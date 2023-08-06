ТОП-16 онлайн-школ по Программированию: которым доверяют МНОГИЕ

Онлайн-обучение программированию с нуля важно подбирать так, чтобы получить актуальные знания. Школа программирования для взрослых - не просто учеба, это вклад в успешную карьеру. Обучаться можно даже после 11 класса – главное, не откладывать это, чтобы не потерять время для выгодного старта.

Skillbox

Ведущая онлайн-школа программирования является №1 по версии Smart Ranking, здесь можно обучаться на 12 различных отраслях, включая и Skillbox программирование (29 профессий и 43 курса). Имеется высшее образование (бакалавриат и магистратура). Большинство пользователей Хабр в 2023 году отдают голоса за то, что эта школа - №1 в ТОПе.

Формат обучения: готовые видеоматериалы – курсы Cкиллбокс можно проходить с любой скоростью.

готовые видеоматериалы – курсы Cкиллбокс можно проходить с любой скоростью. Возврат средств и замена курса: в течение 30 дней с момента начала курса – деньги вернут в полном объеме, далее – за минусом цены пройденных уроков. Поменять курс можно в любой момент.

в течение 30 дней с момента начала курса – деньги вернут в полном объеме, далее – за минусом цены пройденных уроков. Поменять курс можно в любой момент. Документ об окончании: именной сертификат установленного образца (после курсов и профессий), диплом гособразца (высшее образование).

именной сертификат установленного образца (после курсов и профессий), диплом гособразца (высшее образование). Трудоустройство: учеба с гарантированным трудоустройством, либо возврат финансов. В школе помогут разработать индивидуальный карьерный план, научат работать с портфолио, куда вы добавите все выполненные проекты. Вашу кандидатуру порекомендуют партнерским организациям (Тинькофф, Рамблер, Wildberries, ЮЛА и др.), проведут стажировку с тимлидом и небольшой группой, а карьерные консультации дадут хорошую базу для старта карьеры.

учеба с гарантированным трудоустройством, либо возврат финансов. В школе помогут разработать индивидуальный карьерный план, научат работать с портфолио, куда вы добавите все выполненные проекты. Вашу кандидатуру порекомендуют партнерским организациям (Тинькофф, Рамблер, Wildberries, ЮЛА и др.), проведут стажировку с тимлидом и небольшой группой, а карьерные консультации дадут хорошую базу для старта карьеры. Экономия по промокоду: при использовании промокодов от BeriBuy при оплате можно освоить профессию с максимальной скидкой до 50-70%, 3 дня бесплатного доступа к курсам, доступ к закрытым мероприятиям и другие выгодные бонусы. Забрать промокод для Skillbox

при использовании промокодов от BeriBuy при оплате можно освоить профессию с максимальной скидкой до 50-70%, 3 дня бесплатного доступа к курсам, доступ к закрытым мероприятиям и другие выгодные бонусы. Тестовые уроки и ваши бонусы: онлайн-консультация с презентацией школы. Около 4000 бесплатных вебинаров и статей, тест на профориентацию, бонусные модули по карьере и Soft Skills, подарочные доступы к сервисам программирования от компаний-партнеров (например, Timeweb Cloud). Год английского языка от КЭСПА в подарок при успешном прохождении 3х первых модулей курса.

Гикбрайнс

Гик Брейнс входит в топ онлайн-школ, заняв в 2021 году место в пятерке ведущих компаний по мнению РБК. Школа отличается возможностью учиться по программе «Цифровые профессии», когда государство платит за вас от 50% стоимости. В ассортименте – 11 сфер с уклоном на программирование (50 программ).

Формат обучения: микс - online-лекции по расписанию + видеозаписи

микс - online-лекции по расписанию + видеозаписи Возврат средств и замена курса: сменить курс программирования GeekBrains можно в любой момент (досдав отличающуюся часть программы). При отказе от курса финансы возвращаются за минусом уже пройденной части программы.

сменить курс программирования GeekBrains можно в любой момент (досдав отличающуюся часть программы). При отказе от курса финансы возвращаются за минусом уже пройденной части программы. Документ об окончании: диплом профпереподготовки или удостоверение повышения квалификации.

