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Топ-16 курсов по Геймдизайну: выбираем обучение для начинающих с трудоустройством и пробуем курсы бесплатно

Гейм дизайнер – настоящий режиссер компьютерных игр, придумывающий игровые миры и все их нюансы, от геймплея до интерфейса и монетизации. В его задачах - создание игр на ПК, на телефон, он работает с разными движками и нюансами, зачастую использует 3D-моделирование для игр и анимацию. Освоив геймдизайн, можно работать как в геймдев-компаниях или студиях, так и на фрилансе, получая от 80000 рублей уже в начале карьеры. Кстати, узнать начальные фишки того, как проводится гейм дизайн игр, возможно бесплатно, присмотрев вводные интенсивы.

Подобрав онлайн-курс для начинающих, можно освоить азы этой профессии, не выходя из дома. Современные онлайн-школы дадут не только актуальные знания, но и гарантии трудоустройства (вас точно устроят на рабочее место или вернут стоимость курса). А при участии в секретных распродажах от школ или активации промокода от BeriBuy вас ждет еще и отличная скидка на обучение. Читайте далее, где учиться на геймдизайнера будет выгоднее.

Обучение на геймдизайнера

 

Геймдизайнер с нуля до PRO от Skillbox

О дипломах и сертификатах: платформа лицензирована, выдается персональный сертификат.

Цена: с выгодой 40% от 8270 руб/мес, с разбивкой платежей на 31 мес.

Методика обучения: просмотр записанных видеолекций в удобное время, отработка навыков на практике при помощи выполнения проектов и упражнений. Оценка и замечания от специалиста – всего за 24 часа.

О трудоустройстве: обеспечат рабочее место или деньги возвращаются. Вы подготовите 9 работ в свою копилку, через 3 месяца сможете брать проекты на фрилансе, а через полгода – заказы у студий. Есть шанс попасть на стажировку в GameBox. Возможно работать в Azur Games, Dankolab, Crazy Panda и др.

✔ Ваш код от сервиса BeriBuy, чтобы уменьшить ценник программы

Какие бонусы ожидают: 4 дополнительных курса, подарки от партнеров курса (месяц «Игрового» тарифа от Ростелекома, карта Tinkoff), 365 дней уроков английского бесплатно.

Геймдизайнер профессия обучение Скиллбокс

✔ До -50% на распродажу от школы Скиллбокс + 100%-ное трудоустройство

 

Геймдизайнер – программа от Contented

О дипломах и сертификатах: школа лицензирована, выдается эл. сертификат.

Цена: с выгодой 35% от 4090р в месяц и разбивкой платежей на три года.

Методика обучения: короткие видеоролики в свободном графике, взаимодействие с лекторами и экспертами в закрытом сообществе, фидбек по домашним заданиям дается менторами. Есть возможность сдвигать дедлайны или заморозить курс на время.

О трудоустройстве: около 40+ работ в вашу копилку, Центр карьеры поспособствует с подготовкой, откроет доступ в клуб с вакансиями от партнерских фирм (Avito, OZON, Ростелеком, REDKEDS и др.).

✔ Секретный код от BeriBuy, с которым занятия обойдутся дешевле

Какие бонусы ожидают: бонусный блок по нейросетям, 4 дополнительных модуля по карьерному продвижению, в расширенных тарифах – тестовые собеседования и ревью резюме.

Курсы game designer Контентед

✔ Экономия до 40% на распродажу обучения от Контентед + Бонусный модуль по нейросетям

 

Геймдизайн. Базовый уровень – курс от Скилбокс

О дипломах и сертификатах: школа лицензирована, выдается установленный сертификат.

Цена: с выгодой 30% от 5759р в месяц с годовой разбивкой платежей.

Методика обучения: за 3 месяца занятия при помощи готовых видеороликов помогут освоить азы геймдизайна, получить детальный разбор от куратора-эксперта по каждому заданию.

О трудоустройстве: подготовите один полноценный проект, есть шанс на прохождение стажировки в GameBox. Студенты школы трудоустраиваются в Дистрикт Зеро, Magic Quick, Ubisoft и др.

✔ Забирайте ваш код от БериБай для получения лучшей цены

Какие бонусы ожидают: 365 дней уроков английского бонусом, налоговый вычет, навсегда откроют доступ к информации из программы.

Как стать геймдизайнером со Skillbox

✔ До -40% на распродажу занятий от Скиллбокс + Год занятий английским Бесплатно

 

Программа Гейм-дизайнер от Нетологии

О дипломах и сертификатах: школа лицензирована, можно получить документ о профпереподготовке.

Цена: с выгодой 40% от 3143р в месяц, с разбивкой платежей на три года.

Методика обучения: онлайн-вебинары + готовые видеолекции, знания закрепляются при помощи упражнений с обратной связью и выполнения проектов. Взаимодействие с одногруппниками и лекторами в Discord. Все работы разбираются экспертами.

