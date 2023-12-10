Топ-15 школ, где можно пройти тест на определение будущей профессии бесплатно: доступная профориентация для каждого
Благодаря онлайн-обучению можно начать работать в цифровом мире в любом возрасте – как после 50, так и от 16-17 лет. Чтобы не прогадать, стоит выбрать бесплатный тест, какая профессия мне подходит. Подобная профориентация подойдет и для взрослых, и подросткам после 9, 11 класса. Профориентация - тест на выбор профессии, показывает идеально подходящие направления на базе личных предпочтений и увлечений – а затем предлагается индивидуальная подборка курсов в этой сфере.
На что обратить внимание, выбирая подходящее направление:
- Личные интересы и хобби
- Перспективность направления на ближайшие 10 лет
- Востребованность профессии сегодня и уровень зарплаты
- Актуальность в стране, где вы проживаете
Где пройти тест на подходящую профессию для взрослых
Сперва рассмотрим варианты от онлайн-школ для желающих в сознательном возрасте кардинально сменить род деятельности и присмотреть тест на определение профессии. Подборка поможет вам определиться, каков самый точный тест на профориентацию.
Скиллбокс – профориентация для тех, кто планирует развиваться в Digital
О тесте: созданное экспертным профориентологом тестирование для взрослых займет 10 минут (30 вопросов). Интересуясь, как выбрать профессию по душе, тест бесплатно потребуется лишь ответить на вопросы и в конце вы получаете индивидуальную подборку Digital-курсов из нескольких подходящих вам отраслей. Далее можно проконсультироваться со специалистом школы, чтобы сделать точный выбор. Результат открывается сразу после прохождения (нужно будет пройти короткую регистрацию, указав почту и телефон), а консультант развеет ваши сомнения и подробно расскажет об обучении. Если в дальнейшем вы решитесь проходить учебу, можно воспользоваться промокодом БериБай и сделать цену дешевле.
Подарки: за тест на профориентацию, дают трехдневный бесплатный доступ к программам от Скиллбокс + сертификат номиналом 5 тысяч рублей на учебу.
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Skillfactory – с какой профессии начать карьеру в IT
О тесте: этот тест на профессию состоит всего из 6 вопросов в формате жизненных ситуаций. Регистрация не нужна, результат выходит сразу же. Система предлагает только одну подходящую сферу со ссылкой на курс школы, по кнопке «Подробнее» можно будет сразу получить о нем полную информацию.
Подарки: дублируют полезную подборку курсов со скидками на электронную почту.
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Нетология – определите свою диджитал-профессию
О тесте: бесплатный тест для подбора профессии состоит из 16 вопросов, ответ показывается мгновенно после прохождения. Понадобится несложная регистрация (почта и имя). Система покажет вашу склонность в процентном соотношении к нескольким сферам (работа с людьми, текстами, креативная работа и т.п). Также будут предложены несколько наиболее подходящих курсов школы.
Подарки: обзорные курсы из предложенных вам можно будет попробовать бесплатно. Также на почту при регистрации присылают гайд о начале карьеры в диджитал с нуля.
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Яндекс Практикум – профориентационный тест в партнерстве с МГУ
О тесте: данный тест на выбор профессии займет от 30 минут. Авторами являются методисты школы и МГУ, вопросы составлялись с учетом образовательных методик и психологических особенностей. Для прохождения бесплатной профориентации понадобится зарегистрироваться на платформе школы. Итогом будет анализ, с чем и как вам больше нравится работать, какие сферы и виды деятельности лучше подойдут + рекомендация курсов от школы.
Подарки: возможность без оплаты изучить вводный модуль в любой из рекомендованных профессий.
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Bang Bang Education – кем стать, когда вырос
О тесте: самый точный тест на будущую профессию займет 10 минут и состоит из 15 вопросов. В конце вы узнаете, какой профессия подходит, узнаете, какие качества определяют ваш характер и выберете собственную траекторию развития. После прохождения для получения ответов нужно пройти регистрацию, указав имя, телефон и почту. Также после результата можно заполнить форму, чтобы специалист школы детальнее рассказал о профессии и подходящем курсе.
Подарки: доступ к курсу по самореализации в карьере из 5 лекций по 15 минут в день.
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Среда обучения – тест на выбор профессии
О тесте: для начала потребуется пройти регистрацию, указав имя, почту и телефон. Тест на профориентацию для взрослых бесплатно состоит из 30 вопросов и займет около 10 минут. В конце вы увидите склонность к нескольким профессиям (в процентном соотношении), какие ваши навыки подойдут для каждой из сфер, а также получите рекомендованную подборку курсов. После тестирования с вами связывается менеджер и более подробно рассказывает о подходящем обучении.
Подарки: не предусмотрены.
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Contented – уникальный тест для дизайнеров
О тесте: этот вариант идеально подойдет, если вы чувствуете предрасположенность к сфере дизайна. Тест включает 10 вопросов и результат будет сразу же (регистрация не требуется). Вы получите рекомендацию по наиболее подходящей профессии из области дизайна и по кнопке «Узнать больше» сможете ознакомиться с информацией о курсе, где можно освоить данную специальность.
Подарки: присылают на почту полезную подборку курсов со скидкой.
