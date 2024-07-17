Стать профи в геймдизайне: ТОП-8 онлайн-школ для обучения разработке игр на Unity

Приветствуем вас в блоге BeriBuy. Регулярно подписчики присылают в нашу редакцию вопросы о профессии “разработчик игр”. Она активно набирает популярность: больше половины игр для ПК и мобильных устройств основаны на данном движке, компании ищут опытных специалистов и готовы платить хорошие деньги: разработчики онлайн-игр получают от 60 тысяч с опытом всего полгода (начать зарабатывать можно еще во время учебы) и от 200 тысяч с опытом от 3-х лет. Поэтому люди интересуются, как стать разработчиком игр, не выходя из дома — и это реально. Многие также интересуются, сколько учиться на разработчика игр: освоить специальность можно в срок всего от 6 месяцев.

Сегодня мы отобрали для вас 8 проверенных онлайн-школ, которым можно доверить вашу инвестицию в будущее, и пройти обучение на профессию “Разработчик компьютерных игр”. Забирайте ссылки на закрытые распродажи и скидочные промокоды от БериБай: они сделают вашу учебу еще выгоднее. А теперь читайте, где учиться на разработчика игр выгоднее всего.

Skillbox — Разработчик игр на Unity с 0 до Middle (Перейти на курс)

Skillbox имеет лицензию и считается крупнейшей образовательной платформой в РФ и СНГ, тут обучилось более 1 млн человек. Школа помогла 20000+ человек найти новую работу, при этом 93% выпускников считают, что учеба помогла им добиться своей цели.

Кому подойдет курс: разработка компьютерных игр будет интересна новичкам, специалистам уровня Junior, которые хотят прокачать знания и получить повышение.

Формат занятий: профессия “Разработчик игр” от Skillbox займет 6-10 месяцев. Вы изучаете готовые видеолекции с вечным доступом (включая все обновления курса), будет возможность практиковаться на реальных играх и брифах от заказчиков. Разбор ошибок по каждой работе и домашнему заданию дается кураторами всего за 24 часа. Каждую неделю проходят вебинары и воркшопы с представителями игровой индустрии, у которых можно перенять реальный опыт того, как начать создавать игры.

Преимущества: выдача именного сертификата за пройденную программу “Разработчик игр на Юнити”, до 15-ти проектов в портфолио, оформление налогового вычета.

Забрать промокод от БериБай для выгодной учебы в Скиллбокс

Стоимость: от 5924 руб/мес, доступна оплата разом или рассрочка до 31 месяца — первый платеж только через полгода. Три тарифа на выбор (Экстерн — ускоренная учеба за полгода, Стандартный и Персональный с индивидуальными консультациями с экспертом).

Ваши подарки и бонусы: помощь ментора по выходу на фриланс, год изучения английского языка в подарок, детский курс по шахматам, второй курс в подарок за приглашенного друга. Бесплатный пробный доступ на неделю к любому из курсов школы.

Помощь с поиском работы: школа организует стажировку в игровой студии GameBox, где можно будет пройти все этапы работы с движком. Также помогут с резюме и самопрезентацией, пригласят в закрытый канал с вакансиями, а если не получится трудоустроиться — деньги за курс вернут. Выпускников школы берут к себе компании Mytona, Ice-Pick Lodge, Mundfish и др.

До -30% Записаться на курс от Skillbox прямо сейчас и получить новые карьерные возможности + помощь с работой + год английского

Нетология — Профессия “Pазработчик игр на Unity” (Перейти на курс)

Лицензированная платформа является резидентом Сколково. Курсы здесь выбрали уже 1,5 млн человек, а в 2021 году школа вошла в топ-100 перспективных образовательных площадок РФ и СНГ.

Кому подойдет курс: создание игры на Unity подойдет новичкам без опыта, программистам на иных движках, которые хотят расширить компетенции или создать игру онлайн для дальнейшего развития.

