ТОП-17 Онлайн-школ подготовки к ЕГЭ и ОГЭ - Которым доверяют современные родители

Сравнение онлайн-школ по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ – задача каждого ответственного родителя, который хочет помочь ребенку получить заветные баллы. Наш обзор раскроет ТОП-17 школ, где обучение для школьников дает реальный эффект – включая гарантированное поступление в выбранный ВУЗ.

Фоксфорд

Фишка этой школы, которая является резидентом Сколково – обучение от ведущих лекторов топовых ВУЗов России (ВШЭ, МГУ, МФТИ и др.). Лицензированная платформа подходит для детей всех возрастов и официально внесена в реестр российских программ для ЭВМ. Средний балл выпускников на ЕГЭ – 84, начнем наш рейтинг с нее.

Ассортимент: учеба для учеников 1-11 классов по школьным предметам (обществознание, биология, информатика, физика, математика, история, химия, русский язык и др.), дошкольные занятия с логопедом, чтение, письмо, развитие логики, подготовка к олимпиадам, домашнее обучение (вместо посещения обычной школы), экстернат, курсы для родителей, курсы повышения квалификации для педагогов.

Как проводятся занятия: на выбор – персональные вебинары с репетитором в удобное время, мини-группы от 6 до 20 человек по заранее составленному расписанию, домашняя школа (обучение онлайн с выдачей аттестата), программа в виде онлайн-курсов по тематикам. Занятия проводятся с камерой и микрофоном, сохраняются записи уроков для возможности пересмотреть их. Будут домашние задания после каждого урока (с обратной связью), предлагаются групповые задачи для развития навыка командной работы. Предусмотрен персональный наставник и чаты для обмена успехами и решения сложных вопросов.

Отслеживание успеваемости: еженедельный отчет родителям об успехах ученика.

Цена занятий: от 4500р за курс подготовки к экзаменам. Занятия в мини-группах обойдутся от 25000 рублей, индивидуально – от 31990 рублей за пакет. Оплата возможна пакетом от 4 до 128 уроков, действуют скидки за большие пакеты.

Длительность обучения: для ЕГЭ/ОГЭ – около 9 месяцев, есть и курсы по точечным темам на 2 месяца.

Плюсы школы: гарантированный возврат денег, если ребенок не наберет 80+ баллов (при обучении в мини-группах), либо не поступит на бюджет (при покупке комплекта курсов). Налоговый вычет благодаря наличию лицензии. Обучение под руководством экспертов ЕГЭ, преподавателей топовых университетов и др. Школьник получает именной сертификат после завершения обучения.

Скидки по промокоду: подарочные уроки и скидки до -30% по купонам БериБай.

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Тестовые уроки и подарки: цифровой учебник по школьным тематикам, тесты, онлайн-тренажеры, пробные ЕГЭ/ОГЭ, бесплатные мероприятия для детей и их родителей, онлайн-консультации для знакомства с сайтом, оценки уровня знаний и подбора формата занятий.

Сотка

Специализирующая исключительно на подготовке к экзаменам школа Сотка входит в список лучших – она помогла 60 тысячам школьников достичь своих целей. Школа имеет государственную лицензию и отличается тем, что помогает подготовиться к ЕГЭ либо ОГЭ с любого уровня на требуемые баллы, а 645 выпускников – стобалльники.

Ассортимент: ОГЭ – занятия по 11 предметам, ЕГЭ – по 10 предметам.

Как проводятся занятия: от 2 до 5 раз в неделю проходят онлайн-вебинары (1,5-2 часа длительностью). Дети сдают домашние задания, практикуются в рабочих тетрадях и ежемесячно проходят пробные экзамены. Наставник помогает разобраться в упражнении до тех пор, пока не будет допущено ни одной ошибки, чтобы учиться в Сотке было эффективно. Активно в школе используют игровой формат и технологию виртуальной реальности, также предусмотрен чат для вопросов педагогам (ответ всего за 5 минут). Можно участвовать в профориентации и вебинарах от психологов для борьбы со стрессом и спокойной подготовки к экзаменам.

Отслеживание успеваемости: личный кабинет демонстрирует прогресс ученика.

Цена занятий: оплата только за пакет 3-4 предмета – от 3800 рублей. За оплату сразу года – скидка на обучение до 15%, за полгода – до 10%.

Длительность обучения: на выбор, от месяца до 1 года.