О трудоустройстве: 30+ работ для портфолио геймдев-дизайнера и 2 итоговых проекта, Центр карьеры поспособствует с подбором стажировки, выбором вакансий и подготовкой к собеседованиям. Можно попасть в AGIMA, Kaspersky, VK и др.

✔ Ваша выгодная скидка на учебу по купону от BeriBuy

Какие бонусы ожидают: бонусные блоки по Soft Skills, бизнес-английскому и самозанятости, оформление 13%-ного вычета, гарантия лучшей цены.

Дизайнер компьютерных игр обучение в Нетологии

✔ До -30% на топ-распродажу от Нетологии + 3 бонус-модуля для каждого

 

Skillbox – курс по концепт-арту в играх

О дипломах и сертификатах: платформа лицензирована, выдается персональный сертификат.

Цена: с выгодой 30% от 8303р ежемесячно с разбивкой платежей на год.

Методика обучения: записанные видематериалы с последующим выполнением тестов или практических упражнений, проверкой занимаются кураторы-эксперты. Также они готовы ответить на любые вопросы об обучении. Поясним, что концепт арт игры – это база набросков, готовые шаблоны (например, образы героев) для воплощения в жизнь дальнейших идей игры.

О трудоустройстве: возможность попасть на стажировку в GameBox с выполнением оплачиваемых заданий от партнеров. Студенты Скиллбокс устраиваются в District Zero, Magic Quick, Ubisoft и др.

✔ Ваш купон от БериБай для экономии бюджета - здесь

Какие бонусы ожидают: год английского бесплатно, партнерские бонусы (карта Tinkoff и месяц тарифа «Игровой» от Ростелекома), оформление 13%-ного вычета.

Школа Скиллбокс курс гейм дизайн игр

✔ До -30% на все программы от Skillbox + год изучения английского бесплатно

 

3D-моделирование игр с 0 от школы OTUS

О дипломах и сертификатах: лицензированная платформа выдает именные сертификаты.

Цена: от 6000р с возможностью разбивки платежей и скидкой 25%.

Методика обучения: онлайн-вебинары (две трансляции в неделю) по расписанию, на которых преподаватели дают теорию. Практика выполняется на реальных примерах (например, можно будет лично разработать геймплей игры), а задавать вопросы наставникам и лекторам можно в чате Телеграм.

О трудоустройстве: Центр карьеры научит проходить собеседования, лучшим студентам оформят рекомендательное письмо. Также гейм-дизайнер мобильных игр или игр для ПК сможет разместить свое резюме в базе Отус, чтобы его увидели партнеры – Nvidia, Luxoft, КРОК и др.

✔ Забрать код от BeriBuy на курсы 3D-моделирования игр

Какие бонусы ожидают: налоговый вычет, бесплатное консультирование перед оплатой занятий.

3д дизайнер игр Отус программа

✔ Экономия до 25% на закрытую распродажу от OTUS + консультация в подарок

 

Курс Геймдизайнер от GeekBrains

О дипломах и сертификатах: лицензированная школа выдает именной сертификат.

Цена: с экономией 40% от 9984р в месяц, рассрочка на 22 месяца.

Методика обучения: сочетание готовых видеороликов и живых вебинаров, все домашние задания приближены к реальным задачам. По каждой работе в течение 72 часов эксперты дают обратную связь.

О трудоустройстве: гарантированное или вернут деньги. Бесплатная консультация с экспертом, стажировка в студии разработки игр, Центр карьеры поможет с портфолио и резюме, а специалисты будут работать с вами вплоть до момента, пока не получите работу. Партнеры школы – МегаФон, СБЕР, X5 Retail Group и др.

✔ Ваш код от БериБай, с которым курс станет дешевле

Какие бонусы ожидают: отсрочка первого платежа на 3 месяца, оформление налогового вычета, дополнительные курсы по Unity, монетизации и Unreal Engine 4.

Гейм дизайн обучение с трудоустройством ГикБрайнс

✔ Экономия до 40% на обучение по программам Гик Брейнс + гарантия трудоустройства

 

Курс Substance painter от Скиллбокс

О программе: за 3 месяца можно научиться работать в популярной программе Substance painter, вы создадите собственное портфолио из готовых работ и получите шанс на стажировку в студии GameBox.

Какие бонусы ожидают: бесплатная консультация перед оплатой, год занятий английским в подарок, оформление вычета.

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Skillbox элементы гейм дизайна

✔ Выгода до -40% на топ-распродажу курсов Skillbox

 

Курс по созданию игровой локации от Skillbox

О программе: за месяц на основе реального ТЗ вы освоите тайлы и тримы, создадите игровую локацию для портфолио и узнаете о типичных ошибках при взаимодействии с заказчиками на фрилансе.