диплом профпереподготовки или удостоверение повышения квалификации. Трудоустройство: данная гарантия закрепляется договорными моментами. Ученики проходят стажировку (лучшим дается оплачиваемая стажировка). Выполняемые работы зачисляются в портфолио. Карьерный центр Гикбрейнс поможет с подбором вакансий, собеседованиями и подготовкой документов о себе. Партнерские организации – Ростелеком, КРОК, Газпром, X5Group и др.

данная гарантия закрепляется договорными моментами. Ученики проходят стажировку (лучшим дается оплачиваемая стажировка). Выполняемые работы зачисляются в портфолио. Карьерный центр Гикбрейнс поможет с подбором вакансий, собеседованиями и подготовкой документов о себе. Партнерские организации – Ростелеком, КРОК, Газпром, X5Group и др. Экономия по промокоду: применив промокоды от BeriBuy, вы можете получить персональные скидки, доступ на закрытые онлайн-конференции, подарочные модули и т.д. Купон применяется перед оплатой.

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применив промокоды от BeriBuy, вы можете получить персональные скидки, доступ на закрытые онлайн-конференции, подарочные модули и т.д. Купон применяется перед оплатой. Тестовые уроки и ваши бонусы: онлайн-консультация по подбору курса. Большая подборка бесплатных вебинаров и интенсивов, при покупке курса в подарок – гайды и материалы по Soft Skills, годовой доступ к школе английского КЭСПА, доступ к онлайн-библиотеке для самообучения, участие в бесплатных марафонах.

Нетология

Netology входит в лучшие сайты для обучения по мнению Forbes Education – обучением здесь довольны 85% студентов, школа заняла первое место в данном рейтинге. В ассортименте – 11 отраслей, в том числе, и обучающие курсы программирования (Java разработчик, iOS-разработчик и прочее – в сумме 42 курса). Имеется высшее образование (магистратура и бакалавриат).

Формат обучения: онлайн-вебинары 2 раза в неделю вечером + готовые видеолекции

онлайн-вебинары 2 раза в неделю вечером + готовые видеолекции Возврат средств и замена курса: в любой момент. В течение 3х первых занятий деньги вернут в полном объеме, позже – за вычетом цены пройденных уроков.

в любой момент. В течение 3х первых занятий деньги вернут в полном объеме, позже – за вычетом цены пройденных уроков. Документ об окончании: сертификат школы и сертификат от партнеров курса (если они есть), диплом профпереподготовки, диплом установленного образца.

сертификат школы и сертификат от партнеров курса (если они есть), диплом профпереподготовки, диплом установленного образца. Трудоустройство: помощь при поиске рабочего места и стажировки. Выполняемые проекты войдут в ваше портфолио, а Центр карьеры поможет с резюме и порекомендует вас партнерам школы (AGIMA, Рамблер, Билайн, Kaspersky и др.). В ряде образовательных программ есть гарантия трудоустройства или 6 месяцев поддержки карьерного консультанта.

помощь при поиске рабочего места и стажировки. Выполняемые проекты войдут в ваше портфолио, а Центр карьеры поможет с резюме и порекомендует вас партнерам школы (AGIMA, Рамблер, Билайн, Kaspersky и др.). В ряде образовательных программ есть гарантия трудоустройства или 6 месяцев поддержки карьерного консультанта. Экономия по промокоду: обладатели купонов от BeriBuy могут воспользоваться ими при оплате и получить персональное снижение стоимости, подарочные вебинары, участие в секретных мероприятиях и прочие бонусы: с ними в школе Нетология обучение будет максимально выгодным. Забрать промокод для Нетологии

обладатели купонов от BeriBuy могут воспользоваться ими при оплате и получить персональное снижение стоимости, подарочные вебинары, участие в секретных мероприятиях и прочие бонусы: с ними в школе Нетология обучение будет максимально выгодным. Тестовые уроки и ваши бонусы: неделя бесплатных занятий по работе с данными, онлайн-консультация по выбору курса. Бесплатный тест по профориентации. Множество вебинаров, интенсивов, статей и гайдов бесплатно. Покупая онлайн-курсы программирования, в подарок можно получить бонусные модули (например, английский начинающим разработчикам), модули от компаний-партнеров (F.A.A.C.T., OZON, AGIMA, Касперский и др.), доступ к виртуальным серверам Timeweb Cloud и др.

