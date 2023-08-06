ТОП-16 онлайн-школ по Программированию: которым доверяют МНОГИЕ
Skillbox
Ведущая онлайн-школа программирования является №1 по версии Smart Ranking, здесь можно обучаться на 12 различных отраслях, включая и Skillbox программирование (29 профессий и 43 курса). Имеется высшее образование (бакалавриат и магистратура). Большинство пользователей Хабр в 2023 году отдают голоса за то, что эта школа - №1 в ТОПе.
- Формат обучения: готовые видеоматериалы – курсы Cкиллбокс можно проходить с любой скоростью.
- Возврат средств и замена курса: в течение 30 дней с момента начала курса – деньги вернут в полном объеме, далее – за минусом цены пройденных уроков. Поменять курс можно в любой момент.
- Документ об окончании: именной сертификат установленного образца (после курсов и профессий), диплом гособразца (высшее образование).
- Трудоустройство: учеба с гарантированным трудоустройством, либо возврат финансов. В школе помогут разработать индивидуальный карьерный план, научат работать с портфолио, куда вы добавите все выполненные проекты. Вашу кандидатуру порекомендуют партнерским организациям (Тинькофф, Рамблер, Wildberries, ЮЛА и др.), проведут стажировку с тимлидом и небольшой группой, а карьерные консультации дадут хорошую базу для старта карьеры.
- Экономия по промокоду: при использовании промокодов от BeriBuy при оплате можно освоить профессию с максимальной скидкой до 50-70%, 3 дня бесплатного доступа к курсам, доступ к закрытым мероприятиям и другие выгодные бонусы. Забрать промокод для Skillbox
- Тестовые уроки и ваши бонусы: онлайн-консультация с презентацией школы. Около 4000 бесплатных вебинаров и статей, тест на профориентацию, бонусные модули по карьере и Soft Skills, подарочные доступы к сервисам программирования от компаний-партнеров (например, Timeweb Cloud). Год английского языка от КЭСПА в подарок при успешном прохождении 3х первых модулей курса.
Гикбрайнс
Гик Брейнс входит в топ онлайн-школ, заняв в 2021 году место в пятерке ведущих компаний по мнению РБК. Школа отличается возможностью учиться по программе «Цифровые профессии», когда государство платит за вас от 50% стоимости. В ассортименте – 11 сфер с уклоном на программирование (50 программ).
- Формат обучения: микс - online-лекции по расписанию + видеозаписи
- Возврат средств и замена курса: сменить курс программирования GeekBrains можно в любой момент (досдав отличающуюся часть программы). При отказе от курса финансы возвращаются за минусом уже пройденной части программы.
- Документ об окончании: диплом профпереподготовки или удостоверение повышения квалификации.
- Трудоустройство: данная гарантия закрепляется договорными моментами. Ученики проходят стажировку (лучшим дается оплачиваемая стажировка). Выполняемые работы зачисляются в портфолио. Карьерный центр Гикбрейнс поможет с подбором вакансий, собеседованиями и подготовкой документов о себе. Партнерские организации – Ростелеком, КРОК, Газпром, X5Group и др.
- Экономия по промокоду: применив промокоды от BeriBuy, вы можете получить персональные скидки, доступ на закрытые онлайн-конференции, подарочные модули и т.д. Купон применяется перед оплатой.
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- Тестовые уроки и ваши бонусы: онлайн-консультация по подбору курса. Большая подборка бесплатных вебинаров и интенсивов, при покупке курса в подарок – гайды и материалы по Soft Skills, годовой доступ к школе английского КЭСПА, доступ к онлайн-библиотеке для самообучения, участие в бесплатных марафонах.
Нетология
Netology входит в лучшие сайты для обучения по мнению Forbes Education – обучением здесь довольны 85% студентов, школа заняла первое место в данном рейтинге. В ассортименте – 11 отраслей, в том числе, и обучающие курсы программирования (Java разработчик, iOS-разработчик и прочее – в сумме 42 курса). Имеется высшее образование (магистратура и бакалавриат).
- Формат обучения: онлайн-вебинары 2 раза в неделю вечером + готовые видеолекции
- Возврат средств и замена курса: в любой момент. В течение 3х первых занятий деньги вернут в полном объеме, позже – за вычетом цены пройденных уроков.
