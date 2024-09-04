Топ-18: востребованная профессия Нутрициолог с дипломом и зарплатой от 80 тысяч - обучись с трудоустройством +Бесплатные курсы



Нутрициолог – это специалист в сфере питания, помогающий справляться с РПП, избыточным или недостающим весом, неправильным обменом веществ. Сегодня подобные эксперты очень востребованы, они работают как с медицинскими и фитнес-центрами, так и ведут частную практику. Поскольку это работа со здоровьем, выгоднее всего пройти на профессию нутрициолог обучение дистанционно с дипломом государственного образца. Наличие диплома с сертификатом подтвердит ваши знания и выделит среди конкурентов. Причем, проходить курсы по диетологии и нутрициологии можно без медицинского образования. Главный плюс для планирующих проходить курсы по нутрициологии дистанционно – возможность гарантированно трудоустроиться, работая в компании или удаленно. При этом возраст и регион не будут играть роли, а средний доход – от 80 тысяч рублей. А подобрать курс из нашего обзора можно на выгодных условиях – школы часто распродают свои онлайн-курсы нутрициологии с сертификатом почти за полцены, набирая поток на новые программы.

Skillbox – программа «Нутрициология»

Документы: лицензия есть, это курс нутрициолога с дипломом государственного образца от школы + диплом от МГМУ Сеченова.

О стоимости: со скидкой 10% от 7875р ежемесячно, рассрочка на 2 года.

Формат занятий: готовые видео с доступом 24/7 + живые эфиры с экспертами Сеченовского университета, упражнения и тесты для отработки знаний, эксперты проверяют каждую работу и дают оценку. Доступ к программе остается еще на 365 дней после финиша. При этом проходить подобные курсы диетолога-нутрициолога онлайн реально без мед образования.

О помощи с работой: обучение на нутрициолога с дипломом даст базовые навыки продвижения личного бренда, а также рекомендации о секретах работы с разными партнерами (от фитнес-центров до врачей-диетологов).

Промокод от БериБай для снижения стоимости курса

Что дарят ученикам: оформление налогового вычета, 2 бонусных курса на выбор (от личного бренда до тайм-менеджмента).

Скидки до 30% на закрытую распродажу программ Скиллбокс + бонусные курсы для всех + помощь с работой

НИИДПО – практическая нутрициология

Документы: имеется лицензия, выдается документ о профпереподготовке московского института.

О стоимости: с разбивкой платежей на год от 2445р ежемесячно.

Формат занятий: готовые видеоролики + практические задачи с обратной связью от кураторов. Также предусмотрены реальные кейсы и тестирование по каждой дисциплине. Доступ к информации останется навечно.

О помощи с работой: в занятия войдут рекомендации по продвижению и основам работы с клиентами.

Промокод от BeriBuy для выгодной экономии на учебу

Что дарят ученикам: в подарок – факультатив «Расшифровка мед. анализов в работе нутрициолога», бонусные вебинары и доступ к 10500+ архивным вебинарам на период учебы и 3 месяца после.

Экономия до 25% на секретную распродажу от NIIDPO + подарочный факультатив + доступ к архиву вебинаров

Talentsy – программа «Интегративный нутрициолог»

Документы: выпускнику выдадут сертификат установленного образца + 2 международных сертификата, дающих право консультирования.

О стоимости: со скидкой 40% от 5625р ежемесячно, разбивка на 2 года с первым платежом через 2 месяца.

Формат занятий: обучение в небольших группах под контролем реальных нутрициологов. В программу входят как видеолекции, так и семинары-тренинги с практическими занятиями. Партнер курса – Федеральный исследовательский центр питания.

О помощи с работой: научат рекламировать собственные услуги, искать клиентов, с группой будет работать куратор, который расскажет все про консультации и разные варианты поиска работы.

Промокод от Берибай, который сделает учебу доступнее

Что дарят ученикам: в подарок – гайд по профессии, доступ к сервису для планирования питания бесплатно, две оффлайн-встречи с практическими занятиями в Москве.

