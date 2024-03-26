Топ 20 – курсы Менеджер проектов (Project manager): где обучение с трудоустройством и бесплатные бонусы для каждого



Менеджер проектов – востребованная специальность, подобный эксперт сегодня нужен в каждой компании. Это человек, который управляет проектами или отделом компании, от переговоров до выхода на рынок, позволяя бизнесу увеличивать прибыль. Только за прошлый год появилось свыше 17 тысяч вакансий, и спрос ежедневно растет. Project manager получает от 150 тысяч, а с опытом работы от 3-х лет – уже 200+ тысяч. При этом обучение можно пройти онлайн, выбрав соответствующие курсы. Главная фишка подобных курсов – гарантия трудоустройства, вне зависимости от местоположения и возраста. Вас устроят в офис или удаленно, либо вернут средства. А сэкономить позволят специальные промокоды и закрытые распродажи, когда курсы Project management продают буквально за полцены. Выбирая по Project менеджер обучение, курсы всегда можно купить экономнее – при этом гарантированно вас ждет работа с экспертами и максимум обратной связи.

Курс «Менеджер проектов» от Skillbox

О документах: имеется гос. лицензия. После курса студенты получат сертификат установленного образца.

Стоимость: курс «Менеджер проектов» Скилбокс обойдется с 40% скидкой от 5633 руб/мес, имеется рассрочка с первым платежом через 3 месяца.

Как проходят занятия: обучение по готовым видеолекциям, групповые онлайн-встречи по основным темам курса + отработка заданий на проектах от реальных заказчиков и обратная связь от экспертов за 24 часа.

О гарантиях трудоустройства: устроят, либо вернут деньги. Предусмотрено выполнение 8 проектов для портфолио, лучшим студентам устроят стажировку в red_mad_robot, помощь с портфолио и резюме, доступ к вакансиям от партнеров (Тинькофф, СБЕР, red_mad_robot и др.).

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Ваши подарки и бонусы: налоговый вычет, бесплатная консультация и доступ на 7 дней к любым курсам школы (в том числе, и курсы программирования), подарочные модули по Soft Skills и GPT, год занятий английским и от 2 индивидуальных консультаций с карьерным экспертом.

Скидка до 60% на закрытую распродажу от Skillbox + английский в подарок + гарантия трудоустройства

Яндекс Практикум - профессия «Менеджер проектов»

О документах: имеется гос. лицензия. Выпускник получит диплом о профпереподготовке.

Стоимость: от 18000 руб/мес с разбивкой на полгода, либо от 5246 руб/мес при кредитовании.

Как проходят занятия: онлайн-воркшопы дважды в неделю + интерактивный учебник. Учебные задания повторяют реальные задачи специалистов (можно узнать, что делает руководитель управления и реализации ИТ проектов), в учебе можно пользоваться помощью нейросети YandexGPT. Предусмотрена реализация проекта в Мастерской Практикума.

О гарантиях трудоустройства: предусмотрена карьерная помощь в виде подготовки резюме и портфолио, анализ рынка труда, помощь с сопроводительным письмом и консультирование при отборе вакансий. Студентов Яндекса берут к себе Тинькофф, Альфа-Банк, МегаФон, X5 Group и др.

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Ваши подарки и бонусы: бесплатный ознакомительный модуль, тестирование на то, подойдет ли профессия «Менеджер по управлению проектами».

Экономия до 40% на распродажу программ от Яндекс Практикум + пробный модуль в подарок

Нетология – расширенный курс «Проджект менеджер»

О документах: имеется государственная лицензия. Выпускник получит диплом профпереподготовки.

Стоимость: со скидкой 40% от 4483 руб/мес, рассрочка на 36 месяцев.

Как проходят занятия: сочетание готовых лекций с онлайн-вебинарами по графику (дважды в неделю), практика – воркшопы, тесты, практические задания. Программа включает базовый и расширенные модули, оба включают защиту итоговых проектов. Менторы-эксперты поддерживают в любых учебных вопросах.

О гарантиях трудоустройства: выполните 4 проекта для портфолио, Центр карьеры научит составлению резюме и портфолио, поможет подготовиться к собеседованиям и отобрать вакансии, отправит ваше резюме партнерам – Agima, Альфа-Банк, Рамблер, Билайн и др.

