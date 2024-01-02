Выбираем бесплатные курсы по программированию – как оценить лучшие профессии без затрат

Программирование уже давно стало одним из самых востребованных направлений в онлайн-обучении. По данным Habr, годовой спрос на айти-профессии составляет около 18%, количество вакансий увеличивается с каждым месяцем. Причем, ищут не только специалистов уровня Middle или Senior – компании активно выбирают и новичков уровня Junior, поскольку их проще обучить специфике конкретной сфере и особенностям внутри фирмы. Отличный помощник в выборе айти-профессии – это бесплатные курсы по программированию. Пройдя обучение программированию бесплатно, новички абсолютно без затрат смогут оценить разные направления и выбрать для себя лучшее, в котором захочется учиться уже углубленно. А специалисты с опытом прокачают свои навыки, чтобы оставаться на высоте, владеть всеми последними технологиями и поддерживать конкурентоспособность. Итак, выясним, с чего начать изучать программирование самостоятельно с нуля.

Лучшие предложения от онлайн-школ

Сравним, какие варианты предлагают проверенные онлайн-школы:

Обучающая платформа Скилбокс предлагает посмотреть 243 вебинара по программированию (44 темы, от PHP до SQL). Также школа разработала детальный курс «Введение в программирование», где за 4 часа мероприятия можно узнать основную информацию о пяти языках программирования, а также пройти тестирование на профориентацию. Пройдя в Skillbox бесплатные курсы, вы попробуете себя в айти без ущерба для бюджета.

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В школе Hexlet в разделе «Бесплатно» доступны 24 курса длительностью от 4 до 52 часов, где можно получить азы Python, верстки, дата-аналитики и не только. Кроме того, школа запустила Code Basics – собственный Open Source проект, где новичкам можно осваивать основы программирования. В Хекслет курсы по программированию содержат раздел «Обсуждение» - вас точно поддержат другие ученики или специалисты школы.

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Нетология предлагает 8 курсов по программированию, включая обзорный курс «Профессии и языки программирования: что выбрать». Также здесь доступно 20 бесплатных лекций и вебинаров на айти-тематику, а из отличительных фишек школы - курс-симулятор «Рабочая неделя веб-разработчика».

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Платформа Eduson Academy предлагает факультет IT, где представлены курсы айти-специалистов с нуля бесплатно (3 штуки - веб-разработка с нуля, старт в программировании на Python длительностью около 3 часов и курс «Аналитик данных» на 14 дней). Вы узнаете, что работодатели ищут прямо сейчас и ощутите себя айти-специалистом.

Начать бесплатное обучение в Eduson Academy

В Яндекс Практикум бесплатные курсы программирования представлены в количестве 8 штук – по основам Git и Python-разработки, 1С:Программированию и алгоритмическим собеседованиям, все они длятся целый месяц. Обратите особое внимание на обзорный курс «Какую профессию выбрать в программировании» - всего за 2 часа можно узнать, какие бывают разработчики и что из языков программирования выбрать, пройдя от Яндекс Практикум обучение бесплатно.

Записаться на бесплатный вводный курс от Яндекс Практикум

В GeekBrains вас ждет большая подборка “Бесплатное», где находятся мастер-классы от ведущих программистов, эксклюзивные лекции и марафоны по выбору профессии, тест-драйв профессий Python-разработчик, тестировщик и не только.

Начать 7-дневный тест-драйв профессий в ГикБрейнс

SkillFactory предлагает подборку курсов, вебинаров, семинаров и тестов по программированию. Фишка школы – мероприятие «IT-рентген» для выбора профессии. Кстати, для школьников будет актуально, что на этом сайте можно обучаться уже с 16 лет.

Изучить бесплатные вебинары SkillFactory

Школа Loftschool дарит 27 видеокурсов за регистрацию на платформе, а также большую подборку видеокурсов по разным азам программирования.

Записаться на бесплатное обучение в Loftschool

В школе Otus проводятся открытые вебинары от авторов и руководителей программ курсов, тематики обширны: от PostgreSQL до языков Kotlin и Rust.

Посетить день открытых дверей в Otus

Zerocoder организует мероприятия для программистов – по нейросетям, ChatGPT, веб-разработке и не только.

Записаться на бесплатный онлайн-практикум от Zerocoder

Платформа Kata Academy не предусматривает вводных программ – зато здесь можно учиться по уникальным программам ISA: сначала вы учитесь, трудоустраиваетесь и только потом оплачиваете учебу.

Узнать больше о Kata Academy и платить после обучения и трудоустройства

Компьютерная Академия ТОП не дает полностью бесплатных курсов – зато большинство программ можно начать бесплатно, чтобы попробовать курс и определиться, подходит ли вам это направление.

Начать обучение бесплатно в TOP Academy

О плюсах и минусах бесплатных курсов и вебинаров

Как и любой образовательной программы, у бесплатных мероприятий тоже могут быть свои сильные и слабые стороны – делимся ими с вами.

