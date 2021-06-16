ХУДЕТЬ ЛЕГКО - ТОП-13 компаний, где можно заказать готовую еду с доставкой на дом и комфортным похудением



Готовое правильно питание для похудения сегодня уже не кажется чем-то удивительным. Больше не нужно тратить время и силы на готовку и покупку продуктов, высчитывать калории и БЖУ, переживать за достаточное количество витаминов в пище. Достаточно выбрать подходящие агрегаторы еды – и вкусная домашняя еда в контейнерах на неделю будет доставлена карьером прямо на дом. Заказать сбалансированное питание по калориям с доставкой можно в крупных, проверенных компаниях, с которыми сотрудничают ведущие нутрициологи и диетологи. Мы подготовили ТОП-13 компаний, где стоит заказывать питание на неделю с доставкой для похудения и где дешево заказать еду можно без ущерба для качества.

О компании: с 2016 года JustFood разрабатывает программы питания, которые составляются профессиональным нутрициологом. Программы соответствуют принципам доказательной медицины, позволяя терять до 1% в неделю от стартового веса.

Ассортимент: 3 рациона (базовый, разнообразный и премиум) с 4-5 приемами пищи от 1000 до 2500 ккал. В меню – от 250 до 500 блюд, еженедельно вводится 3-5 новых блюд. Нюансы оформления: заказ от 2-х дней до 4 недель. Интервал – от 30 минут до 2 часов. Здоровое питание с доставкой на дом в Москве (бесплатно) и МО (от 250р) раз в 2 дня.

Достоинства: можно выбирать формат питания (всю неделю, по будням, по будням + суббота), заменять блюда после заказа, онлайн-калькулятор для расчета калорийности для похудения.

Стоимость: от 799 руб/день.

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О компании: доставка правильного/здорового питания от сети ВкусВилл не только придерживается натурального состава, но и учитывает разницу в пищевых потребностях и вкусах для мужчин и женщин, что важно при похудении.

Ассортимент: 4 программы, для похудения подойдет «Легкий» либо «Баланс» калорийностью от 850 до 2400 ккал, входит от 4 до 7 блюд. Замена блюд не предусмотрена.

Нюансы оформления: курьером в двухчасовой интервал с 6 до 12 дня, либо получение в супермаркете ВкусВилл. Привозят раз в два дня по СПб, Москве и МО. Заказ от 2 до 20 дней.

Достоинства: калькулятор калорий для подбора рациона, меню составляется диетологом-нутрициологом.

Стоимость: от 630 руб/день.

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О компании: является комплексным пищевым производством, что позволяет предлагать клиентам оптовые цены – вдвое ниже розничных на заказ еды на неделю.

Ассортимент: представлены блюда по категориям – от завтраков и супов до гарниров, а также наборы от 1500 до 2200 ккал, наборы без глютена и дневные (из 3-5 блюд).

Нюансы оформления: Москва, СПб и Нижний Новгород. Доставляется еда в контейнерах на неделю единоразово. Стоимость зависит от зоны (бесплатно, либо от 100р).

Достоинства: цены вдвое ниже розничных, нефиксированный рацион (можно выбирать блюда по принципу обычного интернет-магазина), хранение блюд до 5 суток за счет упаковки.

Стоимость: от 399 руб/день.

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О компании: это не просто еда по калориям с доставкой на дом, а помощь для тех, кто стремится к здоровому образу жизни. В компании используются только натуральные продукты от проверенных поставщиков.

Ассортимент: программа «Снижение» с выбором от 800 до 1400 ккал позволит сбросить до 4кг в месяц. В рацион входит от 5 до 9 блюд на день, а меню содержит около 3500 блюд.

Нюансы оформления: подписка от 1 до 30 дней, доставка по Москве бесплатно + 100 км от МКАД.

Достоинства: можно выбирать блюда без рыбы и без лактозы, бесплатная консультация диетолога, технология Sous-vide для сохранения витаминов и микроэлементов.

Стоимость: от 2400 руб/день.

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О компании: фирма более 10 лет делает акцент на натуральную продукцию и ингредиенты, а также на соблюдение БЖУ. Пищу готовят по технологии Smart Frost.

