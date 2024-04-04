ТОП-17 школ, где готовят к ЕГЭ и ОГЭ по математике быстро, доступно и недорого



Когда перед ребенком встает задача успешно сдать выпускные экзамены и поступить в вуз, важно заранее позаботиться и подобрать проверенное обучение для школьников. Наш обзор, где находится детальное сравнение онлайн-школ по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, поможет выбрать идеальный формат подготовки. Обучаясь дистанционно, ребенок будет чувствовать себя комфортнее в домашней обстановке, а родители смогут легко отслеживать успеваемость. Кроме того, приобрести подобные курсы для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ в 2024 году можно за полцены, если смотреть закрытые распродажи на специальных страницах, а также пользоваться промокодами от сервиса BeriBuy. А теперь смотрите наш рейтинг онлайн-школ по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по математике.

О школе: в лучшие онлайн-школы ОГЭ/ЕГЭ входит Фоксфорд - с 2009 года платформа работает с детьми всех возрастов, от выпускников до дошколят. Здесь преподают лучшие лекторы из МГУ, ВШЭ и МФТИ, школа является лицензированным членом проекта «Сколково». На сайте зарегистрировано больше миллиона учеников, а фишка Фоксфорда – Домашняя онлайн-школа с выдачей государственного аттестата.

Наличие программ по математике: школа предлагает экспресс-курс подготовки к ЕГЭ-2024 по профильной математике для 11-тиклассников, авторский суперинтенсив ЕГЭ по профильной математике, а также интенсив к ОГЭ с разбором пробников и экспресс-курс по математике для 9-классников. Еще в школе можно воспользоваться услугами репетитора по математике за любой класс, выбрать онлайн-образование в виде комплектов занятий либо олимпиадную подготовку по математике.

О формате обучения: экспресс-курсы - в виде вебинаров дважды в неделю по 2 академических часа + интерактивные задачи, ДЗ, пробники и разбор каждой работы экспертом. В суперинтенсивах проводится от 4 вебинаров в неделю. Занятия – прямо на сайте школы, кураторы отвечают на любой вопросы по учебе всего за 2-4 часа.

Ваши плюсы: начало обучения доступно бесплатно, пройденная программа добавит от 20 баллов к среднему по стране, готовят с нуля (хватит базовых знаний школьной программы), упор на большое количество практики. А еще в Фоксфорде ребенка подготовят на 80+ баллов буквально за 3,5 месяца.

Об оплате: доступна оплата разово со скидкой, оплата маткапиталом либо с разбивкой суммы на части без кредитов и рассрочек.

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О бонусах и подарках: бесплатный тестовый урок и начало курса/интенсива, за оплату дарят мини-курс по самым сложным задачам из экзамена, выгода до 20%, если оплачивать программу единоразово.

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О школе: Sotka работает уже 5 лет и успешно подготовила более 136000 школьников, накопив 8400+ отзывов об отличной работе. Каждый третий ученик успешно получил 80+ на экзамене. Платформа имеет гос. лицензию и является резидентом Skolkovo.

Наличие программ по математике: подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по математике в 2024 году с любыми знаниями на нужный балл в формате комплексного курса.

О формате обучения: как проходят вебинары - еженедельно 2-5 онлайн-встреч по предмету + готовые видеоматериалы. Предусмотрены упражнения с обратной связью и индивидуальными рекомендациями, пробники, кураторы отвечают на любой вопрос и проверяют ДЗ всего за 15 минут.

Ваши плюсы: подготовят к экзамену с любого уровня на 80+ баллов за 3 месяца, возможность заниматься по 4 предметам по цене 1, домашние задания подбираются под цель и уровень знаний, в любой момент можно заменить предметы, по которым будет заниматься ребенок.

Об оплате: формат подписки на 4 предмета по цене 1. Оплата возможна помесячно, либо по тарифам Стандарт и Про (платеж разовый, отличаются тем, что в пакете Про добавлены усложненные домашние задания и в двое больше пробников). С небольшой доплатой к основному курсу можно получить курс «Нокаут» - экспресс-повторение важных тем за 2 недели до экзамена.

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О бонусах и подарках: пробное занятие бесплатно, подарочные вебинары с психологом, при покупке математики подготовку еще по 3 предметам можно выбрать в подарок. А еще при оплате обучения вы становитесь участником крупного розыгрыша от Сотки с призом – автомобилем Мерседес C-class.

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О школе: крупнейшая площадка для экзаменационной подготовки по версии Smart Ranking. Она попала в топ-10 российских образовательных фирм, имеет лицензию и с 2016 года помогает детям развиваться. Школа обучила 200 тысяч человек, из них 2367 стобалльников.

Наличие программ по математике: курс ФЛЕШ по профильной математике для 11-классников с тремя разными преподавателями-экспертами на выбор, курс ФЛЕШ по математике для 9-классников с двумя преподавателями. Также знания по математике можно подтянуть для средней школы, или выбрав одну из 6 программ для олимпиадной подготовки.

