Все секреты учебы в Нетологии: честный отзыв на собственном опыте

Приветствую всех, друзья! Меня зовут Юлия, и я одна из тех сотрудников BeriBuy, которые каждый день стараются, чтобы вы получали только актуальные промокоды и акции для любимых интернет-магазинов и онлайн-школ. Кстати, о школах. Буквально пару дней назад я дистанционно защитила дипломную работу по специальности копирайтера и редактора – выбрала для себя сайт обучения Нетология. И сегодня хочу поделиться реальным мнением и фактами о том, как проходила учеба, какие плюсы и минусы после пройденного курса я отметила. Потому что в интернете про школу Нетология отзывы о курсах не всегда честные (где-то конкуренты нехорошие вещи пишут, где-то люди слишком нахваливают курс). А еще расскажу про документы, оплату и поделюсь ссылкой на закрытую распродажу курсов – я благодаря ей оплатила учебу со скидкой 30%. Делюсь страницей, где курсы Нетологии продают со скидками до 30%

Немного о самой школе и курсах

Образовательная платформа Нетология (целиком называется «Центр онлайн-обучения Нетология Групп») работает уже больше 12 лет, предлагая 12 разных направлений. Можно обучиться на программирование, дизайн, 1С и даже нейросети, я для себя выбрала в Нетологии курсы копирайтинга (это из области маркетинга, связано с написанием текстов). Из фишек – есть курсы по саморазвитию (психология, тайм-менеджмент и подобное) и высшее образование онлайн (бакалавриат и магистратура). В целом, больше 350 курсов в ассортименте, при этом 85% выпускников остаются довольны курсами (проводилось исследование со статистикой). Мне очень понравилось, что удобно разделены все программы: отдельно есть курсы для новичков и для опытных, отдельно выделены творческие профессии и даже программы для бизнесменов.

У многих так бывает, что сразу сложно определиться, в какую сферу пойти развиваться, или какой именно курс лучше подойдет. На этот случай я видела в Нетологии тест на профориентацию: там минут 5 отвечаешь и в конце дают рекомендации, что лучше подойдет, и дарят гайд по профессиям и тут же подборку курсов.

Чтобы точно убедиться, можно пройти в Нетологии бесплатные курсы с сертификатом. Я до покупки курса проходила парочку бесплатных, хотела вообще посмотреть, как выглядит сайт, понятно ли мне всё будет. Бесплатное обучение от Нетологии мне зашло, поэтому проще было решиться отдавать деньги за платную учебу. Заодно и электронные сертификаты в портфолио добавила, тоже не лишним будет.

Сразу скажу, что я сравнивала около 5 разных школ. Составила небольшой список, почему в итоге я выбрала именно курс Нетологии:

Есть образовательная лицензия – значит, выдают не просто сертификат, а официальный документ (у меня – диплом государственного образца о профессиональной переподготовке). Хотелось именно официально подтвердить свои знания после курса.

Часть лекций проводится в онлайн-режиме по расписанию, не всё в записи. Мне было важно чувствовать какую-то организованность, четкий график, чтобы не терялась мотивация обучаться.

Хорошие реальные отзывы – я специально читала не на сайте самой школы, а на разных отзовиках. И смотрела про разные профессии, не только про копирайтера (помню, еще читала точно про курс «Менеджер маркетплейсов»).

Есть реальная помощь с трудоустройством после Нетологии и с практикой – об этом чуть ниже расскажу.

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Про формат занятий на курсах в Нетологии

Теперь хочу рассказать о том, как проходил сам учебный процесс. Как я уже выше писала, в Нетологии лекции разделены: часть курса – это вебинары, на которые подключаешься в конкретный день и время, остальное – записанные видеоролики с полезными конспектами и презентациями. Формат меня устроил, поскольку вебинаров в курсе было не очень много и соответственно, удобно совмещать с учебу с работой и с заботой о ребенке. Но вот эти периодические онлайн-встречи позволяли чувствовать, что ты учишься с реальными людьми, задавать вопросы и сразу получать ответы.

Домашние задания на курсе были очень разными. Это тесты с автопроверкой, квизы (что-то вроде онлайн-игры с выбором вариантов развития событий), ну и тематические задания – например, написание статьи, оформление ее при помощи инструментов Tilda, ReadyMag, итоговая работа тоже была с этим кстати связана, и др. Сразу скажу, что не всё получилось сдать с первого раза – иногда преподаватели Нетологии просили что-то исправить или доработать, чтобы было без ошибок. Но не придирались сильно. Обратная связь по ДЗ в целом на курсе очень понравилась – ниже можете посмотреть, как преподаватели примерно отвечали.