Скидки до 28% на закрытую распродажу курсов Talentsy + помощь с поиском работы

Нетология – профессия «Нутрициолог»

Документы: имеется лицензия, выдается диплом профпереподготовки, это курсы нутрициолога без медицинского образования.

О стоимости: с выгодой 36% от 58200р за курс, возможна рассрочка по согласованию.

Формат занятий: готовые видеоролики и онлайн-встречи по расписанию, практические упражнения с квизами и воркшопы в вечернее время. Записи занятий будут доступны 3 года. Эксперты дают обратную связь по каждой работе, отвечают на вопросы на вебинарах и через чат.

О помощи с работой: в рамках программы обучат монетизировать личный бренд, привлекать клиентов. Партнеры курса, перед которыми можно себя зарекомендовать – сеть клиник «Скандинавия» медиа «Купрум».

Купон от БериБай для обучения на курсе дешевле

Что дарят ученикам: налоговый вычет, в первые три занятия можно вернуть всю сумму.

Экономия до 25% на секретную распродажу курсов Netology

Московский институт психологии – профессия «Психолог-диетолог. Нутрициолог»

Документы: имеется лицензия, прошедшим курсы диетолога-нутрициолога дистанционно выдается диплом о профпереподготовке с международным приложением.

О стоимости: с экономией 30% от 8300р ежемесячно, в рассрочку на 1 год.

Формат занятий: вебинары по расписанию, разбор клинических ситуаций и демо-сессии, online-встречи с разбором сложных моментов и материалы для самостоятельного изучения. Предусмотрены персональные и групповые домашние задания с обратной связью.

О помощи с работой: получите рекомендации по поиску рабочего места и особенностям работы с разными клиентами.

Ваш купон от Берибай на выгодное обучение в МИП

Что дарят ученикам: бесплатный доступ к библиотеке школы, налоговый вычет, при отказе от учебы в первые 2 недели вернут всю сумму.

Выгода до 30% на закрытую распродажу от МИП + библиотека материалов в подарок

НИИДПО – программа «Инструктор по йоге. Фитнес-нутрициолог»

Документы: имеется лицензия, выдается диплом московского института о переподготовке + сертификат компетенций.

О стоимости: от 2995р ежемесячно в рассрочку на 1 год.

Формат занятий: сочетание готовых лекций с онлайн-вебинарами, 20+ практических заданий и видеоуроки от инструктора по йоге с разбором ключевых практик. По каждой дисциплине проводится тестирование, а также возможность напрямую задавать преподавателям вопросы по программе.

О помощи с работой: научат основам взаимодействия с клиентами, основам продвижения личного бренда.

Промокод от BeriBuy на выгодное обучение на курсе

Что дарят ученикам: доступ к архиву 10500+ вебинаров на время учебы и 90 дней после курса, онлайн-вебинары, которые можно посещать в рамках курса и получать сертификаты.

Экономия до 20% на закрытую распродажу курсов НИИДПО + большая подборка вебинаров в подарок

EDPRO – Нутрициология для себя и будущей профессии

Документы: лицензия есть, выдаются диплом о переподготовке и сертификаты на двух языках за прохождение каждого модуля программы.

О стоимости: от 2903р ежемесячно в рассрочку на 3 года.

Формат занятий: готовые видеолекции с доступом 24/7, участие в учебном чате с кураторами. Новые уроки открываются сразу после прохождения промежуточных тестов для закрепления знаний. В конце курса проводится итоговый экзамен.

О помощи с работой: научат находить клиентов – в курс входят модули по личному бренду и продвижению, предоставят базу из первых клиентов + можно участвовать в Партнерской программе школы.

Промокод от Берибай, с которым учеба станет еще доступнее

Что дарят ученикам: доступ к библиотеке знаний, оформление налогового вычета, 100+ таблиц, чек-листов и протоколов питания.