О формате обучения: готовые видеолекции и живые вебинары, а также конспекты, ДЗ и пробники, соответствующие требованиям ФИПИ. Ответ на любой вопрос дают за пять минут, а куратор помогает разобраться во всех сложностях по предмету, пока у ребенка не останется вопросов.

Ваши плюсы: помогут повторить все материалы для ЕГЭ/ОГЭ всего за 10 дней, не заучивают сухие факты – работают на понимание.

Об оплате: разово за программу, либо в рассрочку. Есть три тарифа на выбор, Стандарт, Про и Премиум (отличаются тем, что в больших тарифах будут дополнительные задания, групповые зачеты и индивидуальная помощь наставника).

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О бонусах и подарках: дарят курс Предбанник для ускоренного повторения ключевых тем перед экзаменом, бесплатная консультация до покупки, можно оформить налоговый вычет.

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О школе: платформа уже 9 лет готовит к ЕГЭ примерно на 85,6 баллов (выше среднего на 23%), а 90% учеников сдают ОГЭ на «5». Заниматься здесь выгоднее в 5 раз, чем оплачивать обычного репетитора. Школа - резидент Skolkovo.

Наличие программ по математике: курсы подготовки к ОГЭ/ЕГЭ-2024, доступны для 8-11 класса + курс Speedrun с экспресс-подготовкой всех тем для экзамена. За 3 месяца с нуля.

О формате обучения: занятия проходят в мастер-группах, курс состоит из живых онлайн-вебинаров, после теории выполняется домашнее задание (уникальное, 2-хуровневое). Ежемесячно проводится пробник, ученики занимаются по виртуальной рабочей тетради и самостоятельно изучают материалы от экспертов. Будет личный куратор, который объясняет любые вопросы по учебе.

Ваши плюсы: разбирают задание до момента, пока ученик его полностью не поймет, подготовят с нуля до 85+ баллов за 3 месяца (интересно тем, кому нужны высокие баллы ЕГЭ), заниматься дешевле в 5 раз, чем платить за обычного репетитора.

Об оплате: за программу разово, либо за месяц. Есть 3 пакета (Стандарт, Pro и ProMAX), отличаются количеством пробников и индивидуальными консультациями.

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О бонусах и подарках: личные подарки от школы успешным студентам, большой банк экзаменационных упражнений (более сотни вариантов), попробовать начало любого курса можно бесплатно.

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О школе: с 2018 года платформа не только готовит к экзаменам, но и помогает подтянуть общешкольные знания. Сейчас здесь занимается 41 тысяча человек, в сумме Тетрика провела более 1,8 млн уроков и 9600+ выпускников получили 80+ баллов. Имеется государственная лицензия.

Наличие программ по математике: индивидуальные репетиторы по математике для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по математике-2024. Также можно заниматься математикой с 1 по 11 класс в рамках школьной подготовки, либо выбрать подготовку к олимпиаде.

О формате обучения: один на один с педагогом, программа подготовки и преподаватель подбираются индивидуально. Занятие проходит на платформе с виртуальной доской + тестирования и аудирования, видеоролики. Задавать вопросы преподавателям можно в чате, а родители ежемесячно получают отчет об успеваемости ребенка.

Ваши плюсы: объясняют темы простыми словами, работая на понимание, задавать вопросы преподавателям можно, не дожидаясь следующего задания.

Об оплате: пакетная оплата (от 8 до 64 уроков в пакете), доступна оплата сразу и в рассрочку, скидки при подготовке сразу по нескольким предметам.

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О бонусах и подарках: бесплатный вводный урок, оформление налогового вычета, тест по профориентации в подарок.

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О школе: уже 100 тысяч учеников выпустились из школы Парта, при этом больше 33 тысяч получили 80+, а еще площадка выпустила 1003 стобалльника. PARTA готовит к ЕГЭ и ОГЭ, получив уже 15000 отзывов от учеников, она имеет образовательную лицензию и является членом проекта Сколково.

Наличие программ по математике: онлайн-курсы ЕГЭ/ОГЭ с подготовкой сразу по 4 предметам по цене 1.

О формате обучения: ежемесячные вебинары по 1,5-2 часа + готовые записанные уроки около 40 минут. После теории дается домашнее задание и детальный разбор ошибок с преподавателем всего через 15 минут после сдачи работы. Также можно задать любой вопрос по предмету наставнику-высокобалльнику, который персонально разберет сложное задание.

Ваши плюсы: подготовка по всем предметам в одном курсе, фиксированная стоимость без доплат, вся подготовка в рамках одной платформы.

Об оплате: оплата курса возможна целиком или помесячно, также возможно оформление рассрочки. Имеются два тарифа – Стандарт и Плюс (с добавлением личного наставника и системы жизней).

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О бонусах и подарках: базовый курс в подарок при оплате, бесплатный вводный урок, 3 предмета в подарок при оплате одного, спецкурс на выбор бесплатно.

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Онлайн-школа Лектариум

О школе: платформа подходит для 8-11 классов, ее главная фишка – использование в обучении искусственного интеллекта. Является членом Сколково и имеет образовательную лицензию.