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Ваши подарки и бонусы: налоговый вычет, подарочные модули по продуктовой аналитике и публичным выступлениям, при отказе от учебы в первые 3 урока вернут всю сумму.

Экономия до 40% на закрытую распродажу курсов Нетологии + модуль по продуктовой аналитике + помощь в карьерном планировании

Профессия «Project manager» от SkillFactory

О документах: имеется лицензия. Выпускники получают документ о переподготовке и именной сертификат.

Стоимость: со скидкой 40% от 6190 руб/мес, с разбивкой платежа на 2 года.

Как проходят занятия: обучение по готовым видео, и раз в 2 недели – вебинар для обсуждения сложных вопросов. Практика – тесты, реальные кейсы, разбор ошибок опытным ментором. На защите диплома будут присутствовать представители реальных компаний, что дает возможность себя зарекомендовать.

О гарантиях трудоустройства: 3 проекта для портфолио. Курс включает 4-недельную программу подготовки к трудоустройству – от подготовки резюме до отбора вакансий. Выпускники школы устраиваются в Рамблер, СБЕР, Cisco, Nvidia и др.

Актуальный купон от BeriBuy для курса Project manager от Скиллфектори

Ваши подарки и бонусы: доступ к материалам курса навечно, оформление налогового вычета, персональный тьютор для отслеживания прогресса.

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Курсы SF Education (СФ образование) – модуль «Управление проектами»

О документах: имеется лицензия. Выпускник получит именной сертификат школы.

Стоимость: от 166 руб/мес в рассрочку на 24 месяца.

Как проходят занятия: обучение займет 10,5 часов, это точечный модуль, занятия проводятся по готовым видероликам. При этом можно выбирать асинхронное обучение (начать прохождение вне зависимости от старта потока).

О гарантиях трудоустройства: в рамках модуля не предусмотрено.

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Ваши подарки и бонусы: налоговый вычет, авторская литература школы в подарок, подборка гайдов и тестов, а также бесплатная библиотека курсов.

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НИИДПО – программа «Проектный менеджмент»

О документах: имеется гос. лицензия. Выдают диплом московского института + сертификат компетенций.

Стоимость: от 1795 руб/мес с разбивкой на 12 месяцев, первый платеж через месяц.

Как проходят занятия: лекции изучаются в текстовом виде, ежемесячно проводятся онлайн-вебинары для обсуждения сложных тем. Практика отрабатывается на реальных ситуациях, по каждой теме и дисциплине – тестирование, а в конце – междисциплинарный экзамен.

О гарантиях трудоустройства: обучат основным навыкам работы в команде, которые пригодятся для будущего трудоустройства.

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Ваши подарки и бонусы: доступ к материалам курса навсегда, онлайн-вебинары, за посещение которых оформляются сертификаты, архив из 10500+ вебинаров на все время обучения и на 90 дней после.

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Курс «Менеджер проектов» от Академии TOP

О документах: лицензия имеется. Выпускник получит международный диплом Академии + международные сертификаты от компаний-партнеров.

Стоимость: со скидкой 20% от 2630 руб/мес при оформлении рассрочки.

Как проходят занятия: в дистанционных классах, в группах до 25 человек. Обучение проходит под контролем преподавателя в живом режиме (без видеозаписей), практика встроена прямо в процесс обучения. Процесс построен по принципу «на равных», ученики свободно общаются с преподавателем.

О гарантиях трудоустройства: дадут базовые навыки для поиска работы. Выпускники школы трудоустраиваются в Cisco, Wix, Autodesk и др.

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Ваши подарки и бонусы: возможность бесплатно попробовать начало курса, налоговый вычет.

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Контур Школа – курс «Управление проектами»

О документах: лицензия имеется, выпускникам выдается диплом о профессиональной переподготовке.

Стоимость: от 20000 руб/мес в рассрочку на полгода.

Как проходят занятия: обучение в виде готовых видеоуроков + практические задания с обратной связью от экспертов, реальные кейсы из жизни проектных менеджеров. В конце курса – итоговое тестирование.

О гарантиях трудоустройства: на курсе можно разработать реальный проект, получить практические советы по его реализации и рекомендации по поиску работы.