Какие бонусы ожидают: возможность попасть на стажировку в GameBox, 3 проверки работ реальным заказчиком, бонусы от партнеров курса и год занятий английским в подарок.

✔ Экономия на обучении при помощи проверенного кода от BeriBuy

Геймдев дизайнер Скиллбокс обучение со стажировкой

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Курс Геймдизайнер от XYZ

О программе: можно освоить Unity и Unreal Engine, научиться готовить документацию и разрабатывать игровые механики. В неделю открывается 1 лекция и 1 домашнее задание с фидбэком от профессионалов. Карьерный центр поможет прокачать навыки самопрезентации и научиться проходить собеседования.

Какие бонусы ожидают: вечный доступ к материалам курса, участие в топ-1 геймдев-сообществе в СНГ, карьерный чит в подарок.

Разработка игр на unity на unreal engine

✔ До -25% на закрытую распродажу от XYZ + доступ к геймдев-сообществу

 

Нетология – курс по гейм-дизайну для начинающих

О программе: за 5 месяцев можно разработать свою концепцию игры и создать стратегию продвижения. Учеба проходит на готовых видео + онлайн-вебинары пару раз в неделю.

Какие бонусы ожидают: получите удостоверение о повышении квалификации, оформление налогового вычета, бонусные модули по софт скиллс, деловому английскому и самозанятости.

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XYZ – курс по Game Design

О программе: в курсе предусмотрена работа с 2 авторами-практиками, благодаря чему вы научитесь работать Unreal Engine 4, освоите элементы гейм-дизайна, как создавать игры и др. Раз в неделю открывается доступ к 1 лекции и 1 домашнему заданию.

Какие бонусы ожидают: бесплатная консультация до оплаты, доступ в топ-1 геймдев-сообществе в СНГ, в подарок - карьерный чит.

Работа в игровой индустрии курс геймдев XYZ

✔ Скидки до 30% на секретную распродажу в XYZ + подарочный карьерный чит

 

Можно ли пройти курс геймдизайнер бесплатно

Если вы стоите на пути выбора профессии или сомневаетесь, в какой школе лучше учиться – самое время задуматься о возможности попробовать бесплатное обучение. Мы подготовили обзор нескольких лучших программ, которые помогут узнать, как и чем занимается дизайнер компьютерных игр.

Важно: только в платных курсах вас ждут гарантии трудоустройства, возможность получить официальные документы и менторское наставничество. Бесплатные программы станут вводным шагом на пути выбора профессии – а платный курс даст максимум гарантий и сделает из вас реального специалиста.

Скиллбокс – трехдневный интенсив по основам геймдизайна

О программе: интенсив в записи позволит узнать основные приемы проектирования игр, как проводится разработка концепт-арта для игр, персонажей, как презентовать игры инвесторам и студиям. Для получения доступа к записи достаточно указать электронную почту.

Какие бонусы ожидают: доступ к интенсиву не ограничен по времени.

Скиллбокс бесплатный интенсив курс геймдев дизайнер

✔ Забрать доступ к интенсиву по геймдизайну от Skillbox бесплатно

 

Бесплатный мини-курс по играм от Skillbox

О программе: в мини-курс из 4 занятий входит бессрочный доступ к материалам, реальный кейс из игры для разбора, прямой эфир со спикером и доступ к закрытому сообществу в Телеграм.

Какие бонусы ожидают: 5 чек-листов по геймдизайну, подарочный год занятий английским, персональная карьерная консультация, сертификат на учебу в Скиллбокс на 10 тысяч рублей.

Курс геймдизайнер бесплатно Skillbox

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Бесплатный email-курс от Нетологии по основам геймдизайна

О программе: вы получите 8 писем, при помощи которых освоите геймдев от идеи до реализации: как создать концепцию своей первой игры, как выглядит структура создания игры, каких ошибок избегать и какую платформу выбирать.

Какие бонусы ожидают: подарочные чек-листы для самопроверки.

Как создавать игры Нетология

✔ Подключайтесь к бесплатному e-mail курсу от Нетологии

 

Недельный курс Intro Game Design от школы XYZ

О программе: за неделю при помощи готовых видеолекций и практических заданий можно погрузиться в основы профессии, узнать, как проводить плейтесты, работать с разными департаментами, как стать геймдизайнером на фрилансе и др.

Какие бонусы ожидают: рекомендации экспертов о том, как выстраивается работа в геймдеве.

Создание игр на пк на телефон XYZ

✔ Бесплатный курс от школы XYZ ждёт вас здесь 

Итак, мы завершаем обзор на лучшие курсы по профессии «3Д-дизайнер игр». Успейте получить востребованные знания и зарекомендовать себя на рынке, выбрав курсы Game designer из нашей подборки – вас ждут только проверенные школы и надежные перспективы, с которыми гарантирована работа в игровой индустрии!

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