Productstar

Перспективное онлайн-обучение программированию возможно и на этом сайте, главная фишка которого – дистанционное обучение на прикладных кейсах реальных компаний и создание крупнейшей в мире конференции разработчиков Devscamp. На выбор представлены 5 направлений для студентов, включая программирование (9 профессий, 2 курса и 3 мини-курса).

Формат обучения: видеоуроки в свободном формате

Возврат средств и замена курса: возможны в любой момент. Сумма возврата – на усмотрение школы (зависит от количества пройденных уроков).

Документ об окончании: именной сертификат

Трудоустройство: гарантированное трудоустройство после курсов программирования, либо сумма возвращается. Part-time стажировки у компаний-партнеров (Selectel, 2GIS, Avito, Yandex и др.) с получением рекомендательных писем. Помощь карьерного специалиста, чтобы пройти испытательный срок. Все проекты пойдут в ваше портфолио, а рабочие инструменты от Центра карьеры останутся у вас навсегда.

Экономия по промокоду: при активации купонов от BeriBuy возможна скидка на обучение от 30% и выше, а помимо этого - персональные подарки и др.

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Тестовые уроки и ваши бонусы: бесплатная консультация по выбору курса и тестовый доступ после консультации. Всем студентам в подарок – 2 курса от AgileFluent.

Hexlet

Hexlet – онлайн-курсы, которые признаны лучшими для программистов по версии Хабра несколько лет подряд. Обучаться здесь реально по 7-ми направлениям, среди которых - веб-разработчик, JavaScript, разработчик игр, питон и т.д.

Формат обучения: обучение по видеоматериалам без ограничения по датам

обучение по видеоматериалам без ограничения по датам Возврат средств и замена курса: допустимо брать паузу в учебе на месяц. Замена курса допускается в любой момент, возврат денег – в полном размере в первые 2 недели.

допустимо брать паузу в учебе на месяц. Замена курса допускается в любой момент, возврат денег – в полном размере в первые 2 недели. Документ об окончании: именной сертификат на русском или английском языке

именной сертификат на русском или английском языке Трудоустройство: гарантированное, либо финансы вернут. Проекты зачислят в ваше портфолио, ученики получают практику от настоящих фирм, в школе обучат сопроводительным письмам, резюме, также предусмотрено участие в Open Source проектах, в ряде курсов – оплачиваемая стажировка. Партнеры по трудоустройству – Bookmate, ABBYY, CSSSR, Альфа-Банк и др. Карьерные консультанты школы умеют работать с профилями на Хабр Карьере и Linkedln.

гарантированное, либо финансы вернут. Проекты зачислят в ваше портфолио, ученики получают практику от настоящих фирм, в школе обучат сопроводительным письмам, резюме, также предусмотрено участие в Open Source проектах, в ряде курсов – оплачиваемая стажировка. Партнеры по трудоустройству – Bookmate, ABBYY, CSSSR, Альфа-Банк и др. Карьерные консультанты школы умеют работать с профилями на Хабр Карьере и Linkedln. Экономия по промокоду: активировав купон от BeriBuy при оплате, вы можете получить доступ к закрытой распродаже программ и изучать в Хекслет программирование со снижением цен до 70%.

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активировав купон от BeriBuy при оплате, вы можете получить доступ к закрытой распродаже программ и изучать в Хекслет программирование со снижением цен до 70%. Тестовые уроки и ваши бонусы: подборка бесплатных онлайн-вебинаров и подготовительных 14-дневных курсов, онлайн-консультация, рабочие инструменты в подарок от партнеров.

SkillFactory

Популярная школа Skillfactory предлагает ученикам 15 направлений, среди которых – 33 программы программирования, в том числе курс «Разработчик искусственного интеллекта». Фишка компании Скиллфактори – практика на настоящих проектах и большой ассортимент бесплатных IT-материалов.

Формат обучения: готовые видеолекции с изучением в любой момент

готовые видеолекции с изучением в любой момент Возврат средств и замена курса: заменить курс можно в любой момент, возврат денег осуществляется пропорционально количеству пройденных уроков (если пройдено более 40% курса, деньги не возвращают).