Из плюсов, которыми славятся бесплатные курсы IT:

Вы не тратите ни рубля при выборе профессии будущего

Можно протестировать сразу несколько сфер и определиться с наиболее подходящей

Если бесплатные IT-курсы не понравятся, можно без потерь прервать учебу в любой момент

Обучение программированию с нуля бесплатно не имеет дедлайнов, домашних заданий с жесткими рамками, экзаменов

Из возможных минусов, которыми отличается обучение на айтишника бесплатно:

Бесплатные курсы по программированию с нуля дают только обзорную информацию по профессии или инструменту. А для активного и всестороннего освоения профессии все же нужно пройти объемный платный курс

За курсы для начинающих программистов бесплатно вы получите максимум сертификат от школы – а вот диплом или удостоверение о новой квалификации можно получить только после прохождения полноценной программы

В бесплатных программах нет кураторов, обратной связи от преподавателей, проверки домашних заданий

Обучение IT-специалистов с нуля c трудоустройством в бесплатных курсах не предусмотрено – а вот в платных программах вам точно помогут с поиском рабочего места

Как определиться с профессией – ищем тесты на профориентацию

Если вы находитесь в поисках идеальной профессии из сферы программирования и пока не понимаете, в какой области лучше себя реализовать – бесплатные тесты на профориентацию от онлайн-школ помогут всего за несколько минут оценить свои сильные и слабые стороны, склонности к конкретным сферам и профессиям:

Школа Скиллбокс максимально проработала этот момент: здесь можно как пройти бесплатный курс по профориентации «Кем стать?», где за полчаса вы сравните 34 IT-профессии, так и пройти в Скиллбокс тест на профориентацию бесплатно для выбора Digital-профессии (за прохождение теста подарят 3 дня бесплатного доступа к курсам школы + сертификат на учебу номиналом 5000р)

Посмотреть точный тест на профориентацию в Скиллбокс

В Нетологии можно определить свою диджитал-профессию, пройдя тест на профориентацию бесплатно онлайн. Вы получите подборку подходящих профессий, оценку сильных и слабых сторон, а также подборку бесплатных курсов, которые помогут развивать ваши таланты.

Поучаствовать в профориентации от Нетологии

Платформа Яндекс Практикум разработала тест в соавторстве с МГУ: за полчаса вы узнаете, какие айти-профессии вам подходят, свои предрасположенности + подборку курсов с возможностью бесплатно пройти пробный модуль в любом из них.

Пройти профориентационный тест Yandex Practicum бесплатно

В GeekBrains после прохождения профтеста вы всего за 5 минут узнаете, какая ИТ-профессия вам подойдет + получить доступ к курсу «Старт в ИТ» на 3 дня, подарочную книгу «Путь в ИТ» и подборку топ-30 высокооплачиваемых профессий.

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SkillFactory предлагает пройти онлайн-тест, где всего за 6 кликов вы определите профессию будущего.

Пройти онлайн-тест на идеальное место работы от SkillFactory

Можно смело сказать, что многие современные онлайн-школы продумали качественный контент без оплаты – это и курсы программирования Skillbox, и от школы Яндекс Практикум бесплатные курсы программирования для начинающих. Это дает возможность оценить разные профессии и форматы, стиль подачи материала и ваши возможности после выбора платного курса в будущем. Не упускайте шанс без оплаты протестировать обучение программированию с нуля – такие мероприятия в любом случае будут полезны и для расширения кругозора, и для утверждения будущей профессии, когда вы начнете выбирать платные курсы программирования с трудоустройством.

Какие предметы нужно сдавать на программиста после 9 и 11 класса

Отлично, если дети задумываются о желании пройти тест на профессию после 9 класса или 11класса, а также активно интересуются, что нужно сдавать на программиста. Мы подготовили полезную информацию.

Для того, чтобы пройти обучение IT-специалистов с нуля бесплатно, школьникам не нужно ничего сдавать – достаточно просто зарегистрироваться на сайте школы. Обучаться можно в GeekSchool (платформа от GeekBrains) – уроки доступны уже со второго класса. Также присмотритесь к TOP IT SCHOOL от Компьютерной Академии ТОР – здесь можно учиться, начиная от 5 класса и старше (в этих школах курсы платные, они не требуют сдачи ЕГЭ или ОГЭ, но зато помогут качественно подготовиться к этим экзаменам).

Также многие школы (Нетология, Скиллбокс, Яндекс Практикум и др.) предлагают возможность высшего образования. Что нужно сдавать на IT-специалиста в этом случае – вступительные испытания, ЕГЭ по математике и русскому языку + узконаправленный экзамен в зависимости от специфики (например, по информатике).

Секрет экономии для тех, кто выбрал идеальный курс

Итак, вы знаете, почему стоит попробовать тестовые варианты и где это сделать выгоднее всего. После того, как вы определитесь с профессией и решите изучать ее масштабно на платной основе, не спешите сразу оплачивать курсы программирования с нуля. Использовав промокоды от проверенной платформы BeriBuy, можно существенно снизить цену программы – просто укажите код в форме или сообщите его менеджеру школы, чтобы приятно сэкономить ваш бюджет и вскоре заслужить звание «айти-специалист»!