О поддержке, кураторах и общении

Мне очень важно, чтобы я могла с кем-то обсуждать учебу, кто тоже «в теме». Поэтому я была очень рада, когда еще до старта курса сразу всех участников добавили в чат в Telegram, там же была куратор и аспиранты (это выпускники Нетологии, которые помогают студентам, отвечают на вопросы).

Вот первое, что сильнее всего порадовало в школе – это именно поддержка. Хоть по правилам школы куратор и должен отвечать на сообщения только в рабочее время, но по факту нам отвечали даже поздней ночью. И даже на самые простые вопросы (например, одногруппник спрашивал, как перематывать видеолекцию). Кроме чата в Телеграме, есть также техподдержка прямо в личном кабинете на сайте Нетологии – там плюс, что сохраняется вся история обращений и все ответы.

Как оценивать собственные успехи на курсе

Прямо в начале курса можно спланировать учебный график – в личном кабинете есть планировщик заданий. В зависимости от программы, есть рекомендация, сколько часов в неделю учиться. И ты в календаре себе заполняешь график, потом можно его скачать на телефон и будут приходить напоминания.

А если вы из людей-достиженцев, как я, которым надо видеть результат – тогда точно понравится в личном кабинете раздел, где фиксируются все достижения и количество времени, которое потратили на курс. Можно за всё время посмотреть, можно за последние три месяца. Кстати, там же можно скачать все свои электронные сертификаты по каждому пройденному курсу, или ссылку на них скопировать – в портфолио удобно добавлять ссылки.

Помогают ли с практикой и трудоустройством

В каждый курс Нетологии входит большая программа от Центра карьеры – это бесплатный курс «Компас трудоустройства» (что-то вроде пошагового плана по поиску работы), доступ в Биржу Нетологии с вакансиями от партнеров. По словам самой Нетологии, 82% ее выпускников успешно нашли работу по той профессии, которой обучались. А 67% выпускников вообще трудоустраиваются всего в течение полугода с того момента, как закончили курс. Цифры определенно впечатляют.

Когда проходишь примерно треть курса, дают доступ к лаборатории портфолио: можно брать тестовые задачи от реальных фирм, добавлять их в свое портфолио, повысить насмотренность. А примерно к половине курса появляются еще стажировки и тестовые проекты, где можно себя зарекомендовать и уже получить приглашение на работу.

В самом конце курса (когда защитил диплом) дается доступ к Антологии поиска работы – это большой курс, где детально учат работать с портфолио, резюме, самопрезентацией. И еще добавляют в комьюнити выпускников Нетологии – мне там очень понравилось общаться: и на рабочие темы можно вопросы задать (там специалисты не только по профессии, которой учился, но и с других курсов), и просто отвлеченно пообщаться. Периодически там еще дарят бонусы от школы (разные бесплатные курсы Нетологии, воркшопы, карьерные консультации).

В общем, вариантов много – если ищете работу по новой профессии, то можно активно брать разные тестовые задачи, стажировки и прочее. Вот например, одно из тестовых заданий Netology, которое нашей группе дала реальная компания.

Вот здесь я выбирала курс со скидкой 30% от Нетологии

Про защиту диплома в Нетологии и документы

Еще в самом начале учебы меня очень волновал вопрос, надо либо будет как-то защищать диплом: не особо люблю перед аудиторией выступать, даже если это в режиме онлайн. Конкретно по моей профессии защита была вот такая: нужно было подготовить статью по всем требованиям, оформить ее при помощи специальных программ и отправить на проверку. Потом эксперт Нетологии дает замечания, корректировки – нужно исправить всё и после этого повторно проверяют работу и принимают. А вот в других курсах, там может быть и онлайн защита. Точно знаю, что в формате живого созвона проходят защиты на программах по публичным выступлениям, к примеру. То есть там, где навык умения работы с аудиторией реально нужен.

Теперь по документам. Во время обучения вы можете заказать разные справки: для налогового вычета (можно вернуть 13% от стоимости курса, если официально работаете), о прослушанном курсе и о текущем обучении. Эти справки пригодятся при поиске работы – чтобы подтвердить, что вы сейчас повышаете квалификацию на официальных условиях. Формируются они практически мгновенно, очень удобно.