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GeekBrains – какая ИТ-отрасль подходит именно вам
О тесте: профориентация - тест для выбора профессий взрослого бесплатно, где ответы на вопросы (17 штук) не займут больше пяти минут. Для получения результата понадобится регистрация (имя, почта и телефон) – вы увидите, какая специальность подходит лучше других, а также еще несколько подходящих профессий (в процентном соотношении), везде будут указаны ссылки на соответствующие программы обучения. Также можно запросить помощь консультанта по подбору специальности и курса.
Подарки: 3 дня бесплатного доступа к вводному курсу «Старт в ИТ», подарочная книга «Путь в ИТ», подборки топ-100 причин учиться в GeekBrains и топ-30 высокооплачиваемых профессий.
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Где пройти тест на профориентацию для школьников
Ниже представляем небольшую подборку онлайн-школ с возможностью пройти тест на профессию после 9 класса либо тест на профессию после 11 класса.
Хекслет Колледж – как выбрать будущую IT-профессию и не пожалеть
О тесте: бесплатная профориентация для школьников проводится в режиме онлайн в конкретные даты (необходимо зарегистрироваться для участия). Она нацелена на помощь в определении с выбором профессии после школы. Предварительно школьник может пройти тестирование, воспользовавшись одной из соцсетей на выбор. В рамках онлайн-проекта вы познакомитесь с айти-специальности, попробуете на практике решить реальные задачи в прямом эфире, оцените, что будет с профессией через несколько лет.
Подарки: подарки и скидки для всех участников мероприятия + проверенный план «Как стать программистом».
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Фоксфорд – бесплатная профориентация для 4-11 классов
О тесте: комплексная программа для учеников 4-11 классов включает в себя тест и онлайн-курс. После короткой регистрации нужно ответить на 15 вопросов (не более 7 минут), после чего вы узнаете, в каком направлении лучше реализовать свои таланты, и какие университеты лучше выбрать. Далее вы можете пройти бесплатный онлайн-курс по подготовке к будущей специальности и в конце ребенок получает сертификат, который можно добавить в портфолио для колледжа или вуза.
Подарки: пройдя тест на будущую профессию для подростков, ребенок получает именной сертификат.
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Skysmart – узнайте, на кого поступать вашему ребенку
О тесте: профориентация для старшеклассников подготовлена карьерным консультантом с 15-летним опытом. Пройдя короткую регистрацию, ребенок узнает, какие специальности будут востребованы в будущем, какие специальности подойдут ему лучше других и по каким предметам готовиться. Тест на будущую профессию после 9 класса или 11-го также предусматривает пошаговый план «Как найти и реализовать себя» из 20 вопросов и советов.
Подарки: пройдя тест на профориентацию бесплатно для школьников, ребенок получит планнер карьерного роста и материалы для профориентации (рабочие листы, инструкции для родителей и др.).
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Sky.pro – как выбрать профессию в IT-сфере
О тесте: тестирование состоит из 10 вопросов, которые находятся в открытом доступе (регистрация не нужна). Вы суммируете баллы за каждый ответ и по итоговому количеству баллов смотрите подходящую айти-сферу (доступно 4 варианта - веб-дизайнер, разработчик, инженер по тестированию или аналитик данных). К каждой специальности сразу представлена ссылка на соответствующий курс школы.
Подарки: пошаговый план развития в карьере после записи на курс.
Пройти профориентацию Skypro бесплатно >>>
Выбираем, кем работать, в формате курса
И наконец, подборка из трех полноценных курсов, заменяющих собой тест на профориентацию бесплатно онлайн.
Skillbox – бесплатный курс по профориентации для взрослых
О курсе: программа рассчитана на 3 часа и охватывает 34 профессии. Вы пройдете профориентационный тест (учитывающий более 15 параметров), решите разные практические задачи (примерите специальность на себя), узнаете свои сильные стороны и в конце получите 4 профессии, которые подойдут идеально. Во время курса можно вести рабочую тетрадь, чтобы фиксировать свои ощущения + доступно общение с куратором-профориентологом в чате.
Подарки: доступ к курсу будет открыт навечно - вы всегда сможете пересмотреть свои результаты.
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SkillFactory – как выбрать IT-профессию
О курсе: курс в видеоформате с конспектами рассчитан на 1,5 часа (включает 8 видеороликов). Он поможет узнать ваши перспективы в айти, укрепить мотивацию и выстроить траекторию карьерного роста. На выбор доступно 5 направлений, включающих интерактивные задания для возможности попробовать себя в роли специалиста. Для прохождения понадобится регистрация на сайте.
Подарки: IT-словарь, конспекты и дополнительные материалы.
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Психодемия - профориентация для психологов
О курсе: программа включает 8 записанных видеоуроков, демонстрирующих изнутри 8 разных психологических профессий + онлайн-тестирование. Вы получите упражнения по решению кейсов. Курс составлен кандидатами психологических наук, практикующими специалистами, клиническими психологами. Для прохождения курса необходима регистрация на сайте (имя, почта и телефон).
Подарки: списки литературы по каждой специальности, бесплатный доступ к курсу навечно.
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Пройдя тест на профессию бесплатно онлайн с результатом, можно оценить свои силы и склонности к той или иной сфере – в IT и не только. Благодаря онлайн-школам можно не только подобрать хороший психологический тест на профессию, но и получить рекомендации по программам обучения и будущему развитию карьеры – причем, как для взрослых, так и для школьников.