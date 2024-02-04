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Топ-15 курсов по профессии Бизнес-Аналитика: выбираем проверенное обучение с трудоустройством + Бесплатные курсы

Аналитик бизнес-процессов (business analyst) – незаменимый специалист, отвечающий за анализ данных в бизнесе, всех его продуктов и финансов. Главная задача, с которой работает бизнес-аналитик – поиск лучших решений для увеличения прибыли и роста компании. С опытом работы от 3 лет можно будет получать 170+ тысяч рублей.

Пройти обучение на бизнес-аналитика можно в режиме онлайн: так вы не только узнаете, что это за профессия, но и получите гарантированные возможности трудоустроиться - вне зависимости от региона и возраста. При этом купить курс можно за полцены, если поучаствовать в закрытых распродажах от школ – ищите ссылки на них в нашем обзоре. Также делимся действующими промокодами – они помогут пройти по специальности бизнес-аналитик курсы онлайн по сниженной цене.

Business analyst обучение

Курс «Бизнес-аналитик» - Skillbox

О документах: лицензия имеется, после учебы выпускник получит диплом переподготовки.

Цена: со скидкой 40% обучение Skillbox «Бизнес-аналитик» обойдется от 4806р ежемесячно, рассрочка на 31 месяц с отсрочкой первой выплаты на полгода.

О формате занятий: видеоматериалы с доступом 24/7, групповые занятия и воркшопы для обсуждения сложных моментов, обратная связь от кураторов всего за 24 часа после сдачи задания. В курс входит 70% практики на реальных задачах.

Трудоустройство: гарантированное обучение IT-специалистов c трудоустройством или вернут деньги. Вы сделаете 4 проекта для портфолио, пройдете онлайн-стажировку с возможностью попасть в штат компании Nefis Cosmetics, резюме направят и другим партнерам школы (Тинькофф, Сбер, Agima и др.).

✔ Ваш купон от БериБай для обучения в Скилбокс еще дешевле

Что дарят ученикам: 3 бонусных курса по Git, сисанализу и PowerPoint, подарочный год уроков английского, 2 карьерных консультации, подарочный доступ к сервису Business Studio.

Скиллбокс промокод на курс Business analyst

✔ Экономия до -50% на закрытую распродажу программ от Скилбокс +3 подарочных курса + гарантия трудоустройства

 

Яндекс Практикум - обучение «Бизнес-аналитик»

О документах: лицензия имеется, выпускник-аналитик бизнес-процессов получит диплом переподготовки.

Цена: от 14500р ежемесячно с разбивкой платежа на 8 месяцев, либо от 5535р ежемесячно при оформлении кредита.

О формате занятий: дважды в неделю – вебинары с экспертами, остальное – готовые видео и практика на платформе школы. Дадут возможность попробовать полный цикл работы бизнес-аналитика, эксперты проверяют домашние задания и дают обратную связь.

Трудоустройство: выполните 1 проект в портфолио, опробуете кейс от настоящего заказчика, пройдете блок по карьере и программу акселерации (активный поиск в поиске работы). Партнеры школы – Яндекс, Yclients, СБЕР, Авито и др.

✔ Промокод от БериБай для выгодной учебы на бизнес-аналитика в Yandex Practicum

Что дарят ученикам: первый модуль в подарок, налоговый вычет, доступ к нейросети YandexGPT.

Yandex промокод на курс Business analyst

✔ Экономия до -40% на распродажу программ от Яндекс Практикум + первый модуль бесплатно

 

SkillFactory – профессия «Аналитик данных»

О документах: наличие лицензии, выпускник получит сертификат школы (по запросу, на иностранном) и диплом переподготовки.

Цена: со скидкой 40% от 4890р ежемесячно, рассрочка на 36 месяцев.

О формате занятий: 20% курса – готовые видеолекции, 80% - пять вариантов практики, от хакатонов до тестов и домашних заданий. Также в курс входят интерактивные вебинары с преподавателями для обсуждения сложных тем. Предусмотрена помощь ментора и координаторов по орг. вопросам.

Трудоустройство: вернут деньги за курс, если не трудоустроитесь. Центр карьеры будет помогать с резюме и портфолио, подберут стажировку, наметят карьерный трек и предоставят тренажер собеседований. Партнеры школы -

✔ Действующий промокод от BeriBuy на курсы Скиллфектори

Что дарят ученикам: оформление налогового вычета, карьерный курс в подарок, в расширенных курсах подарят курс по английскому для айти и мини-курсы по PowerPoint и Excel.