- Документ об окончании: сертификат школы и сертификат от партнеров курса (если они есть), диплом профпереподготовки, диплом установленного образца.
- Трудоустройство: помощь при поиске рабочего места и стажировки. Выполняемые проекты войдут в ваше портфолио, а Центр карьеры поможет с резюме и порекомендует вас партнерам школы (AGIMA, Рамблер, Билайн, Kaspersky и др.). В ряде образовательных программ есть гарантия трудоустройства или 6 месяцев поддержки карьерного консультанта.
- Экономия по промокоду: обладатели купонов от BeriBuy могут воспользоваться ими при оплате и получить персональное снижение стоимости, подарочные вебинары, участие в секретных мероприятиях и прочие бонусы: с ними в школе Нетология обучение будет максимально выгодным. Забрать промокод для Нетологии
- Тестовые уроки и ваши бонусы: неделя бесплатных занятий по работе с данными, онлайн-консультация по выбору курса. Бесплатный тест по профориентации. Множество вебинаров, интенсивов, статей и гайдов бесплатно. Покупая онлайн-курсы программирования, в подарок можно получить бонусные модули (например, английский начинающим разработчикам), модули от компаний-партнеров (F.A.A.C.T., OZON, AGIMA, Касперский и др.), доступ к виртуальным серверам Timeweb Cloud и др.
Productstar
Перспективное онлайн-обучение программированию возможно и на этом сайте, главная фишка которого – дистанционное обучение на прикладных кейсах реальных компаний и создание крупнейшей в мире конференции разработчиков Devscamp. На выбор представлены 5 направлений для студентов, включая программирование (9 профессий, 2 курса и 3 мини-курса).
- Формат обучения: видеоуроки в свободном формате
- Возврат средств и замена курса: возможны в любой момент. Сумма возврата – на усмотрение школы (зависит от количества пройденных уроков).
- Документ об окончании: именной сертификат
- Трудоустройство: гарантированное трудоустройство после курсов программирования, либо сумма возвращается. Part-time стажировки у компаний-партнеров (Selectel, 2GIS, Avito, Yandex и др.) с получением рекомендательных писем. Помощь карьерного специалиста, чтобы пройти испытательный срок. Все проекты пойдут в ваше портфолио, а рабочие инструменты от Центра карьеры останутся у вас навсегда.
- Экономия по промокоду: при активации купонов от BeriBuy возможна скидка на обучение от 30% и выше, а помимо этого - персональные подарки и др.
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- Тестовые уроки и ваши бонусы: бесплатная консультация по выбору курса и тестовый доступ после консультации. Всем студентам в подарок – 2 курса от AgileFluent.
Hexlet
Hexlet – онлайн-курсы, которые признаны лучшими для программистов по версии Хабра несколько лет подряд. Обучаться здесь реально по 7-ми направлениям, среди которых - веб-разработчик, JavaScript, разработчик игр, питон и т.д.
- Формат обучения: обучение по видеоматериалам без ограничения по датам
- Возврат средств и замена курса: допустимо брать паузу в учебе на месяц. Замена курса допускается в любой момент, возврат денег – в полном размере в первые 2 недели.
- Документ об окончании: именной сертификат на русском или английском языке
- Трудоустройство: гарантированное, либо финансы вернут. Проекты зачислят в ваше портфолио, ученики получают практику от настоящих фирм, в школе обучат сопроводительным письмам, резюме, также предусмотрено участие в Open Source проектах, в ряде курсов – оплачиваемая стажировка. Партнеры по трудоустройству – Bookmate, ABBYY, CSSSR, Альфа-Банк и др. Карьерные консультанты школы умеют работать с профилями на Хабр Карьере и Linkedln.
- Экономия по промокоду: активировав купон от BeriBuy при оплате, вы можете получить доступ к закрытой распродаже программ и изучать в Хекслет программирование со снижением цен до 70%.
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- Тестовые уроки и ваши бонусы: подборка бесплатных онлайн-вебинаров и подготовительных 14-дневных курсов, онлайн-консультация, рабочие инструменты в подарок от партнеров.
SkillFactory
Популярная школа Skillfactory предлагает ученикам 15 направлений, среди которых – 33 программы программирования, в том числе курс «Разработчик искусственного интеллекта». Фишка компании Скиллфактори – практика на настоящих проектах и большой ассортимент бесплатных IT-материалов.