Плюсы школы: возможность оформить налоговый вычет, занятия под контролем преподавателей-экспертов ЕГЭ с наличием сертификата ФИПИ, единая цена без доплат за 2,3 и 4й предметы. Помощь с выбором ВУЗа. Первые результаты – на первом же пробнике экзамена.

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Тестовые уроки и подарки: подарочный курс бесплатно при покупке основного. Возможность участия в розыгрыше с главным призом – Mercedes C-class. Вводный урок – бесплатно, для знакомства со школой и форматом занятий.

Умскул

Более 34 тысяч учеников Умскул получили 90+ баллов на ЕГЭ – эта школа подирает уровень программы под конкретный уровень знаний ребенка. Она является лицензированным резидентом Сколково и демонстрирует средний балл выпускников 82,75.

Ассортимент: 7-8 класс (5 предметов), подготовка для олимпиады по 4 предметам, 9 класс - ОГЭ (11 предметов) и ЕГЭ (13 предметов).

Как проводятся занятия: заниматься в Умскул можно в виде вебинаров с преподавателями от 2 до 4 раз в неделю длительностью по 2 часа. Также предусмотрено участие в мастер-группах, где теорию изучают в игровом и интерактивном форматах. После каждого занятия выдается домашнее задание онлайн – авторское, оно проверяется куратором до момента, пока не будет выполнено безошибочно. В расширенных тарифах есть также индивидуальные уроки с куратором.

Отслеживание успеваемости: личный кабинет демонстрирует прогресс ученика.

Цена занятий: от 3890 рублей за 1 предмет, оплата возможна за любое количество предметов. Скидки за покупку нескольких предметов и за годовую оплату, также можно платить помесячно.

Длительность обучения: в среднем 9 месяцев.

Плюсы школы: быстрый ответ от педагогов в чате (всего 5 минут), все для полноценной подготовки – на одном сайте, три тарифа на выбор с возможностью индивидуальных занятий с куратором. Все записи занятий сохраняются на платформе для возможности пересмотра.

Скидки по промокоду: скидки на все курсы в ассортименте + персональные подарки по купонам БериБай.

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Тестовые уроки и подарки: УМ-Журнал (актуальные статьи для детей и родителей, секреты борьбы со стрессом и лайфхаки подготовки), интерактивный учебник по школьным тематикам. Онлайн-консультация по выбору курса – бесплатно, на ней же подарят вводный урок.

99 баллов

Оценим далее, какую онлайн-школу выбрать для ЕГЭ. Популярная платформа подойдет для тех, кому нужна подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Уже 50 тысяч учеников прошли здесь курсы подготовки к ЕГЭ, при этом средний балл школы выше среднего по стране на целых 23% и составляет 85,6.

Ассортимент: программы для десятиклассников, курсы ЕГЭ и ОГЭ.

Как проводятся занятия: вебинары в режиме online, по ОГЭ – 8 раз в месяц, по ЕГЭ – 10. Они длятся до двух часов, также возможно участие в спидранах (экспресс-подготовках) и месячных мастер-группах. Урок завершается получением домашнего задания двухуровневого формата, они проверяются автоматически и снабжены подсказками. Ученики получают доступ к ежедневно обновляемому банку заданий из реальных экзаменов, могут обращаться к куратору при возникновении вопросов и т.п.

Отслеживание успеваемости: в личном профиле отображается шкала успеваемости ученика.

Цена занятий: месяц обойдется от 3790 рублей, платеж либо раз в месяц, либо за произвольное количество месяцев разом.

Длительность обучения: на усмотрение родителя.

Плюсы школы: наличие удобных напоминаний о предстоящих занятий и сроках сдачи заданий, подготовка материалов реальными экспертами ЕГЭ, стоимость одного урока примерно в 5 раза дешевле оффлайн-репетиторов.

Скидки по промокоду: снижение цен на любой формат занятий до 30%, доступ к эксклюзивным распродажам курсов.

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Тестовые уроки и подарки: банк заданий ЕГЭ и ОГЭ с ежедневным пополнением. Тестовое занятие, на котором ученика ждет первый подарок. По итогам месяца – подарки всем лучшим ученикам школы.

Годограф

Более 7000 студентов уже прошли обучение в этой школе, которая отличается комплексным подходом: от профориентации до поступления в ВУЗ. Средний балл учащихся – 80,9 баллов, школа гарантирует, что каждый ученик повысит свои успеха на 30-40 баллов от изначального уровня.

Ассортимент: 8-11 класс – курсы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, также для учащихся 6-7 класса есть математические занятия.