Рабочие промокоды на курсы Сикллфактори

✔ Ваша выгода до -35% на закрытую распродажу обучения от Скиллфектори

 

SF Education – курс «Бизнес-аналитик» с уровнем опытного профессионала

О документах: лицензия имеется, будет выдан диплом установленного образца. При дополнительной регистрации также выдадут международные дипломы от партнеров.

Цена: от 10416р ежемесячно, рассрочка на 2 года. О формате занятий: комплекс из вебинаров, готовых лекций с практическими заданиями, также предусмотрена практика на реальных проектах и сквозной проект. Преподаватели готовы отвечать на вопросы в чате 24/7.

Трудоустройство: на защите диплома будут участвовать реальные работодатели. Лучшим студентам окажут помощь в поиске работы (работа с резюме, консультации, помощь в отборе вакансий) – партнерами школы являются МТС, Kept, Рамблер, Kaspersky и др.

✔ Ваш купон от БериБай на выгодное обучение в СФ Эдьюкейшн

Что дарят ученикам: трехдневный подарочный доступ к программе, вечный доступ к информации курса, бонус - авторская литература школы.

Купон СФ Эдьюкейшн Business analyst

✔ Скидки до -40% на закрытую распродажу от СФ Эдьюкейшн + авторская литература для каждого

 

Moscow Business School – программа «Бизнес-аналитик»

О документах: есть лицензия, студент получает диплом профпереподготовки.

Цена: со скидкой 20% от 4958 ежемесячно, в рассрочку на 6 или 12 месяцев.

О формате занятий: онлайн-вебинары по графику + большая подборка аудиозаписей, видеороликов и текстовых лекций. Также будет доступ к электронным библиотекам, разбор кейсов с экспертами и возможность поучаствовать в закрытом бизнес-клубе школы для обмена опытом.

Трудоустройство: помощь с резюме и портфолио + базовые навыки взаимодействия с работодателем. Студенты школы трудоустраиваются в Роснефть, Optima, METRO и др.

✔ Ваш купон от БериБай на выгодное обучение на курсах MBS

Что дарят ученикам: 100+ вебинаров по теме в подарок, налоговый вычет, доступ в электронные библиотеки для саморазвития.

Moscow Business School акции на курсы

✔ Скидки до -40% на закрытую распродажу от MBS + доступ к электронным библиотекам бесплатно

 

Eduson Academy – профессия «Бизнес-аналитик»

Стоимость: с выгодой 60% от 4417р ежемесячно, в рассрочку на 2 года.

Про курс: всего за полгода можно набраться опыта на 20 практических кейсах, получить официальный диплом, а на расширенных тарифах «Мастер» и «Pro» обеспечено еще и гарантированное трудоустройство.

Подарки и бонусы: целый год поддержки наставника, налоговый вычет, первые уроки бесплатно при подаче заявки.

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GeekBrains – комплексный курс «Системная и бизнес-аналитика данных»

О документах: лицензия имеется, выдают диплом, подтверждающий, что пройдена профессиональная переподготовка.

Цена: с экономией 41% от 4188р в месяц, разбивка на 3 года, 1-й взнос спустя месяц.

О формате занятий: онлайн-вебинары по расписанию + готовые видеолекции. Будут прямые эфиры с преподавателями для разбора практических заданий, домашние задания с обратной связью, много материалов по Soft Skills. Уникальный курс позволит освоить две специализации по цене одной.

Трудоустройство: гарантированное через 9 месяцев или возврат средств. Помогут составить стартовый карьерный пакет, организуют тестовые собеседования, дадут доступ к 1000+ вакансиям от партнерских организаций (Ростелеком, Tele2, Газпром, Форсайт и др.

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Что дарят ученикам: подарочное обучение по нейросетям, год уроков английского бесплатно, оформление налогового вычета.

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Skypro – профессия «Бизнес-аналитик в айти» с 0

О документах: имеется лицензия, студент получит диплом профпереподготовки.

Цена: с экономией 40% от 4711р ежемесячно, разбивка на 3 года.

О формате занятий: онлайн-встречи и готовые видеолекции, также применяются воркшопы для отработки практических навыков. Будут и групповые диалоги по типу «Вопрос-ответ». По домашним заданиям оценку дают за 24-48 часов (зависит от пакета).

Трудоустройство: поспособствуют с поиском работы – дают консультации по резюме и портфолио, доступ к вакансиям от партнерских компаний (МТС, Почта банк, Yota и др.), полезные материалы по построению карьеры.

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Что дарят ученикам: курс по визуализации данных в подарок, налоговый вычет, 4 занятия по иностранному для айти, вечный доступ к информации курса.

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Среда обучения – профессия «Business-аналитик»

Стоимость: с выгодой 20% цена составит 252 тысячи рублей за годовое обучение с выдачей диплома о дополнительном профобразовании.