Скидки до 32% на распродажу курсов EDPRO + база потенциальных клиентов в подарок

МИП – профессия «Нутрициология»

О стоимости: со скидкой 30% от 6100р ежемесячно в рассрочку на 1 год.

О курсе: за 4 месяца можно получить диплом о переподготовке, научиться работать с рационами и меню, разобрать реальные клинические ситуации и посетить демонстрационные сессии.

Что дарят ученикам: оформление налогового вычета, подборка практических упражнений и ситуационных задач. Будет помощь с разбором основ трудоустройства – советы по поиску работы для начинающих.

Промокод от BeriBuy, чтобы пройти курс от МИП дешевле

Скидки до 40% на закрытую распродажу курсов от Московского института психологии

НАДПО – Тренер по фитнесу с доп. квалификацией нутрициолога

О стоимости: со скидкой 23% от 46900р за полный курс.

О курсе: вы сможете пройти курсы нутрициологии дистанционно с дипломом, занимаясь по видеолекциям со свободным доступом, чтобы освоить нюансы проведения физкультурно-оздоровительных занятий и работу с пищевым поведением.

Что дарят ученикам: бессрочный доступ к подборке вебинаров школы, доступ к сервисам ЛитРес и Библиоклуб. Также расскажут о секретах трудоустройства и дадут реальные советы от практиков.

Купон от Берибай для выгодной скидки на курс

Скидки до 20% на распродажу программ от НАДПО + получение диплома переподготовки

EDPRO – программа «Семейная нутрициология»

О стоимости: от 6857р ежемесячно, в рассрочку на 3 года.

О курсе: комплексная программа включает такое направление, как детский нутрициолог дистанционно с дипломом, позволит освоить профессию будущего, получить официальный диплом. Обучение проходит в мини-группах с гарантированным входом в профессиональное сообщество еще во время курса.

Что дарят ученикам: доступ в Международную ассоциацию нутрициологов на 1 месяц, бонусные блоки по детской натуропатии (детская нутрициология с углублением в природные средства), аптечке и безопасному дому. Также предусмотрена помощь с работой – подскажут, где и как можно работать нутрициологу в начале карьеры.

Купон от БериБай для снижения стоимости программы

Экономия до 30% на распродажу курсов EDPRO + бонусные модули в подарок

НАДПО – Спортивная диетология и нутрициология

О стоимости: со скидкой 26% от 3890р ежемесячно при оформлении рассрочки.

О курсе: профессиональная переподготовка позволит освоить 2 направления в рамках одного курса и получить официальный диплом. Заниматься можно 24/7 по готовым видеолекциям.

Что дарят ученикам: доступ к сервисам LitRec и Библиоклуб, бессрочный доступ к материалам курса. Также эксперты поделятся секретами трудоустройства и дадут рекомендации по поиску клиентов.

Промокод от BeriBuy для получения скидки на курс

Экономия до 30% на секретную распродажу курсов НАДПО + доступ к ЛитРес и Библиоклуб

НЦРДО – Практическая нутрициология

О стоимости: от 4939р ежемесячно, при оформлении рассрочки на 10 месяцев.

О курсе: больше 47 тем войдет в рамки курса, вы получите диплом о переподготовке и сможете работать с физиологией питания, правилами здорового питания и психогенетикой.

Что дарят ученикам: подарочный доступ в Библиоклуб, налоговый вычет, подарочная HR-консультация, на которой объяснят секреты работы с клиентами и продвижения личного бренда на практике.

Купон от BeriBuy для снижения цены курса

Скидки до 25% на распродажу курсов от НЦРДО + HR-консультация в подарок

НЦРДО – Спортивная диетология и нутрициология

О стоимости: от 4600р ежемесячно при рассрочке на полгода.

О курсе: более 1000 занятий позволят освоить основные моменты, от молекулярной диетологии до коррекции режима питания. После курса вы получите диплом переподготовки.