- Формат обучения: готовые видеолекции с изучением в любой момент
- Возврат средств и замена курса: заменить курс можно в любой момент, возврат денег осуществляется пропорционально количеству пройденных уроков (если пройдено более 40% курса, деньги не возвращают).
- Документ об окончании: сертификат школы на русском либо английском языке и диплом профессиональной переподготовки
- Трудоустройство: работа программистом с обучением гарантирована за полгода, либо возврат денег. Центр карьеры поможет создать резюме, сформировать карьерный план, научит грамотному интервью. Предусмотрены стажировки, хакатоны. Из партнеров по трудоустройству – МегаФон, Озон, BAYER, Henkel и др.
- Экономия по промокоду: возможно использование купонов от BeriBuy – они дают персональную скидку, подарочный курс английского языка, карьерные гайды и не только.
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- Тестовые уроки и ваши бонусы: бесплатная онлайн-консультация, большая подборка интенсивов и вебинаров, при покупке в подарок – карьерные консультации, мини-курсы, персональное менторство.
Яндекс Практикум
Сразу 6 направлений для обучения предлагает крупная платформа от холдинга Yandex. В Яндекс курсы программирования представлены в количестве 42 штук. Школа Practicum Yandex примечательна наличием реальной практики с 1-го дня обучения.
- Формат обучения: видеоматериалы, просмотр в любое время, домашние задания - с дедлайнами
- Возврат средств и замена курса: возможно оформление академического отпуска или замена курса. Деньги возвращают в любой момент за вычетом цены уже просмотренных уроков.
- Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке
- Трудоустройство: выполняемые работы идут в портфолио, компания обучает всем азам трудоустройства, вы выполните массу неоплачиваемых проектов, лайвкодингов и хакатонов, чтобы показать себя партнерам (Турбина, Наставники.про, Шалаш и др.).
- Экономия по промокоду: обладатели промокодов от BeriBuy могут воспользоваться персональными скидками до 60%, получить подарочные модули – предложения постоянно обновляются.
- Тестовые уроки и ваши бонусы: профориентационный тест, бесплатный вводный 14-дневный модуль в каждом курсе.
Международная Школа Профессий
В МШП получится найти 9 отраслей суммарно – 234 программы), есть среди них школа программирования и аналитики – 4 профессии и 31 курс (включая курсы программирования Python, Android разработчик, Data Scientist). Из главных достоинств для учеников – возможность выбирать как интенсивы и курсы IT-специалистов для начинающих, так и программы для повышения квалификации.
- Формат обучения: микс: вебинары по расписанию + готовые видеолекции
- Возврат средств и замена курса: возврат в любой момент, вычтут цену уже пройденных занятий. Замена курса – через согласование с менеджером.
- Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке (по запросу может быть выдан диплом международного образца).
- Трудоустройство: не предусмотрено.
- Экономия по промокоду: возможно получение персональных привилегий для тех, кто воспользуется комбинациями от агрегатора BeriBuy.
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- Тестовые уроки и ваши бонусы: бесплатное консультирование по выбору программы. Доступ к курсу на 3 месяца, возможность учиться за счет государства по программе «Социальный контракт».
Kata Academy
Найти курсы для получения новой профессии реально и в Академии Ката. Платформа специализируется на программировании в 5 направлениях – Java, Frontend, QA manual, Golang и QA automation. Это идеальный вариант, когда требуется обучение программированию с последующим трудоустройством – здесь есть возможность оплаты только после трудоустройства.
- Формат обучения: готовые видеолекции (в сумме около 25 часов занятий в неделю)
- Возврат средств и замена курса: возврат возможен только в курсах с оплатой помесячно, на любом этапе. Замена курса – по согласованию с ментором.
- Документ об окончании: сертификат школы.
- Трудоустройство: обучение программированию с трудоустройством в Москве или Санкт-Петербурге с минимальным доходом от 100 тысяч рублей (оплата курса только после выхода на работу, при желании трудоустроиться в регионах – можно выбрать курсы с оплатой помесячно). Каждый выпускник получит 3-5 офферов. Партеры по трудоустройству – Открытие, Luxoft, EPAM, TWINO и др. Дополнительно 2 года карьерной поддержки после выхода на работу.