Формат занятий: курс разработчик игр на Unity от Нетологии займет 13 месяцев в виде записанных видеолекций и живых вебинаров по расписанию. Доступ к материалам остается на 3 года. Также будут практические задания, тесты и квизы, по которым дается обратная связь от экспертов. Студенты будут добавлены в групповой чат для общения с куратором и обмена опытом.

Преимущества: выдают документ о переподготовке, 12 проектов для портфолио, можно оформить налоговый вычет за курс Нетологии “Разработчик игр”.

Пройти учебу в Нетологии дешевле по купонам от БериБай

Стоимость: от 2938 руб/мес, оплата курса возможна разом или в рассрочку до 3-х лет. Скидка 5% за разовую оплату. В течение первых 3-х уроков можно отказаться и вернуть всю сумму. Гарантия лучшей цены: сделают скидку, если найдете аналогичный курс дешевле в другой школе.

Ваши подарки и бонусы: 5 бонусных модулей (по устройству игр, самозанятости, трудоустройству, Soft Skills и Blender), подарочные уроки по нейросетям, деловому английскому и фрилансу. Бесплатный тест по профориентации.

Помощь с поиском работы: школа организует практику у партнеров + 4-хнедельный интенсив в группе с экспертом с тестовыми собеседованиями. Дается доступ в Карьерный клуб для обмена опытом и большая подборка материалов в Энциклопедии трудоустройства. Выпускников берут в компании ВКонтакте, Альфа-Банк, Kaspersky, Agima и др.

До -30% Присоединиться к курсу от Нетологии и стать экспертом уже сегодня + 5 бонусных модулей в подарок

SkillFactory — профессия “Разработчик игр на Unity” PRO (Перейти на курс)

Данная платформа обладает лицензией, она сотрудничает с ведущими вузами РФ и собрала сообщество из 9000+ учащихся и выпускников. 71% студентов школы получили либо повышение, либо новое рабочее место.

Кому подойдет курс: программа разработчик игр на Unity в SkillFactory будет интересна разработчикам на других языках, тем, кто увлекается играми, либо работает в GameDev и хочет вырасти в карьере и зарплате.

Формат занятий: онлайн-курсы разработчиков игр длятся 18 месяцев, вас ждут готовые видеоролики и 80% практики в 5 разных вариантах (тесты, проекты, хакатоны, домашние задания и тренажеры). Эксперты-менторы проверяют все домашние работы и дают обратную связь, координаторы помогают с организационными вопросами.

Преимущества: 7 проектов для портфолио, выдача сертификата (возможно оформление на английском языке), обучение на курсе “Разработчик игр” от SkillFactory с выходом сразу на позицию Middle.

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Стоимость: от 5243 руб/мес, возможна оплата разом или в рассрочку до 3-х лет. Доступны 3 тарифа, Базовый, Оптимальный и VIP (в больших тарифах добавляются персональные менторские консультации и дополнительные бонусные курсы). Скидка при полной оплате курса.

Ваши подарки и бонусы: курс по нейросетям в подарок, оформление налогового вычета, ревью резюме и дополнительные бонусные курсы при выборе тарифа от Оптимального. Бесплатный профориентационный проект “IT-рентген”.

Помощь с поиском работы: организуют стажировку в компании “Моторика” с выдачей сертификата, помогут с резюме и портфолио, отрепетируют техническое интервью, дадут реальные тестовые задания. Если не трудоустроитесь — вернут всю стоимость учебы. Студентов берут к себе крупные фирмы: МегаФон, SoftLine и др.

До -30% Записаться на курс от SkillFactory уже сегодня + помощь с выходом на работу + бонусная учеба по нейросетям

OTUS — программа Unity Game Developer. Professional (Перейти на курс)

Здесь предложены только авторские курсы для профессионалов, лицензированная платформа выпустила практически 33 000 студентов и запустила уже 2027 групп (запуск происходит еженедельно).