заменить курс можно в любой момент, возврат денег осуществляется пропорционально количеству пройденных уроков (если пройдено более 40% курса, деньги не возвращают). Документ об окончании: сертификат школы на русском либо английском языке и диплом профессиональной переподготовки

сертификат школы на русском либо английском языке и диплом профессиональной переподготовки Трудоустройство: работа программистом с обучением гарантирована за полгода, либо возврат денег. Центр карьеры поможет создать резюме, сформировать карьерный план, научит грамотному интервью. Предусмотрены стажировки, хакатоны. Из партнеров по трудоустройству – МегаФон, Озон, BAYER, Henkel и др.

работа программистом с обучением гарантирована за полгода, либо возврат денег. Центр карьеры поможет создать резюме, сформировать карьерный план, научит грамотному интервью. Предусмотрены стажировки, хакатоны. Из партнеров по трудоустройству – МегаФон, Озон, BAYER, Henkel и др. Экономия по промокоду: возможно использование купонов от BeriBuy – они дают персональную скидку, подарочный курс английского языка, карьерные гайды и не только.

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возможно использование купонов от BeriBuy – они дают персональную скидку, подарочный курс английского языка, карьерные гайды и не только. Тестовые уроки и ваши бонусы: бесплатная онлайн-консультация, большая подборка интенсивов и вебинаров, при покупке в подарок – карьерные консультации, мини-курсы, персональное менторство.

Яндекс Практикум

Сразу 6 направлений для обучения предлагает крупная платформа от холдинга Yandex. В Яндекс курсы программирования представлены в количестве 42 штук. Школа Practicum Yandex примечательна наличием реальной практики с 1-го дня обучения.

Формат обучения: видеоматериалы, просмотр в любое время, домашние задания - с дедлайнами

видеоматериалы, просмотр в любое время, домашние задания - с дедлайнами Возврат средств и замена курса: возможно оформление академического отпуска или замена курса. Деньги возвращают в любой момент за вычетом цены уже просмотренных уроков.

возможно оформление академического отпуска или замена курса. Деньги возвращают в любой момент за вычетом цены уже просмотренных уроков. Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке

диплом о профессиональной переподготовке Трудоустройство: выполняемые работы идут в портфолио, компания обучает всем азам трудоустройства, вы выполните массу неоплачиваемых проектов, лайвкодингов и хакатонов, чтобы показать себя партнерам (Турбина, Наставники.про, Шалаш и др.).

выполняемые работы идут в портфолио, компания обучает всем азам трудоустройства, вы выполните массу неоплачиваемых проектов, лайвкодингов и хакатонов, чтобы показать себя партнерам (Турбина, Наставники.про, Шалаш и др.). Экономия по промокоду: обладатели промокодов от BeriBuy могут воспользоваться персональными скидками до 60%, получить подарочные модули – предложения постоянно обновляются.

обладатели промокодов от BeriBuy могут воспользоваться персональными скидками до 60%, получить подарочные модули – предложения постоянно обновляются. Тестовые уроки и ваши бонусы: профориентационный тест, бесплатный вводный 14-дневный модуль в каждом курсе.

Международная Школа Профессий

В МШП получится найти 9 отраслей суммарно – 234 программы), есть среди них школа программирования и аналитики – 4 профессии и 31 курс (включая курсы программирования Python, Android разработчик, Data Scientist). Из главных достоинств для учеников – возможность выбирать как интенсивы и курсы IT-специалистов для начинающих, так и программы для повышения квалификации.

Формат обучения: микс: вебинары по расписанию + готовые видеолекции

микс: вебинары по расписанию + готовые видеолекции Возврат средств и замена курса: возврат в любой момент, вычтут цену уже пройденных занятий. Замена курса – через согласование с менеджером.

возврат в любой момент, вычтут цену уже пройденных занятий. Замена курса – через согласование с менеджером. Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке (по запросу может быть выдан диплом международного образца).

диплом о профессиональной переподготовке (по запросу может быть выдан диплом международного образца). Трудоустройство: не предусмотрено.