- Экономия по промокоду: доступны максимальные скидки для обладателей купонов от агрегатора BeriBuy, а также участие в закрытых акциях и мероприятиях школы.
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- Тестовые уроки и ваши бонусы: Пять бесплатных пробных дней в любом курсе + онлайн-консультация с экспертом школы. Доступ на время обучения к лицензированной среде разработки IDEA или WebStorm.
Компьютерная Академия TOP
Сравнение онлайн школ программирования нельзя делать без Компьютерной Академии – здесь есть курсы для школьников и взрослых (для взрослых – 3 направления и 30 профессиональных спецкурсов. Все программы курсов обновляются раз в полгода, поскольку айти-сфера не стоит на месте. Рейтинг школы по KursHub – 4.8 из 5.
- Формат обучения: онлайн-вебинары 1-2 раза в неделю длительностью от 2 до 6 академических часов.
- Возврат средств и замена курса: не предусмотрены.
- Документ об окончании: международный диплом Академии ТОР + сертификаты от компаний-партнеров.
- Трудоустройство: не предусмотрено.
- Экономия по промокоду: персональные привилегии и бонусы для обладателей купонов от BeriBuy. Забрать промокод для Компьютерная Академия TOP
- Тестовые уроки и ваши бонусы: подготовительный курс в подарок при оплате, бесплатная онлайн-консультация.
SkyPro
Платформа специализируется на программировании и предлагает 6 востребованных отраслей, включая программирование (Frontend разработчик, Fullstack разработчик, 1с разработчик и др.). Обучение проводится в рамках одного сайта – от просмотра лекций до тестирований.
- Формат обучения: видеоматериалы, изучаемые в свободном темпе
- Возврат средств и замена курса: полную сумму вернут в течение 2 недель, а замена курса возможна в любой момент.
- Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, именной сертификат.
- Трудоустройство: по оферте, которую предлагает университет Skypro, вам вернут сумму, если не найдете работу с минимальной зарплатой от 50 000 рублей. Специалисты расскажут, как составлять резюме и оформлять ваши проекты для портфолио, также помогут в поиске вакансий. Партнерские организации – MTC, Yota, Почта России и др.
- Экономия по промокоду: достаточно указать перед оплатой комбинации от BeriBuy, чтобы получить повышенные скидки в дополнение к действующим акциям школы Скайпро.
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- Тестовые уроки и ваши бонусы: бесплатные онлайн-курсы, марафоны и статьи в разделе Медиа, online-консультация с карьерным специалистом по выбору программы + курс об обучении в подарок.
Бруноям
Освоить востребованные айти-специальности можно и в Бруноям: здесь раз в 3 месяца актуализируются все курсы. Школы предлагает 5 направлений на выбор (в том числе, и 5 курсов программирования) и отличается наличием экспресс-курсов для быстрой подготовки.
- Формат обучения: видеозаписи для изучения в свободном темпе
- Возврат средств и замена курса: поменять группу можно за 24 часа до начала курса. Возврат денег возможен в полном объеме в течение месяца после оплаты.
- Документ об окончании: именной сертификат школы, по запросу – удостоверение о повышении квалификации
- Трудоустройство: школа Бруноям предлагает модули по собеседованию и резюме, все проекты можно будет добавить в портфолио, также предусмотрена стажировка и размещение вашего резюме в базе партнеров по трудоустройству (Победа, МИР-ТА, Softlex, Ланит-Терком и др.).
- Экономия по промокоду: используя промокоды от BeriBuy, учиться на айтишника можно с отличной скидкой от 30% и выше. А еще можно получить разные бонусы вроде подарочных модулей.
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- Тестовые уроки и ваши бонусы: бесплатная онлайн-консультация для выбора курса. Вечный доступ к материалам, включая обновления.
Purple School
Школа IT-технологий Purple School уже 13 лет преподает 3 основных направления программирования: фронтенд, бэкэнд и DevOps. Здесь программы курсов проработаны так, чтобы от простого к сложному даже новички могли освоить профессию с нуля.
- Формат обучения: короткие видеозаписи по 10-15 минут
- Возврат средств и замена курса: гарантия возврата средств, если что-то не понравится – 30 дней.