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Ваши подарки и бонусы: до 5000 бонусных рублей школы (можно тратить на другие курсы – например, на изучение программирования с нуля), оформление налогового вычета.

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Профессия «Project manager в IT» от Eduson Academy

О документах: имеется лицензия, выпускник получит диплом школы и удостоверение о повышении квалификации.

Стоимость: со скидкой 60% от 3680 руб/мес, в рассрочку на 24 месяца.

Как проходят занятия: готовые видеолекции со свободным доступом. При помощи практических упражнений и тренажеров гарантировано погружение в рабочую среду менеджера проектов, также предусмотрены тесты и проекты, а выпускной проект можно использоваться для своего портфолио.

О гарантиях трудоустройства: помогут с базовыми навыками для поиска работы, составлением резюме и сопроводительного письма, дадут доступ к курсу по трудоустройству. Ваше резюме отправят партнерам – М.Видео, СБЕР, МТС и т.д.

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Ваши подарки и бонусы: вечный доступ к материалам курса, налоговый вычет, курс по трудоустройству.

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Онлайн-курс «Менеджер по развитию проектов» от Бруноям

О документах: наличие лицензии, студент получит именной сертификат школы.

Стоимость: со скидкой 40% от 3741 руб/мес, в рассрочку на год.

Как проходят занятия: вебинары по расписанию, готовые видеоматериалы, практические задания (практика займет 80% курса) и общение в чате Telegram.

О гарантиях трудоустройства: обучают только тому, что нужно для трудоустройства. Центр карьеры поможет с портфолио и резюме, лучшим студентам гарантирована индивидуальная поддержка. Партнеры школы – СБЕР, IKEA, Пулково, МегаФон и др.

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Ваши подарки и бонусы: налоговый вычет, можно вернуть стоимость курса в течение месяца после оплаты, курс «Учись учиться» в подарок.

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НАДПО – курс «Проектный менеджмент»

О документах: имеется лицензия, студенту выдается диплом профпереподготовки.

Стоимость: со скидкой 13% от 2590 руб/мес в рассрочку.

Как проходят занятия: Национальная академия дополнительного профессионального образования проводит учебу по готовым видеолекциям, практика отрабатывается на интерактивных тестах и заданиях с обратной связью от преподавателей.

О гарантиях трудоустройства: помощь HR-специалиста, консультации по повышению дохода, наставник поможет на старте частной практики, также будет помощь с резюме и портфолио + рассылка вакансий от партнеров (Авито, Росатом, Платон, Гольфстрим и др.).

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Ваши подарки и бонусы: бессрочный доступ к библиотеке вебинаров, подарочный доступ к LitRec и Библиоклуб, налоговый вычет.

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GeekBrains – обучение профессии «Проджект-менеджер»

О документах: имеется лицензия, студенту выдается диплом установленного образца.

Стоимость: со скидкой 41% от 3539 руб/мес, в рассрочку на 36 месяцев.

Как проходят занятия: проводятся прямые эфиры и занятия в записи. Студент выполнит учебный проект, приближенный к реальным условиям, будет общаться в чате с преподавателями и одногруппниками. Кураторы помогут решить любые вопросы по учебному процессу.

О гарантиях трудоустройства: гарантированно по договору - выполните сильный кейс для портфолио, получите поддержку вплоть до выхода на работу и доступ к вакансиям от партнеров (Форсайт, Raiffeisen, Ростелеком, Unisender и др.).

Промокод от БериБай на обучение на курсе «Проджект-менеджер» в Гикбрейнс

Ваши подарки и бонусы: год занятий английским, подарочный курс по нейросетям, большая база знаний с подкастами и лонгридами.

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OTUS – онлайн-образование «Руководитель IT проектов»

О документах: лицензия имеется, выпускникам выдаются именные сертификаты.

Стоимость: по запросу.

Как проходят занятия: интерактивные вебинары - 4 академических часа еженедельно. Предусмотрено взаимодействие с педагогами и сокурсниками в чате Telegram. По каждому домашнему заданию - развернутая обратная связь.

О гарантиях трудоустройства: выпускной проект станет частью портфолио, а по итогу курса студент получит все профессиональные компетенции. Студенты трудоустраиваются в Nvidia, Luxoft, МТС, КРОК и др.