Что дарят ученикам: бонусный доступ в Biblioclub, оформление налогового вычета, HR-консультация в подарок, которая поможет разобраться с личным продвижением и успешным поиском клиентов.

Промокод от БериБай для обучения на курсе по сниженной цене

Скидки до 20% на закрытой распродаже курсов НЦРДО + консультация HR-эксперта

Среда обучения – пакет «Семейный нутрициолог»

О стоимости: от 131900р за полный курс. Возможно оформление рассрочки.

О курсе: вы получите широкую и востребованную специализацию, сразу 3 диплома и 2 удостоверения, а также стажировку от школы для возможности сразу применить знания на практике.

Что дарят ученикам: бесплатная консультация перед покупкой курса. Пройденная стажировка даст начальные знания о трудоустройстве и поможет с поиском работы.

Промокод от BeriBuy для выгодной скидки на курс

Скидки до 34% на закрытую распродажу программы от Среды обучения

Moscow Business School – 2-хдневный семинар «Нутрициология. Сбалансированное питание»

О стоимости: по запросу.

О курсе: обучение с дипломом онлайн на нутрициолога позволит не только получить базовое представление о нутрициологии, но и пополнить свое портфолио именным документом, а также стать участником программы привилегий со скидками на следующее обучение.

Что дарят ученикам: комплект авторских электронных материалов и доступ в закрытый бизнес-клуб школы. Также вас ждет помощь в освоении базовых навыков по поиску работы в сфере нутрициологии.

Промокод от БериБай, чтобы пройти семинар дешевле

Скидки до 40% на распродажу всех программ от MBS + участие в закрытом бизнес-клубе

Можно ли бесплатно пройти курс нутрициологии онлайн

Если вы находитесь в поиске профессии или пока сомневаетесь, где обучиться на нутрициолога – отличным вариантом станет бесплатное обучение онлайн на нутрициолога. Небольшие программы позволят понять, подходит ли вам эта сфера.

Важный момент: в бесплатных курсах не будет гарантий трудоустройства или выдачи диплома гос. образца, это предусматривают только полноценные курсы нутрициолога с сертификатом. Но подобные курсы нутрициологии бесплатно позволят наглядно познакомиться со школой и точно определиться с курсом, который вы захотите приобрести уже для глубокого погружения в профессию.

Скилбокс – интенсив «Нутрициология для начинающих»

О курсе: бесплатное обучение на нутрициолога в записи позволит разобраться, как составлять рацион, подбирать витамины и укреплять иммунитет. А еще определитесь, насколько для вас актуальна данная профессия.

Что дарят ученикам: запись интенсива можно пересмотреть в любое время.

Забрать интенсив по нутрициологии от Скиллбокс бесплатно

Нетология – «Нутрициолог: с чего начать погружение в профессию»

О курсе: на бесплатном занятии можно разобраться, в чем основы данной профессии, где искать клиентов и каковы 5 базовых принципов правильного питания.

Что дарят ученикам: запись занятия не ограничена по сроку доступа.

Получить доступ к бесплатному курсу от Нетологии

Talentsty – онлайн-курс «Интегративный нутрициолог»

О курсе: в формате видео-уроков можно погрузиться в основы нутрициологии, задать свои вопросы профессиональному специалисту и понять, подойдет ли эта профессия для вашего будущего развития.

Что дарят ученикам: тест на оценку углеводного обмена, подарочный гайд, полезные материалы + электронный сертификат участника (интересно тем, кто выбирает бесплатные курсы по нутрициологии дистанционно с сертификатом).

Бесплатный доступ к курсу от Talentsty - здесь

Итак, теперь вы знаете, где учиться на нутрициолога – наш обзор раскрыл проверенные платные программы и лучшие курсы по нутрициологии бесплатно. Делайте ваш выбор и открывайте для новые перспективы в области осмысленного подхода к рациону и питанию.

Реклама. Информация о рекламодателе по ссылкам в статье и в карточке акции.