Ассортимент: 5 вариантов для похудения, от 800 (Extralight) до 1000-1200 ккал (Extralight Premium) + Gluten Lacto free без глютена и лактозы (еда премиум уровня). В программу входит 4-5 приемов пищи. Раз в квартал асссортимент из 900+ блюд обновляют, рационы меняются еженедельно.

Нюансы оформления: заказ от недельного питания до 4-хнедельного. Готовое питание для похудения с доставкой в Москве и СПб + области, с интервалом 1-2 часа ежедневно или раз в 2 дня.

Достоинства: конструктор (можно заменять или убирать что-либо), рецепты составляются диетологом по техкартам шеф-повара, привозят в термостойких лотках для микроволновой печи.

Стоимость: от 925 руб/день.

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Польза

О компании: Польза – это доставка готовой еды на дом на неделю для диеты по медицинским показаниям. Разработкой меню занимается врач-диетолог и гастроэнтеролог. У компании есть медицинская лицензия.

Ассортимент: щадящее меню (подойдет для похудения) и для диабета 2 типа. На выбор есть три варианта: Слим на 1200, Лайт на 1600 и Стандарт на 2000 ккал. В каждый рацион входит 5-6 приемов пищи.

Нюансы оформления: по Москве и СПб бесплатно в пределах города. Готовая еда для похудения с доставкой на дом раз в 2 дня в двухчасовой интервал. Подписка от 2 до 28 дней.

Достоинства: возможность «заморозить» доставку на время, бесплатная консультация.

Стоимость: от 1013 руб/день.

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Grow Food

О компании: решив заказать готовую еду с доставкой на дом в Grow Food, можно похудеть на 6 кг за 3 недели. Специалисты рассчитывают размер порций и КБЖУ, команда диетологов и технологов проводит анализ всех блюд.

Ассортимент: 5 рационов в линейке «Хочу похудеть», от Detox на 785 ккал до mFit на 1600 ккал. Отдельные рационы для мужчин и женщин, Детокс состоит из смузи и соков, остальные рационы – из 3-5 приемов пищи.

Нюансы оформления: диетическая еда с доставкой на дом в Москве и МО, СПб и ЛО, привозят бесплатно в двухчасовой интервал. Заказ от 2 до 12 дней с оплатой сразу, либо подписка на 30 или 60 дней с оплатой частями.

Достоинства: конструктор еды на неделю – можно менять ингредиенты или блюда, наличие функций «Избранное» и «стоп-лист», использование диетических сортов мяса и сахарозаменителя.

Стоимость: от 440 руб/день.

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Level Kitchen

О компании: готовые рационы питания с доставкой здесь разрабатывают диетолог и лично шеф-повар, в герметичных лоточках уже посчитаны КБЖУ, а меню не повторяется целый месяц.

Ассортимент: 4 программы, помогающих сбросить вес (от 750 до 2000 ккал), на 4-6 приемов пищи в день. Можно исключать из меню рыбу. Рационы составлены с учетом потребностей организма для безопасного похудения.

Нюансы оформления: Москва и МО, СПб и 22 города РФ. Питание по калориям с доставкой в Москве раз в 2 дня (в большинстве городов – бесплатно).

Достоинства: онлайн-калькулятор по похудению, наличие заморозки, использование щадящих способов приготовления.

Стоимость: от 935 руб/день.

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My Food

О компании: имеет собственное автоматизированное производство, используя зарубежную технику. Команда экспертов рассчитывает КБЖУ и ежемесячно выпускает новинки для худеющих.

Ассортимент: рацион Lite рассчитан от 900 до 1800 ккал, и состоит из 4-6 блюд + напиток. Меню не повторяется месяц и помогает худеть без вреда для здоровья.

Нюансы оформления: Москва и МО, СПб и ЛО + более 20 городов РФ. Привозят в двухчасовой интервал бесплатно (кроме удаленных территорий), раз в 2 дня.

Достоинства: возможность «заморозить» доставку, специальные контейнеры подходят для микроволновой печи.