Про курс: программа разработана совместно с МГИМО и консалтинговым агентством Modelta. Она позволит обучаться на реальных задачах и кейс-чемпионатах, получив диплом профпереподготовки и помощь с трудоустройством.

Подарки и бонусы: подарочный карьерный блок, налоговый вычет, получение сразу 2 дипломов (от школы и МГИМО).

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Бруноям – онлайн-курс «Бизнес-аналитик»

Стоимость: со скидкой 30% от 4158р ежемесячно, в рассрочку на год.

Про курс: всего за 5 месяцев можно освоить все навыки данной специальности, это теория без академизма + реальная практика, которая покажет, как складывается удаленная работа в ИТ-сфере. Вы поработаете по проектам с личным наставником и получите именной сертификат в конце курса.

Подарки и бонусы: год поддержки наставника после завершения учебы, налоговый вычет, гарантия возврата стоимости в течение месяца после оплаты, если передумаете учиться.

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OTUS – специализация 2 в 1 «Системный и бизнес-аналитик»

Стоимость: от 16750р ежемесячно при оформлении рассрочки.

Про курс: в рамках одной программы можно получить сразу две специализации, что позволит комплексно погрузиться в работу в айти-компаниях и стать универсальным специалистом с более высокой зарплатой.

Подарки и бонусы: доступ к записям прошедших мероприятий, оформление налогового вычета, скидка при оплате курса разово..

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Компьютерная Академия ТОП – курс «Бизнес-аналитика» (business analysis)

Стоимость: по запросу, действуют скидки до 20%.

Про курс: программа позволит освоить базовый комплекс навыков данного специалиста, пройти активную практику под контролем преподавателя – школа не практикует записанные лекции, только живое онлайн-общение и 100% взаимодействия студента и педагога.

Подарки и бонусы: первые уроки в курсе – бесплатно, получение не только диплома школы, но и международных дипломов от партнеров.

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Содействие занятости – «Аналитик данных: с нуля до разработки прикладных решений для бизнеса»

Стоимость: бесплатно – это федеральный проект от Министерства труда и соцзащиты РФ.

Про курс: вы не только обучитесь топ-профессии в короткий срок, но и получите содействие в трудоустройстве. Обучение проходит абсолютно бесплатно – достаточно соответствовать ряду несложных требований при подаче заявки.

Подарки и бонусы: возможность получить новую профессию бесплатно, получение официального диплома о переподготовке.

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Возможности для освоения профессии Business analyst бесплатно

Далее делимся с вами отличными программами, где можно абсолютно бесплатно получить базовое понимание профессии «Системный бизнес-аналитик», пройдя обучение дистанционно. Это отличное начало для тех, кто пока сомневается в выборе профессии или курса.

Скиллбокс – курс «Введение в аналитику»

О курсе: на этом курсе можно не только узнать, каковы самые востребованные профессии в отрасли аналитики, но и пройти профориентационный тест, а также оценить свои сильные и слабые стороны.

Подарки и бонусы: бесплатный тест на профориентацию, разбор 11 направлений, доступ к карте профессий бесплатно.

 

Skillbox получить бесплатно курс Business analyst

✔ Поучаствовать в бесплатном курсе Skillbox + карта профессий бесплатно

 

Нетология – «Бизнес-аналитик: первые шаги в профессии»

О курсе: на бесплатном курсе можно попробовать себя в роли специалиста, увидеть реальные кейсы и понять, с какими инструментами предстоит работать. В качестве бонуса вы получите гайды по профессии бизнес-аналитика.

Подарки и бонусы: подарочный гайд по профессии и по инструментам для будущей работы, бесплатное участие в комьюнити студентов и экспертов.

 

Netologia онлайн курс бесплатный промокод

✔ Доступ к бесплатному курсу от Нетологии + гайд по профессии в подарок

Хочется отметить, что платные курсы обладают очевидным рядом выгод перед бесплатными. Прежде всего, вы получаете огромную обратную связь в виде детального разбора домашних заданий и проектов, работаете с реальными экспертами на постоянной основе, а не разово. Также платные курсы позволят получить сертификат или диплом в копилку ваших профессиональных достижений. Но главный плюс платных программ – это возможность трудоустройства в любом возрасте, причем, работать можно будет как в офисе, так и дистанционно.

Теперь вы знаете, что это за профессия – бизнес-аналитик. Как видно, на профессию «Бизнес-аналитик» обучение с трудоустройством проводит множество популярных школ. Мы рассмотрели лучшие курсы бизнес-аналитики с нуля, где айти-обучение дает максимум гарантий – от возможности в рамках одного курса получить сразу две специализации до 100% трудоустройства или возврата средств.

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