Кому подойдет курс: курсы разработки игр уровня Про подойдут Unity-разработчикам уровня Middle, которые хотят прокачать знания и разобраться с паттернами проектирования.

Формат занятий: перед учебой обязательно пройти вступительное тестирование. Курс займет 5 месяцев и включает только живые вебинары по расписанию (дважды в неделю). После урока дается практическое задание, обратная связь по которому также идет в формате видео. Также будет общение в сообществе с лекторами и одногруппниками.

Преимущества: свою выпускную игру можно выложить в GooglePlay (школа помогает с этим), оформление налогового вычета, максимум взаимодействия с педагогами за счет живых вебинаров на курсе OTUS “Разработчик игр”.

Стоимость: от 9100 руб/мес, возможна оплата разом или оформление рассрочки.

Ваши подарки и бонусы: бесплатный доступ к прошедшим вебинарам школы, консультация специалиста перед оплатой программы.

Помощь с поиском работы: будут карьерные консультации и помощь с резюме и портфолио, активные студенты получат рекомендательное письмо. Также можно разместить свое резюме в базе OTUS, где его увидят все партнеры (Creon, Luxoft, Nvidia и др.).

До -30% Начать учиться в OTUS и сделать шаг к успешной карьере + доступ ко всем прошедшим мероприятиям в подарок

XYZ — Инди-разработчик (Перейти на курс)

Школа геймдева и компьютерной графики (онлайн-школа разработки игр) обучила уже 190+ тысяч человек. Студенты оставили среднюю оценку об обучении 4,8 из 5 баллов. Лицензия у XYZ имеется.

Кому подойдет курс: новичкам, разработчикам гиперказуалок, которые хотят более сложные проекты, любителям пиксельной графики.

Формат занятий: обучение разработке игр занимает 19 месяцев, вас ждут готовые видеолекции + стримы, дополнительные материалы. По каждой теме выполняется домашнее задание с обратной связью от игровых экспертов. В неделю открывается 1 лекция и 1 домашнее задание. Доступ к материалам будет навсегда.

Преимущества: 3 проекта для портфолио, выдача именного сертификата о прохождении курса от XYZ “Разработчик игр”, возможность оформления налогового вычета.

Пройти обучение дешевле со скидкой по купону от БериБай

Стоимость: от 5616 руб/мес, оплата разово или в рассрочку до 24 месяцев. Доступны тарифы Стандарт и Nitro-Start (с личной поддержкой автора курса и 6-месячным менторством). Скидка 10% при разовой оплате.

Ваши подарки и бонусы: карьерный чит, подарочный мастер-класс по Al, бесплатная консультация перед покупкой курса, тест на профориентацию.

Помощь с поиском работы: расскажут, сколько зарабатывает инди-разработчик игр, обучат составлению резюме и портфолио, научат откликаться на вакансии и писать сопроводительные письма, проходить собеседования. В подарочном карьерном чите можно получить уроки от топовых HR-специалистов.

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Академия TOP — Разработчик игр на Unity (Перейти на курс)

Академия работает с 2008 года и является лицензированной. Уже 250 тысяч студентов прошли здесь обучение, при этом школа охватила 10 стран и открыла 198 оффлайн-филиалов.

Кому подойдет курс: школьникам 15-18 лет, студентам вузов, взрослым, желающим построить карьеру в игровой индустрии или повысить квалификацию.

Формат занятий: только живые онлайн-вебинары по графику, 100% времени урока отведено на взаимодействие с лектором. Курс займет 1 год и предусматривает занятия дважды в неделю по два занятия. Практика также проходит онлайн в режиме реального времени.

Преимущества: выдается документ о переподготовке + международный диплом Академии, дополнительно можно получить сертификаты от партнерских организаций.

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Стоимость: от 2630 руб/мес, возможность оплаты целиком либо в рассрочку.

Ваши подарки и бонусы: оформление налогового вычета за курсы геймдева, бесплатная консультация перед приобретением курса.