Стоимость: от 750 руб/день.

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Yamdiet

О компании: 10 лет Yamdiet обеспечивает диетологический подход, предлагая диетическое питание с доставкой на дом в Москве. Компанию отличает гибкое меню и экономия до 30 часов в неделю на приготовлении пищи.

Ассортимент: низкоуглеводный рацион на 1100 или 1500 ккал, меню не повторяется 28 дней. Также имеется кето-диета, детокс, гипогликемический вариант для диабетиков.

Нюансы оформления: бесплатно по Москве и Подмосковью ежедневно или по будням, в двухчасовой вечерний интервал, от 7 до 28 дней.

Достоинства: увеличенное количество клетчатки для очищения организма, можно исключать аллергены, конструктор меню с выбором любимых продуктов.

Стоимость: от 2800 руб/день.

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Пробный заказ, бонусы и кэшбэк: тест-драйв на 1 день, бесплатная консультация диетолога, программа лояльности с бонусами за друзей и отзывы.

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Приём

О компании: Прием отличается собственной службой доставки, автоматизированной фабрикой-кухней и оптовой закупкой продуктов – это позволяет держать цены на правильное питание с доставкой на дом стабильно низкими.

Ассортимент: 2 варианта – Прием на 3 приема пищи (1000 ккал) и Плюс на 4 приема (1200 ккал). Всего в ассортименте 84 блюда, за месяц почти не повторяются. Меню нельзя корректировать самому.

Нюансы оформления: готовые обеды на неделю с доставкой в Москве, СПб и области + 12 городов РФ. Заказывается еда на месяц с доставкой, либо месяц на двоих, либо на 2 недели.

Достоинства: удобная маркировка контейнеров по дням недели и последовательности приема, использование фермерских и натуральных продуктов, тщательный расчет по КБЖУ.

Стоимость: от 1980 руб/день.

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Пробный заказ, бонусы и кэшбэк: наличие пробного сета (3 блюда на день), есть оплата частями, бонусная программа за приглашение друзей.

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Elementaree

О компании: это уникальная доставка на дом продуктов питания с готовыми рецептами. Любое блюдо можно приготовить всего за 15 минут, при этом еженедельно компания выпускает по 50 новых блюд.

Ассортимент: тематические подборки блюд (постное, детское, вег-меню, для худеющих и др.). Привозят уже подготовленные продукты (порезанные, помытые) с рецептом, соусами, приправами – остается потратить 15 минут на готовку.

Нюансы оформления: СПб, Москва и МО до 60 км от МКАД. Привозят ежедневно в двухчасовые интервалы.

Достоинства: не нужно тратить время на подготовку продуктов, домашние блюда получаются не хуже ресторанных, всего 15 минут на блюдо.

Стоимость: от 450 руб/блюдо.

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Пробный заказ, бонусы и кэшбэк: наличие пробного сета из 5 блюд, скидка новым клиентам.

Экономия до 30% на доставку от Elementaree + пробный сет из 5 блюд

FreshDay

О компании: ФрешДей – это заказ еды в Москве с доставкой недорого, где также можно присмотреть кейтеринг и фуршеты. Опытные повара следят за соблюдением санитарных норм, а в ассортименте – несколько сотен готовых сетов.

Ассортимент: есть как домашняя еда, так и дополнительные категории (салаты, канапе, кейтеринг, фуршетное меню). Сбалансированные сеты подойдут для похудения. У каждого блюда указан полный состав с граммовкой.

Нюансы оформления: доставка ПП еды в Москве и МО, от 2000р привозят бесплатно, от 2-х часов с момента подачи заявки.

Достоинства: можно заказать блюда для любых мероприятий и для домашнего питания, возможность оплаты при получении.

Стоимость: от 27 руб/блюдо.

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Мы рассмотрели лучшие сервисы по доставке готовой еды: среди них есть как домашняя еда, так и фитнес-питание для спортсменов, либо очищение организма для комплексного похудения. Выбирайте из нашей подборки, какая доставка еды лучше, и пользуйтесь выгодными акциями, заказывая премиум-питание с доставкой на дом!

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