не предусмотрено. Экономия по промокоду: возможно получение персональных привилегий для тех, кто воспользуется комбинациями от агрегатора BeriBuy.

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возможно получение персональных привилегий для тех, кто воспользуется комбинациями от агрегатора BeriBuy. Тестовые уроки и ваши бонусы: бесплатное консультирование по выбору программы. Доступ к курсу на 3 месяца, возможность учиться за счет государства по программе «Социальный контракт».

Kata Academy

Найти курсы для получения новой профессии реально и в Академии Ката. Платформа специализируется на программировании в 5 направлениях – Java, Frontend, QA manual, Golang и QA automation. Это идеальный вариант, когда требуется обучение программированию с последующим трудоустройством – здесь есть возможность оплаты только после трудоустройства.

Формат обучения: готовые видеолекции (в сумме около 25 часов занятий в неделю)

готовые видеолекции (в сумме около 25 часов занятий в неделю) Возврат средств и замена курса: возврат возможен только в курсах с оплатой помесячно, на любом этапе. Замена курса – по согласованию с ментором.

возврат возможен только в курсах с оплатой помесячно, на любом этапе. Замена курса – по согласованию с ментором. Документ об окончании: сертификат школы.

сертификат школы. Трудоустройство: обучение программированию с трудоустройством в Москве или Санкт-Петербурге с минимальным доходом от 100 тысяч рублей (оплата курса только после выхода на работу, при желании трудоустроиться в регионах – можно выбрать курсы с оплатой помесячно). Каждый выпускник получит 3-5 офферов. Партеры по трудоустройству – Открытие, Luxoft, EPAM, TWINO и др. Дополнительно 2 года карьерной поддержки после выхода на работу.

обучение программированию с трудоустройством в Москве или Санкт-Петербурге с минимальным доходом от 100 тысяч рублей (оплата курса только после выхода на работу, при желании трудоустроиться в регионах – можно выбрать курсы с оплатой помесячно). Каждый выпускник получит 3-5 офферов. Партеры по трудоустройству – Открытие, Luxoft, EPAM, TWINO и др. Дополнительно 2 года карьерной поддержки после выхода на работу. Экономия по промокоду: доступны максимальные скидки для обладателей купонов от агрегатора BeriBuy, а также участие в закрытых акциях и мероприятиях школы.

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доступны максимальные скидки для обладателей купонов от агрегатора BeriBuy, а также участие в закрытых акциях и мероприятиях школы. Тестовые уроки и ваши бонусы: Пять бесплатных пробных дней в любом курсе + онлайн-консультация с экспертом школы. Доступ на время обучения к лицензированной среде разработки IDEA или WebStorm.

Компьютерная Академия TOP

Сравнение онлайн школ программирования нельзя делать без Компьютерной Академии – здесь есть курсы для школьников и взрослых (для взрослых – 3 направления и 30 профессиональных спецкурсов. Все программы курсов обновляются раз в полгода, поскольку айти-сфера не стоит на месте. Рейтинг школы по KursHub – 4.8 из 5.

Формат обучения: онлайн-вебинары 1-2 раза в неделю длительностью от 2 до 6 академических часов.

онлайн-вебинары 1-2 раза в неделю длительностью от 2 до 6 академических часов. Возврат средств и замена курса: не предусмотрены.

не предусмотрены. Документ об окончании: международный диплом Академии ТОР + сертификаты от компаний-партнеров.

международный диплом Академии ТОР + сертификаты от компаний-партнеров. Трудоустройство: не предусмотрено.

Экономия по промокоду: персональные привилегии и бонусы для обладателей купонов от BeriBuy. Забрать промокод для Компьютерная Академия TOP

персональные привилегии и бонусы для обладателей купонов от BeriBuy. Тестовые уроки и ваши бонусы: подготовительный курс в подарок при оплате, бесплатная онлайн-консультация.

SkyPro

Платформа специализируется на программировании и предлагает 6 востребованных отраслей, включая программирование (Frontend разработчик, Fullstack разработчик, 1с разработчик и др.). Обучение проводится в рамках одного сайта – от просмотра лекций до тестирований.