Как проводятся занятия: онлайн-вебинары с микрофоном и камерой проводятся в мини-группе до 10 чел. – заниматься предстоит еженедельно по 120 минут. Также можно выбрать экстернат с аттестатом, либо математическую вертикаль – до 8 чел. в группе, занимаются дети еженедельно по 90 минут. Много времени уделяется групповым заданиям, также акцент делается на строгую сдачу домашних заданий в срок – для выработки дисциплинированности. Связь с преподавателем возможна 24/7 через чат, а ежемесячно учеников ждут пробники ЕГЭ/ОГЭ.

Отслеживание успеваемости: урок завершается отправкой СМС родителям с отчетом.

Цена занятий: 4 урока обойдутся от 6900 рублей. При покупке от 2х предметов – скидки, а при покупке от 3х – четвертый курс подарят бесплатно. Предоставляются льготы многодетным семьям, детям-инвалидам, неполным семьям и т.п.

Длительность обучения: по выбору, максимально – до 1 года.

Плюсы школы: помощь в случае необходимости обжаловать результаты экзаменов. Возможность оплатить учебу маткапиталом и оформить налоговый вычет после обучения. Специалисты помогут выбрать ВУЗ и собрать нужный пакет документов, дадут советы по поступлению.

Скидки по промокоду: экономия от 15% + курс в подарок для тех, кто воспользуется купонами БериБай.

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Тестовые уроки и подарки: предэкзаменационный бесплатный тренинг с поддержкой психолога. Вся теория в записи как подарок для возможности закрепления материала. Профориентирование, банк пробных ЕГЭ и ОГЭ. При оплате в подарок дадут видеокурс по нужному ребенку предмету, также можно воспользоваться тестовым уроком для оценки уровня знаний.

Учи.Дома

Почти 1 млн занятий проведено на данной платформе, школа не останавливается на этом и стремится не только дать детям школьные знания, но и расширять их кругозор. С этой целью в Учи.Дома разработано более 30 авторских курсов.

Ассортимент: занятия для учеников начальной и средней школы, подготовка к ВПР и олимпиадам, курсы подготовки к ЕГЭ по 9 предметам и к ОГЭ по 8 предметам. Также дети могут изучать программирование, компьютерную грамотность, посещать бесплатный эко-лагерь, а для родителей проводятся познавательные вебинары.

Как проводятся занятия: персональные онлайн-уроки с репетитором по вашему графику. Ребенку дается домашнее задание с автопроверкой после каждого урока, также предусмотрены тестирования после завершения каждого модуля. Обязательно в ходе учебы используются реальные задания из экзаменов, выпускная работа также максимально напоминает ЕГЭ или ОГЭ.

Отслеживание успеваемости: отчет о результатах родители получают после завершения очередного модуля.

Цена занятий: урок обойдется от 1190р., при этом оплата допускается за пакеты от 8 до 64 уроков (вне зависимости от предмета – можно тратить на любые). Чем больше пакет – тем выгоднее цена.

Длительность обучения: любая.

Плюсы школы: возвращают деньги, если ребенок не сдаст экзамен. Занятия по индивидуальному треку с экспертами ЕГЭ. Выгодная реферальная программа – до 5000р за каждого приглашенного друга. Возможность оформить налоговый вычет.

Скидки по промокоду: вебинары в подарок + скидки от 10% по купонам БериБай.

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Тестовые уроки и подарки: вводный урок, после которого откроется доступ к пробному ЕГЭ/ОГЭ с мгновенными результатами. Бесплатное участие в экологическом онлайн-лагере. Ряд бесплатных вебинаров для самоподготовки.

Тетрика

Свыше миллиона уроков проведено на этой платформе, которая входит в шестерку лучших образовательных EdTech-компаний России. Сайт имеет образовательную лицензию и помог уже 9600+ ученикам сдать ЕГЭ на 80+ баллов.

Ассортимент: логопед и кружки для дошкольников, подготовка по 11 школьным предметам, подготовка к школе, ВПР, ДВИ, ОГЭ и ЕГЭ, олимпиадам и итоговым сочинениям. Различные языковые клубы и детские кружки, а также курсы для взрослых – подготовка к экзаменам по английскому TOEFL, IELTS и др.

Как проводятся занятия: персональные занятия с репетитором 1 на 1 по удобному вам графику, либо участие в мини-группах (фиксированный график занятий), группы собирают по уровню знаний. Обучение с интерактивной доской при помощи видеочата с репетитором.

