Польза Диет

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МОЖЕТ ПРИГОДИТЬСЯ: сравнение сервисов доставки готовой еды показало, что хоть в компании Польза блюда и хранятся всего 48 часов (у других компаний – до 5 суток), но именно эта доставка набрала среди клиентов, имеющих ограничения по питанию, особую популярность, благодаря строгому соответствию медицинским рекомендациям.

В лучшие сервисы по доставке готовой еды также попали две компании, где можно заказать не готовые рационы, а премиум питание из набора продуктов с рецептами: давайте также их рассмотрим.

Ужин Дома - вкусно, как в ресторанах

Любители готовить дома еду не хуже ресторанной могут заказывать готовые наборы продуктов с рецептами в компании Ужин Дома. Вы экономите максимум времени на походах в магазины и измерении нужного количества ингредиентов для готовки.

Ассортимент: тематические подборки (завтраки, ужины, хиты недели, первое и второе). Меню обновляется еженедельно. Все рецепты разрабатываются лично шеф-поваром на собственном производстве компании. В наборе идет точное количество продуктов, нужное для приготовления, и простые пошаговые рецепты.

тематические подборки (завтраки, ужины, хиты недели, первое и второе). Меню обновляется еженедельно. Все рецепты разрабатываются лично шеф-поваром на собственном производстве компании. В наборе идет точное количество продуктов, нужное для приготовления, и простые пошаговые рецепты. Регион доставки: Москва и МО, СПб и ЛО.

Москва и МО, СПб и ЛО. Доставка: доставка по пятницам, воскресеньям и понедельникам для МО, по воскресеньям и понедельникам – для ЛО. Минимальный заказ – одно блюдо, рассчитанное на 2 порции.

доставка по пятницам, воскресеньям и понедельникам для МО, по воскресеньям и понедельникам – для ЛО. Минимальный заказ – одно блюдо, рассчитанное на 2 порции. Главные плюсы: на приготовление уходит не более 30-40 минут, не нужно самостоятельно ничего мыть, резать и отмерять, идеальный выбор даже для новичков в кулинарии.

на приготовление уходит не более 30-40 минут, не нужно самостоятельно ничего мыть, резать и отмерять, идеальный выбор даже для новичков в кулинарии. Цена в расчете на 1 день: от 150 рублей за 1 блюдо.

от 150 рублей за 1 блюдо. Экономия по промокоду: Скидки для доставки Ужин Дома ждут – не забудьте заглянуть на страницу: Забрать промокод для Ужин Дома

Скидки для доставки Ужин Дома ждут – не забудьте заглянуть на страницу: Ваши бонусы: привилегии для участников клуба Ужин Дома Family: скидки постоянного клиента от 3% до 7%, фирменная домашняя выпечка бесплатно с каждым заказом, символические презенты - папка, прихватки, фартук.

Elementaree - готовим дома за 15 минут

Компания доставки наборов продуктов и готовых рецептов – отличный выбор для тех, кто любит быстро создавать шедевры своими руками. Здесь можно найти любые варианты блюд, от еды на пару до изысканных салатов.

Ассортимент: тематические подборки (для гостей, еда премиум, вкусно детям, хиты вне времени и др.). До 50 новых блюд добавляется в меню еженедельно. В наборе вас ждет готовый комплекс продуктов в очищенном и нарезанном виде, соусы и рецепты.

тематические подборки (для гостей, еда премиум, вкусно детям, хиты вне времени и др.). До 50 новых блюд добавляется в меню еженедельно. В наборе вас ждет готовый комплекс продуктов в очищенном и нарезанном виде, соусы и рецепты. Регион доставки: Москва и МО, СПб и ЛО.

Москва и МО, СПб и ЛО. Доставка: бесплатно при заказе от 2400р в трехчасовые интервалы (при соблюдении удаленности 13 км от МКАД и 10 км от КАД – далее платно).

бесплатно при заказе от 2400р в трехчасовые интервалы (при соблюдении удаленности 13 км от МКАД и 10 км от КАД – далее платно). Главные плюсы: блюда готовятся всего за 15 минут, трехэтапная система качества EE.Process, дегустация всех новых блюд не только шефом, но и создателем сервиса, проверка составов продукции в лаборатории. Доставка в специальных вакуумных пакетах и крафт-пакетах для сохранности качества и вкуса.

блюда готовятся всего за 15 минут, трехэтапная система качества EE.Process, дегустация всех новых блюд не только шефом, но и создателем сервиса, проверка составов продукции в лаборатории. Доставка в специальных вакуумных пакетах и крафт-пакетах для сохранности качества и вкуса. Цена в расчете на 1 день: от 290 рублей за блюдо.

от 290 рублей за блюдо. Экономия по промокоду: Если готовая еда на месяц – это не про вас и хочется готовить быстро и вкусно, как в ресторане, Забирайте здесь актуальные промокоды для Elementaree

Если готовая еда на месяц – это не про вас и хочется готовить быстро и вкусно, как в ресторане, Ваши бонусы: скидка до 15% на первую покупку по купону, возможность заказать тестовый сет из 5 блюд для новичков.

Итак, вне зависимости от того, интересна ли вам готовая еда на неделю с доставкой или вы выбираете агрегаторы еды для покупки продуктов с рецептами – возьмите на заметку промокоды от BeriBuy: с ними ваше питание будет всегда максимально экономным. Просто выбирайте, какая доставка еды лучше – и вооружайтесь скидочным купоном.