Формат обучения: видеоматериалы, изучаемые в свободном темпе

видеоматериалы, изучаемые в свободном темпе Возврат средств и замена курса: полную сумму вернут в течение 2 недель, а замена курса возможна в любой момент.

полную сумму вернут в течение 2 недель, а замена курса возможна в любой момент. Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, именной сертификат.

диплом о профессиональной переподготовке, именной сертификат. Трудоустройство: по оферте, которую предлагает университет Skypro, вам вернут сумму, если не найдете работу с минимальной зарплатой от 50 000 рублей. Специалисты расскажут, как составлять резюме и оформлять ваши проекты для портфолио, также помогут в поиске вакансий. Партнерские организации – MTC, Yota, Почта России и др.

по оферте, которую предлагает университет Skypro, вам вернут сумму, если не найдете работу с минимальной зарплатой от 50 000 рублей. Специалисты расскажут, как составлять резюме и оформлять ваши проекты для портфолио, также помогут в поиске вакансий. Партнерские организации – MTC, Yota, Почта России и др. Экономия по промокоду: достаточно указать перед оплатой комбинации от BeriBuy, чтобы получить повышенные скидки в дополнение к действующим акциям школы Скайпро.

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достаточно указать перед оплатой комбинации от BeriBuy, чтобы получить повышенные скидки в дополнение к действующим акциям школы Скайпро. Тестовые уроки и ваши бонусы: бесплатные онлайн-курсы, марафоны и статьи в разделе Медиа, online-консультация с карьерным специалистом по выбору программы + курс об обучении в подарок.

Бруноям

Освоить востребованные айти-специальности можно и в Бруноям: здесь раз в 3 месяца актуализируются все курсы. Школы предлагает 5 направлений на выбор (в том числе, и 5 курсов программирования) и отличается наличием экспресс-курсов для быстрой подготовки.

Формат обучения: видеозаписи для изучения в свободном темпе

видеозаписи для изучения в свободном темпе Возврат средств и замена курса: поменять группу можно за 24 часа до начала курса. Возврат денег возможен в полном объеме в течение месяца после оплаты.

поменять группу можно за 24 часа до начала курса. Возврат денег возможен в полном объеме в течение месяца после оплаты. Документ об окончании: именной сертификат школы, по запросу – удостоверение о повышении квалификации

именной сертификат школы, по запросу – удостоверение о повышении квалификации Трудоустройство: школа Бруноям предлагает модули по собеседованию и резюме, все проекты можно будет добавить в портфолио, также предусмотрена стажировка и размещение вашего резюме в базе партнеров по трудоустройству (Победа, МИР-ТА, Softlex, Ланит-Терком и др.).

школа Бруноям предлагает модули по собеседованию и резюме, все проекты можно будет добавить в портфолио, также предусмотрена стажировка и размещение вашего резюме в базе партнеров по трудоустройству (Победа, МИР-ТА, Softlex, Ланит-Терком и др.). Экономия по промокоду: используя промокоды от BeriBuy, учиться на айтишника можно с отличной скидкой от 30% и выше. А еще можно получить разные бонусы вроде подарочных модулей.

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используя промокоды от BeriBuy, учиться на айтишника можно с отличной скидкой от 30% и выше. А еще можно получить разные бонусы вроде подарочных модулей. Тестовые уроки и ваши бонусы: бесплатная онлайн-консультация для выбора курса. Вечный доступ к материалам, включая обновления.

Purple School

Школа IT-технологий Purple School уже 13 лет преподает 3 основных направления программирования: фронтенд, бэкэнд и DevOps. Здесь программы курсов проработаны так, чтобы от простого к сложному даже новички могли освоить профессию с нуля.

Формат обучения: короткие видеозаписи по 10-15 минут

короткие видеозаписи по 10-15 минут Возврат средств и замена курса: гарантия возврата средств, если что-то не понравится – 30 дней.

гарантия возврата средств, если что-то не понравится – 30 дней. Документ об окончании: именной сертификат школы.

именной сертификат школы. Трудоустройство: не предусмотрено.

не предусмотрено. Экономия по промокоду: отучиться получится в разы дешевле, если при оплате воспользоваться купоном от BeriBuy. Также по купону можно получить курсы в подарок или бесплатный доступ в базу знаний школы.