Отслеживание успеваемости: через личный профиль ученика в виде статистики.

Цена занятий: урок обойдется от 710р. Оплачивать можно пакетно (5-60 занятий), при оплате нескольких предметов действуют скидки.

Длительность обучения: любая.

Плюсы школы: наличие рассрочки на 2,3 и 4 месяца (как через банк, так и внутренняя рассрочка школы). Возможность получения налогового вычета. Все преподаватели – с опытом работы от 5 лет, умеющие найти индивидуальный подход. Все учебные материалы собраны в одном месте.

Скидки по промокоду: экономия до 30%, вебинары в подарок и др.

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Тестовые уроки и подарки: пробный урок с репетитором – бесплатно. Тест на профориентацию, подборка бесплатных курсов и вебинаров для детей и родителей. Библиотека материалов с полезными гайдами, чек-листами и не только.

Инфоурок

Данная образовательная платформа организована уже 170+ тысяч занятий для школьников, помогая в среднем сдать ЕГЭ на 81 балл. Популярность сайта очень высока – вместе со взрослыми здесь зарегистрировано уже 5,5 млн пользователей. Итак, продолжим сравнение онлайн-школ по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.

Ассортимент: адаптационные занятия по подготовке к школе, предметы для средней школы, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, логопед, занятия английским с носителем языка.

Как проводятся занятия: онлайн-уроки с репетитором 1 на 1, с использованием микрофона, наушников и виртуальной учебной комнаты. Заниматься предстоит 45 минут, график родители выбирают самостоятельно. Записи уроков сохраняются для возможности повторить материал. Если родители захотят, ребенку дополнительно к учебе будут давать домашние задания.

Отслеживание успеваемости: обратная связь от педагога с корректировкой учебного плана.

Цена занятий: урок обойдется от 590р, оплата производится пакетно – от 1 до 60 уроков в пакете. Большие пакеты продаются с выгодной скидкой.

Длительность обучения: на усмотрение родителей.

Плюсы школы: родители могут выбирать педагога по опытности, есть как начинающие, так и эксперты. Родители могут сразу бронировать уроки на удобное время, а оплачивать каждый урок непосредственно перед началом.

Скидки по промокоду: бонусные занятия в подарок, скидки по купону от -15%.

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Тестовые уроки и подарки: участие в онлайн-марафоне «ЕГЭ без стресса», где дарят персональный урок. Посещение тестового урока бесплатно. Доступ к сервису «Спроси учителя», где можно задавать свои вопросы педагогам.

Коалиция

Продолжим сравнивать онлайн-школы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Ученики школы Коалиция готовятся к единому госэкзамену весьма эффективно: выпускники получают в среднем 83 балла, каждый шестой учащийся стал призером либо обладателем победного места на олимпиаде.

Ассортимент: помощь в подготовке к олимпиадам по 16 предметам, курсы по ЕГЭ – 8 предметов, обучение английскому.

Как проводятся занятия: онлайн-обучение с использованием микрофона и камеры проводится в группе до 20 школьников, либо возможен формат длительной учебы (количество учащихся не ограничено). Также проводятся интенсивы и выездные школы для подготовки к олимпиадам. Каждый учебный модуль завершается контрольной работой, также предусмотрены домашние задания, проверяемые преподавателем. Круглосуточно можно получить поддержку в чате от преподавателей, а также проходить до 3 пробников ЕГЭ в месяц.

Отслеживание успеваемости: ежедневный отчет для родителей после занятия.

Цена занятий: месяц обойдется от 2570р. Можно покупать курсы подборкой со до 15%, либо разово оплатить весь курс и получить скидку до 10%. Льготы для многодетных, инвалидов, потерявших кормильца и др.

Длительность обучения: программы длительной учебы и мини-группы длятся 8 месяцев, интенсив проводится от 1 недели до 4х месяцев.

Плюсы школы: возможность оформления налогового вычета. Все занятия в рамках одного сайта, без скачивания программ. С детьми работают эксперты ЕГЭ, аттестованные по ФИПИ специалисты с большим опытом. Интерактивный сайт оценивает успехи ученика, выдает подсказки по его сильным и слабым качествам.

Скидки по промокоду: снижение цен на любой формат обучения по промокодам БериБай.

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Тестовые уроки и подарки: на тестовом занятии помогут составить индивидуальный план развития. Без оплаты можно участвовать в детских и взрослых вебинарах, пользоваться блогом школы с актуальными статьями и подборками материалов.