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Ваши подарки и бонусы: бесплатная консультация перед оплатой обучения.

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RBC – курс «Управление проектами: как планировать и доводить их до конца»

О документах: после завершения интенсива студент получит чек-лист для оценки решений и анализа рисков.

Стоимость: со скидкой 20% от 7680 рублей за интенсив.

Как проходят занятия: формат интенсива длительностью 7 дней. Можно получить все материалы на электронную почту либо участвовать через Telegram-бота. Нужно знакомиться с материалами и выполнять полученные задания.

О гарантиях трудоустройства: не предусмотрены.

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Productstar – профессия «Менеджер проектов»

О документах: есть лицензия, студентам выдадут диплом о профессиональной переподготовке.

Стоимость: со скидкой 57% от 6000 руб/мес, в рассрочку на 2 года.

Как проходят занятия: готовые видеоуроки в свободном доступе + воркшопы с кейсами и возможностью задавать вопросы экспертам. Будут домашние задания с обратной связью, поддержка ментора и куратора.

О гарантиях трудоустройства: гарантированное либо возврат средств (зафиксировано в договоре). Проводится онлайн-стажировка в крупных компаниях (РБК, Рег.ру, RuCenter и др. с выдачей сертификата.

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Ваши подарки и бонусы: налоговый вычет, бонусные курсы по бизнес-английскому, введению в программирование и успешному трудоустройство.

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City Business School – курс «Управление проектами ANSI PMI PMBOK»

О документах: лицензия имеется. Выпускник получит именной сертификат.

Стоимость: от 19800 рублей за курс.

Как проходят занятия: видеолекции и текстовые материалы изучаются в свободном графике, чтобы вы узнали, как управлять проектами. Закончить курс важно в установленные сроки, но возможно приобретать платное продление.

О гарантиях трудоустройства: не предусмотрены.

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Ваши подарки и бонусы: вечный доступ к материалам курса, налоговый вычет.

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Содействие занятости (ТГУ ДПО) – обучение «Менеджер проектов»

О документах: имеется лицензия, студентам будет выдан диплом о профессиональной переподготовке.

Стоимость: бесплатно (государственный проект).

Как проходят занятия: онлайн-вебинары и готовые видеолекции. Занятия проводятся 1-2 раза в неделю, а лекции и текстовые материалы доступны в любое время. Предусмотрена обратная связь от преподавателей через чат/по видеозвонку.

О гарантиях трудоустройства: предусмотрены карьерные консультации, помощь с резюме и его отправка в партнерские организации – Озон, МТС-Банк и др.

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Ваши подарки и бонусы: гайд по построению карьеры.

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Осваиваем азы проджект менеджера бесплатно

Дополнительно отметим, что можно подобрать и бесплатные курсы, чтобы освоить проджект менеджмент. Далее приведены школы, где доступно бесплатное обучение и можно найти для профессии Проджект менеджер курс онлайн бесплатно.

Скиллбокс – видеоуроки «Менеджер ИТ проектов». В подборку входит 15 видеолекций, от автоматизации финансового учета до основ методик Agile и Scrum и того, как проводится презентация проекта. Лекции читают эксперты с 10-летним опытом, они знают, как осуществляется управление реализацией и разработкой проекта.

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Скиллбокс – 3-хдневный интенсив в записи «Менеджер айти проектов». После просмотра мероприятия можно начать ориентироваться в основных терминах, узнать, как проводится управление проектом (Project management), презентовать проекты и контролировать выполнение планов.

Бесплатно погрузиться в профессию Project Manager за 3 дня от Скиллбокс

Нетология – курс «Проджект менеджер: старт в профессии». Поможет не только разобраться в задачах профессии, но и познакомиться с разными подходами к управлению проектами, узнать, чем занимается руководитель команды проекта и как стать проджект менеджером с нуля, а также получить именной сертификат от школы.

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Итак, наш обзор рассмотрел лучшие курсы управления проектами, обучение по которым можно пройти как платно, так и на бесплатной основе. Выбирайте курсы «Менеджер проектов» и осваивайте востребованную профессию, получая при этом еще и бесплатные курсы по программированию с нуля, и не только!

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