А уже после того, как защитили итоговую работу, можно заказать диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации (или другой документ, который полагается после курса). Диплом отправляют в бумажном виде по Почте России заказным письмом. Правда, придется подождать около 2-х месяцев, потому что диплом изготавливают индивидуально каждому студенту Нетологии, данные о нем регистрируются в ФИС ФРДО (федеральная информационная система). После получения можно при желании проверить через ФРДО подлинность своего диплома – я ради интереса проверила, все хорошо.

Какие плюсы и минусы Нетологии можно назвать

Не хочется говорить, что всё было прямо идеально – так не бывает. Так что если вы искали про школу Нетология отзывы об обучении, то я вам сейчас приведу список всех положительных ее сторон, и тех минусов, которые были.

Из главных плюсов:

Куратор Нетологии на связи в любое время дня и ночи, плюс с тобой работают аспиранты, техподдержка, всё очень вежливо и специалисты нацелены на результат ученика.

Проверка домашних заданий хоть временами и долгая, но даю развернутую обратную связь по итогу, рассказывают об ошибках. Видно, что преподаватель реально читал мою работу, а не просто отписался общими фразами.

Очень хорошая клиентоориентированность в плане оплаты. Я изначально хотела пойти на расширенный курс, но стоимость обучения без скидок была около 100 тысяч (дороговато для меня). По итогу менеджер оформил мне персональную скидку, плюс еще была дополнительная скидка по промокоду Нетологии и в итоге я заплатила намного меньше! При этом тебе еще и помогают провести оплату или оформить рассрочку.

После второй практики в Нетологии (с первой получились накладки – ниже расскажу) мне сразу же предложили работу с хорошим проектом. И в портфолио около 10 штук разных примеров добавила. Так что работа после Нетологии вполне реальна.

Если не успеваешь вовремя сдать домашние задания, в Нетологии без проблем продлевают срок сдачи на столько, сколько нужно. И даже можно заморозить курс на время (если в отпуск едете или заболели, допустим).

Очень классная подача материала – ролики короткие, с презентациями, преподаватели всё объясняют простыми словами и не злоупотребляют терминами (для новичков это вообще важно). Лекция проходит, как будто преподаватель по-дружески тебе рассказывает о событии из жизни. Вот ни в одном универе студентам бы не сказали «пишите по понятиям, четенько» - а тут спокойно и это очень классно располагает! Я ниже приведу пример из одной лекции Нетологии, с первого взгляда понятно, что всю информацию прямо раскладывают по полочкам.

Теперь хочется о минусах рассказать:

Первая практика сложилась не очень удачно – попался заказчик, который постоянно пропадал со связи, не мог четко сформулировать задачи и по итогу вообще отказался от продолжения практики. Но я сообщила об этом в поддержку Нетологии, мне принесли извинения (хотя это вообще не вина школы, а недобросовестный заказчик попался) и буквально через 3-4 дня новую практику подобрали.

Первое время был косяк, когда ставишь видео на паузу – оно потом сбивалось и приходилось перезагружать страницу. Но это быстро починили, временный сбой был.

Не понравился один преподаватель, показался слишком деловым, старался слишком сильно показать себя как эксперта. Ну, люди разные, кому-то может наоборот, понравился такой экспертный подход.

Не всегда успевала посетить онлайн-вебинары (то ребенок приболел, то еще какие личные дела). На этот случай на следующий день вебинар появлялся в записи и потом можно было после просмотра оставшиеся вопросы задать через куратора или в чате.

Плюсов у Нетологии однозначно больше, чем минусов. Поэтому если вы подбираете обучение современным профессиям онлайн, то эта школа - хорошее решение.

В целом, как вывод, скажу: онлайн-курсы Нетологии я могу порекомендовать. Хорошая подача материала, всё официально, можно оформить налоговый вычет за обучение. Да, бывали иногда недочеты – но они некритичные, и на качество моих знаний не повлияли. И конечно, большой плюс в том, что эта школа подходит разным специалистам - можно пройти курсы аналитики, графического дизайна, тестировщика, СММ… И с хорошей скидкой по промокоду от BeriBuy – обязательно используйте промокод на обучение в Нетологии, чтобы не переплачивать. Экономия будет заманчивая: сэкономленной суммы может даже хватит на оплату какого-нибудь дополнительного мини-курса! А я на этом завершаю свой обзор и надеюсь, что помогла вам принять решение, если вы задумывались, подойдет ли онлайн-школа Нетология для профессионального и личного развития.

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