Лектариум

Онлайн-школа Лектариум, являющаяся резидентом Сколково, помогла 15+ тысячам учеников сдать ЕГЭ в среднем на 83 балла. Фишка платформы – подготовка к ЕГЭ под ключ, благодаря которой у школы уже 109 стобалльников.

Ассортимент: подготовка к ЕГЭ – 10 предметов и ОГЭ – 8 предметов.

Как проводятся занятия: на выбор – либо подготовка к ЕГЭ под ключ с гарантией поступления в ВУЗ (иначе вернут средства), либо обычная подготовка по предметам. Уроки проходят в виде вебинаров, которые дополнительно сохраняются в записи. У ученика будет личный наставник, а также академический наставник, разбирающий каждое домашнее задание (оно дается после каждого урока). Также будут ежемесячные пробные экзамены и рабочие тетради для дополнительной подготовки. Преподаватели часто используют игровые форматы вроде викторин или опросов для поддержания мотивации.

Отслеживание успеваемости: наглядные отчетности в личном профиле ученика.

Цена занятий: один час – от 280р.

Длительность обучения: 540 часов входит в академический курс, доступны также курсы на 1, 6 и 12 мес.

Плюсы школы: оформление налогового вычета после обучения. Специалисты школы помогут с профориентацией, выбором ВУЗа и подготовкой к прохождению приемной комиссии.

Скидки по промокоду: возможность сэкономить до 30% от цены курса благодаря БериБай.

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Тестовые уроки и подарки: бесплатно можно проконсультироваться при выборе курса, также доступна внушительная библиотека материалов для учеников.

TutorOnline

Если вы ищете надежных онлайн-репетиторов, образовательная платформа Тутор Онлайн поможет в этом вопросе. Она входит в сотню ведущих EdTech-фирм России в плане образования и демонстрирует средний балл учеников 80,7.

Ассортимент: школьные предметы для 1-11 классов, имеется программирование и иностранные языки, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Для учителей – курсы повышения квалификации.

Как проводятся занятия: ребенок занимается онлайн с репетитором 1 на 1, нужны микрофон и камера. За 45 минут урока разбирается теория, используется интерактивная доска для лучшего усвоения материала. Записи уроков сохраняются для возможности их пересмотреть.

Отслеживание успеваемости: статистика пройденных уроков в личном профиле.

Цена занятий: академический час (45 мин.) обойдется от 650 рублей. Покупаются уроки пакетно – от 8 до 200 уроков, предусмотрены скидки за большие пакеты.

Длительность обучения: на ваше усмотрение.

Плюсы школы: возможность оформления налогового вычета, можно выбирать пакеты с разным сроком действия уроков (вплоть до 240 недель). Огромный банк реальных заданий ОГЭ и ЕГЭ.

Скидки по промокоду: до 30% скидки как для новых, так и для постоянных клиентов по промокодам.

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Тестовые уроки и подарки: бесплатное тестовое занятие для определения уровня знаний. Сервис «Ответка» с возможностью бесплатно задавать вопросы преподавателям. Огромный онлайн-справочник по школьным темам. В подарок – курс английского при оплате пакета уроков.

Think24

Преподаватели этой онлайн-школы разрабатывают программы, соответствующие требованиям ФГОС, в партнерстве с ведущими ВУЗами России. Ученики Think24 в среднем получают на экзаменах 82 балла, и отмечают, что здесь - лучшие онлайн-курсы по подготовке к ЕГЭ.

Ассортимент: 8 класс – курсы русского и математики, 9 класс - подготовка к ОГЭ, 10 и 11 класс – подготовка к ЕГЭ, всего в ассортименте 9 школьных предметов.

Как проводятся занятия: мини-группы (до 10 учеников), подбираемые по уровню знаний. Проводятся в режиме онлайн с педагогом (онлайн-обучение занимает 120 часов еженедельно), используется много инструментов от топовых компаний, много практических заданий на основе реальных экзаменов. Активно развиваются личностные навыки, помимо школьных.

Отслеживание успеваемости: отчеты от персонального менеджера.

Цена занятий: месяц обойдется от 2900 рублей, при оплате курса разом будут скидки, также есть рассрочка и оплата маткапиталом.

Длительность обучения: 96 академических часов.

Плюсы школы: платформа может с вероятностью 97% рассчитать начинающим, куда есть шансы поступить у ребенка.

Скидки по промокоду: персональное снижение стоимости дают промокоды БериБай.