- Документ об окончании: именной сертификат школы.
- Трудоустройство: не предусмотрено.
- Экономия по промокоду: отучиться получится в разы дешевле, если при оплате воспользоваться купоном от BeriBuy. Также по купону можно получить курсы в подарок или бесплатный доступ в базу знаний школы.
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- Тестовые уроки и ваши бонусы: неограниченный доступ к материалам курса.
Otus
Продолжит рейтинг онлайн-курсов по программированию школа Отус – тут представлено 9 отраслей, включая 74 программы программирования. Изюминка школы – интересная программа лояльности с хорошими бонусами как для новичков, так и для постоянных учеников.
- Формат обучения: онлайн-вебинары (дважды по 2 академ. часа в неделю) по графику
- Возврат средств и замена курса: бесплатно можно один раз заменить группу на другую. Возврат средств допускается пропорционально оставшимся месяцам обучения.
- Документ об окончании: именной сертификат, удостоверение о повышении квалификации, либо диплом о профпереподготовке.
- Трудоустройство: ваши работы пойдут в портфолио, будет возможность разместить свое резюме в базе школы для партнерских фирм (NVIDIA, Avito, КРОК, IBS и др.). Также проводятся карьерные мероприятия с публичным разбором резюме и прохождением собеседования.
- Экономия по промокоду: дополнительные скидки и подарочные онлайн-мероприятия для тех, кто воспользовался купонами от BeriBuy.
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- Тестовые уроки и ваши бонусы: вечный доступ к материалам курса, бесплатная онлайн-консультация по выбору образовательной программы.
Loftschool
Образование в Лофтскул – это комплексный подход с ламповой атмосферой. По результатам Хабр, школа заняла 1 место в рейтинге площадок допобразования. Здесь предложено семь отраслей, из них 4 – по программированию. Отдельно есть и видеокурсы без сроков и наставников.
- Формат обучения: видеозаписи
- Возврат средств и замена курса: возврат денег возможен за вычетом 5% издержек согласно оферте. Доступен также 1 перевод на другой курс не позднее 7 дня со старта.
- Документ об окончании: именной сертификат
- Трудоустройство: работы для вашего портфолио, помощь в подготовке к прохождению не менее 10 собеседований. Если после этого вы не найдете работу – за ваше трудоустройство лично возьмется основатель Лофтскул. Партнеры по трудоустройству – Кокос Group, Сколково, Avito, Jooble и др.
- Экономия по промокоду: скидки от 30% и больше гарантированы обладателем промокодов от BeriBuy. Также можно получить доступ на бесплатное обучение или приглашения на закрытые распродажи.
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- Тестовые уроки и ваши бонусы: бесплатные вебинары и онлайн-консультация по выбору курса. Подборка видеокурсов по точечным темам.
XYZ School
Данная платформа специализируется на создании игр – здесь можно найти такие профессии, как тестировщик игр, разработчик, геймдизайн и др. В сумме представлено 6 направлений, конкретно программирования – 3 курса и 2 профессии. Именно эта школа - №1 среди геймдев-платформ на рынке СНГ по количеству студентов.
- Формат обучения: готовые видеозаписи для свободного просмотра
- Возврат средств и замена курса: деньги возвращают пропорционально оставшейся части обучения. Возврат – через обращение к менеджеру школы.
- Документ об окончании: именной сертификат
- Трудоустройство: карьерный чит, где специалисты научат создавать портфолио и продающее резюме. Из тех, кто выполнит качественные групповые проекты, школа выберет 5 лучших команд и подарим им консультацию по привлечению инвестиций. Студенты школы работают в таких компаниях, как Digital Forms, OctoBox, MY.GAMES и др.
- Экономия по промокоду: начать обучение онлайн профессиям можно в разы дешевле, если вооружиться промокодами от BeriBuy. Они дадут максимальные скидки на все IT-профессии школы.
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- Тестовые уроки и ваши бонусы: бесплатное онлайн-консультирование по подбору обучения в профессии «программист» и не только. При покупке курса в подарок – карьерный чит с уроками HR-консультантов и секретами создания идеального портфолио. Дополнительно в подарок – подписка на XYZ плюс (библиотека с закрытыми стримами и авторскими мастер-классами).