Наличие программ по математике: курс по базовой математике для ОГЭ/ЕГЭ, курс по профильной математике и подготовка к экзамену «под ключ» с гарантией результата (гарантированное поступление).

О формате обучения: онлайн-вебинары с четырехуровневыми домашними заданиями + игровые мероприятия (опросы, викторины).

Ваши выгоды: авторские рабочие материалы и чек-листы, как сдать ЕГЭ на высокие баллы, поддержка куратора и психолога, возможно разобрать все блоки экзамена всего за 5 месяцев, бесплатная диагностика с подбором вузов и колледжей.

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Онлайн-школа TutorOnline

О школе: лицензированная платформа репетиторов является №1 по версии крупных отзовиков, здесь проведено более 1,4 млн уроков для 67 тысяч школьников.

Наличие программ по математике: экспресс-подготовка к ОГЭ по математике, курс подготовки к ЕГЭ по математике (базовая и профильная отдельно).

О формате обучения: дистанционное обучение для школьников индивидуально с репетитором, либо готовые курсы с подготовкой к экзамену с нуля за 3 месяца. Будут интерактивные домашние задания с обратной связью в формате видеоразбора от преподавателя.

Ваши выгоды: бесплатный пробный урок, можно оформить налоговый вычет, удобная оплата пакетов минут, которые можно тратить на любые предметы.

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Онлайн-школа Моя Альфа школа

О школе: уже 150 тысяч уроков проведено на данной платформе, школа работает с 250+ квалифицированными репетиторами и делает акцент на вовлекающих уроках с интерактивными элементами.

Наличие программ по математике: подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ в виде репетиторства, есть также подготовка к олимпиадам и общее улучшение успеваемости.

О формате обучения: индивидуальные уроки с репетитором и игровые методы обучения + домашние задания для закрепления.

Ваши выгоды: диагностика знаний на вводном уроке, один баланс уроков на любые предметы, возможность рассрочки до 10 месяцев.

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Онлайн-школа Skysmart

О школе: более 6 миллионов занятий состоялось на площадке. Лицензированная школа с 2017 года обучила 50 тысяч человек, делая акцент как на школьной подготовке, так и на общем развитии (мнемотехника, логопедия, программирование).

Наличие программ по математике: комплексные программы по математике (курсы ЕГЭ – 11 класс и курсы ОГЭ – 9 класс), также доступны репетиторы по математике с 1-го класса.

О формате обучения: индивидуальные уроки с репетитором, пробники и ДЗ с детальным разбором.

Ваши выгоды: оформление налогового вычета, пробный урок без оплаты, подготовка к экзамену возможна с любого уровня.

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Онлайн-школа Годограф

Наличие программ по математике: 4-месячные курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ на 80+, учеба в виде вебинаров в группах до 10 человек с максимальной вовлеченностью.

Ваши выгоды: пробный урок и диагностика знаний, сопровождение апелляции, если она понадобится, помощь при выборе вуза и подаче документов.

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Онлайн-школа Стобалльный репетитор

Наличие программ по математике: курсы по ЕГЭ и ОГЭ по математике, можно выбирать отдельно 1 или 2 часть экзамена, вариант на 80+ баллов, с проверкой или без проверки.

Ваши выгоды: возврат средств возможен за 3 урока, мотивирующая система жизней, бесплатный вводный урок.

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Онлайн-школа ЕГЭLand

Наличие программ по математике: курс подготовки к ЕГЭ по профильной математике – можно получить +30 баллов всего за 80 дней до экзамена.

Ваши выгоды: пробный урок бесплатно, подарочные шпоры для ЕГЭ, марафон по повторению всех тем и розыгрыш подарков среди высокобалльников в конце курса.

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Онлайн-школа Учеба.ру

Наличие программ по математике: курсы по подготовке к ЕГЭ на 80+ и к ОГЭ на «отлично», занятия в группах, подобранных по уровню знаний.

Ваши выгоды: пробный урок бесплатно, гарантия получения высоких баллов и поступления в вуз, либо возврат средств.

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Онлайн-школа Инфоурок

Наличие программ по математике: индивидуальные репетиторы для подготовки к экзаменам и улучшения школьных знаний.

Ваши выгоды: вводное занятие бесплатно, фиксированные цены на уроки, возможность оформить налоговый вычет.

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Онлайн-школа TutGood

Наличие программ по математике: репетиторы по математике для 1-11 классов в индивидуальном формате, включая и подготовку к экзаменам ОГЭ и ЕГЭ-2024.

Ваши выгоды: бесплатное вводное занятие, помогут сдать ОГЭ на «отлично» и ЕГЭ на 80+ баллов, все занятия по единой фиксированной стоимости.

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Мы рассмотрели лучшие онлайн-курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по математике онлайн и теперь вы знаете, как проходит обучение и подготовка выпускников к экзаменам. Самое время сделать выбор, чтобы ваш ребенок успел получить достаточный объем знаний и уверенности в себе, и заработал самые высокие баллы ЕГЭ/ОГЭ для поступления!

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