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Тестовые уроки и подарки: гарантированное поступление на бюджет, либо финансы вернут. Также предусмотрена бесплатная профориентация и помощь при поступлении в ВУЗ.

Skysmart

Свыше 50 тысяч школьников получили здесь желаемые знания. Школа Скайсмарт входит в тройку лучших образовательных компаний России по мнению РБК и работает на основании лицензии, что дает возможность оформить налоговый вычет. Итак, продолжим сравнивать онлайн-школы репетиторства.

Ассортимент: домашнее обучение по интернету для дошкольников (кружки, английский, школьная подготовка), 8 предметов из школы, помощь в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, программирование и шахматы. Домашний лицей для 5-11 класса.

Как проводятся занятия: в персональном режиме с репетитором проводятся уроки онлайн, используется виртуальная доска и онлайн-упражнения. Расписание составляется персонализированно под вас, а в ходе уебы предусмотрено много игрового формата. Помощь менеджера доступна в режиме 24/7.

Отслеживание успеваемости: ежемесячный отчет от педагога + статистика в личном кабинете.

Цена занятий: месяц обойдется от 5960 рублей, можно покупать обучение на 1, 3, 6 и 12 месяцев (большие периоды – со скидкой). Также доступна пакетная оплата – от 4 до 128 занятий.

Длительность обучения: на ваше усмотрение.

Плюсы школы: возможность получить налоговый вычет. Возможность поучаствовать в розыгрыше призов при покупке занятий и выиграть MacBook.

Скидки по промокоду: скидки до 30% обладателям купонов БериБай + дополнительные уроки в подарок.

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Тестовые уроки и подарки: большая подборка бесплатных мероприятий, вводный бесплатный урок, подарочные занятия при покупке подписки и неограниченный доступ к кружкам при покупке подготовки к экзаменам.

Альфа

Штат из 250 квалифицированных репетиторов провел уже более 150 тысяч уроков, помогая детям успешно сдать экзамены. На интерактивных занятиях здесь дети особо ценят игровой подход от педагогов.

Ассортимент: все основные школьные предметы (16 штук + хобби), подготовка к ОГЭ, к ВПР, ЕГЭ, олимпиадам.

Как проводятся занятия: игровые онлайн-занятия с педагогом, либо обучение с использованием искусственного интеллекта (фишка школы). Уроки проводятся по индивидуально составленному расписанию, один урок – 50 минут, после чего выдается домашнее задание.

Отслеживание успеваемости: после каждых 4х уроков – отчет родителям.

Цена занятий: стоимость обучения обойдется от 650р, оплата производится за пакет занятий, который можно расходовать на любые предметы из ассортимента. Доступна рассрочка до 10 мес.

Длительность обучения: на ваше усмотрение.

Плюсы школы: возможность оплаты маткапиталом и получения налогового вычета. Школа имеет математический уклон и идеально подойдет тем, кто планирует поступать на физико-математические направления.

Скидки по промокоду: до -30% по купонам для новичков и постоянных учеников.

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Тестовые уроки и подарки: вводное занятие – в подарок. Подборка статьей для учащихся и родителей, масса уроков по математике без оплаты.

TutGood

Если вам нужна подготовка сразу по нескольким предметам, удобно выбирать Тутгуд. Это подписка на репетиторов, ее выбрали уже 4500 детей и 8 из 10 родителей продлевают подписку, видя результат – за счет этого платформа вошла в лучшие онлайн-школы для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.

Ассортимент: курсы с логопедом и дошкольная подготовка, направления для 1-11 классов, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, различные кружки вроде шахмат и программирования.

Как проводятся занятия: персональные уроки с репетитором, урок длится 15-90 минут, длительность вы выбираете самостоятельно, как и количество занятий. Активно будет использоваться интерактивная доска и игровые методики обучения.

Отслеживание успеваемости: получение родителями отчета после каждого урока.

Цена занятий: урок обойдется от 450р, оплата производится за количество минут (от 200 до 6000), тратить их можно на любые предметы.

Длительность обучения: на ваше усмотрение.

Плюсы школы: можно вернуть деньги в первые 14 дней, если передумаете учиться, либо заморозить свой пакет минут на 7 суток. Можно использовать подписку для нескольких детей.

Скидки по промокоду: подарочные минуты, скидки на пакеты для обладателей купонов.

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Тестовые уроки и подарки: пробный урок в подарок, бесплатная подборка материалов по учебе и поступлению для детей и родителей.

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