Помощь с поиском работы: даются базовые навыки по поиску работы на фрилансе и в компании. Студенты школы устраиваются в компании 2GIS, Яндекс, Lohica, DexSys и др.

До -30% Присоединиться к курсу в Академия TOP прямо сейчас + консультация для выбора бесплатно

GeekBrains — Разработчик игр на Unity (Перейти на курс)

ГикБрейнс имеет лицензию, школа выпустила уже 4 млн студентов и получила 2 млн положительных отзывов. По версии Smart Ranking, она даже занимала 1 место в рейтинге компаний из сферы онлайн-образования.

Кому подойдет курс: разработка игр на Unity будет интересна новичкам и тем, кто хочет освоить инди-проекты и ААА-игры.

Формат занятий: проводятся онлайн-уроки в мини-группах + готовые видеозаписи, практика идет на реальных играх (индивидуально и в группе) и по брифам от компаний. По каждой работе в течение суток эксперты дают обратную связь. Студента добавляют в чат поддержки, где будет куратор и одногруппники, которые тоже осваивают профессию разработчик игр на Unity от GeekBrains.

Преимущества: 6 проектов в портфолио, налоговый вычет, выдача именного сертификата.

Стоимость: от 4406 руб/мес, кроме разовой оплаты, можно оформить рассрочку до 36 месяцев. На выбор дается два тарифа: Базовый и Расширенный (с помощью наставника и индивидуальными опциями).

Ваши подарки и бонусы: бесплатная консультация со специалистом перед оплатой, дополнительные курсы по Blender и C# с нуля. При покупке обучения также дают год английского и 2 курса в подарок.

Помощь с поиском работы: возможность стажировки в студии разработки игр, помощь с резюме и портфолио, также школа подготовит к собеседованиям и консультирует до момента выхода на работу. Если не трудоустроитесь — GeekBrains вернет деньги. Партнеры по трудоустройству — СБЕР, X5, МегаФон, Mail.ru Group и др.

До -30% Начать обучение в GeekBrains + помощь с поиском работы + год английского

IRS.Academy — Разработчик игр (Перейти на курс)

Главная фишка этой образовательной платформы заключается в широком ассортименте: от программирования и дизайна до психологии, рукоделия и фотографии. Лицензии у школы нет.

Кому подойдет курс: геймерам и веб-дизайнерам для расширения сферы, новичкам в айти, программистам и тем, кто хочет начать осваивать геймдев для начинающих удаленно.

Формат занятий: в обучение созданию игр с нуля входит 12 уроков. Каждую неделю открывается 1 новый урок в формате видеолекции, при учете того, что выполнено предыдущее домашнее задание. Далее дается тест или практическая работа с разбором ошибок, при этом студенты могут общаться с преподавателями и координаторами по любым вопросам.

Преимущества: выдача именного сертификата, неограниченный по времени доступ к материалам, уроки созданы в коллаборации с Анатолием Вассерманом, известным российским интеллектуалом.

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Стоимость: программа стоит от 62000 рублей, доступна также оплата в рассрочку без %. На выбор предложены тарифы Про, VIP с добавлением индивидуального разбора ДЗ, и Корпоративный (учеба для сотрудников предприятий, от 10 чел.).

Ваши подарки и бонусы: бонусные созвоны с лектором после курса в тарифах VIP и Корпоративный, второй курс в подарок по акции.

Помощь с поиском работы: даются базовые навыки по трудоустройству в новой профессии.

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Мы рассмотрели наиболее популярные курсы по созданию игр на Unity. Пройдя любой из них на свой выбор, можно узнать, как создать собственную игру и начать строить активную карьеру в сфере геймдев, начав зарабатывать от 60 тысяч. Не откладывайте вашу инвестицию в будущее: выбирайте курсы по созданию компьютерных игр уже сегодня со скидкой по промокоду от БериБай.

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