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отучиться получится в разы дешевле, если при оплате воспользоваться купоном от BeriBuy. Также по купону можно получить курсы в подарок или бесплатный доступ в базу знаний школы. Тестовые уроки и ваши бонусы: неограниченный доступ к материалам курса.

Otus

Продолжит рейтинг онлайн-курсов по программированию школа Отус – тут представлено 9 отраслей, включая 74 программы программирования. Изюминка школы – интересная программа лояльности с хорошими бонусами как для новичков, так и для постоянных учеников.

Формат обучения: онлайн-вебинары (дважды по 2 академ. часа в неделю) по графику

онлайн-вебинары (дважды по 2 академ. часа в неделю) по графику Возврат средств и замена курса: бесплатно можно один раз заменить группу на другую. Возврат средств допускается пропорционально оставшимся месяцам обучения.

бесплатно можно один раз заменить группу на другую. Возврат средств допускается пропорционально оставшимся месяцам обучения. Документ об окончании: именной сертификат, удостоверение о повышении квалификации, либо диплом о профпереподготовке.

именной сертификат, удостоверение о повышении квалификации, либо диплом о профпереподготовке. Трудоустройство: ваши работы пойдут в портфолио, будет возможность разместить свое резюме в базе школы для партнерских фирм (NVIDIA, Avito, КРОК, IBS и др.). Также проводятся карьерные мероприятия с публичным разбором резюме и прохождением собеседования.

ваши работы пойдут в портфолио, будет возможность разместить свое резюме в базе школы для партнерских фирм (NVIDIA, Avito, КРОК, IBS и др.). Также проводятся карьерные мероприятия с публичным разбором резюме и прохождением собеседования. Экономия по промокоду: дополнительные скидки и подарочные онлайн-мероприятия для тех, кто воспользовался купонами от BeriBuy.

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дополнительные скидки и подарочные онлайн-мероприятия для тех, кто воспользовался купонами от BeriBuy. Тестовые уроки и ваши бонусы: вечный доступ к материалам курса, бесплатная онлайн-консультация по выбору образовательной программы.

Loftschool

Образование в Лофтскул – это комплексный подход с ламповой атмосферой. По результатам Хабр, школа заняла 1 место в рейтинге площадок допобразования. Здесь предложено семь отраслей, из них 4 – по программированию. Отдельно есть и видеокурсы без сроков и наставников.

Формат обучения: видеозаписи

видеозаписи Возврат средств и замена курса: возврат денег возможен за вычетом 5% издержек согласно оферте. Доступен также 1 перевод на другой курс не позднее 7 дня со старта.

возврат денег возможен за вычетом 5% издержек согласно оферте. Доступен также 1 перевод на другой курс не позднее 7 дня со старта. Документ об окончании: именной сертификат

именной сертификат Трудоустройство: работы для вашего портфолио, помощь в подготовке к прохождению не менее 10 собеседований. Если после этого вы не найдете работу – за ваше трудоустройство лично возьмется основатель Лофтскул. Партнеры по трудоустройству – Кокос Group, Сколково, Avito, Jooble и др.

работы для вашего портфолио, помощь в подготовке к прохождению не менее 10 собеседований. Если после этого вы не найдете работу – за ваше трудоустройство лично возьмется основатель Лофтскул. Партнеры по трудоустройству – Кокос Group, Сколково, Avito, Jooble и др. Экономия по промокоду: скидки от 30% и больше гарантированы обладателем промокодов от BeriBuy. Также можно получить доступ на бесплатное обучение или приглашения на закрытые распродажи.

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скидки от 30% и больше гарантированы обладателем промокодов от BeriBuy. Также можно получить доступ на бесплатное обучение или приглашения на закрытые распродажи. Тестовые уроки и ваши бонусы: бесплатные вебинары и онлайн-консультация по выбору курса. Подборка видеокурсов по точечным темам.

XYZ School

Данная платформа специализируется на создании игр – здесь можно найти такие профессии, как тестировщик игр, разработчик, геймдизайн и др. В сумме представлено 6 направлений, конкретно программирования – 3 курса и 2 профессии. Именно эта школа - №1 среди геймдев-платформ на рынке СНГ по количеству студентов.